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«Боруссия» из Менхенгладбаха отметила своё 125-летие

вчера, 16:58
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)2 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Боруссия» из Менхенгладбаха отпраздновала 125-летие клуба.

Двухдневное мероприятие в Нижнем Рейне посетили Гюнтер Нетцер, Юпп Хайнкес, Лотар Маттеус, Берти Фогтс, Винфрид Шефер, Герберт Лаумен, Уве Ран, Аллан Симонсен, Кристоф Крамер и Вольфганг Клефф.

Перед товарищеским матчем с «Валенсией» (2:0) в присутствии 51 125 болельщиков на стадионе «Боруссия Парк» пятикратные чемпионы Германии на церемонии отметили свои многочисленные достижения.

Вспомнили и ушедших из жизни выдающихся представителей клуба — менеджера и вице-президента Хельмута Грасхоффа, тренера Хённеса Вайсвайлера, а также нападающего Ханса-Йорга Криенса.

Трогательным моментом стало и то, что племянник преданного болельщика «Боруссии» Маноло, умершего в 2008 году, прошёл по полю с барабаном.

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Все комментарии
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
вчера в 18:40
Великому клубу великих побед!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:51
Поздравления немецкому клубу с такой значимой датой!
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