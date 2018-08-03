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Из Словении – с любовью

вчера, 00:32

«Уфа» творит историю и идет в следующий раунд Лиги Европы. «Соккер.ру» - о напряженном противостоянии с «Домжале», которому подложил свинью соотечественник.

Быстро освоились

Нулевая ничья в первом матче давала определенное стратегическое преимущество «Уфе» еще перед началом поединка. Ведь «Домжале» оказывался в положении команды, которой нужнее атаковать. Например, любая результативная ничья была для них сродни поражению, что в итоге и сработало. «Уфа» вначале сосредоточилась на сдерживании, а после стартовых неприятных минут показала, за счет чего рассчитывает на успех впереди – быстрые атаки, фланговые вылазки с подачами и стандарты. Именно после стандартных положений возникли первые опасные моменты у ворот «Домжале».

На каком-то отрезке в первом тайме «Уфа» даже переигрывала соперника, действуя увереннее и острее. Обляков и Йокич прощали словенцев, а игра в целом выглядела как минимум равной, особенно если учесть, что для «Уфы» это первый в истории еврокубковый выезд, а «Домжале» все же в Европе более обтесанный коллектив. Впрочем, после этого симпатичного отрезка «Уфа» окончательно отошла к игре вторым номером, позволив «Домжале» атаковать больше и острее. Так было до самого конца поединка.

Неистовая поддержка

Матч для «Уфы» получился историческим. Это ведь первый выезд команды в еврокубках в истории. Поэтому несколько десятков поклонников команды из Башкирии решили лично стать свидетелями исторического события. Было очень приятно смотреть на маленький уголок, отведенный для них на стадионе. Приятно потому, что из этого уголка крики в поддержку «Уфы», крики на русском языке оказывались громче, чем поддержка остального стадиона в адрес домашней команды. Уфимцы показали настоящий боевой дух уже на трибунах. Да одни только истории о том, как эти группки болельщиков добирались до Словении, достойны именоваться сказаниями о подвигах.

В пользу «Уфы»

Мы привыкли жаловаться на арбитров, на стечение обстоятельств. Как-то уже априори воспринимается, что российским командам не везет. Ощутить полноценно, что это не так, позволил чемпионат мира. Теперь и «Уфа» может подтвердить, что тенденция на невезение сломлена. «Домжале» больше атаковал, чаще угрожал воротам, а забил не больше, чем «Уфа». Тут, конечно, можно предъявить претензии к исполнительскому мастерству игроков словенской команды.

И все же главное везение заключается в том, что на 35-й минуте арбитр Арнольд Хантер не поставил пенальти в ворота Беленова. Йокич действительно сыграл рукой в своей штрафной, чего судья не заметил, начав успокаивать взбеленившихся словенцев. А тех еще ждет главный привет от соотечественника. Если бы первый тайм не завершился вничью, «Уфе» было бы сложнее морально. Так что этот неназначенный пенальти сложно переоценить.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (6) – 9 (1)

А сегодня в этом разделе достаточно всего одного сравнения – по ударам. Вот что называется стопроцентной эффективностью. «Уфа» нанесла всего один удар в створ ворот «Домжале», и он стал голевым. Какая-то невероятная удача, можно сказать, или умение использовать на максимум даже минимальный шанс. Ведь у словенцев моментов было полно, а они их транжирили, били куда попало, не могли переиграть Беленова или защитников в простых ситуациях. Кто тут виноват? Сами хозяева, конечно.

Проблемные пункты

Безусловно, тяжело после такой игры петь дифирамбы «Уфе» и восхвалять тактический и исполнительский гений команды. Оба матча были сыграны вничью, российский клуб местами смотрелся слабее словенского, который еще и более опытен. Так что без обсуждения проблемных точек никак. Настораживает очень тугая атака, точнее, то, как тяжко даются голы и острые моменты «Уфе», в целом выглядящей вполне организованно. Это ведь третий матч в сезоне. И первые два завершились нулевой ничьей. Да и в этой встрече случился всего один удар в створ, хотя моменты-то были, подходы случались – как раз такие, которые нужны для команды, ставящей на контратаки и стандарты. Но если вы делаете на них ставку, то дорабатывайте и реализацию, точность как минимум.

Конечно, сильно сказалась потеря Кротова и Сысуева, они бы добавили остроты. Еще один проблемный пункт – случающиеся вспышки несогласованности и потери концентрации в обороне. Если бы на месте «Домжале» оказался более искушенный соперник, он бы учинил разгром. Да там один Ловре Бизьяк мог оформить как минимум хет-трик вместо своего сиротливого одного мяча. А все из-за ошибок защиты «Уфы» в простых ситуациях. Где-то не сделали четко искусственный офсайд, где-то не смогли вовремя вынести мяч, где-то неправильно выбрали позицию. Нужно подчищать все эти ошибки.

Поиск джокера

Надо отдать должное молодому специалисту Сергею Томарову, для которого это приключение с «Уфой» - огромный опыт. Он не растерялся и не потерял контроль над командой в критический момент, когда «Домжале» повел и не давал возможности как-то отвечать, проводить контригру. Томаров прекрасно осознавал, что есть трудности в атаке, поэтому без сомнений заменил Живоглядова, Облякова и Фатаи, которые были активными, но упустили целый ряд возможностей. Не побоялся, не стал ждать, что кому-то из них наконец «фартанет». Перестроение в атаке заставило «Уфу» заиграть чуть проще, но когда нужно отыгрываться в пожарном режиме, это наиболее эффективно.

Тут пригодился и особый настрой Йокича, который у себя на родине хотел блеснуть поярче, часто подключался в атаку, явно был заряжен на борьбу, а в итоге стал тем человеком, который похоронил надежды «Домжале» на продолжение еврокубкового вояжа. Вот такая ирония судьбы. «Уфа» перестроилась, упростила игру, не сдавалась, отбиваясь и контратакуя, за что была награждена точным ударом Йокича. Так, после трех ничьих на старте сезона «Уфа» все равно кажется командой-победительницей.

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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Roger Young
вчера в 21:34
Roger Young:
Для того, чтобы сказать, фантомный ли клуб или нет, должно пройти время. Если в течение 10 лет после этого еврокубка у Уфы будет поступательное движение вверх, как то: 1. Финалы кубка 2. Стабильная борьба за зону ЛЕ Можно будет со смелостью сказать, что дать Уфе поиграть в европе в 2018 - было хорошей идеей. Пока что Уфа мало чем отличается от названных вами команд и лично у меня складывается впечатление, что никакого движения вверх не будет. А вот повторить судьбу Амкара может. Если не Амкара, то как минимум Мордовии. Я не верю, что после путевки в Европу, Уфа сможет стабильно выступать на хорошем уровне. А вот свалиться в пердив - пожалуйста.
Полуфинал кубка уже есть. Движение от зоны Урал-Повожье в 2009году с рождения клуба до Лиги Европы в 2018 не поступательное движение вверх? Тогда что поступательное движение вверх? Вы восхваляете Рубин, Ростов, Крылья Советов, но при этом забываете где они сейчас. Если рассуждать как вы, в духе "да любой клуб России сгниет в пердиве", тогда может создадим закрытую лигу? Сколько там будем команд ? Локо, Спартак, Зенит, ЦСКА и Краснодар. Так норм? 5 клубов, 2 в ЛЧ, 3 в ЛЕ. Идеальный чемпионат по версии Roger Young))
Roger Young
Roger Young ответил Tott_Hot
вчера в 21:17
Tott_Hot:
Да, но то что ФК Уфа - не однодневный проект - факт! И заход его в еврокубки - отличная ступень для дальнейшего развития и мотивации. Или пусть лучше клубы-фантомы аля Тосно и ФК Москва в европе играют?
Для того, чтобы сказать, фантомный ли клуб или нет, должно пройти время. Если в течение 10 лет после этого еврокубка у Уфы будет поступательное движение вверх, как то:
1. Финалы кубка
2. Стабильная борьба за зону ЛЕ

Можно будет со смелостью сказать, что дать Уфе поиграть в европе в 2018 - было хорошей идеей.

Пока что Уфа мало чем отличается от названных вами команд и лично у меня складывается впечатление, что никакого движения вверх не будет. А вот повторить судьбу Амкара может.

Если не Амкара, то как минимум Мордовии.

Я не верю, что после путевки в Европу, Уфа сможет стабильно выступать на хорошем уровне. А вот свалиться в пердив - пожалуйста.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Roger Young
вчера в 18:09
Roger Young:
Я тоже покатался по стране, но боюсь, что наши с вами оценки будут лишь субъективным взглядом. В позиции, где хорошо, а где плохо, вряд ли придем к общему знаменателю.
Да, но то что ФК Уфа - не однодневный проект - факт! И заход его в еврокубки - отличная ступень для дальнейшего развития и мотивации. Или пусть лучше клубы-фантомы аля Тосно и ФК Москва в европе играют?
Roger Young
Roger Young ответил Tott_Hot
вчера в 17:35
Tott_Hot:
При въезде по двухполосной дороге из гравия и плит из Самарской области в четырехрядную трассу из НОРМАЛЬНОГО асфальта (по российским меркам) в Башкирию, вы сразу заметите разницу в инфрастуктуре регионов) На счет больниц не скажу, но много санаториев и университетов всероссийского масштаба...я был в других регионах, мне есть с чем сравнивать, Москва и Ленинград не в счет
Я тоже покатался по стране, но боюсь, что наши с вами оценки будут лишь субъективным взглядом.

В позиции, где хорошо, а где плохо, вряд ли придем к общему знаменателю.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Roger Young
вчера в 17:32
Roger Young:
В мою стипендию уходили мои средства, так как учился на платном. )) Но это дела давно минувших лет. Я крайне сомневаюсь, что ресурсы республики настолько безграничны, что позволяют вывести ее на орбиту самообеспечения. Даже при условии нефти на ее территории. Исходя из этой логики, в Башкирии должны быть самые лучшие больницы, школы и конечно же инфраструктура с дорогами, но я почему-то об этом слышал. Потому что на деле все это отсутствует. Отсутствие всего этого, власти объясняют слишком небольшим бюджетом. Получается, что: 1. Бюджетные деньги есть, но их не так много, как хотелось бы. 2. Соответсвенно региону оказывается мат.поддержка центра - это аксиома. 3. Мат.поддержка уходит на распил и прочую благодать типа футбола, лишь бы не в реальные проблемные сегменты. 4. Социальная сфера региона получает средства по остаточному принципу.
При въезде по двухполосной дороге из гравия и плит из Самарской области в четырехрядную трассу из НОРМАЛЬНОГО асфальта (по российским меркам) в Башкирию, вы сразу заметите разницу в инфрастуктуре регионов) На счет больниц не скажу, но много санаториев и университетов всероссийского масштаба...я был в других регионах, мне есть с чем сравнивать, Москва и Ленинград не в счет
Roger Young
Roger Young ответил Tott_Hot
вчера в 15:13
Tott_Hot:
Давайте сначала разберемся с раскройкой бюджета по регионам России. Говоря простым языком, есть регионы которые "берут", есть которые "дают". Невозможно, чтобы вся "периферия", как вы выразились, только высасывала бюджет.Из чего она будет его высасывать?? Из Москвы?)) А откуда в Москве деньги? Был, у нас в Башкирии такой президент, Муртаза Рахимов, и была нефть своя, собственная, которой владела Республика, ее высасывают из недр нашей земли, а не московской. И был у этого Муртазы сын, который продал всю Башнефть в Москву. Теперь Башнефть вроде и наша, а на самом деле московская, то бишь часть Роснефти, и все жирные куски идут в Москву. Этот же Муртаза , кстати, покровительствовал над Салаватом Юлаевым, и это были лучшие годы клуба, когда он завоевывал кубок Гагарина. Ушел Муртаза - Салават Юлаев со скрипом доходит до четвертьфинала. Почему? Потому что нынешнему главе республики Хамитову до лампочки до этого хоккея, он любит футбол, и все местные средства вливаются в "Уфу". А средства есть, местные, Башкирия - далеко не дотационный регион, это богатая республика с нефтепереработкой, авиастроением, сельским хозяйством, денег в республике навалом, и они кстати уходят не только в местный футбольный клуб, но и в Москву, и возможно даже на вашу стипендию, пенсию, или маткапитал за второго ребенка
В мою стипендию уходили мои средства, так как учился на платном. )) Но это дела давно минувших лет.

Я крайне сомневаюсь, что ресурсы республики настолько безграничны, что позволяют вывести ее на орбиту самообеспечения. Даже при условии нефти на ее территории.

Исходя из этой логики, в Башкирии должны быть самые лучшие больницы, школы и конечно же инфраструктура с дорогами, но я почему-то об этом слышал.

Потому что на деле все это отсутствует. Отсутствие всего этого, власти объясняют слишком небольшим бюджетом. Получается, что:
1. Бюджетные деньги есть, но их не так много, как хотелось бы.
2. Соответсвенно региону оказывается мат.поддержка центра - это аксиома.
3. Мат.поддержка уходит на распил и прочую благодать типа футбола, лишь бы не в реальные проблемные сегменты.
4. Социальная сфера региона получает средства по остаточному принципу.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Roger Young
вчера в 14:56
Roger Young:
А как вы думаете, откуда бюджет у Уфы, если Башкортостан такой же дотационный регион как любая другая периферия? Проблема в том, что кому-то помогают оставаться на плаву, а кому-то помимо хлеба дают еще зрелище. Отсюда же растут ноги у Салавата в хоккее или Уникса в баскетболе. В Самаре до ЧМ на секторе фанатов было 100 человек от силы. Никакой существующей армии нет, это все обычные люди которые заинтересовались футболом в последние полгода. И этого эффекта можно достичь, где угодно, от Питера до Камчатки. Было бы желание. А желание есть только у местечковых царьков, которым потакает центральный аппарат. У тульской области нет того авторитета и "волосатости", оттого и сидеть Туле на сухом пайке.
Давайте сначала разберемся с раскройкой бюджета по регионам России. Говоря простым языком, есть регионы которые "берут", есть которые "дают". Невозможно, чтобы вся "периферия", как вы выразились, только высасывала бюджет.Из чего она будет его высасывать?? Из Москвы?)) А откуда в Москве деньги?
Был, у нас в Башкирии такой президент, Муртаза Рахимов, и была нефть своя, собственная, которой владела Республика, ее высасывают из недр нашей земли, а не московской. И был у этого Муртазы сын, который продал всю Башнефть в Москву. Теперь Башнефть вроде и наша, а на самом деле московская, то бишь часть Роснефти, и все жирные куски идут в Москву. Этот же Муртаза , кстати, покровительствовал над Салаватом Юлаевым, и это были лучшие годы клуба, когда он завоевывал кубок Гагарина. Ушел Муртаза - Салават Юлаев со скрипом доходит до четвертьфинала. Почему? Потому что нынешнему главе республики Хамитову до лампочки до этого хоккея, он любит футбол, и все местные средства вливаются в "Уфу". А средства есть, местные, Башкирия - далеко не дотационный регион, это богатая республика с нефтепереработкой, авиастроением, сельским хозяйством, денег в республике навалом, и они кстати уходят не только в местный футбольный клуб, но и в Москву, и возможно даже на вашу стипендию, пенсию, или маткапитал за второго ребенка
Roger Young
Roger Young ответил Tott_Hot
вчера в 14:33
Tott_Hot:
В том то и дело, что в "Уфу" вкладывается местная власть "башкирская", чужого из вне не берут. Почему этого не могут добиться в Самарской области - это уже вопросы к области. И что значит "своих тульских"? Башкирия от РФ еще не отделилась. Что такое федерация - можете прочесть в википедии ;) А про армию фанатов я и сказал, что РАСТУЩАЯ, а не существующая
А как вы думаете, откуда бюджет у Уфы, если Башкортостан такой же дотационный регион как любая другая периферия?

Проблема в том, что кому-то помогают оставаться на плаву, а кому-то помимо хлеба дают еще зрелище. Отсюда же растут ноги у Салавата в хоккее или Уникса в баскетболе.

В Самаре до ЧМ на секторе фанатов было 100 человек от силы. Никакой существующей армии нет, это все обычные люди которые заинтересовались футболом в последние полгода. И этого эффекта можно достичь, где угодно, от Питера до Камчатки. Было бы желание.

А желание есть только у местечковых царьков, которым потакает центральный аппарат. У тульской области нет того авторитета и "волосатости", оттого и сидеть Туле на сухом пайке.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Roger Young
вчера в 14:24
Roger Young:
сразу видно, что вы не особо разбираетесь в российском футболе. Армия фанатов, поддержка республики... В Самаре на матче с ЦСКА было 40 тысяч болельщиков. А это даже не еврокубок. Так что аргумент не убедительный. Армия фанатов может быть у любой команды, была бы та самая поддержка. Но властям интереснее вкладываться в нацменов типа Башкирии, чем поднимать свой самарский или тульский футбол.
В том то и дело, что в "Уфу" вкладывается местная власть "башкирская", чужого из вне не берут. Почему этого не могут добиться в Самарской области - это уже вопросы к области. И что значит "своих тульских"? Башкирия от РФ еще не отделилась. Что такое федерация - можете прочесть в википедии ;) А про армию фанатов я и сказал, что РАСТУЩАЯ, а не существующая
Фата лист
Фата лист
вчера в 13:32
Так себе обзор матча, тут есть о чем подумать, может позже напишу, если настроение будет.
Roger Young
Roger Young ответил Tott_Hot
вчера в 12:58
Tott_Hot:
Я конечно не особо разбираюсь в российском футболе, но на сколько знаю, унылее Рубина в РПЛ сейчас команды не найти, с помощью нее можно бороться с бессоницей. Ростов весь растащили, какой с него толк? А Арсенал такой же молодой зеленый как и Уфа. Так чем они лучше? Показали бы тоже самое, но в отличие от них всех, ФК Уфа имеет покровительство Главы Республики, уверенность в завтрашнем дне и растущую с каждым днем армию фанатов.
сразу видно, что вы не особо разбираетесь в российском футболе. Армия фанатов, поддержка республики...

В Самаре на матче с ЦСКА было 40 тысяч болельщиков. А это даже не еврокубок. Так что аргумент не убедительный.

Армия фанатов может быть у любой команды, была бы та самая поддержка. Но властям интереснее вкладываться в нацменов типа Башкирии, чем поднимать свой самарский или тульский футбол.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Roger Young
вчера в 12:54
Roger Young:
Самое противное, что игры нет и не будет. И если с люксембургским клубом может повезти, то дальше только вылет и бездарная трата путевки в еврокубки. Где были более стабильные Рубин, Ростов, Арсенал и прочие и почему вместо них в европе играет Уфа, знают только в кабинетах наверху. Но по содержанию, это только потеря очков в важном еврокубковом сезоне.
Я конечно не особо разбираюсь в российском футболе, но на сколько знаю, унылее Рубина в РПЛ сейчас команды не найти, с помощью нее можно бороться с бессоницей. Ростов весь растащили, какой с него толк? А Арсенал такой же молодой зеленый как и Уфа. Так чем они лучше? Показали бы тоже самое, но в отличие от них всех, ФК Уфа имеет покровительство Главы Республики, уверенность в завтрашнем дне и растущую с каждым днем армию фанатов.
mikysss
mikysss
вчера в 11:46
Да пойдет и так, уж прогресс из люксембурга должны раскатать... А ручонка то была)))
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:22
Самое противное, что игры нет и не будет. И если с люксембургским клубом может повезти, то дальше только вылет и бездарная трата путевки в еврокубки.

Где были более стабильные Рубин, Ростов, Арсенал и прочие и почему вместо них в европе играет Уфа, знают только в кабинетах наверху.

Но по содержанию, это только потеря очков в важном еврокубковом сезоне.
spartak kursk
spartak kursk
вчера в 10:16
Уфе респект.....
Игры не было,но результат добыт.
В играх на вылет результат в данном случае важнее.

Как-то так..........
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:56
    NGY
    NGY
    вчера в 08:39
    Ну поиграют чуток еще и вылятят. Уже ведь заранее знаешь исход всего этого похода Уфимцев.
    Туда надо идти с хорошим составом, а не с игроками, которыми борешься за середину таблицы РФПЛ.
    борька
    борька
    вчера в 08:02
    Ха-ха, вот вам и секир -башка! С успехом!
    RomM84
    RomM84
    вчера в 07:06
    С победой уфимцы! Рад что прошли и огорчен что прошли не благодаря, а вопреки ну уж очень беззубо выглядела атака, бледно и растерянно как то.. защита тоже вызывает далеко не трепет восхищения, достаточно вспомнить как в компенсированное время нап словенцев ( загорелый который) тупо по мячу не попал, а ведь был один! В общем с такой игрой дальше квалификации делать нечего с кем нибудь вроде Севильи, что вчера тоже играла, и удача не поможет! Но сегодня поздравляю!
    D.vil
    D.vil
    вчера в 06:49
    Такой тайм проспала;) Как всегда...
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 04:56
    УФА В УЕФА!
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