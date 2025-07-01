«Ювентус» готовится к главному сопернику по ЛЧ. Тудор – против творца «тёмной лошадки» из Германии

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сегодня, 12:47

Алонсо готовит будущего гегемона.

Матч с «Сити» показал сырость проекта

В группе с «Видадом» и «Аль-Айном» невозможно говорить о проверке на прочность – а именно это нужно проекту, который только начал строительство под началом Игора Тудора. В тех двух играх без должного уровня сопротивления «старая синьора» оформила два разгрома. Куда интереснее был заключительный матч групповой стадии – предстояло сыграть с «Ман Сити», который тоже приступил к активной перестройке. Для туринцев, как и для «горожан» это была хорошая контрольная точка.

Игра показала, что туринцы на данный момент – неорганизованная команда, которой не хватает цельности. При игре в три центральных защитника, при том, что латерали при обороне опускались в линию с центрбеками, сопернику умудрялись оставлять свободное пространство – так подарили гол Доку. Позиционные ошибки также привели к голам Холанда и Савио, ещё случился автогол Калюлю. Словом, проиграли по всем фронтам.

И для «Юве» это может стать итогом всего турнира – когда встретился равный соперник, туринцы расклеились и не смогли отвоевать первое место. Поэтому в плей-офф вышли сразу на «Реал» – и с учётом того же матча с «Сити», шансы у «бьянконери» мизерные.

Нет топ-форварда

И для «старой синьоры» это давняя проблема – забивного лидера, который мог бы дать команде 25-30 голов за чемпионат, не было с периода Криштиану Роналду. К этому моменту туринцы остались с Душаном Влаховичем и Рандалем Коло Муани. В первом случае брали игрока, который уже проявил себя в Серии А в составе «Фиорентины» – но серб оказался инородным телом в системе Аллегри, оказался не нужен Мотте и вряд ли пригодится Тудору. Второго арендовали у ПСЖ , но тот выдал лишь яркий стартовый отрезок, а потом ушёл в тень.

«Ювентусу» пришлось снова выйти на рынок в поисках забивного нападающего – в атакующей фазе у команды серьёзные проблемы. У «бьянконери» было несколько вариантов. Рассматривали сохранение Коло Муани – но в приоритете были Виктор Осимхен и Виктор Дьёкереш. Первый разругался в «Наполи» и не нужен Конте, второй хочет уйти на повышение и тоже пошёл на конфликт с клубом. Проблема в конкуренции и ценнике – на нигерийца нацелились «Аль-Хиляль» и «Манчестер Юнайтед», а они денег не считают. Манкунианцы, по слухам, вообще готовят 75 млн евро. На шведа также претендует «Арсенал» – туда хочет и сам Виктор, так что здесь «Юве» тоже аутсайдер.

Сейчас остановились на свободном агенте Джонатане Дэвиде, который феерил в «Лилле». К сожалению, на КЧМ мы его уже не увидим – да и Тудору придётся встраивать нападающего в сжатые сроки.

Алонсо всерьёз взялся за «сливочных»

С первых же дней Алонсо принялся выстраивать команду под себя – менеджер сразу заявил, что не будет обращать внимание на статус и регалии игроков и со всех спрос будет одинаковым. Отрабатывать в обороне тоже должны все. Вдобавок структура стала вариативнее – если два первых матча на турнире «Реал» провёл в привычной схеме «4-3-3», то против «Зальцбурга» вышел в три центральных защитника.

Игроки тоже воспряли. Гюлер хотел было искать себе другую команду – и тут Хаби на два матча подряд выпускает его с первых минут. Тренер показал, что рассчитывает на центрхава, для турка это безумно важно. Винисиус напомнил, что, если он не скандалит, то становится элитным исполнителем. Беллингем оформил гол и ассист с «Зальцбургом» и «Пачукой», у Вини столько же – за один матч, Гюллер успел отметиться голом во втором туре. И самое главное – игроки принимают требования тренера, они очень довольны тем, во что начал играть «Реал».

Раскрываются по ходу турнира

При этом старт для «сливочных» был не таким уж радужным. Мадридцы неожиданно потеряли очки с «Аль-Хилялем», причём забили только однажды. Причём забил не кто-то из лидеров, а трудяга Гонсало Гарсия. В следующем матче уже одержали победу – при этом концентрации не хватило на все 90 минут, «Пачука» забила на 80-й минуте. Все проскользнувшие ранее проблемы мадридцы устранили к заключительному туру – и просто не оставили шансов «Зальцбургу». Уверенная вертикальная игра, надёжность и организованность в обороне – Куртуа принесли «сухарь».

Это очень похоже на классический «Реал» – это идеальная команда для таких турниров. «Сливочные» не торопятся выдавать максимум и постепенно набирают форму, а к финалу подходят в оптимальном состоянии и забирают трофей. Очень похоже, что всё развивается по такому сценарию.

Неудавшийся камбэк, разгром в финале ЛЧ

У команд богатая история противостояний, а пик соперничества пришёлся на вторую половину 2010-х. Тогда «Юве» с мадридцами не раз пересекались в плей-офф ЛЧ – в последний раз это был четвертьфинал сезона-17/18. «Сливочные» деклассировали «Юве» в Турине, а Роналду оформил дубль (там же Криш забил красивейший мяч, на который аплодировали даже фанаты соперника). В ответ туринцы чуть не устроили ремонтаду на «Сантьяго Бернабеу» – «Реал» снова спас Рон.

До этого был разгром от «Реала» в финале ЛЧ -16/17 и прагматичная победа «бьянконери» в майском полуфинале-14/15