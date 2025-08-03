Феликс предлагал своего агента Батракову для помощи в переговорах

Агент , представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , сообщил источнику о том, что нападающий «Аль-Насра» связывался с российским игроком.

Ранее сотрудница московского клуба Ирина Подшибякина в своём Telegram-канале поделилась информацией о том, что бывший форвард «Челси» и «Атлетико» написал одному из игроков РПЛ в социальной сети и попросил его номер. В комментариях она подтвердила, что речь шла о Батракове.

Да, мне известно о том, что Феликс писал Батракову. Это было три дня назад. Мы переписывались с Феликсом. Он предложил своего агента для помощи в переговорах по одному клубу. Сначала переписывались с Феликсом, а потом с его представителем. У нас есть партнёры, но контакты такого уровня всегда могут быть полезны. Мы в диалоге и постараемся сохранить отношения, которые намечаются.

Речь о европейском клубе. Мы и раньше могли общаться с Жорже Мендешем. Вы же понимаете, что через футболиста такого уровня, как Феликс, отношения складываются по-другому.