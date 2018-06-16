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Исландия тренера-стоматолога остановила Аргентину

вчера, 19:02
Исландия тренера-стоматолога остановила Аргентину

С дебютом, викинги! Тысячи исландцев устроили представление у стадиона «Спартака», и «Соккер.ру» впечатлен торжеством порядка и духа.

Сборная тренера-стоматолога

На чемпионате мира два дебютанта – Исландия и Панама. Первым хватило двадцати трех минут против Аргентины, чтобы забить стартовый гол в истории страны на чемпионатах мира по футболу. И двух лет после унижения Англии не прошло, но в очередной раз исландцы не подвели публику. А ведь их вообще тренирует стоматолог!

Причем Хадльгримссон даже по исландским меркам был настолько плохим игроком, что начал тренировать в двадцать шесть лет. Также много лет работал стоматологом, потом тренировал девушек, а семь лет назад стал помощником шведа Лагербека в сборной. Вместе начинали, но с 2014 года Хеймир работает самостоятельно. Именно он добился успеха на Евро-2016 и прошел отбор на ЧМ-18.

А против Аргентины вообще превратил команду Месси в какой-то колхоз, который давит, давит, а включить мозги не может. По тактике у Исландии все четко, словно играла сборная Италии прежних времен. Стерильно чисто, как в кабинете у хорошего стоматолога. А отдельно нравится реакция команды на спорные эпизоды. Когда исландец падает в чужой штрафной без фола, то молча поднимается. За арбитрами не бегают, не останавливаются, сражаются. Ведут себя достойно, и это подкупает.

Невероятные болельщики

Исландцы, как и датчане со шведами – прирожденные футбольные фанаты. Вам крупно повезет, если пересечетесь с ними на чемпионате мира, ведь это очень веселые ребята. Большие, похожие друг на друга, породистые, если можно так сказать. Если слаженно болеют, то напоминают хорошо подготовленную армию. Хотя в этой армии и девушки прекрасные есть:

У исландцев необходимая для фанатов дикость в крови, в генах, наверное, от викингов пошла? Берсерки двадцать первого века из Исландии поклоняются не богу Одину, а футболу. Поэтому когда до матча исландцы устроили генеральный прогон своего знаменитого приветствия с хлопками перед стадионом «Спартака» - у всех зрителей этого действа перехватывало дух. Разве не красавцы?

Еще на Евро-2016 «викинги» влюбили в себя, сегодня продолжили праздник. За Исландию переживало полмира, ведь собрались и те, кто не любит Аргентину – как бразильцы, и те, кто в матче Давида и Голиафа всегда за тезку Де Хеа. После матча стало понятно, что из Аргентины так себе великий монстр, а вот исландцы просто подтвердили класс. И немецкие красотки не могут себе отказать в удовольствии – во всем мире болеют за Исландию:

Новая футбольная страна

Когда говорят, что Россия нефутбольная страна, то поступают странно. Потерянные традиции не означают, что их не было раньше. Были и полные трибуны, и выдающиеся футболисты. А вот у Исландии вправду не найти глубоких футбольных традиций, но там давно поняли, куда двигаться, чтобы проявить себя в мире популярного спорта.

Причем они себе отмазку про климат не выдумывали. Захотелось превратить страну в футбольную – взяли и сделали. Нашлись деньги, тренеры, придумали систему прокачки игроков за счет передачи в клубы из континентальной Европы и Великобритании. Причем игроки стали профессионалами, играют за рубежом, а при этом остаются простыми ребятами. Защитник сборной Исландии Севарссон готовился к ЧМ, пакуя на фабрике соль.

Представляете игроков сборной России на заводе накануне турнира? Но в Исландии свои порядки. Когда у тебя в распоряжении всего 334 тысячи населения, то важно не только установить на телефон специальное приложение. Оно расскажет тебе о девушке, с которой познакомился в пабе. Исландцы так проверяют, не клеят ли они грешным делом близкую кровную родственницу. А с футболом все проще – его можно любить без ограничений.

Сборная настоящих мужиков

Отлично сыграли против Аргентины. Могли забить первыми, ответили на гол Агуэро. И как они позже дрались! Ходили по грани, ведь в концовке арбитр мог и второй пенальти поставить. Но поскольку к первому могут быть вопросы – уж слишком хотел упасть аргентинец, Исландии не повезло, они заслужили ничью, хотя до матча большинство ставило на Аргентину, а промах Месси удивил не только английского форварда Иана Райта, который был на трибунах:

То, что именно Исландия выиграла трудную группу с хорватами, украинцами и турками – огромная удача для чемпионата мира. Ведь их болельщики, их дух и их подход заслуживают огромного уважения. Исландия по сути своей примерно как «Ростов» Бердыева – команда, которая выложится на все сто процентов, хотя в сравнении с Хорватией или Аргентиной не располагает теми же возможностями. Даже символично, что в Ростове-на-Дону живет часть основных игроков исландской сборной.

Сегодня не все они были на поле, но Сигурдссон напахался так, что не сразу уснет ночью. А вот Аргентина так сыграла, что ей бы и Паредес в центре не помешал. Могли победить – доминировали, номинально сильнее Исландии, иначе быть не могло. Но если суммировать усилия аутсайдера, то они наиграли на непобедимость в отдельно взятой игре. Футболисты из датских, российских, английских и других не самых великих клубов показали себя.

Говорят, в Москву прибыло около 30 тысяч фанатов из Исландии – 9 % населения страны. Команда не подвела, доказали, что сильны духом, ведь именно единство цели и решений помогает им блокировать тех, кто сильнее в футболе. А Месси в случае с пенальти остановил человек, который снял для всемирно известной компании рекламу к чемпионату мира, ведь голкипер Исландии - профессиональный режиссер. Великолепный стартовый результат для дебютанта чемпионатов мира, турнир радует прекрасными матчами и дарит незабываемые эмоции.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 04:56
А ведь их вообще тренирует стоматолог!

И правильно. Учит их как сберечь зубы. После таких матчей никто на родине в челюсть не даст.

Кстати интересное решение, если некоторые сборные начнут тренировать проктологи.
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 22:25
"Исландия по сути своей примерно как «Ростов» Бердыева – команда, которая выложиться на все сто процентов"
Аплодирую
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 22:24
Что значит "остановила"? Это первый матч. Можно подумать, Аргентина до этого крушила всех и вся)
DXTK
DXTK
вчера в 21:55
Многие после этого матча накинутся на Месси и Аргентину, скажут такой сборной никуда не пройти, Месси загубил возможность забить тем более с точки.

помню как На Евро 16 Португалия не смогла победить Исландию 1-1, Нырялду не мог забить в двух матчах подряд, и даже с 11 метров. Команда на столько криво и косо играла в группе одни убогие ничьи, каждая игра катание ваты , а стали ЧЕ.

Так что для Аргентины ничего еще не кончено после этой ничьей на этом ЧМ, могут как и 4 года назад выйти из группы и пробиться в финал.

PS на счет стоматологов. Тренер у Исландии да, а помните на ЧМ 66 года кореец по профессии зубной врач забивает гол ставя шлагбаум Италии. А так исландцы конечно в очередной раз молодцы.
ᅠ
вчера в 21:54
...А ведь их вообще тренирует стоматолог!...


Сегодня только читал на Соккере статью о том, какой Сампаоли классный тренер. То схему с двумя защитниками реанимировал и модернизировал, то с Месси часть функций на других перебросил, да и вообще этот новатор и креативщик в числе лучших тренеров чемпионата...А теперь вот его уделал стоматолог.
Что-то сродни статье про то, как Барселона уже в полуфинале ЛЧ за шесть часов до игры опубликованной. Соккер, ну как-то это не айс.
Верг
Верг
вчера в 21:45
этот тренер профессиональней черчесова
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 21:22
Стоматолог оказался и проктологом по совместительству. Глянул на Меськин геморой. Аха-ха)
Dominators
Dominators
вчера в 20:31
Браво викинги .
dimagas1
dimagas1
вчера в 19:06
Cтоматологи тоже умеют)))
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