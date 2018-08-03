Из Словении – с любовью

вчера, 00:32

«Уфа» творит историю и идет в следующий раунд Лиги Европы. «Соккер.ру» - о напряженном противостоянии с «Домжале», которому подложил свинью соотечественник.

Быстро освоились

Нулевая ничья в первом матче давала определенное стратегическое преимущество «Уфе» еще перед началом поединка. Ведь «Домжале» оказывался в положении команды, которой нужнее атаковать. Например, любая результативная ничья была для них сродни поражению, что в итоге и сработало. «Уфа» вначале сосредоточилась на сдерживании, а после стартовых неприятных минут показала, за счет чего рассчитывает на успех впереди – быстрые атаки, фланговые вылазки с подачами и стандарты. Именно после стандартных положений возникли первые опасные моменты у ворот «Домжале».

На каком-то отрезке в первом тайме «Уфа» даже переигрывала соперника, действуя увереннее и острее. Обляков и Йокич прощали словенцев, а игра в целом выглядела как минимум равной, особенно если учесть, что для «Уфы» это первый в истории еврокубковый выезд, а «Домжале» все же в Европе более обтесанный коллектив. Впрочем, после этого симпатичного отрезка «Уфа» окончательно отошла к игре вторым номером, позволив «Домжале» атаковать больше и острее. Так было до самого конца поединка.

Неистовая поддержка

Матч для «Уфы» получился историческим. Это ведь первый выезд команды в еврокубках в истории. Поэтому несколько десятков поклонников команды из Башкирии решили лично стать свидетелями исторического события. Было очень приятно смотреть на маленький уголок, отведенный для них на стадионе. Приятно потому, что из этого уголка крики в поддержку «Уфы», крики на русском языке оказывались громче, чем поддержка остального стадиона в адрес домашней команды. Уфимцы показали настоящий боевой дух уже на трибунах. Да одни только истории о том, как эти группки болельщиков добирались до Словении, достойны именоваться сказаниями о подвигах.

В пользу «Уфы»

Мы привыкли жаловаться на арбитров, на стечение обстоятельств. Как-то уже априори воспринимается, что российским командам не везет. Ощутить полноценно, что это не так, позволил чемпионат мира. Теперь и «Уфа» может подтвердить, что тенденция на невезение сломлена. «Домжале» больше атаковал, чаще угрожал воротам, а забил не больше, чем «Уфа». Тут, конечно, можно предъявить претензии к исполнительскому мастерству игроков словенской команды.

И все же главное везение заключается в том, что на 35-й минуте арбитр Арнольд Хантер не поставил пенальти в ворота Беленова. Йокич действительно сыграл рукой в своей штрафной, чего судья не заметил, начав успокаивать взбеленившихся словенцев. А тех еще ждет главный привет от соотечественника. Если бы первый тайм не завершился вничью, «Уфе» было бы сложнее морально. Так что этот неназначенный пенальти сложно переоценить.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (6) – 9 (1)

А сегодня в этом разделе достаточно всего одного сравнения – по ударам. Вот что называется стопроцентной эффективностью. «Уфа» нанесла всего один удар в створ ворот «Домжале», и он стал голевым. Какая-то невероятная удача, можно сказать, или умение использовать на максимум даже минимальный шанс. Ведь у словенцев моментов было полно, а они их транжирили, били куда попало, не могли переиграть Беленова или защитников в простых ситуациях. Кто тут виноват? Сами хозяева, конечно.

Проблемные пункты

Безусловно, тяжело после такой игры петь дифирамбы «Уфе» и восхвалять тактический и исполнительский гений команды. Оба матча были сыграны вничью, российский клуб местами смотрелся слабее словенского, который еще и более опытен. Так что без обсуждения проблемных точек никак. Настораживает очень тугая атака, точнее, то, как тяжко даются голы и острые моменты «Уфе», в целом выглядящей вполне организованно. Это ведь третий матч в сезоне. И первые два завершились нулевой ничьей. Да и в этой встрече случился всего один удар в створ, хотя моменты-то были, подходы случались – как раз такие, которые нужны для команды, ставящей на контратаки и стандарты. Но если вы делаете на них ставку, то дорабатывайте и реализацию, точность как минимум.

Конечно, сильно сказалась потеря Кротова и Сысуева, они бы добавили остроты. Еще один проблемный пункт – случающиеся вспышки несогласованности и потери концентрации в обороне. Если бы на месте «Домжале» оказался более искушенный соперник, он бы учинил разгром. Да там один Ловре Бизьяк мог оформить как минимум хет-трик вместо своего сиротливого одного мяча. А все из-за ошибок защиты «Уфы» в простых ситуациях. Где-то не сделали четко искусственный офсайд, где-то не смогли вовремя вынести мяч, где-то неправильно выбрали позицию. Нужно подчищать все эти ошибки.

Поиск джокера

Надо отдать должное молодому специалисту Сергею Томарову, для которого это приключение с «Уфой» - огромный опыт. Он не растерялся и не потерял контроль над командой в критический момент, когда «Домжале» повел и не давал возможности как-то отвечать, проводить контригру. Томаров прекрасно осознавал, что есть трудности в атаке, поэтому без сомнений заменил Живоглядова, Облякова и Фатаи, которые были активными, но упустили целый ряд возможностей. Не побоялся, не стал ждать, что кому-то из них наконец «фартанет». Перестроение в атаке заставило «Уфу» заиграть чуть проще, но когда нужно отыгрываться в пожарном режиме, это наиболее эффективно.

Тут пригодился и особый настрой Йокича, который у себя на родине хотел блеснуть поярче, часто подключался в атаку, явно был заряжен на борьбу, а в итоге стал тем человеком, который похоронил надежды «Домжале» на продолжение еврокубкового вояжа. Вот такая ирония судьбы. «Уфа» перестроилась, упростила игру, не сдавалась, отбиваясь и контратакуя, за что была награждена точным ударом Йокича. Так, после трех ничьих на старте сезона «Уфа» все равно кажется командой-победительницей.