Велика Россия, а отступать некуда

13 июня 2018, 23:08

«Соккер.ру» старается максимально хладнокровно рассказать о сборной России и ее шансах на чемпионате мира, старта которого многие из нас ждут с тревогой.

Сборная России

Лучший результат на мундиалях: 4-е место – 1966 (как СССР); групповой раунд – 1994, 2002, 2014 (как Россия).

Место в рейтинге ФИФА: 70 (ниже всех участников мундиаля-2018)

Капитан: Игорь Акинфеев.

Тренер: Станислав Черчесов (Россия).

Соперники по группе: Уругвай, Египет, Саудовская Аравия.

Сыграет в городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара.

Путь на ЧМ-2018. 4 декабря 2010 года в Цюрихе на исполкоме ФИФА было названо имя хозяйки ЧМ-2018. Россия получила право проведения мирового чемпионата, и в этот момент сборная зарезервировала за собой место среди 32 участников турнира. В отборочных мероприятиях наша команда не участвовала. После Евро-2016 сборная России провела 19 матчей, из которых одержала победы только в шести. Единственными официальными встречами в этой серии стали игры Кубка Конфедераций против Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Из группы нам выйти не удалось.

Любопытные факты

- у сборной России нет прозвища, под которым она была бы известна в мире. Хотя иностранцы с фантазией могут называть нашу команду «медведями», «двуглавыми орлами» или даже «sbornaya».

- к домашнему чемпионату мира сборная России подошла с серией из семи матчей без побед. Это национальный антирекорд.

- после развала СССР сборная России никогда не преодолевала групповую стадию чемпионатов мира.

- ЧМ-2018 станет всего лишь четвертым для сборной России, и впервые команда под таким названием сыграет на двух мундиалях подряд. Трижды сборная России попадала в финальные стадии чемпионатов мира, столько же раз оставалась за бортом турнира.

- Станислав Черчесов принимал участие в ЧМ-1994 и ЧМ-2002 как игрок, а в 2018-м будет руководить сборной России в качестве тренера.

- сборная России никогда не встречалась в официальных встречах ни с одним из своих соперников по группе – Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.

- Игнашевич, который вернулся в сборную после двух лет отсутствия, является национальным рекордсменом по числу матчей за главную команду страны. Сергей Николаевич выходил на поле в футболке сборной России 121 раз.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - «Рубин»), Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - «Спартак»), Антон Миранчук и Алексей Миранчук (оба - «Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Потери. Они обширны и страшны. Братья Василий и Алексей Березуцкие, остающиеся одними из лучших защитников России, твердо решили завершить международную карьеру. Два основных защитника на этапе подготовке к чемпионату мира – Георгий Джикия и Виктор Васин, разорвали крестообразные связки в этом году. Аналогичная участь постигла форварда Александра Кокорина. Регулярно получавшие вызовы во время работы Станислава Черчесова на тренерском мостике сборной Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров вдруг оказались не нужны по неназванным причинам, а о тему «Игорь Денисов и сборная» за последние месяцы все уже язык побили, да и другие части тела тоже. Лучшего опорного полузащитника страны нет в главной команде страны из-за его давнего конфликта с Черчесовым. Мог войти во вратарскую бригаду третьим номером Александр Селихов, но порвал ахилл накануне оглашения расширенного списка, повреждения у Константина Рауша и Руслана Камболова. Ужас, какой он есть.

Лидеры. Игорь Акинфеев, Александр Головин и Федор Смолов.

Тактика. Тренерский штаб сборной на протяжении нескольких месяцев учил играть сборную по схеме с тремя центральными защитниками – 3-5-2 или 3-5-1-1, но травмы защитников нарушили планы Черчесова. Похоже, на ЧМ-2018 увидим сборную России в рамках классической современной схемы 4-2-3-1, под которую футболистам проще всего адаптироваться. Во всяком случае, в двух контрольных матчах накануне мундиаля, против Австрии и Турции, сборная России действовала именно по такой расстановке. Правда, выжала из этой схемы всего один удар в створ, что заставляет думать об открытости тактического вопроса.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Акинфеев – Марио Фернандес, Игнашевич, Гранат (Кутепов), Жирков – Кузяев, Зобнин – Головин, Самедов, Дзагоев – Смолов.

Сила. Что бы такое тут написать… Дома и стены помогают? Очень давно не приходилось видеть связной командной игры в исполнении сборной России хотя бы на протяжении тайма, поэтому приходится разбивать преимущества по персоналиям. Надеемся на сэйвы Акинфеева, который провел мощный клубный сезон. На опыт Игнашевича в обороне. Симпатично и перспективно выглядит треугольник Головин – Зобнин – Кузяев в центре поля. Если сыграют так же самоотверженно и эффективно, как в клубах, да еще и найдут общий язык, может получиться интересно. И, конечно же, Федор Смолов. Лучший форвард России, которого знают в Европе, должен проявлять себя на крупном турнире.

Слабость. Огромные проблемы в обороне, которая вынужденно перестроилась дважды за два года. Впервые, когда сборную России покинули Игнашевич и братья Березуцкие, во второй раз – после травм Джикии и Васина. Черчесову пришлось менять схему, но в целом создается впечатление, что двухлетней подготовки к чемпионату мира не было и сборная России начнет на домашнем турнире с чистого листа. У этой команды нет совместного опыта, «часов полета», она очень сырая и несыгранная, есть вопросы по балансу игры и ключевым позициям, а выступления в товарищеских встречах настраивают на депрессивный лад.

Модный разговор

Дизайн формы российской сборной на домашний чемпионат мира является отсылкой к победной форме сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Много красного цвета с белыми вставками. Гостевой комплект тоже выглядит стильно: белые футболки с серым узором и темно синими элементами дизайна.

Главный тренер. Станислав Черчесов (Россия)

Черчесов – одна из самых критикуемых персон в России, причем масштабы критики выходят даже за рамки футбола. Нет понимания, куда ведет сборную Станислав Саламович, назначенный на ответственный пост сразу после Евро-2016. Безусловно, его работе мешает масса факторов вроде травм основных игроков, но и эго Черчесова не идет на пользу команде. Нынешний рулевой принимал участие в двух чемпионатах мира в качестве игрока, потом тренировал ряд клубов, но опыт его работы в сборной ограничивается экспериментальной подготовкой к домашнему чемпионату мира, где о работе Черчесова будут судить очень строго. Получилось ли у принципиального наставника подготовить команду к важному старту или худшие ожидания оправдаются? Начнем узнавать ответ на этот вопрос уже завтра, в игре с Саудовской Аравией.

Главная звезда. Александр Головин

Именно Головин сейчас – самый привлекательный игрок для иностранных клубов в составе сборной России. В «Ювентусе» подтверждают интерес, в очереди стоит «Манчестер Юнайтед» и другие видные клубы, причем есть готовность выкупить права на полузащитника у ЦСКА до старта мундиаля, что говорит о серьезности намерений. Надеемся, Александр сыграет под стать своему пока что эфемерному статусу и подтвердит его зрелой игрой на крупном турнире.

Где можно увидеть сборную России?

База. Московская область, Новогорск. УТЦ «Новогорск».

Матчи группового этапа

14 июня, Москва. «Лужники», против Саудовской Аравии.

19 июня, Санкт-Петербург. «Санкт-Петербург», против Египта.

25 июня, Самара. «Самара Арена», против Уругвая.

Сборная России расположится на своей базе в Новогорске, а расписание матчей группового этапа не могло быть неудобным для хозяев. В случае выхода в 1/8 финала сборная России сыграет либо в Сочи (1-е место в группе), либо снова в «Лужниках» (2-е место).

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Не будем уподобляться рьяным патриотам-чиновникам и эстрадным звездам разного пошиба, которые вспомнили о существовании футбола впервые в жизни. «Мы можем выиграть этот турнир!» - кричат они. Что ж, считайте это своеобразным тестом на адекватность. Задача – выйти из группы. Напомню, этого никогда не случалось в истории сборной России, у которой вообще-то всего две победы в финальных турнирах чемпионатов мира – над Камеруном в 1994-м и над Тунисом в 2002-м. Попасть в плей-офф с любого места будет уже успехом, учитывая все обстоятельства. Для этого необходимо побеждать в матче открытия, а потом играть с Египтом не на жизнь, а на смерть, потому что откладывать решение задачи до матча с Уругваем - значит приблизиться к провалу.

Прогноз «Соккер.ру»: давайте мыслить позитивно. Есть у нашего народа такое свойство: изворачиваться и становиться сильными, когда все против нас. Сборная России выйдет из группы. Объективно – 1/8 финала выглядит потолком, ведь в соперниках будут испанцы или португальцы. Потом уже можно будет мечтать. Но потом.