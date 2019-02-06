«Рубин»: «Просим Карадениза с пониманием отнестись к финансовой ситуации»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.45 3.05 3.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.7 3.9 4.7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 3.15 3.6 2.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.8 5.25 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.72 3.45 5.3
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада -:- Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.6 10.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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«Рубин»: «Просим Карадениза с пониманием отнестись к финансовой ситуации»

сегодня, 11:09

В пресс-службе «Рубина» подтвердили, что бывший полузащитник команды Гекдениз Карадениз потребовал возмещения долга по зарплате.

Долг перед Гекденизом Караденизом действительно есть. Клуб от него не отказывается, всё выплатит, но сейчас просит отнестись легенду клуба с пониманием к текущей финансовой ситуации.

Сообщалось, что сумма долга составляет около 64 млн рублей.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   609 / 764
сегодня в 12:31
ниче себе долг.
mangoх12
mangoх12
   6 / 764
сегодня в 12:22
Пусть Ходжа Насреддин свой заветный сундук приоткроет

За адекватность
За адекватность
   173 / 764
сегодня в 12:12
"просит отнестись легенду клуба с пониманием к текущей финансовой ситуации." Да уж."500 рублей могут спасти гиганта мысли" " Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?" " Я думаю торг здесь не уместен." Азмуна продали, рассчитайтесь по максимуму с долгами и спите спокойно. ИМХО.
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   348 / 764
сегодня в 11:57
Флешмоб такой “прошу отнестись с пониманием”.
Лакшери
Лакшери
   36 / 764
сегодня в 11:54
вот она где крыска вылезла
Jum13
Jum13
   13 / 764
сегодня в 11:53
БоБиК:
- Турок крутится - лавэха мутится. Он должен отнестись к этому с пониманием
particular
particular
   45 / 764
сегодня в 11:53
Долг есть, не спорим, предъявляйте,
Но есть проблемы, ведь, у нас,
В Гаагу только Вы не заявляйте,
Как Вас надул легОнько Карабас...
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3 ответил time out
   117 / 764
сегодня в 11:52
Выпотрошит одну сторону - примется за другую.)))))
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   117 / 764
сегодня в 11:52
Казанско-питерская опг снова в деле.)))))
Рубин с самого начала был проектом, чтобы создать зениту/цска нужный имидж, что типа не они одни могут чемпионом стать.)))) И игроков в газклуб как миленькие отдают. Бухаров, Симак, Домингез, Онсальди, Рондон, Азмун.... Когда туркоман в Ростове был, таким клубом стал Ростов.
Может быть, Рубин и добился успехов, но платить пришлось дорогой ценой. Вот что значит с конебомжами якшаться.))))
LOpp
LOpp ответил Nikola45
   9 / 764
сегодня в 11:51
Выезжаю!))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   39 / 764
сегодня в 11:48
Курбан опять воду мутит!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   51 / 764
сегодня в 11:47
Зенит поддерживает ООО "Рубин" как может. Недавно им 12 лямов транш закинули, а могли бы Азмуна при желании бесплатно получить. Но деньгами в Рубине пользоваться не умеют(
STVA 1
STVA 1 ответил Zenit_84
   89 / 764
сегодня в 11:39
Где же они эти миллионы найдут?
Отдать то надо!
161регион
161регион
   64 / 764
сегодня в 11:35
Они кардениза пристоят тренеришкой в рубин,а тот долг простит....
Nikola45
Nikola45 ответил Sebastian Eniston
   14 / 764
сегодня в 11:33
С продажи Азмуна отдайте долг.)))
Все уже поделили! Карадениза в том списке нет ))
time out
time out ответил cska plus
   47 / 764
сегодня в 11:33
Туркмен наделал делов, посадил на мель целый клуб, варвар.
Даешь туркмена в лазурный проект! Через пару лет он его обанкротит и финита ля комедия!
Nikola45
Nikola45 ответил LOpp
   14 / 764
сегодня в 11:32
Зачем тебе 58 миллионов? Сопьешся же)
Обещаю вместе будем мое счастье заливать )) Я Угощу Вас ))
mihaluch
mihaluch
   106 / 764
сегодня в 11:30
По долгам надо платить,долг футболисту,карточный долг.
Nikola45
Nikola45 ответил Zenit_84
   14 / 764
сегодня в 11:30
Где же они эти миллионы найдут?
Как всегда в карманах )) У Карадениза 58 стащили! А это только один карман ))
LOpp
LOpp ответил Nikola45
   9 / 764
сегодня в 11:30
Зачем тебе 58 миллионов?
Сопьешся же)
NAZAR 007
NAZAR 007
   81 / 764
сегодня в 11:26
болельщиков с Новым 2019 годом и приглашение на традиционное
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !

https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
Zenit_84
Zenit_84
   68 / 764
сегодня в 11:26
Где же они эти миллионы найдут?
Nikola45
Nikola45 ответил LOpp
   14 / 764
сегодня в 11:25
Не думаю, что Карадениз голодает, раз такая сложная финансовая ситуация, может и подождать.
Чего? Погоды около Средиземного моря? )) Вы бы не могли мне дать Миллионов 58 я Вам верну обещаю лет через 50 ))
А за это время или Султан умрет или ишак сдохнет ))
Nikola45
Nikola45
   14 / 764
сегодня в 11:23
Ты Карадениз отнесись с пониманием!
Иди нафиг отсюда ))
Мы тебе ничего платить не собираемся!
Понял? ))))
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 764
сегодня в 11:22
Прошла любовь, завяли помидоры. Гыгыгы
LOpp
LOpp
   9 / 764
сегодня в 11:20
Не думаю, что Карадениз голодает, раз такая сложная финансовая ситуация, может и подождать.
ДСА
ДСА
   98 / 764
сегодня в 11:18
Так же говорили и в Кубани, и в Тосно...
В итоге кто не успел, тому и не досталось.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   28 / 764
сегодня в 11:12
С продажи Азмуна отдайте долг.)))
cska plus
cska plus
   23 / 764
сегодня в 11:10
Туркмен наделал делов, посадил на мель целый клуб, варвар.
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