«Зенит» и «Спартак» в сотне самых богатых клубов мира

сегодня, 13:00

Специалисты по футбольным финансам выдали сотню мощнейших клубов. О ее участниках и доминирующих странах – на «Соккер.ру».

Аудиторы взяли последний финансовый год, по которому есть отчеты УЕФА , клубов, финансовых изданий, и выдали свой рейтинг. Учитывается трансферная привлекательность состава, ценность инфраструктуры, количество денег на счетах клубов, финансовые возможности владельцев и отнимается задолженность перед кредиторами, если таковая есть. Вывели специальный индекс, который наглядно показывает, кто и насколько богаче.

Кто контролирует 100 самых богатых клубов мира? Американцы и китайцы. В топ-100 18 % клубов в руках представителей США . На втором месте Китай – 13 %. 31 % рынка на его вершине забрали люди из двух стран, причем работают в АПЛ , Италии и не только.

Европейцы оставили себе 28 % пирога, пока не отдали «контрольный пакет». Великобритания, Россия и Германия держат 13 % в сумме, как один Китай. За футболом стоят миллиардеры. У владельцев 30 первых в рейтинге на счетах и в активах минимум 715 миллиардов евро.

Невероятные деньги, которые сложно представить. Ведь это 2.5 раза больше, чем годовой федеральный бюджет России. Это почти расходная часть бюджета Бразилии и больше, чем тратят 46 миллионов испанцев за год. В мире только семь-восемь стран богаче, чем владельцы топ-30 клубов.

Если добавить всех из первой сотни с учетом представителей США и Китая, то окажется, что за футболом стоит компания из 100-150 управленцев разных корпораций и миллиардеров, которые влияют на бизнес на всей планете. За год оценочная стоимость активов владельцев топ-30 поднялась с 366 до 715 миллиардов. Триллион не за горами.

Как изменились показатели топ-30 по сравнению с прошлым годом? Раньше стоимость футболистов первых 30 клубов рейтинга оценивалась в 9.7 миллиардов. Теперь речь о 14.3 млрд евро, рост на 32 %, почти на треть. Больше годового бюджета Азербайджана, Туниса, Ганы или Коста-Рики. И это только первые тридцать, не все.

Футбольный рынок всего мира никто не рискнет оценивать. Невозможно оценить, ведь таинственный рынок «черных букмекеров» в Азии может приносить миллиарды. Отдельно фиксируем, что всего за 12 месяцев чистые долги топ-30 скакнули с 4.3 до 5.3 млрд евро. Футболу дают кредиты – доверяют как бизнесу.

Что за страна доминирует в первой тридцатке «денежных мешков»? Легко догадаться – 10 клубов представляют АПЛ . Там не только привычные ребята из топ-6, а еще «Лестер», «Эвертон», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».

Можно снять шляпу перед теми, кто создавал и развивал АПЛ . Лигу превратили в бизнес-проект, который приносит дикие деньги. А второе место разделяют немцы и испанцы, по четыре клуба. Из Ла Лиги лидирующая тройка и «Валенсия». Из Бундеслиги – Дортмунд и Мюнхен дополняют «Байер» и «Лейпциг».

На третьем месте по представительству сразу три страны – Италия, Франция и США . Американцы умеют делать бизнес, ведь дополнили компанию с ПСЖ , «Лионом», «Монако», «Ювентусом», «Наполи» и «Интером».

Осталось три места в топ-30, и по одному заняли представители Китая, Украины и России. Высоко «Гуанчжоу Эвергранд», ведь за ними партия. Понятно, что «Шахтер» не упал даже после потери арены - состояние Ахметова за прошлый год выросло на 4.6 млрд евро, и это только, что сумели найти и посчитать.

«Газпром» - а «Зенит» завершает обзор топ-30, тоже не бедствует. Причем в этом случае стоимость спонсора уже в районе 5 триллионов евро. Забавно также, но в топ-30 за год почти нет изменений. Просто «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» вытеснили два клуба из США . АПЛ становится еще богаче, чем была, за счет новоприбывших.

Как разделены места в топ-10 Football Finance Index (дальше - FFI)? На десятом месте «Челси». Футболисты ценные, вместе могут стоить около 852 млн евро, и это еще скромная оценка, ведь одного Азара летом спокойно отдадут за 140. Плюс Абрамович не бедный, поэтому их индекс – 1.89.

На девятой строчке «Ювентус» - 1.96. На восьмой – МЮ , и один из самых доходных клубов мира терпит крах, ведь потенциальные инвестиции жадных американцев не удивят мир футбола. Игроки дорогие и арена приносит прибыль, но также есть самые большие чистые долги рейтинга. Поэтому их FFI равен 1.99.

Седьмое место у «Барселоны», 2.05 – их индекс. Больше миллиарда составляет стоимость состава, во что легко поверить, неизвестно, сколько могут позволить себе потратить совладельцы, ведь формально клуб принадлежит «сосьос», зарегистрированным фанатам, а их под 200 тысяч. Но долги у каталонцев большие, выше подняться не могли.

На шестом месте «Реал» - 2.38. Состав оценивается ниже, чем у «Барселоны», с владельцами та же история. Но кредитов пока было меньше, что сказалось на суммарном индексе. А первую пятерку открывает «Арсенал». С индексом 2.43 заметно уступают себе прошлогодним, ведь раньше были вторыми.

Теперь «Тоттенхэм» обошел соседей, ведь у них много ценных футболистов. Собирали немало с помощью стадиона, и нагребут еще больше, когда переедут на новый. На счетах в банках миллионы, а долги покроют доходами от новой арены. Все хитро просчитали – индекс высокий, 2.66.

«Шпоры» чуточку недотянули до первой тройки, ведь показатель «Баварии» - 2.67. Мюнхенцы много собирают с богатых болельщиков, а самое важное, что делает их такими финансово мощными – не имеют долгов. В топ-10 единственный пример, ведь стадион построен и можно даже выдавать кредиты другим. Немцы умеют колотить деньги.

А лидируют «денежные мешки». Состав ПСЖ сказочно дорогой за счет всего двух человек – Мбаппе и Неймара. В Париже фанаты не приносят столько денег, как поклонники АПЛ , но индекс ПСЖ равен 3.84, ведь шейхи всегда готовы вложить деньги. У «Баварии» и ребят из Северного Лондона нет бездонных карманов.

Но катарцы уступают врагам из ОАЭ , впрочем, не из-за щедрости шейхов из Абу-Даби. Причина первого места МС комплексная – и владельцы, и АПЛ . «Манчестер Сити» с показателем в 4.21 в два раза опережает «Барселону», МЮ , «Ювентус» и «Челси». И показатель еще вырастет, если Гвардиола будет успешен в серьезных турнирах.

В топ-100 самых богатых клубов много сюрпризов? «Тоттенхэм» и «Арсенал» финансово мощнее, чем «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Объяснимый, но сюрприз. Логичная оценка, основана на едином подходе при оценке. За испанскими грандами не стоят олигархи или шейхи, а туринцы каждую копейку считают.

Кто готов вваливать деньги, как боссы ПСЖ и МС , тот и на вершине. А «Бавария» лишь отражает благополучие немцев и свою популярность в Германии. Англия в топ-10 представлена пятью клубами, причем «Ливерпуль» одиннадцатый и еще может ворваться в первую десятку.

«Гуанчжоу Эвергранд» на 12-м месте, но заметно упали за год. В топ-15, кроме названных и «Атлетико», также «Байер» и «Боруссия» Д. По деньгам Бундеслига мощнее, чем принято считать. Ждем, когда вернется Серия А, но для этого нужна финансовая база, а ее нет, ведь «Лион», «Лестер» и «Валенсия» выше «Наполи» и «Интера».

«Шахтер» на высокой 25-й строчке, и его индекс 0.86. У «Зенита» 29-я позиция – индекс 0.77, и российский клуб ниже «Вулверхэмптона», «Эвертона» и «Фулхэма». Причем клуб Семака упал с 11 места в прошлогоднем рейтинге – явно сделана переоценка желания владельцев вбухивать деньги в непростые времена, и результаты сказались на всем, начиная с состава.

«Милан» лишь на 39-й позиции, что не удивляет. И «Спартак» с индексом 0.59 вполне может обойти «россонери», но способен легко проиграть «Борнмуту». У середняка АПЛ показатель в 0.58, невзирая на то, что за «вишнями» стоит российский банкир Максим Демин, чье состояние в разы ниже, чем возможности «Лукойла».

Надо уметь развивать и конкурировать, а с этим даже у богачей из РПЛ – «Зенита» и «Спартака», большие проблемы. В прошлогоднем рейтинге на 100-м месте был ЦСКА , а теперь проиграл китайскому клубу, мексиканской «Тихуане», «Спортингу» и «Крузейро», замыкающим список.

В список должна ворваться пятерка лидеров РПЛ ? Однозначно. Например, в США создали лигу, которая позволяет 13 местным клубам развиваться, и еще одному из Канады, ведь есть подушка безопасности. В Великобритании система футбола так организована, что у них 23 позиции в топ-100. У немцев в списке 5 мест. У итальянцев – 6.

По три позиции в сотне у голландцев, аргентинцев и португальцев. У французов семь путевок в рай для богатых, чувствуют себя лучше, чем можно подумать. У бразильцев, испанцев, мексиканцев и китайцев по восемь мест - третье место после американцев и британцев. Кто бы мог подумать, что по представительству Мексика будет так высоко?

Там много неприлично богатых сеньоров. Важно поспевать за вызовами сурового капитализма, и понятно, какие лиги это уже делают. Но очевидно, что за мексиканцами просто стоят очень богатые корпорации и люди, на поле команды не настолько хороши. Но в Европе тоже нет прямой зависимости. «Барселона» и «Реал» обыграют «канониров» и «шпор».

Но когда смотришь на список и цифры, то понимаешь - РПЛ пора задуматься, как не только тратить, но и зарабатывать. В мире, где у голландцев три позиции, огромной России важно не отставать. Тем более крошечные Нидерланды как страна коварно аккумулируют ВВП больше, и их годовой бюджет – условные траты на в 10 раз меньшее население, тоже выше.