Бруну Фернандеш отказал Роналду и не ведёт переговоры с «Аль-Насром»

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вчера, 09:58

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» останется в клубе.

По информации инсайдера , 30-летний футболист отказался от приглашения нападающего саудовского «Аль-Насра» перейти к нему в команду. Сообщается, что он сосредоточен на выступлениях за манкунианцев и не намерен никуда уходить.

В прошедшем сезоне Фернандеш сыграл 57 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 19 результативных передач.