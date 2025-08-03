Станкович — о красной карточке Хлусевича: «Не считаю это нормальным»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об удалении защитника Даниила Хлусевича в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона».
Не знаю, почему у нас так много удалений. Оба фола Хлусевича имели справедливое наказание. Но я не знаю, как можно на таком уровне получать две жёлтые карточки за минуту. Не считаю это нормальным. В любом случае принимаем это и будем двигаться дальше. Было непросто играть во втором тайме в меньшинстве, но мы не должны пропускать на четвёртой добавленной минуте. Это моя вина, я выбираю состав.
«Спартак» сыграл вничью с «Акроном» со счётом 1:1. Весь второй тайм «красно-белые» играли в меньшинстве из-за удаления Хлусевича, получившего 2 предупреждения подряд.
А Станкович один из. Тут и Гвардиола был бы бессилен.
П. С. Доброго вечера. Заранее извиняюсь, если когда-то не могу сразу ответить или что-то и вовсе упустить - интернет стал ни к чёрту, уже почти не захожу.
А Станкович один из. Тут и Гвардиола был бы бессилен.
П. С. Доброго вечера. Заранее извиняюсь, если когда-то не могу сразу ответить или что-то и вовсе упустить - интернет стал ни к чёрту, уже почти не захожу.