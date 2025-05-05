«Реал» подписал крутого мастера голевых передач. Беллингем и Мбаппе будут довольны

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сегодня, 17:54

Александер-Арнольд покинул «Ливерпуль».

У Трента впечатляющая статистика ассистов

Александр-Арнольд создал для напарников 91 гол прострелами, навесами и пасами в ноги в составе сборной Англии и «Ливерпуля». Это больше, чем Гави, Педри и Де Йонг вместе взятых. Прекрасная статистика для правого защитника. Вернее, латераля. Трент не любитель обороняться, и это может стать проблемой для тренера «Реала» после Анчелотти. Вряд ли новый наставник настолько безумен, чтобы попрощаться с Родриго, вернуть Карвахаля в основу в обороне и сменить Тренту амплуа.

В «Ливерпуле» Александер-Арнольд не имел шанса сыграть в атаке, ведь стал легендой АПЛ и клуба благодаря Салаху. Египтянин остается, экспериментов с переводом Трента в атаку не будет. Зато есть недовольные поклонники «красных». Не все оценили решение воспитанника покинуть клуб бесплатно. Стоило договориться, чтобы «Реал» компенсировал «Ливерпулю» вложенные в Александер-Арнольда средства. Перес обожает переплачивать футболистам и их агентам, но не другим командам.

Трент едет в Мадрид, где его ждет близкий друг Беллингем. Он заждался качественных голевых передач для Мбаппе. Александер-Арнольд умеет вырезать диагонали; его смещения в центр станут важным оружием «Реала» с мячом. Вальверде и Васкес пытались закрыть пробоину в трюме корабля после травмы Карвахаля, но не справились с «Арсеналом». «Ливерпуль» в этом сезоне выше в таблице, чем «канониры». Александер-Арнольд покидает родной дом в статусе нового чемпиона АПЛ .

Отличный футболист, когда речь идет о фантазии, мастерстве паса и умении выбрать позицию в атаке. И ужасный игрок, когда нужно обороняться. Трент бездарен в отдельных поединках, когда надо банально закрыть слабенького левого вингера. Капитан Ван Дейк прямо по ходу матчей бросал взгляды-молнии и выражал гнев на правого защитника, которого постоянно приходилось страховать. Как показали игры с ПСЖ , Александер-Арнольд плохо работает без мяча и при персональной опеке крутых вингеров.

Посмотрим, что с ним сделает Тухель в сборной Англии. У Александер-Арнольда не складывается международная карьера: в финале Евро-2024 весь правый фланг закрыл Сака; в финале Евро-2020 Саутгейт доверился Триппьеру. Логику Гарета понимаем: Тренту прощали в «Ливерпуле» его свободы без мяча. В футболе сборных нет такой сыгранности; никто не пашет строго на Александер-Арнольда. Также не простят ошибки в «Реале». Англичанин рискует, когда мчится в объятия злых королей.

У «Реала» много просчётов с защитниками

У Рюдигера проблемы со здоровьем. Антонио получил травму мениска, ему провели операцию. Параллельно у немца дисквалификация на шесть матчей. Дикий защитник бросил пакет со льдом в сторону арбитра. В воскресенье новый матч «Барселоны» и «Реала», Рюдигер не поможет. Появился слух, что у немца начальные признаки остеоартроза. Проблемы с суставами обычно проявляются позже, и если защитнику не повезет, он закончит карьеру. Тогда у «Реала» будет новая линия обороны.

Милитао и Карвахаль получали сложные травмы. У Алабы столько проблем со здоровьем, что вместо успешной игры в основе получили обузу. Перес подумывает разорвать контракт с Давидом. Свободный агент из «Баварии» получил щедрые подъемные и высокую зарплату, но в результате не отработал вложения и может покинуть Мадрид. А француз Менди вряд ли будет основным левым защитником команды в новом сезоне. Добавьте возраст Куртуа – скоро ему 33 года, и получается коллизия.

Александер-Арнольд может перейти в большой клуб из столицы. «Ливерпуль» – великий клуб, но Ливерпуль не такой огромный город, как Мадрид. Столица Испании в семь раз крупнее. Александер-Арнольд наслушался рассказов Беллингема о том, как круто на «Сантьяго Бернабеу», и захотел сменить обстановку. Теперь фанаты «Ливерпуля» снимают видео, сжигая футболки с фамилией Трента. Предсказуемая реакция. Нельзя забыть проигранные «Реалу» финалы Лиги чемпионов. Испанцы – враги «Ливерпуля».

Хотя хватало футболистов, игравших за оба клуба. Хаби Алонсо – легенда «Ливерпуля», может возглавить «Реал». Форвард Анелька так часто менял команды, что успел сыграть в двух грандах. Нападающий Оуэн – ещё один пример. Воспитаннику «Ливерпуля» не повезло в «Реале». Дудек и Арбелоа, Фабиньо и МакМанаман, Морьентес и Шахин представляли два клуба. И не сказать, что все были одинаково успешными в Ливерпуле и Мадриде, как Хаби Алонсо. Трент точно рискует совершить ошибку.

Перес снова делает трансферы в обход тренера

Ни один сильный наставник, кроме Клоппа, не запросил бы Александер-Арнольда первым номером справа. Перес одержим атакой, поэтому даже правого латераля выбрал с расчетом на умения англичанина отдавать голевые передачи. Был ещё один вариант усиления справа – Хакими, но воспитанника «Реала» тяжело достать из ПСЖ . Шейхи не простили Пересу трансфер Мбаппе свободным агентом и португальца Мендеша, который бегает на левом фланге парижан, непросто будет выманить.

Перес понимает, что это решающая неделя не только для «Реала», но и для «Барселоны». Если каталонцев ждёт двойной успех в ЛЧ и Ла Лиге, то проблемы «сливочных» усугубятся. Перес задумал продажи. Появились проблемы на переговорах с Родриго, правым форвардом. Логично, что Карвахаля отправят к арабам. Даниэлю нет смысла сидеть на лавке за спиной у молодого новичка. Также многим надоел Винисиус. «Реал» может подписать Александер-Арнольда, Салиба и Родри в центре поля.

Ищут на будущее центрального нападающего в стиле Холанда, если уйдет Винисиус. Перестроений слишком много. Постоянно говорят о Субименди, если приедет другой человек, связанный в прошлом с «Реал Сосьедадом». Хаби Алонсо играл за баскский клуб, как его отец с братом. Но пока наставник «Байера» официально не назван новым тренером «Реала», возникает традиционная для Переса неразбериха. Президент «сливочных» делает трансферы для себя и для звёзд основы «Реала».

Беллингем хотел увидеть в команде Трента, желание выполнено. Нападающий Мбаппе может запросить трансфер Салиба. А если Килиан поссорится с Винисиусом – придется найти центрального нападающего, а француза вернуть налево. Но клубы редко добиваются успехов, когда не тренеры одобряют сделки, а футболисты и президенты. У Переса в числе ошибок не только Йович с Азаром. Анчелотти пока официально не уволен, нового наставника есть. Зато забирают мастера ассистов.