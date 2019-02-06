«Зенит» и «Спартак» в сотне самых богатых клубов мира

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Кубок
  • Испания. Кубок
  • Германия. Кубок
  • Франция. Кубок
  • Албания. Первый дивизион
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Кубок
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.7 3.9 4.7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 3.15 3.6 2.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.8 5.25 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.72 3.45 5.3
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.45 3.05 3.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 53’ Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.6 10.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
ГлавнаяБлогиФутбол и деньги

«Зенит» и «Спартак» в сотне самых богатых клубов мира

сегодня, 13:00

Специалисты по футбольным финансам выдали сотню мощнейших клубов. О ее участниках и доминирующих странах – на «Соккер.ру».

Аудиторы взяли последний финансовый год, по которому есть отчеты УЕФА, клубов, финансовых изданий, и выдали свой рейтинг. Учитывается трансферная привлекательность состава, ценность инфраструктуры, количество денег на счетах клубов, финансовые возможности владельцев и отнимается задолженность перед кредиторами, если таковая есть. Вывели специальный индекс, который наглядно показывает, кто и насколько богаче.

Кто контролирует 100 самых богатых клубов мира? Американцы и китайцы. В топ-100 18 % клубов в руках представителей США. На втором месте Китай – 13 %. 31 % рынка на его вершине забрали люди из двух стран, причем работают в АПЛ, Италии и не только.

Европейцы оставили себе 28 % пирога, пока не отдали «контрольный пакет». Великобритания, Россия и Германия держат 13 % в сумме, как один Китай. За футболом стоят миллиардеры. У владельцев 30 первых в рейтинге на счетах и в активах минимум 715 миллиардов евро.

Невероятные деньги, которые сложно представить. Ведь это 2.5 раза больше, чем годовой федеральный бюджет России. Это почти расходная часть бюджета Бразилии и больше, чем тратят 46 миллионов испанцев за год. В мире только семь-восемь стран богаче, чем владельцы топ-30 клубов.

Если добавить всех из первой сотни с учетом представителей США и Китая, то окажется, что за футболом стоит компания из 100-150 управленцев разных корпораций и миллиардеров, которые влияют на бизнес на всей планете. За год оценочная стоимость активов владельцев топ-30 поднялась с 366 до 715 миллиардов. Триллион не за горами.

Как изменились показатели топ-30 по сравнению с прошлым годом? Раньше стоимость футболистов первых 30 клубов рейтинга оценивалась в 9.7 миллиардов. Теперь речь о 14.3 млрд евро, рост на 32 %, почти на треть. Больше годового бюджета Азербайджана, Туниса, Ганы или Коста-Рики. И это только первые тридцать, не все.  

Футбольный рынок всего мира никто не рискнет оценивать. Невозможно оценить, ведь таинственный рынок «черных букмекеров» в Азии может приносить миллиарды. Отдельно фиксируем, что всего за 12 месяцев чистые долги топ-30 скакнули с 4.3 до 5.3 млрд евро. Футболу дают кредиты – доверяют как бизнесу.

Что за страна доминирует в первой тридцатке «денежных мешков»? Легко догадаться – 10 клубов представляют АПЛ. Там не только привычные ребята из топ-6, а еще «Лестер», «Эвертон», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон». 

Можно снять шляпу перед теми, кто создавал и развивал АПЛ. Лигу превратили в бизнес-проект, который приносит дикие деньги. А второе место разделяют немцы и испанцы, по четыре клуба. Из Ла Лиги лидирующая тройка и «Валенсия». Из Бундеслиги – Дортмунд и Мюнхен дополняют «Байер» и «Лейпциг».

На третьем месте по представительству сразу три страны – Италия, Франция и США. Американцы умеют делать бизнес, ведь дополнили компанию с ПСЖ, «Лионом», «Монако», «Ювентусом», «Наполи» и «Интером».

Осталось три места в топ-30, и по одному заняли представители Китая, Украины и России. Высоко «Гуанчжоу Эвергранд», ведь за ними партия. Понятно, что «Шахтер» не упал даже после потери арены - состояние Ахметова за прошлый год выросло на 4.6 млрд евро, и это только, что сумели найти и посчитать.

«Газпром» - а «Зенит» завершает обзор топ-30, тоже не бедствует. Причем в этом случае стоимость спонсора уже в районе 5 триллионов евро. Забавно также, но в топ-30 за год почти нет изменений. Просто «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» вытеснили два клуба из США. АПЛ становится еще богаче, чем была, за счет новоприбывших.

Как разделены места в топ-10 Football Finance Index (дальше - FFI)? На десятом месте «Челси». Футболисты ценные, вместе могут стоить около 852 млн евро, и это еще скромная оценка, ведь одного Азара летом спокойно отдадут за 140. Плюс Абрамович не бедный, поэтому их индекс – 1.89.

На девятой строчке «Ювентус» - 1.96. На восьмой – МЮ, и один из самых доходных клубов мира терпит крах, ведь потенциальные инвестиции жадных американцев не удивят мир футбола. Игроки дорогие и арена приносит прибыль, но также есть самые большие чистые долги рейтинга. Поэтому их FFI равен 1.99.

Седьмое место у «Барселоны», 2.05 – их индекс. Больше миллиарда составляет стоимость состава, во что легко поверить, неизвестно, сколько могут позволить себе потратить совладельцы, ведь формально клуб принадлежит «сосьос», зарегистрированным фанатам, а их под 200 тысяч. Но долги у каталонцев большие, выше подняться не могли.

На шестом месте «Реал» - 2.38. Состав оценивается ниже, чем у «Барселоны», с владельцами та же история. Но кредитов пока было меньше, что сказалось на суммарном индексе. А первую пятерку открывает «Арсенал». С индексом 2.43 заметно уступают себе прошлогодним, ведь раньше были вторыми.

Теперь «Тоттенхэм» обошел соседей, ведь у них много ценных футболистов. Собирали немало с помощью стадиона, и нагребут еще больше, когда переедут на новый. На счетах в банках миллионы, а долги покроют доходами от новой арены. Все хитро просчитали – индекс высокий, 2.66.

«Шпоры» чуточку недотянули до первой тройки, ведь показатель «Баварии» - 2.67. Мюнхенцы много собирают с богатых болельщиков, а самое важное, что делает их такими финансово мощными – не имеют долгов. В топ-10 единственный пример, ведь стадион построен и можно даже выдавать кредиты другим. Немцы умеют колотить деньги.

А лидируют «денежные мешки». Состав ПСЖ сказочно дорогой за счет всего двух человек – Мбаппе и Неймара. В Париже фанаты не приносят столько денег, как поклонники АПЛ, но индекс ПСЖ равен 3.84, ведь шейхи всегда готовы вложить деньги. У «Баварии» и ребят из Северного Лондона нет бездонных карманов.

Но катарцы уступают врагам из ОАЭ, впрочем, не из-за щедрости шейхов из Абу-Даби. Причина первого места МС комплексная – и владельцы, и АПЛ. «Манчестер Сити» с показателем в 4.21 в два раза опережает «Барселону», МЮ, «Ювентус» и «Челси». И показатель еще вырастет, если Гвардиола будет успешен в серьезных турнирах.

«Зенит» и «Спартак» в сотне самых богатых клубов мира

В топ-100 самых богатых клубов много сюрпризов? «Тоттенхэм» и «Арсенал» финансово мощнее, чем «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Объяснимый, но сюрприз. Логичная оценка, основана на едином подходе при оценке. За испанскими грандами не стоят олигархи или шейхи, а туринцы каждую копейку считают.

Кто готов вваливать деньги, как боссы ПСЖ и МС, тот и на вершине. А «Бавария» лишь отражает благополучие немцев и свою популярность в Германии. Англия в топ-10 представлена пятью клубами, причем «Ливерпуль» одиннадцатый и еще может ворваться в первую десятку.

«Гуанчжоу Эвергранд» на 12-м месте, но заметно упали за год. В топ-15, кроме названных и «Атлетико», также «Байер» и «Боруссия» Д. По деньгам Бундеслига мощнее, чем принято считать. Ждем, когда вернется Серия А, но для этого нужна финансовая база, а ее нет, ведь «Лион», «Лестер» и «Валенсия» выше «Наполи» и «Интера».

«Шахтер» на высокой 25-й строчке, и его индекс 0.86. У «Зенита» 29-я позиция – индекс 0.77, и российский клуб ниже «Вулверхэмптона», «Эвертона» и «Фулхэма». Причем клуб Семака упал с 11 места в прошлогоднем рейтинге – явно сделана переоценка желания владельцев вбухивать деньги в непростые времена, и результаты сказались на всем, начиная с состава.

«Милан» лишь на 39-й позиции, что не удивляет. И «Спартак» с индексом 0.59 вполне может обойти «россонери», но способен легко проиграть «Борнмуту». У середняка АПЛ показатель в 0.58, невзирая на то, что за «вишнями» стоит российский банкир Максим Демин, чье состояние в разы ниже, чем возможности «Лукойла».

Надо уметь развивать и конкурировать, а с этим даже у богачей из РПЛ – «Зенита» и «Спартака», большие проблемы. В прошлогоднем рейтинге на 100-м месте был ЦСКА, а теперь проиграл китайскому клубу, мексиканской «Тихуане», «Спортингу» и «Крузейро», замыкающим список.  

В список должна ворваться пятерка лидеров РПЛ? Однозначно. Например, в США создали лигу, которая позволяет 13 местным клубам развиваться, и еще одному из Канады, ведь есть подушка безопасности. В Великобритании система футбола так организована, что у них 23 позиции в топ-100. У немцев в списке 5 мест. У итальянцев – 6.

По три позиции в сотне у голландцев, аргентинцев и португальцев. У французов семь путевок в рай для богатых, чувствуют себя лучше, чем можно подумать. У бразильцев, испанцев, мексиканцев и китайцев по восемь мест - третье место после американцев и британцев. Кто бы мог подумать, что по представительству Мексика будет так высоко?

Там много неприлично богатых сеньоров. Важно поспевать за вызовами сурового капитализма, и понятно, какие лиги это уже делают. Но очевидно, что за мексиканцами просто стоят очень богатые корпорации и люди, на поле команды не настолько хороши. Но в Европе тоже нет прямой зависимости. «Барселона» и «Реал» обыграют «канониров» и «шпор».

Но когда смотришь на список и цифры, то понимаешь - РПЛ пора задуматься, как не только тратить, но и зарабатывать. В мире, где у голландцев три позиции, огромной России важно не отставать. Тем более крошечные Нидерланды как страна коварно аккумулируют ВВП больше, и их годовой бюджет – условные траты на в 10 раз меньшее население, тоже выше.

Печально, но нет у ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара» пока возможностей и репутации тех, кого можно включить в список самых финансово мощных на футбольной планете. Надо развиваться и стремиться в подобную компанию. Но представительство расширится, только если заработает во всех смыслах Российская Премьер-Лига.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Рубин»: «Просим Карадениза с пониманием отнестись к финансовой ситуации»
Сегодня, 11:09 Комментарии40
СлухиКарадениз требует у «Рубина» 64 млн рублей
Сегодня, 09:28 Комментарии46
Власти Новосибирской области финансово поддержат ФК «Сибирь»
Вчера, 13:44 Комментарии0
Слухи«Динамо» взыскало со своего воспитанника 3 000 евро
04 февраля Комментарии9
На организацию бесплатного проезда во время Евро потребуется 130 млн рублей
04 февраля Комментарии15
Бен Арфа хочет отсудить у ПСЖ 7-8 млн евро
04 февраля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Купил чемпионство на юбилей Симоняна
Купил чемпионство на юбилей Симоняна ответил mikysss
   25 / 763
сегодня в 14:06
ах вот чем занимаются конебомжатские клоны, авка тому потверждение
Чем тебе авка не нравится? Леня Киевский вам на юбилей Симоняна чемпионство купил, обещал к юбилею 2022 года еще купить.
Jum13
Jum13
   15 / 763
сегодня в 14:06
Занимая 4-е место в ЛЕ спартак семимильными шагами движется к вершине рейтинга!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   39 / 763
сегодня в 14:04
А толку с того что богатые!
Озеров
Озеров
   99 / 763
сегодня в 14:00
Я не пойму откуда немытые берут рейтинги,

Судя по оф рейту УЕФА они спустились ниже цска

Спартак поднялся на 83е.

И еще, каким макаром клуб спонсор которого Госкомпания с прибылью в ТРЛН евро

Ниже какого то там ПСЖ?
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   359 / 763
сегодня в 13:59
АПЛ как всегда - куча бабла даже у Вулверхэмптонов, а результаты дно. Видно, что это бизнес-проект, где важнее деньги, чем спорт.
mikysss
mikysss ответил Купил чемпионство на юбилей Симоняна
   703 / 763
сегодня в 13:41
У тарасовки денег много, а выхлоп с этого кубок Канделаки.
ах вот чем занимаются конебомжатские клоны, авка тому потверждение
mikysss
mikysss
   703 / 763
сегодня в 13:36
учитывая что бомжевик кормится за счет государства то можно считать что они в 10-ке точно, шейхов не переплюнуть там нефть, а газ не далеко
Купил чемпионство на юбилей Симоняна
Купил чемпионство на юбилей Симоняна
   25 / 763
сегодня в 13:34
У тарасовки денег много, а выхлоп с этого кубок Канделаки.
Nikola45
Nikola45 ответил Литейный 4
   13 / 763
сегодня в 13:32
Хоть здесь пупсики вошли в сотню. А так про них из 2 сотни рейтинга УЕФА никто не знает. Хотя после известного матча в Ливерпуле многие узнали о его существовании. Гыгыгы
Анти рекордов у Тарасни просто не сосчитать )) Последне 4 место в ЛЕ! Ни одна команда в России так не опускалась )) Могли бы и 5 занять да мест таких нет ))
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   13 / 763
сегодня в 13:30
Спартак богат болельщиками
Только их что то на Стадионах не видно! ))
Стыдно за Спартак всегда ниже Зенита во всем ))
А уж 112 место это просто ....! ))
Литейный 4
Литейный 4
   8 / 763
сегодня в 13:29
Хоть здесь пупсики вошли в сотню. А так про них из 2 сотни рейтинга УЕФА никто не знает. Хотя после известного матча в Ливерпуле многие узнали о его существовании. Гыгыгы
Don trambon
Don trambon
   87 / 763
сегодня в 13:09
А что толку то?) Деньги есть - ума не надо) Зенит то ещё ладно, хоть из группы выходит, а спам что?) Только смешит, цирк шапито на выезде)

Было бы столько у ЦСКА и Краснодара, как у зенита и спама, то они б наводили шороху в ЛЧ каждый год.

А так имеем что имеем. И так не плохо, кто то с маленьким бюджетом Реал 3-0 дёргает, а кто-то с большим Ливерпулю 7-0 летит)
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 763
сегодня в 13:02
Спартак богат болельщиками
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100