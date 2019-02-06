Карадениз требует у «Рубина» 64 млн рублей

сегодня, 09:28

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз обратился в РФС с просьбой взыскать с казанского клуба задолженность в размере 64 млн рублей. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о зарплате за половину марта, апрель и май прошлого года. Экс-футболист получал в «Рубине» 250 тысяч евро в месяц. В рублях чистый долг казанцев составляет 58 567 316 рублей, однако Карадениз также требует выплатить проценты - 4 997 121 рубль. Также «Рубин» с этой суммы обязан уплатить подоходный налог и отчисления в государственные фонды. Чтобы рассчитаться с 39-летним турком, придется заплатить 85 млн рублей.

Согласно словам переводчика Карадениза Яшара Озджана, Сергей Рыжиков и Олег Кузьмин сообщили Гекденизу, что «Рубин» с ними рассчитался. Эта информация возмутила турка, после чего он и принял решение потребовать у руководства клуба рассчитаться и с ним.

Напомним, Карадениз закончил игровую карьеру в «Рубине» в мае 2018 года.