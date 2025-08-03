«Боруссия» из Менхенгладбаха отметила своё 125-летие

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вчера, 16:58

«Боруссия» из Менхенгладбаха отпраздновала 125-летие клуба.

Двухдневное мероприятие в Нижнем Рейне посетили , , , , , Герберт Лаумен, Уве Ран, , и .

Перед товарищеским матчем с «Валенсией» (2:0) в присутствии 51 125 болельщиков на стадионе «Боруссия Парк» пятикратные чемпионы Германии на церемонии отметили свои многочисленные достижения.

Вспомнили и ушедших из жизни выдающихся представителей клуба — менеджера и вице-президента Хельмута Грасхоффа, тренера , а также нападающего Ханса-Йорга Криенса.

Трогательным моментом стало и то, что племянник преданного болельщика «Боруссии» Маноло, умершего в 2008 году, прошёл по полю с барабаном.