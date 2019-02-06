«Рубин»: «Просим Карадениза с пониманием отнестись к финансовой ситуации»

В пресс-службе «Рубина» подтвердили, что бывший полузащитник команды Гекдениз Карадениз потребовал возмещения долга по зарплате.

Долг перед Гекденизом Караденизом действительно есть. Клуб от него не отказывается, всё выплатит, но сейчас просит отнестись легенду клуба с пониманием к текущей финансовой ситуации.