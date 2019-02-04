На организацию бесплатного проезда во время Евро потребуется 130 млн рублей

сегодня, 13:52

Сообщается, что организация бесплатного проезда для болельщиков в рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге потребует финансирования из федерального бюджета в размере около 130 млн рублей.

В целях реализации правительственной гарантии «Бесплатный проезд на городском общественном транспорте» законопроектом предусмотрены положения, на основании которых зрителям Евро-2020 в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области предоставляется бесплатный проезд автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА , метрополитеном с 0:00 дня проведения матча Евро до 12:00 следующего дня.

Ранее отмечалось, что мероприятия по продвижению Евро-2020 обойдутся в 392 млн рублей.