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Бруну Фернандеш отказал Роналду и не ведёт переговоры с «Аль-Насром»

вчера, 09:58

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш останется в клубе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний футболист отказался от приглашения нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду перейти к нему в команду. Сообщается, что он сосредоточен на выступлениях за манкунианцев и не намерен никуда уходить.

В прошедшем сезоне Фернандеш сыграл 57 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 19 результативных передач.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:25
А не нравится ему Рональду, вот он и не пошёл.)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 14:30
РоналдУ нельзя отказывать - плохая примета.
Лучше играть и получать бабло у Саудитов,чем прозябать в МЮ.
czd7t6ad8br5
czd7t6ad8br5
вчера в 11:26
Может ему там не климат,не каждый ради денег поедет в Азию
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:13
Интересно, а как такая информация вышла наружу? И какая роль в утечке самого Фабрицио Романо? Я бы, на месте Бруну попытался выявить источник утечки. А что по поводу перехода в Аль-Наср? Зря Фернандеш отказался. Уровень футбола, который сейчас показывает португальский игрок просто примитивный. Он собрался поднимать МЮ на новую ступень? Правда ? Бруну Фернандеш зря отказался от предложения Роналду.
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