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ГлавнаяНовостиФутбольная модаГермания. Бундеслига 2024/2025

Мусиала будет выступать в «Баварии» под 10-м номером

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:32, ред.
Воспитанник Челси заслужил своей игрой 10-ку 🔥

И да, это номер не Мюллера, а Сане.
Ник63
Ник63
сегодня в 10:29
Мюллер под 10? Интересно 🤨
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:21
Видимо он надолго в Баварии, что ж удачи парню!!
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