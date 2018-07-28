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Гонсало неприкаянный

вчера, 10:14

Игуаин «Ювентусу» больше не нужен. Туринцы пытаются избавиться от некогда самого дорогого приобретения. «Соккер.ру» - о вариантах для ненужного аргентинца.

Болельщики «Наполи» наверняка назовут это кармой, злорадно ухмыляясь и потирая руки. За два года Игуаин превратился из участника самой дорогой в истории Серии А сделки в одного из наиболее ненужных футболистов. Конечно, понятие ненужности для «Ювентуса» и условного «Кальяри» очень отличаются, но суть ясна.

Клуб, который с большой помпой два года назад приобретал Игуаина за 90 миллионов евро, на сегодняшний день просто выставляет его на трансфер. Переход аргентинца в «Ювентус» в 2016 году должен был вывести туринцев на новый уровень, должен был придать остроты их атакам и сделать «Юве» не только многолетним королем Италии, но и привести к успеху в Лиге чемпионов - это заветная мечта семьи Аньелли и болельщиков «Ювентуса».

Однако качественного скачка не получилось. Игуаин проявил то свое качество, за которое его недолюбливали даже поклонники в «Реале» и сборной Аргентины. Ему нужно создать десяток моментов, чтобы был реализован один или два. Когда команда высокого класса и значительно превосходит соперника, это сделать несложно и недостаток можно простить.

Но когда в Лиге чемпионов сталкиваешься с оппонентом сильнее или даже равным, то нужно каждый момент беречь, к каждому относиться внимательно, каждый стараться реализовать. Тут-то и не сработала ставка на Игуаина. Хотя даже в Серии А в «Ювентусе» Игуаин не достиг своей неаполитанской планки. В последнем сезоне в «Наполи» Гонсало забил невероятные 36 мячей в 35 матчах, что, собственно, и соблазнило «Ювентус».

А вот уже в Турине он в 38 играх Серии А забил 24 мяча, а в прошлом сезоне - 16 мячей в 35 встречах. Это явно не статистика супербомбардира для доминирующего по всем статьям клуба. Так что по ходу минувшего сезона у руководства «Ювентуса» и появилась мысль о том, что Гонсало следовало бы пристроить куда-нибудь. Началось прощупывание почвы. Оно превратилось в откровенное выставление Игуаина на трансфер, когда «Ювентусу» удалось совершить, казалось, невероятную сделку - подписать Криштиану Роналду из «Реала».

Необходимость в Гонсало окончательно отпала, а вот деньги туринцам не помешали бы. И Игуаин, который все же не до конца утратил ликвидность, оказался хорошим вариантом для добычи недостающих после покупки Роналду миллионов.

Вариант с «Интером»

«Ювентус» на ранней стадии работы над сбытом Игуаина зондировал обстановку на предмет обмена Гонсало на Икарди. Однако Мауро в отличие от Гонсало не терял бомбардирских навыков и очень прикипел к Милану. Икарди сам не горел желанием перебираться в «Ювентус», а «Интер» не готов отпускать своего главного творца голов, меняя его на Игуаина, пусть и с доплатой. Этот Икарди выжимает в голы даже больше, чем «Интер» порой создает. Игуаин же совершенно мог быть бесполезен для манеры игры, используемой «нерадзурри». Так что вариант с таким обменом даже не дошел до конкретного обсуждения.

Вариант с ПСЖ

Когда вам некуда пристроить звезду, обратитесь в ПСЖ. «Ювентус» тоже рассудил таким образом. Однако парижане оказались не готовы вести конкретные переговоры по Гонсало ввиду ряда причин. Во-первых, в Париже так и не понимали, что в плане санкций за нарушение финансового фэйр-плей с ними сделает УЕФА. И в таких условиях дразнить этот суровый орган крупной сделкой было бы безумием. Во-вторых, у ПСЖ есть Кавани, который «уходит» уже несколько лет, но уйти так и не может. И пока его судьба не прояснится, ни о каком Игуаине подобного же плана речи идти не будет. В-третьих, парижанам все же нужен более эффективный центрфорвард наподобие Левандовски в его лучшей форме. Даже к Кавани, который все равно на фоне Игуаина обладает потрясающей реализацией, по этому компоненту были претензии.

Вариант с «Челси»

Чуть более реалистичным выглядел вариант с «Челси». Лондонский клуб затеял перестройку, поэтому новые имена там обязаны появиться. При этом в «Челси» все же готовы тратить определенные деньги на усиление, ударный результативный форвард им нужен, бизнес с «Ювентусом» налажен, так что можно было договориться о щадящих формах трансфера. Под шумок «Челси» еще и Даниэле Ругани пытался выкупить у «Ювентуса», однако дальше дело не пошло. И это несмотря на желание самого Игуаина попробовать себя в чемпионате Англии. Возможно, в «Челси» все же передумали, посчитав, что за такие деньги - а речь шла о 60 миллионах евро - хотелось бы найти более стабильного форварда. Ведь как проявит себя Игуаин в совершенно других условиях интенсивной физической борьбы в чемпионате Англии, никто не знает.

Вариант с «Миланом»

И все же выход, кажется, «Ювентус» нашел. Туринцы признают, что им удалось найти контакт с «Миланом» по поводу Гонсало. Главное, что «россонери» заинтересованы в подписании аргентинца благодаря новому спортивному директору Леонардо, который хорошо знаком с Игуаином. А это уже дает твердую основу для дальнейших переговоров. Можно по-разному вертеть варианты. Например, существует привлекательный для «Ювентуса» вариант с обменом на Леонардо Бонуччи - уход защитника в «Милан» из «Ювентуса» сильно удивил всех. Теперь он может вернуться. Но миланцы чувствуют, что где-то подвох, и не очень-то хотят идти на такой обмен. Этому варианту был дан красный свет пока. Более компромиссным вариантом, который устраивает миланцев, является годичная аренда Игуаина за 15 миллионов евро с дальнейшим выкупом. При этом клубам нужно согласовать формат выплаты зарплаты, поскольку «Милан» все 7,5 миллиона в год тянуть не хочет. Либо туринцы помогут, либо Игуаину придется согласиться на понижение.

Таким образом, из всех наметок более-менее реальным вариантом остается именно «Милан». В этом направлении хотя бы проходят вполне реальные конкретные контакты. Судя по называемым типам сделок, рассматривается широкий спектр возможностей, поэтому желание «Милана» и «Ювентуса» должно быть удовлетворено.

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Все комментарии
kiendjin
kiendjin
вчера в 22:23
какие моменты, он больше всех в этом дырявом чемпионате забивает, а вот Бонучку ворачивают , так это вообще смешно...
SkiNheD
SkiNheD
вчера в 16:33
Меньше есть на ночь и это самый верный вариант.
WAARLOT
WAARLOT
вчера в 10:57
нужно идти в монако там Головин зажигает
руна
руна
вчера в 10:53
вариант с диетологом будет самый верный!!
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