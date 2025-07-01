Мусиала будет выступать в «Баварии» под 10-м номером

Полузащитник Джамал Мусиала сменил игровой номер в «Баварии».
В следующем сезоне футболист будет играть за мюнхенский клуб под 10-м номером, который ранее принадлежал Лерою Сане. Ранее Мусиала играл под 42-м номером.
Полузащитник Джамал Мусиала сменил игровой номер в «Баварии».
В следующем сезоне футболист будет играть за мюнхенский клуб под 10-м номером, который ранее принадлежал Лерою Сане. Ранее Мусиала играл под 42-м номером.
И да, это номер не Мюллера, а Сане.
И да, это номер не Мюллера, а Сане.