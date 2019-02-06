Карадениз требует у «Рубина» 64 млн рублей

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.45 3.05 3.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 3.15 3.6 2.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.7 3.9 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.8 5.25 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.72 3.45 5.3
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада -:- Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.6 10.5
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Карадениз требует у «Рубина» 64 млн рублей

сегодня, 09:28

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз обратился в РФС с просьбой взыскать с казанского клуба задолженность в размере 64 млн рублей. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о зарплате за половину марта, апрель и май прошлого года. Экс-футболист получал в «Рубине» 250 тысяч евро в месяц. В рублях чистый долг казанцев составляет 58 567 316 рублей, однако Карадениз также требует выплатить проценты - 4 997 121 рубль. Также «Рубин» с этой суммы обязан уплатить подоходный налог и отчисления в государственные фонды. Чтобы рассчитаться с 39-летним турком, придется заплатить 85 млн рублей.

Согласно словам переводчика Карадениза Яшара Озджана, Сергей Рыжиков и Олег Кузьмин сообщили Гекденизу, что «Рубин» с ними рассчитался. Эта информация возмутила турка, после чего он и принял решение потребовать у руководства клуба рассчитаться и с ним.

Напомним, Карадениз закончил игровую карьеру в «Рубине» в мае 2018 года.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 767
сегодня в 10:58
Вот так!!! Верой и правдой столько лет отпахал и вот тебе "туркменская благодарность"!!!Со всяким шлаком забугорным рассчитались, легенду клуба можно и прокатить немножко?!?
Robbaggio
Robbaggio ответил Jum13
   424 / 767
сегодня в 10:38
Он ведь не конь, чтоб за еду пахать. Да и вообще уже карьеру завершил
drug01
drug01
   92 / 767
сегодня в 10:32
Вот так должок?
Don trambon
Don trambon
   88 / 767
сегодня в 10:31
Ахах. Вот он Легенда-идол рубина, аватарки в честь него некоторые тут ставят, а он так поступает.
Рубин - вообще коррупционная организация, прикрыть давно пора.
Хтьфу. Ахахах
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
   62 / 767
сегодня в 10:26
Шо,Степашка,опять не дошло твоё письмо до Деда Мороза?))))
ДСА
ДСА
   104 / 767
сегодня в 10:17
Рассчитались черным налом и турок решил еще поиметь с клуба.
161регион
161регион
   71 / 767
сегодня в 10:16
Бу га га га....Бог все видит Курбан
mihaluch
mihaluch
   116 / 767
сегодня в 10:10
В мае уволился и что он до февраля считал сколько ему "Рубин" должен,Пора в Турции ликвидировать безграмотность.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 767
сегодня в 10:04
Пора Рубину на очищение в Пердив. И Спартак туда же прихватить. Глядишь после очищения народ потянется на трибуны.
particular
particular
   55 / 767
сегодня в 10:01
Пожалуй, Гек, как никто другой, добросовестно тянул контрактную лямку...
За всё время выступления за казанцев, никогда никуда не впухАл и не создавал проблем клубу... С такими игроками ТАК не следует расставаться...
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 767
сегодня в 10:01
Вот и кончилась любовь. Сейчас вся его желч выплывет наружу. Он много знает о туркменской мафии. Гыгыгы
Аксинья
Аксинья ответил SHMEL
   219 / 767
сегодня в 09:59
Это уже даже не смешно,постоянно в рубине какие-то финансовые скандалы,аферы,запреты регистрации.Пора прокуратуре тряхнуть эту шарашкину контору.
При чем тут вся контора - достаточно тряхнуть широкие карманы туркменского халата...Там где появляется КББ там начинаются финансовые неувязки...А еще его в Зенит сватают - да через пару лет газовая труба вылетит в трубу...
Jum13
Jum13
   13 / 767
сегодня в 09:58
Аванэска опять караулит )))
Казанский
Казанский ответил SHMEL
   62 / 767
сегодня в 09:58
Успокоился,проверяла и прокуратура и СКР...ничего не нашли.Сказали,что скоро евреев трясти начнут))
SHMEL
SHMEL
   27 / 767
сегодня в 09:49
Это уже даже не смешно,постоянно в рубине какие-то финансовые скандалы,аферы,запреты регистрации.Пора прокуратуре тряхнуть эту шарашкину контору.
Казанский
Казанский
   62 / 767
сегодня в 09:47
Диска опять победит в жандармерию с криком "Помогите,обижают"?)
cska plus
cska plus
   24 / 767
сегодня в 09:47
Ахахах! Туркмен даже турка объегорил.
mars6791
mars6791
   486 / 767
сегодня в 09:46
Думаю , отдадут, но не сразу.
Jum13
Jum13 ответил Казанский
   13 / 767
сегодня в 09:41
А Жимкка все про овес да сено.....))))
    clop
    clop
       191 / 767
    сегодня в 09:40
    Бердыев со своими подельниками наверняка уже прокрутил эти деньги с целью получения незаконной прибыли. Караденизу придется изрядно попотеть, чтобы получить свои кровно заработанные.
    Казанский
    Казанский
       62 / 767
    сегодня в 09:40
      NbKA555
      NbKA555
         166 / 767
      сегодня в 09:39
      За 2,5 месяца заработал больше чем пол Сызрани за всю жизнь!
      Казанский
      Казанский
         62 / 767
      сегодня в 09:39
      Источник не уточнил откуда у Гека зарплата в 3 млн.евро в год была?Перед тем как бред писать уточнять нужно.Это для источника из "БО"
      Морозовский
      Морозовский
         17 / 767
      сегодня в 09:35
      Надо отдать! В "зене" ухмыляются, как можно за такие копейки быть многие лета лучшим работником в поле!
      Kresi frok
      Kresi frok
         437 / 767
      сегодня в 09:32
      Как маленькие дети, этому дали, тому дали, мне не дали. Надо сразу по факту жёстко и хладнокровно.
      Jum13
      Jum13
         13 / 767
      сегодня в 09:31
      О - ещё один устал за еду играть )))
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