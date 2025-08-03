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Станкович — о красной карточке Хлусевича: «Не считаю это нормальным»

вчера, 16:37
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об удалении защитника Даниила Хлусевича в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона».

Не знаю, почему у нас так много удалений. Оба фола Хлусевича имели справедливое наказание. Но я не знаю, как можно на таком уровне получать две жёлтые карточки за минуту. Не считаю это нормальным. В любом случае принимаем это и будем двигаться дальше. Было непросто играть во втором тайме в меньшинстве, но мы не должны пропускать на четвёртой добавленной минуте. Это моя вина, я выбираю состав.

«Спартак» сыграл вничью с «Акроном» со счётом 1:1. Весь второй тайм «красно-белые» играли в меньшинстве из-за удаления Хлусевича, получившего 2 предупреждения подряд.

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Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 20:14
почему не должны? если забили в добавленное извольте и пропустить)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:24
Зачем у него ещё что-то спрашивать?
Bad Listener
Bad Listener ответ jRest (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
На самом деле причём, но Лукойл берёт именно таких людей как Станкович близких им по духу, Станкович жуткий, даже не тренер, а человек, незрелый, оставшийся в возрасте подростка, избегающий ответственности и неудобной правды, но руководители из Лукойла такие же и они обречены каждый раз таких вот незрелых детей на должности брать потому что взрослые люди их пугают, показывают им какие они сами на самом деле дети своей серьёзностью и уравновешенностью. Никто же не хочет что рядом было что то что кричит постоянно о его психологических проблемах если человек не готов их признавать и решать, ему проще сказать что эти (взрослые) люди ненормальные, а с ним всё в порядке и дальше продолжать брать незрелых подростков в теле взрослых мужиков к себе на работу. Идиллия. Чем им Слишкович не понравился? А я знаю, здравомыслием и умением нести ответственность, он оказался слишком здоровым для руководства из Лукойла, слишком нормальным, и я знал и писал ещё тогда что они его тренером именно поэтому не оставят.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:41
А причём здесь выбор состава? Станкович опять собрал из букв что были рандомные слова. Скоро перестанет так заморачиваться и складывать их в предложения. Смысла в этих егоо высказываниях уже нет, похоже больше на наркоманские песни российских металгрупп начала нулевых, вроде складно но о чём непонятно.
lotsman
lotsman
вчера в 17:37
Один из комментаторов, в перерыве между таймами, назвал подобных Хлусевичу, тупыми игроками. Эти слова объясняют действия Хлусевича. По другому и не скажешь.)
5cxapyuptv7r
5cxapyuptv7r
вчера в 17:25
Хлусевича нужно сдать в аренду, однозначно, а Угальде и Барко продать в Реал Мадрид задорого.
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
вчера в 17:23
Приветствую, Юрий!!!
Не извиняйтесь, всё нормально.
Вероятно вы правы. Но не следует винить только Лукойл. Организация берёт работника, а многое зависит уже от него самого. Лукойл достаточно много тратит на клуб, игроки приходят не самые плохие. Те же- Угальдо, Барко, Бабич пришли очень качественными футболистами. Но вот беда- у тренера они не развиваются, не растут и стремительно скатываются в посредственности... Другое дело, что есть вопросы к Лукойлу- в выборе тренера.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Андрюха 43 (раскрыть)
вчера в 17:22
Да при чем тут Денисов??? он вышел и закрыл фланг, какие вопросы? вопросы к Барко, Гарсии
zz88k8e2mtds
zz88k8e2mtds
вчера в 17:09
Случилось чудо... спартач винит своего игрока, а не судью.
jRest
jRest ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:08
Виктор, он же здесь ни при чём. Спартак убили задолго до него. Командой в руках Лукойла рулят как угодно и кто угодно, но только не как нужно. Люди играют в симулятор
А Станкович один из. Тут и Гвардиола был бы бессилен.

П. С. Доброго вечера. Заранее извиняюсь, если когда-то не могу сразу ответить или что-то и вовсе упустить - интернет стал ни к чёрту, уже почти не захожу.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:05
Руками как начинает махать ммм
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 16:57
Так отправь его в дубль, как раньше делали и скажи руководство что нахрен не нужен, туда же и Максименко и Денисов. Что сложного? Уже даже самый ленивый говорит что это балласт, днище, сам же ты был далеко неплохой игрок, лучше нас должен видеть и наказывать, а не подбадривать, а то так и будет команда с 7 по 10 барахтаться
Capral
Capral
вчера в 16:50
Ненормально то, что ты, боров конченый- убиваешь Величайший советский Клуб и делаешь при этом- идиотский, непонимающий вид...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:50
Циганское шапито....(((
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