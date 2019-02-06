«Рубин»: «Просим Карадениза с пониманием отнестись к финансовой ситуации»

В пресс-службе «Рубина» подтвердили, что бывший полузащитник команды Гекдениз Карадениз потребовал возмещения долга по зарплате.
Долг перед Гекденизом Караденизом действительно есть. Клуб от него не отказывается, всё выплатит, но сейчас просит отнестись легенду клуба с пониманием к текущей финансовой ситуации.
Сообщалось, что сумма долга составляет около 64 млн рублей.
- Турок крутится - лавэха мутится. Он должен отнестись к этому с пониманием
- Турок крутится - лавэха мутится. Он должен отнестись к этому с пониманием
Но есть проблемы, ведь, у нас,
В Гаагу только Вы не заявляйте,
Как Вас надул легОнько Карабас...
Но есть проблемы, ведь, у нас,
В Гаагу только Вы не заявляйте,
Как Вас надул легОнько Карабас...
Рубин с самого начала был проектом, чтобы создать зениту/цска нужный имидж, что типа не они одни могут чемпионом стать.)))) И игроков в газклуб как миленькие отдают. Бухаров, Симак, Домингез, Онсальди, Рондон, Азмун.... Когда туркоман в Ростове был, таким клубом стал Ростов.
Может быть, Рубин и добился успехов, но платить пришлось дорогой ценой. Вот что значит с конебомжами якшаться.))))
Рубин с самого начала был проектом, чтобы создать зениту/цска нужный имидж, что типа не они одни могут чемпионом стать.)))) И игроков в газклуб как миленькие отдают. Бухаров, Симак, Домингез, Онсальди, Рондон, Азмун.... Когда туркоман в Ростове был, таким клубом стал Ростов.
Может быть, Рубин и добился успехов, но платить пришлось дорогой ценой. Вот что значит с конебомжами якшаться.))))
Сопьешся же)
Сопьешся же)
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
ежегодное голосование на лучших болельщиков соккера в РПЛ ,
сезона 2018/19, которое стартовало 3 февраля и продлится
включительно до 17-го февраля, до 23 : 59. WELCOME !
https://www.soccer.ru/blogs/record/1099015
А за это время или Султан умрет или ишак сдохнет ))
А за это время или Султан умрет или ишак сдохнет ))
Иди нафиг отсюда ))
Мы тебе ничего платить не собираемся!
Понял? ))))
Иди нафиг отсюда ))
Мы тебе ничего платить не собираемся!
Понял? ))))
В итоге кто не успел, тому и не досталось.
В итоге кто не успел, тому и не досталось.