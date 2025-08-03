Бруну Фернандеш отказал Роналду и не ведёт переговоры с «Аль-Насром»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш останется в клубе.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний футболист отказался от приглашения нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду перейти к нему в команду. Сообщается, что он сосредоточен на выступлениях за манкунианцев и не намерен никуда уходить.
В прошедшем сезоне Фернандеш сыграл 57 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 19 результативных передач.
Лучше играть и получать бабло у Саудитов,чем прозябать в МЮ.
Лучше играть и получать бабло у Саудитов,чем прозябать в МЮ.