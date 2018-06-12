Колумбия: четвертьфинал – как счастье

12 июня 2018, 19:00

На ЧМ-2014 Колумбия дошла до четвертьфинала, добившись лучшего результата на мундиалях в своей истории. «Соккер.ру» считает, что есть шанс как минимум повторить успех.

Сборная Колумбии

Лучший результат на мундиалях: 1/4 финала – 2014.

Место в рейтинге ФИФА: 16.

Капитан: Хамес Родригес.

Тренер: Хосе Пекерман (Аргентина).

Соперники по группе: Польша, Сенегал, Япония.

Сыграет в городах: Саранск, Казань, Самара.

Путь на ЧМ-2018. Путь Колумбии на чемпионат мира был тернист и ухабист. Достаточно сказать, что Хамес и Ко при семи победах шесть раз сыграли вничью и пять раз проиграли, а разница забитых мячей у них всего лишь «+2» - 21:19. В итоговой таблице южноамериканской квалификации колумбийцы заняли четвертое место и получили прямую путевку в Россию, но перед последним туром отбора у них были шансы оказаться как на третьей строчке, так и на шестой. Сборная Колумбии ни разу не смогла переиграть Бразилию, Аргентину, Уругвай и Чили, зато не позволяла себе оступаться в матчах с менее статусными противниками, что и предопределило итоговый результат. Колумбийцы впервые с 90-х годов прошлого века сыграют на двух чемпионатах мира подряд.

Любопытные факты

- «Лос Кафетерос», «кофейщики» - таково прозвище сборной Колумбии.

- чемпионат мира в России станет для колумбийцев всего лишь шестым в истории. (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018).

- футболист из нынешнего состава, Радамель Фалькао, является лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии с 29 голами.

- с выступлением колумбийской сборной на чемпионате мира связан трагичный момент. На ЧМ-1994 защитник Андрес Эскобар забил мяч в свои ворота во встрече со сборной США и вскоре после возвращения на родину был застрелен преступником, который каждый выстрел из револьвера сопровождал выкриком: «Гол!»

- максимальное достижение сборной Колумбии на чемпионатах мира – четвертьфинал в 2014 году.

- Хамес Родригес стал лучшим бомбардиром ЧМ-2014 в Бразилии, забив на прошлом мундиале 6 мячей.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Хосе Куадрадо («Онсе Кальдас»), Давид Оспина («Арсенал»), Камило Варгас («Депортиво Кали»).

Защитники: Сантьяго Ариас (ПСВ), Фарид Диас («Олимпия»), Йерри Мина («Барселона»), Хоан Мохика («Жирона»), Дэвинсон Санчес («Тоттенхэм»), Кристиан Сапата («Милан»), Оскар Мурильо («Пачука»).

Полузащитники: Абель Агилар («Депортиво Кали»), Вилмар Барриос («Бока Хуниорс»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Джефферсон Лерма («Леванте»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Хамес Родригес («Бавария»), Карлос Санчес («Эспаньол»), Матеус Урибе («Америка»).

Нападающие: Карлос Бакка («Вильярреал»), Мигель Борха («Палмейрас»), Радамель Фалькао («Монако»), Луис Муриэль («Севилья»), Хосе Искьердо («Брайтон»).

Потери. Большая неудача постигла сборную непосредственно перед стартом чемпионата мира. Основной левый защитник Франк Фабра на одной из тренировок порвал крестообразные связки. И это, конечно, беда. Причем не только в игровом смысле, но и в моральном: такие моменты точно не добавляют настроения команде. Уже принято решение, что Фабру в заявке заменит 34-летний защитник парагвайской «Олимпии» Фарид Диас. Еще одна потеря – Эдвин Кардона, тоже игрок основы с левого фланга, только на этот раз атакующий футболист. Хавбек получил дисквалификацию от ФИФА на пять матчей из-за того, что передразнивал корейцев в товарищеском матче, демонстрируя узкий разрез глаз. Часть срока Эдвин отмотал в товарняках, но в заявку на ЧМ-2018 все-таки не попал. По собственной глупости.

Лидеры. Хамес Родригес и Радамель Фалькао.

Тактика. Обычно Хосе Пекерман выбирает между 4-2-3-1 и 4-4-2. Но чаще Фалькао все же действует на острие в одиночестве, напарник для Радамеля – это скорее исключение, нежели система, так что 4-2-3-1 будет основной расстановкой Колумбии на ЧМ-2018. К тому же, важно, что в этой схеме есть позиция центрального атакующего полузащитника – специально для Хамеса Родригеса.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Оспина – Ариас, Сапата, Д. Санчес, Мина – К. Санчес, Агилар – Куадрадо, Родригес, Муриэль – Фалькао.

Сила. У Колумбии есть две больших звезды – Родригес и Фалькао, а в краткосрочных турнирах часто вершителями судеб становятся именно индивидуально классные футболисты. Хамес зажигал на прошлом чемпионате мира, где стал лучшим бомбардиром, а Фалькао, напротив, должен почерпнуть мотивацию из того факта, что это первый (ЧМ-2014 пропустил из-за травмы) и почти наверняка единственный мундиаль в его карьере. Положительный момент, что за четыре года у Колумбии выросли сильные центральные защитники – Мина и Санчес, это готовый новый центр обороны, хотя не исключено, что после травмы Фабры кто-то из них отправится налево, а другой обоснуется в центре обороны с Сапатой. А еще Хосе Пекерман работает со своей командой уже шесть лет, и он объединяет сильных игроков устойчивой идеей и системой. С Колумбией приходится считаться, с какой стороны на нее ни взгляни.

Слабость. У Колумбии есть сильные игроки, есть грамотный тренер, есть стиль, но нет привычки побеждать, как и менталитета команды, не признающей авторитетов. У «кофейщиков» систематические проблемы в матчах с более статусными «на бумаге» оппонентами – можете судить по матчам южноамериканского отбора. Без дерзости далеко не уедешь, игровые качества могут пропасть, если их не усилить духом. Второй момент чисто игровой: у команды с сильной атакой и мощной линией обороны есть слабая точка – в центре поля. Карлос Санчес в компании с Агиларом или Урибе – далеко не опорная зона мечты, и многие команды разбивают колумбийскую игру, парализуя работу центра поля.

Модный разговор

Основная форма сборной Колумбии сделана по мотивам той, в которой «кофейщики» выступали на ЧМ-1990 в Италии: неяркий желтый цвет в сочетании с красными и синими полосами по бокам груди дает интересный эффект. Второй комплект тоже выглядит любопытно: синий с «половинчатым» дизайном, часть футболки со стороны эмблемы занимают полосы, являющиеся главной «фишкой» гостевой амуниции.

Главный тренер. Хосе Пекерман (Аргентина)

Пекерман вынужден был завершить футбольную карьеру в 28 лет из-за травмы колена, зато очень рано начал тренировать, причем больше десяти лет работал с молодежными командами, в том числе на протяжении семи лет возглавлял молодежную сборную Аргентины. У Хосе есть непродолжительный опыт работы в клубах из Чили и Мексики, но интереснее его работа со сборными. Так вот, ЧМ-2018 станет для Пекермана третьим в карьере, причем на двух предыдущих он выступал стабильно, заводя свои команды в четвертьфиналы. В 2006-м этот результат посчитали неудачным в Аргентине и Хосе уволили, а вот в 2014-м, когда Колумбия вошла в восьмерку сильнейших команд планеты, в этой стране готовы были носить Пекермана на руках, ведь под его руководством «кофейщики» установили историческое достижение. На момент мундиаля в Бразилии аргентинский тренер возглавлял сборную Колумбии всего лишь два года, сейчас его стаж увеличился до шести лет, и Хосе, вне всяких сомнений, одна из главных персон в колумбийской команде наравне со звездными игроками.

Главная звезда. Хамес Родригес

На прошлом чемпионате мира Родригес зажег свою звезду очень ярко, став лучшим бомбардиром мундиаля и лидером сильнейшей сборной Колумбии в истории мундиалей. После своего успеха Хамес перешел в «Реал», где у него не все получилось, но новый чемпионат колумбиец встречает в расцвете сил и после солидного сезона в составе «Баварии». Болельщики сборной Колумбии ждут от Родригеса новых чудес. От вдохновения этого парня действительно будет многое зависеть.

Где можно увидеть сборную Колумбии?

База. Казань. Горнолыжный комплекс «Казань»

Матчи группового этапа

15 июня, Саранск. «Мордовия Арена», против Японии.

20 июня, Казань. «Казань Арена», против Польши.

25 июня, Самара. «Самара Арена», против Сенегала.

Колумбия выбрала удобное место дислокации: до Саранска и Самары недалеко, а один матч проведут непосредственно в городе своего пребывания. Есть еще вариант и дальше по сетке снова встретиться с Казанью или Самарой, но так далеко колумбийцы пока не загадывают. Хотя…

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

В Колумбии не мечтают о выходе в финал или победе на мундиале (может, и мечтают, но про себя), во всех СМИ озвучивают реальную и адекватную цель: сыграть в России пять матчей, как и на ЧМ-2014. У колумбийцев ровная группа с Польшей, Сенегалом и Японией, а в первом раунде плей-офф они столкнутся с Бельгией/Англией. Тут ничего не гарантировано, но шансы побороться будут. Четвертьфинал – конечно же, потолок, ведь там можно встретить Бразилию или Германию, но этот потолок будет счастьем для Колумбии.

Прогноз «Соккер.ру»: из группы колумбийцы выйдут – и этот результат будет нормальным, а выход в четвертьфинал станет большим успехом. Давайте рискнем предположить, что англичан «кофейщики» переиграть смогут, а вот бельгийцам уступят. В общем, многое еще зависит и от соперника по 1/8 финала.