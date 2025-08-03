«Боруссия» из Менхенгладбаха отметила своё 125-летие

«Боруссия» из Менхенгладбаха отпраздновала 125-летие клуба.
Двухдневное мероприятие в Нижнем Рейне посетили Гюнтер Нетцер, Юпп Хайнкес, Лотар Маттеус, Берти Фогтс, Винфрид Шефер, Герберт Лаумен, Уве Ран, Аллан Симонсен, Кристоф Крамер и Вольфганг Клефф.
Перед товарищеским матчем с «Валенсией» (2:0) в присутствии 51 125 болельщиков на стадионе «Боруссия Парк» пятикратные чемпионы Германии на церемонии отметили свои многочисленные достижения.
Вспомнили и ушедших из жизни выдающихся представителей клуба — менеджера и вице-президента Хельмута Грасхоффа, тренера Хённеса Вайсвайлера, а также нападающего Ханса-Йорга Криенса.
Трогательным моментом стало и то, что племянник преданного болельщика «Боруссии» Маноло, умершего в 2008 году, прошёл по полю с барабаном.