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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
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«Реал» догоняет «Барселону». Идеальный день для реванша

сегодня, 15:30
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Бэйл Гарет
Бэйл Гарет
Полузащитник
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник

Кубок Короля пропустит в финал только одного после Эль Класико. На «Соккер.ру» - о разнице между именитыми соперниками.

На полуфинальной стадии Кубка Испании два поединка, как и в предыдущем раунде. «Барселона» сначала влетела без Месси 0:2 от «Севильи», а потом сотворила камбэк 6:1 уже с Лионелем.

Аргентинец получил повреждение накануне первого Эль Класико из трех, которые сыграют в ближайшее время, но попал в заявку на домашний матч «Барселоны», и ждем его на поле – пусть не с первых минут, но ждем. Хотя у Суареса, Коутиньо, Бензема и Бэйла тоже может получиться крутой матч. Но на чьей стороне преимущество?

За «Реал». Взбивание «сливок» в Эль Класико

«Реал» не обыгрывал «Барселону» с Суперкубка Испании 2017 года, к которому тренер Вальверде не успел подготовиться, в отличие от наставника Зидана. Но затем было два унижения «сливочных». Каталонцы выиграли 3:0 на «Камп Ноу». Не проиграли во второй игре прошлого чемпионского для себя сезона – 2:2, а в октябре победили со счетом 5:1. Такая огромная разница автоматически попадает в историю, унизительный для Эль Класико счет. Вот только накопленные «Реалом» удары работают сегодня против «Барселоны» - столичная команда готовится мстить.

- в 10 последних Эль Класико у «Барселоны» 5 побед, у «Реала» всего 3 и еще два раза были ничьи. Разница мячей 23:15 в пользу каталонского клуба.

За «Барселону». Месси может сыграть

Лионель сам примет решение, но врачи дали добро на тренировки в общей группе, что о многом говорит. А поскольку Месси обожает Эль Класико и не сыграл в последнем – о чем вспомнил Куртуа, пропустивший в тот вечер пять мячей, то аргентинца ждем на поле. В основе или на замену – подскажут врачи клуба. Но форвард готов, и это в любом случае плохая новость для «Реала». Если Месси будет на скамейке, то у Вальверде появится джокер, а у других игроков «Барселоны» - стимул показать, что могут и без Лионеля, в чем усомнились в последних играх. А если нападающий в основе, все и так понятно.

- у Месси 26 голов «Реалу» - исторический рекорд Эль Класико. Ди Стефано и Роналду отстали – по 18 мячей, но в первую десятку стремятся Бензема и Суарес – у них по 9 голов.

За «Реал». Последние результаты команд

Похоже, Солари так и не понял, что хочет от «Реала» в тактике, но определился с задачей – победы любой ценой. После поражения от «Леганеса» его команда выиграла пять матчей подряд. Пропустили пять мячей, зато полагаются в атаке на голы Бензема и Рамоса. Аргентинский наставник не настолько хорошо работает, чтобы считать себя без пяти минут постоянным тренером «Реала» на следующий сезон, явно не аналог Сульшера. Но и спекуляции вокруг смены Вальверде на другого тренера неслучайны. «Барселона» уступала «Севилье» и не смогла переиграть «Валенсию». Не все гладко, особенно если Месси не может выручить.

- в пяти последних матчах у «Реала» 5 побед с разницей 16:5, а у «Барселоны» 3 победы, 1 ничья, 1 поражение, и разница 13:6, немного хуже, чем у «сливочных».

За «Барселону». Отношение к турниру

«Реал» Зидана был классической кубковой командой, но эта особенность срабатывала только в Лиге чемпионов. Из десяти последних финалов Кубка Короля «сливочные» выиграли всего два, а «Барселона» - шесть. Также у «Реала» есть один проигранный финал «Атлетико» в 2013 году, зато предпоследнюю победу в Кубке Испании одержали именно над «Барселоной» - 1:0 в дополнительное время в далеком 2011 году. Но с той поры много воды утекло, и сейчас каталонцы – короли национального кубка. Четыре раза подряд побеждали, и тот опыт пригодится сейчас, сегодня и в ответной игре.

- «Реал» за 20 последних лет два раза праздновал победу в Кубке Испании – совершенно не их турнир. То дисквалификация за выход Черышева, то другие приключения. А у «Барселоны» четыре победы подряд.

За «Реал». Ставка на результативность

Когда статистика упрямо указывает, что «Реал» и «Барселона» помешались на голах в последнее время, это немного опасно. Иногда буйство в атаке с другими ведет к невзрачному футболу. Но мир устал от серых и будничных Эль Класико. И подустал от тех, где каталонцы заметно сильнее, что тоже скучно. Поэтому сегодня для «Реала» важный вечер. С учетом, что первый поединок на «Камп Ноу», «сливочных» устроит даже результативная ничья. Но если выиграют на выезде – получат преимущество в кубковом противостоянии. Сегодня для Вальверде и Солари настоящий экзамен.

- в пяти последних матчах во всех турнирах «Реал» и «Барселона» увидели 40 мячей на двоих, то есть по 4 за вечер в среднем. А у «Барселоны» в 24 из 27 Эль Класико тотал больше 2.5. Намек на результативный футбол? Хотелось бы верить.

Мнение читателей. Кто сыграет в финале Кубка Короля?

Артур, Бускетс и Ракитич - не аналог знаменитого трио с Хави и Иньестой, Коутиньо переживает не лучший отрезок в карьере, у Суареса тоже есть проблемы – он помнит, как сыграл в последнем Эль Класико, но об этом не забыли также защитники «Реала». У «Барселоны» есть слабые места, а у «сливочных» - козыри.

Тот же Винисиус рано или поздно должен начинать писать свою историю в Эль Класико, мальчишка талантливый. Будет ответный матч, но вопрос о финалисте важен и сегодня. Первый поединок, учитывая склонность «Барселоны» к реваншам, на них вряд ли поставит крест – возможно, даже наоборот.

Но мнения о победителе в этом случае должны разделиться, поскольку 5:1 – как напоминание о преимуществе «Барселоны», зато последние результаты – отсылка к привычке «Реала» играть в феникса, что привык воскрешаться из пепла. Не настолько сильны каталонцы, особенно если Месси начнет матч на скамейке.

И не настолько бездарны звезды «Реала» - Бэйл, Бензема, Кроос, Модрич, Карвахаль, Рамос могут сыграть, чтобы отдавать «Барселоне» победу без боя. В воротах будет Навас, забить может кто угодно, и такую игру нельзя пропускать. Как и не стоит проходить мимо возможности сделать прогноз и оказаться правым, грамотно оценив шансы сторон на успех сегодня и по сумме двух полуфинальных матчей Кубка Испании.

«Барселона» выше в Примере, но кубковый турнир особенный. «Реалу» пора срочно вспомнить, что у «блаугранас» за 25 лет тринадцать кубков, а у «сливочных» - всего два. Пора столичной команде научиться серьезному отношению к Кубку Короля.

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   515 / 757
сегодня в 17:10
Помнится, даже в последнем унизительном Эль-Классико, Реал был в атаке в полном порядке, если бы не Карим и не Иско. Испуганно отстояв первый тайм на своей половине, во втором - чуть не раздавили каталонцев. И тут, как постоянно происходит в этом сезоне, подвела оборона. Третий гол был уже приговорным

В общем, Реал будет в порядке, если только оборона опять не будет зевать.
ATG
ATG
   356 / 757
сегодня в 16:36
Задача : Уничтожить
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   41 / 757
сегодня в 16:23
Ничейку в основное скатают!
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