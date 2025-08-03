Станкович — о красной карточке Хлусевича: «Не считаю это нормальным»

Главный тренер «Спартака» высказался об удалении защитника в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона».

Не знаю, почему у нас так много удалений. Оба фола Хлусевича имели справедливое наказание. Но я не знаю, как можно на таком уровне получать две жёлтые карточки за минуту. Не считаю это нормальным. В любом случае принимаем это и будем двигаться дальше. Было непросто играть во втором тайме в меньшинстве, но мы не должны пропускать на четвёртой добавленной минуте. Это моя вина, я выбираю состав.