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Велика Россия, а отступать некуда

13 июня 2018, 23:08

«Соккер.ру» старается максимально хладнокровно рассказать о сборной России и ее шансах на чемпионате мира, старта которого многие из нас ждут с тревогой.

Сборная России

Лучший результат на мундиалях: 4-е место – 1966 (как СССР); групповой раунд – 1994, 2002, 2014 (как Россия).

Место в рейтинге ФИФА: 70 (ниже всех участников мундиаля-2018)

Капитан: Игорь Акинфеев.

Тренер: Станислав Черчесов (Россия).

Соперники по группе: Уругвай, Египет, Саудовская Аравия.

Сыграет в городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара.

Путь на ЧМ-2018. 4 декабря 2010 года в Цюрихе на исполкоме ФИФА было названо имя хозяйки ЧМ-2018. Россия получила право проведения мирового чемпионата, и в этот момент сборная зарезервировала за собой место среди 32 участников турнира. В отборочных мероприятиях наша команда не участвовала. После Евро-2016 сборная России провела 19 матчей, из которых одержала победы только в шести. Единственными официальными встречами в этой серии стали игры Кубка Конфедераций против Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Из группы нам выйти не удалось.

Любопытные факты

- у сборной России нет прозвища, под которым она была бы известна в мире. Хотя иностранцы с фантазией могут называть нашу команду «медведями», «двуглавыми орлами» или даже «sbornaya».

- к домашнему чемпионату мира сборная России подошла с серией из семи матчей без побед. Это национальный антирекорд.

- после развала СССР сборная России никогда не преодолевала групповую стадию чемпионатов мира.

- ЧМ-2018 станет всего лишь четвертым для сборной России, и впервые команда под таким названием сыграет на двух мундиалях подряд. Трижды сборная России попадала в финальные стадии чемпионатов мира, столько же раз оставалась за бортом турнира.

- Станислав Черчесов принимал участие в ЧМ-1994 и ЧМ-2002 как игрок, а в 2018-м будет руководить сборной России в качестве тренера.

- сборная России никогда не встречалась в официальных встречах ни с одним из своих соперников по группе – Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.

- Игнашевич, который вернулся в сборную после двух лет отсутствия, является национальным рекордсменом по числу матчей за главную команду страны. Сергей Николаевич выходил на поле в футболке сборной России 121 раз.

Велика Россия, а отступать некуда

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - «Рубин»), Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - «Спартак»), Антон Миранчук и Алексей Миранчук (оба - «Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Потери. Они обширны и страшны. Братья Василий и Алексей Березуцкие, остающиеся одними из лучших защитников России, твердо решили завершить международную карьеру. Два основных защитника на этапе подготовке к чемпионату мира – Георгий Джикия и Виктор Васин, разорвали крестообразные связки в этом году. Аналогичная участь постигла форварда Александра Кокорина. Регулярно получавшие вызовы во время работы Станислава Черчесова на тренерском мостике сборной Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров вдруг оказались не нужны по неназванным причинам, а о тему «Игорь Денисов и сборная» за последние месяцы все уже язык побили, да и другие части тела тоже. Лучшего опорного полузащитника страны нет в главной команде страны из-за его давнего конфликта с Черчесовым. Мог войти во вратарскую бригаду третьим номером Александр Селихов, но порвал ахилл накануне оглашения расширенного списка, повреждения у Константина Рауша и Руслана Камболова. Ужас, какой он есть.

Лидеры. Игорь Акинфеев, Александр Головин и Федор Смолов.

Тактика. Тренерский штаб сборной на протяжении нескольких месяцев учил играть сборную по схеме с тремя центральными защитниками – 3-5-2 или 3-5-1-1, но травмы защитников нарушили планы Черчесова. Похоже, на ЧМ-2018 увидим сборную России в рамках классической современной схемы 4-2-3-1, под которую футболистам проще всего адаптироваться. Во всяком случае, в двух контрольных матчах накануне мундиаля, против Австрии и Турции, сборная России действовала именно по такой расстановке. Правда, выжала из этой схемы всего один удар в створ, что заставляет думать об открытости тактического вопроса.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Акинфеев – Марио Фернандес, Игнашевич, Гранат (Кутепов), Жирков – Кузяев, Зобнин – Головин, Самедов, Дзагоев – Смолов.

Сила. Что бы такое тут написать… Дома и стены помогают? Очень давно не приходилось видеть связной командной игры в исполнении сборной России хотя бы на протяжении тайма, поэтому приходится разбивать преимущества по персоналиям. Надеемся на сэйвы Акинфеева, который провел мощный клубный сезон. На опыт Игнашевича в обороне. Симпатично и перспективно выглядит треугольник Головин – Зобнин – Кузяев в центре поля. Если сыграют так же самоотверженно и эффективно, как в клубах, да еще и найдут общий язык, может получиться интересно. И, конечно же, Федор Смолов. Лучший форвард России, которого знают в Европе, должен проявлять себя на крупном турнире.

Слабость. Огромные проблемы в обороне, которая вынужденно перестроилась дважды за два года. Впервые, когда сборную России покинули Игнашевич и братья Березуцкие, во второй раз – после травм Джикии и Васина. Черчесову пришлось менять схему, но в целом создается впечатление, что двухлетней подготовки к чемпионату мира не было и сборная России начнет на домашнем турнире с чистого листа. У этой команды нет совместного опыта, «часов полета», она очень сырая и несыгранная, есть вопросы по балансу игры и ключевым позициям, а выступления в товарищеских встречах настраивают на депрессивный лад.

Модный разговор

Дизайн формы российской сборной на домашний чемпионат мира является отсылкой к победной форме сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Много красного цвета с белыми вставками. Гостевой комплект тоже выглядит стильно: белые футболки с серым узором и темно синими элементами дизайна.

 

Велика Россия, а отступать некуда

 

Главный тренер. Станислав Черчесов (Россия)

Черчесов – одна из самых критикуемых персон в России, причем масштабы критики выходят даже за рамки футбола. Нет понимания, куда ведет сборную Станислав Саламович, назначенный на ответственный пост сразу после Евро-2016. Безусловно, его работе мешает масса факторов вроде травм основных игроков, но и эго Черчесова не идет на пользу команде. Нынешний рулевой принимал участие в двух чемпионатах мира в качестве игрока, потом тренировал ряд клубов, но опыт его работы в сборной ограничивается экспериментальной подготовкой к домашнему чемпионату мира, где о работе Черчесова будут судить очень строго. Получилось ли у принципиального наставника подготовить команду к важному старту или худшие ожидания оправдаются? Начнем узнавать ответ на этот вопрос уже завтра, в игре с Саудовской Аравией.

Главная звезда. Александр Головин

Именно Головин сейчас – самый привлекательный игрок для иностранных клубов в составе сборной России. В «Ювентусе» подтверждают интерес, в очереди стоит «Манчестер Юнайтед» и другие видные клубы, причем есть готовность выкупить права на полузащитника у ЦСКА до старта мундиаля, что говорит о серьезности намерений. Надеемся, Александр сыграет под стать своему пока что эфемерному статусу и подтвердит его зрелой игрой на крупном турнире.

Где можно увидеть сборную России?

База. Московская область, Новогорск. УТЦ «Новогорск».

Матчи группового этапа

14 июня, Москва. «Лужники», против Саудовской Аравии.

19 июня, Санкт-Петербург. «Санкт-Петербург», против Египта.

25 июня, Самара. «Самара Арена», против Уругвая.

Сборная России расположится на своей базе в Новогорске, а расписание матчей группового этапа не могло быть неудобным для хозяев. В случае выхода в 1/8 финала сборная России сыграет либо в Сочи (1-е место в группе), либо снова в «Лужниках» (2-е место).

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Не будем уподобляться рьяным патриотам-чиновникам и эстрадным звездам разного пошиба, которые вспомнили о существовании футбола впервые в жизни. «Мы можем выиграть этот турнир!» - кричат они. Что ж, считайте это своеобразным тестом на адекватность. Задача – выйти из группы. Напомню, этого никогда не случалось в истории сборной России, у которой вообще-то всего две победы в финальных турнирах чемпионатов мира – над Камеруном в 1994-м и над Тунисом в 2002-м. Попасть в плей-офф с любого места будет уже успехом, учитывая все обстоятельства. Для этого необходимо побеждать в матче открытия, а потом играть с Египтом не на жизнь, а на смерть, потому что откладывать решение задачи до матча с Уругваем - значит приблизиться к провалу.

Прогноз «Соккер.ру»: давайте мыслить позитивно. Есть у нашего народа такое свойство: изворачиваться и становиться сильными, когда все против нас. Сборная России выйдет из группы. Объективно – 1/8 финала выглядит потолком, ведь в соперниках будут испанцы или португальцы. Потом уже можно будет мечтать. Но потом.

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
20 июня в 07:38
ᅠ:
Тяжело общаться с теми, кто ничего не понимает. Мне жаль Вас, чес-слово :)
А мне Вас совсем не жаль! Было бы здорово, если таких как Вы в России не осталось. Пора валить на Ваш любимый запад...Все пропало...Во всем виноват Путин...
Leningrad 84
Leningrad 84
20 июня в 07:34
ᅠ:
Какие предпосылки есть у нашей команды для выхода из группы? У нас хорошая оборона разве? Там проходной двор. У нас цепкая полузащита? Так цепких-то как раз не взяли в сборную. У нас отличная атака? Удары в створ на это отвечают. Может быть у нас грамотный и тактически разнообразный тренер? Да вроде у нас вообще тренера нет. За счёт чего эта команда выйдет из группы? Понятно, что верить хочется в лучшее и надежда умирает последней, но нет ни одной объективной причины для выхода сборной России из группы.
    ᅠ
    14 июня в 20:14
    Leningrad 84:
    Ну что, дружище, плачешь и переживаешь от горя и злости? И правильно, а мы празднуем великолепную победу!
    Тяжело общаться с теми, кто ничего не понимает.
    Мне жаль Вас, чес-слово :)
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    14 июня в 20:03
    ᅠ:
    Я выражаю лишь своё мнение. Как Вы, как остальные. Я не стадо, которое молчит, если им что-то не понравилось в действиях более влиятельных людей. По счастью я независим от этого государства, скорее наоборот - это я ему плачу налоги, в ответ видя лишь повышение цен на всё, начиная от бензина и заканчивая разрешениями и лицензиями для разного рода деятельности. Да и поводов для радости у меня значительно больше, чем у тех, кто неделю пашет на работе, а в выходные смотрит телевизор и завидует жизни более обеспеченных людей. И Вам желаю быть счастливым! А так же пожелаю побед команде, за которую Вы будете болеть на этом ЧМ.
    Ну что, дружище, плачешь и переживаешь от горя и злости? И правильно, а мы празднуем великолепную победу!
    Дмитрий Петрушов
    Дмитрий Петрушов
    14 июня в 16:02
    Да забей ты))) Что можно ждать от людей бухающих на 9 мая и таким образом отдавая дань уважения погибшим))) А про футбол.....дно еще не достигнуто,но курс верный. Свет в конце тонеля в данном случае это не выход,это встречный поезд.
    Efimych
    Efimych
    14 июня в 15:57
      BS_Svejk
      BS_Svejk
      14 июня в 15:01
      Я буду болеть за сборную России. Я русский человек и по другому просто не могу. Но вот здесь человек высказался что будет рад провалу и на него набросились, причём неадекватно и безосновательно. Я например поддерживаю его позицию и даже согласен с ней! Футбол, как и многое другое, развалили в стране. Черчесов просто фейк какой то на мой взгляд. И тупо радоваться всему чему нас пичкают это примитивизм. Человек желает чтобы люди поняли что нужно что то менять, и что мы, болельщики, НЕ СОГЛАСНЫ, с подобной игрой сборной, методами развития футболистов и т. д. Это его мнение, он его выразил, он переживает за страну и он прав я считаю.
      А я буду болеть за наших, просто так велит сердце и это тоже моя позиция. Желаю победы, надеюсь на Головина и Миранчуков, Дзагоева того же! Удачи парни!
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ
      14 июня в 13:57
      ᅠ:
      Я выражаю лишь своё мнение. Как Вы, как остальные. Я не стадо, которое молчит, если им что-то не понравилось в действиях более влиятельных людей. По счастью я независим от этого государства, скорее наоборот - это я ему плачу налоги, в ответ видя лишь повышение цен на всё, начиная от бензина и заканчивая разрешениями и лицензиями для разного рода деятельности. Да и поводов для радости у меня значительно больше, чем у тех, кто неделю пашет на работе, а в выходные смотрит телевизор и завидует жизни более обеспеченных людей. И Вам желаю быть счастливым! А так же пожелаю побед команде, за которую Вы будете болеть на этом ЧМ.
      "...Да и поводов для радости у меня значительно больше, чем у тех, кто неделю пашет на работе, а в выходные смотрит телевизор и завидует жизни более обеспеченных людей...."
      ======================
      Слова неудачника, хотевшего, чтобы всё было бы, как хотелось бы...
      Коли "поводов для радости" у Вас "значительно больше, чем у тех, кто неделю пашет на работе", не вижу смысла портить всем настроение перед матчем Сборной.
      Понты....
      valt134
      valt134
      14 июня в 13:23
      0-0, 1-1, 1-3. 3-е место в группе и как следствие-ВЫЛЕТ. И это ещё оптимистично.
      ᅠ
      14 июня в 12:21
      Leningrad 84:
      Раз пишешь и отвечаешь на Соккере, значит все-таки трогает. Можно только посочувствовать такому безрадостному существованию, когда положительные эмоции вызывают только зло или несчастье для своей страны, хотя очень сомневаюсь, что ты здесь родился.
      Я выражаю лишь своё мнение. Как Вы, как остальные. Я не стадо, которое молчит, если им что-то не понравилось в действиях более влиятельных людей. По счастью я независим от этого государства, скорее наоборот - это я ему плачу налоги, в ответ видя лишь повышение цен на всё, начиная от бензина и заканчивая разрешениями и лицензиями для разного рода деятельности. Да и поводов для радости у меня значительно больше, чем у тех, кто неделю пашет на работе, а в выходные смотрит телевизор и завидует жизни более обеспеченных людей.
      И Вам желаю быть счастливым! А так же пожелаю побед команде, за которую Вы будете болеть на этом ЧМ.
      Leningrad 84
      Leningrad 84
      14 июня в 11:46
      ᅠ:
      Я живу в России, я люблю Россию, но я не люблю наше государство. Мне жаль, что Вы ничего не поняли из моих слов. Но умных людей, как говорят исследователи, крайне мало на планете. Большую её часть занимает послушное стадо, которое очень выгодно всяким «Муткам» и тем, кто над ними. П.С. Вы можете меня считать хоть кем - меня это не трогает. Для меня важность имеет мнение небольшого числа людей.
      Раз пишешь и отвечаешь на Соккере, значит все-таки трогает. Можно только посочувствовать такому безрадостному существованию, когда положительные эмоции вызывают только зло или несчастье для своей страны, хотя очень сомневаюсь, что ты здесь родился.
      ᅠ
      14 июня в 11:39
      Leningrad 84:
      Смотри не захлебнись своей злостью и желчью в случае сегодняшней победы сборной России!
      Я живу в России, я люблю Россию, но я не люблю наше государство. Мне жаль, что Вы ничего не поняли из моих слов. Но умных людей, как говорят исследователи, крайне мало на планете. Большую её часть занимает послушное стадо, которое очень выгодно всяким «Муткам» и тем, кто над ними.
      П.С. Вы можете меня считать хоть кем - меня это не трогает. Для меня важность имеет мнение небольшого числа людей.
      Leningrad 84
      Leningrad 84
      14 июня в 11:34
      ᅠ:
      Я желаю сборной России провала. Самого громкого. Чтобы уж упасть, так упасть. Но не спешите меня обвинять не в патриотизме или не любви к своей стране. Дело в том, что если эти кривоногие футболисты, вместе с бездарным тренером и некомпетентным руководством нашего футбола, выйдут из группы, то это даст возможность г-ну (я имел ввиду «господину», Соккер не баньте...хотя, может я и другое имел ввиду, но думаем про «господина») Мутко заявить, что футбол в нашей стране движется в правильном направлении. Бездарный тренер заявит, что вышел на новый уровень и плюнет нам в лицо - ешьте. А кривоногие футболисты с ехидной улыбкой будут и дальше продолжать получать огромные деньги за свою убогую игру, которая в цивилизованном мире никому даром не нужна, оттого и не берут этих горе футболистов ни в один уважающий себя западный клуб. Вот поэтому я хочу чтобы сборная России провалилась. С треском. Чтобы наконец-то начались правильные реформы в футболе и приняты действительно нужные меры. А Вы поддерживая эту мертворождённую команду и считая себя патриотами, на самом деле, делаете ей только во вред, сами того не понимая.
        Leningrad 84
        Leningrad 84
        14 июня в 11:30
        ОлегаТэ:
        Ну так ехай уже туда, где тебе по пути... Если Крымский мост не в ту сторону, то, интересно, какой в ту? Манхэттенский? Вперёд на мины и не портите мозги нормальным людям...
        Этот безымянный деятель просто болен на всю голову, диагноз - врожденная патологическая ненависть к России и ко всему русскому. И футбол здесь явно не причем...
        ekliziast
        ekliziast
        14 июня в 10:48
        LAISMEN:
        "Объективно – 1/8 финала выглядит потолком"......да выше потолка не прыгнешь
        Будем играть субъективно и дойдём до полуфинала. Пусть недоброжелатели ,желчью захлебнутся.
        ekliziast
        ekliziast
        14 июня в 10:43
        Major League Soccer:
        4 место будет в группе, у Уругвая и Египта тренеры + игроки топ + поставленная + командная игра, а у арабов тренер + поставленная игра + представление того как играют в Европейском чемпионате, Испанская командировка, это всё козыри, хватит чтобы мин. не проиграть бездарной сборной.
        Как много Настрадамусов вместе собралось.Все всё знают.
        Roger Young
        Roger Young
        14 июня в 10:28
        Не выйдем из из группы. Сейчас нет в мире сборной, которая была бы слабее России.
        ᅠ
        14 июня в 10:27
        ОлегаТэ:
        Ну так ехай уже туда, где тебе по пути... Если Крымский мост не в ту сторону, то, интересно, какой в ту? Манхэттенский? Вперёд на мины и не портите мозги нормальным людям...
        По счастью, мы живём в демократическом мире и я сам волен выбирать где мне жить и что делать. Да и критериев нет, для определения нормального человека. Если те 76% нормальные, то я согласен быть ненормальным.
        ОлегаТэ
        ОлегаТэ
        14 июня в 10:06
        ᅠ:
        С такими «патриотами», как те 76% что голосуют за продолжение разворовывания собственной страны, мне не по пути. С такими «патриотами», как те, что говорят о правильном направлении движения страны, мне не по пути. С такими «патриотами», которые где-то видят развитие нашей экономики, мне не по пути. С такими «патриотами», которые мост в Крым считают прорывом, мне не по пути..... Я тоже из СССР и прекрасно знаю, что такое «патриотизм», «единение в одной цели» и т.п. Так вот, что сегодня происходит практически во всех сферах жизнедеятельности России не имеет к этим понятиям ничего общего. Я патриот своей Родины, при этом терпеть не могу это государство, вместе с его «Мутками», за одного из которых Вы меня сегодня болеть призываете.
        Ну так ехай уже туда, где тебе по пути... Если Крымский мост не в ту сторону, то, интересно, какой в ту? Манхэттенский? Вперёд на мины и не портите мозги нормальным людям...
        Serg_Diamond
        Serg_Diamond
        14 июня в 09:52
        Gahi:
        То что сборная выдет из группы без вопросов, а кто будет соперником то тут ещё вопрос, называют Испанию или Португалию но чувствуется что одна из этих команд не выйдет из группы. Удачи а без неё никак.
        Не стоит недооценивать саудитов с египтянами. В финальной части ЧМ не бывает слабых соперников
        Serg_Diamond
        Serg_Diamond
        14 июня в 09:51
        alexcc2009:
        Что бы наших вытянуть нужно ну е мое что бы они хотя бы в ворота попадали
        Или для начала хотя бы били по воротам иногда))
        Serg_Diamond
        Serg_Diamond
        14 июня в 09:50
        Ну что, поболеем за кривоногих!?
        sir_Alex
        sir_Alex
        14 июня в 09:44
        Никуда отступать не надо, третье место в группе – и на трибуны!
        ᅠ
        14 июня в 09:34
        ОлегаТэ:
        С такими патриотами, так и врагов не надо... Дружище, я родом из СССР и Казахстана. И как патриот обеих стран скажу тебе - желать позора своей страны на международной арене ПОЗОР тебе, дружище...
        С такими «патриотами», как те 76% что голосуют за продолжение разворовывания собственной страны, мне не по пути. С такими «патриотами», как те, что говорят о правильном направлении движения страны, мне не по пути. С такими «патриотами», которые где-то видят развитие нашей экономики, мне не по пути. С такими «патриотами», которые мост в Крым считают прорывом, мне не по пути.....
        Я тоже из СССР и прекрасно знаю, что такое «патриотизм», «единение в одной цели» и т.п. Так вот, что сегодня происходит практически во всех сферах жизнедеятельности России не имеет к этим понятиям ничего общего. Я патриот своей Родины, при этом терпеть не могу это государство, вместе с его «Мутками», за одного из которых Вы меня сегодня болеть призываете.
        alexcc2009
        alexcc2009
        14 июня в 09:11
        Что бы наших вытянуть нужно ну е мое что бы они хотя бы в ворота попадали
        ОлегаТэ
        ОлегаТэ
        14 июня в 09:11
        ᅠ:
        Я желаю сборной России провала. Самого громкого. Чтобы уж упасть, так упасть. Но не спешите меня обвинять не в патриотизме или не любви к своей стране. Дело в том, что если эти кривоногие футболисты, вместе с бездарным тренером и некомпетентным руководством нашего футбола, выйдут из группы, то это даст возможность г-ну (я имел ввиду «господину», Соккер не баньте...хотя, может я и другое имел ввиду, но думаем про «господина») Мутко заявить, что футбол в нашей стране движется в правильном направлении. Бездарный тренер заявит, что вышел на новый уровень и плюнет нам в лицо - ешьте. А кривоногие футболисты с ехидной улыбкой будут и дальше продолжать получать огромные деньги за свою убогую игру, которая в цивилизованном мире никому даром не нужна, оттого и не берут этих горе футболистов ни в один уважающий себя западный клуб. Вот поэтому я хочу чтобы сборная России провалилась. С треском. Чтобы наконец-то начались правильные реформы в футболе и приняты действительно нужные меры. А Вы поддерживая эту мертворождённую команду и считая себя патриотами, на самом деле, делаете ей только во вред, сами того не понимая.
        С такими патриотами, так и врагов не надо...
        Дружище, я родом из СССР и Казахстана. И как патриот обеих стран скажу тебе - желать позора своей страны на международной арене ПОЗОР тебе, дружище...
        Дмитрий Роганов
        Дмитрий Роганов
        14 июня в 09:01
        удачи парни,не посрамите
        ᅠ
        14 июня в 08:58
        Leningrad 84:
        Очень хочу, что бы Вы и большинство очернителей, хающих сборную даже сегодня, в день начала ЧМ, сильно ошиблись в своих мрачных прогнозах. По крайней мере, сегодня над саудитами - надеюсь на победу.
        Я желаю сборной России провала. Самого громкого. Чтобы уж упасть, так упасть.
        Но не спешите меня обвинять не в патриотизме или не любви к своей стране. Дело в том, что если эти кривоногие футболисты, вместе с бездарным тренером и некомпетентным руководством нашего футбола, выйдут из группы, то это даст возможность г-ну (я имел ввиду «господину», Соккер не баньте...хотя, может я и другое имел ввиду, но думаем про «господина») Мутко заявить, что футбол в нашей стране движется в правильном направлении. Бездарный тренер заявит, что вышел на новый уровень и плюнет нам в лицо - ешьте. А кривоногие футболисты с ехидной улыбкой будут и дальше продолжать получать огромные деньги за свою убогую игру, которая в цивилизованном мире никому даром не нужна, оттого и не берут этих горе футболистов ни в один уважающий себя западный клуб.
        Вот поэтому я хочу чтобы сборная России провалилась. С треском. Чтобы наконец-то начались правильные реформы в футболе и приняты действительно нужные меры.
        А Вы поддерживая эту мертворождённую команду и считая себя патриотами, на самом деле, делаете ей только во вред, сами того не понимая.
        cska plus
        cska plus
        14 июня в 08:58
        Сегодня точно ждём победы, как минимум очень надеемся на победу!
        LOpp
        LOpp
        14 июня в 08:55
        ФИФЕ не выгодно, чтобы хозяйка ЧМ быстро вылетела. Думаю нас до 1-8 финала вытянут. А дальше..
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