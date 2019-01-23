10 причин, почему «Барселона» доминирует в Испании

вчера, 19:00

У каталонцев кубковая игра в Севилье, но у них давно нет проблем против команды Промеса. О козырях «Барселоны» - на «Соккер.ру».

Голы и ассисты Лионеля Месси

Кто считает, что «Реал» стал сильнее, потеряв голы Роналду – смотрел слишком мало мучительных поединков «сливочных» в этом сезоне. Без Месси «Барселона» тоже не становится лучше. И для понимания ситуации не нужно выпускать Лионеля со скамейки, чтобы менял игру в очередном поединке. Речь о форварде, что каждый год выдает от 50 голов (а в 2012 забил 91 мяч за клуб и сборную). Прямо сейчас идет с лучшими средними показателями по голам и ассистам за поединок (без учета пенальти) за последние шесть сезонов. Отказывается стареть.

Величественность «Камп Ноу»

В Каталонии не такие дружные и шумные фанаты, как в Германии, например. Кроме того, английская болезнь – футбольный туризм, тоже сказывается на атмосфере. Испанцы привыкли к фиесте, сиесте и тапас с напитками. Но «Камп Ноу» - огромный стадион, и его величественность определенно влияет. Когда на трибунах в среднем по 73 574 человека в каждом из матчей – получается или не проигрывать дома целый чемпионат, или максимум собирать по 1-2 неудачи. Для местных «Барселона» - символ провинции, чьи жители готовы платить больше в местном супермаркете, лишь бы не отдавать деньги мадридскому, что дешевле и по соседству.

Увлеченность соперников Европой

«Реал» играет одним составом сто лет – им очень сложно тягаться с «Барселоной», которая тоже давно работает одним костяком, однако не тратила столько сил на победы в Лиге чемпионов, как «сливочные». Мадридцы отдали всю энергию на «ушастых», а у каталонцев хватило времени для внутренних турниров, поэтому у чемпионов частенько получается обгонять «Реал». «Атлетико» лишь раз был чемпионом – не хватает сил и тоже на европейские матчи не раз отвлекались, ведь были в серии международных финалов. Как и «Севилья», только в Лиге Европы.

Удачные ключевые трансферы

Дембеле может реализовать себя, а может не оправдать вложения. Но там дело не в футболе, а в поведении молодого француза. Коутиньо не похож на счастливого участника команды, но тут снова не вопрос футбола, а конкуренции. Зато тер Штеген, Пике, Умтити, Альба, Ракитич и Суарес – невероятно успешные подписания «Барселоны». Шесть человек плюс воспитанники, которые никуда, в отличие от Жерара и Жорди, не уходили, составляют костяк основного состава. У «Барселоны» нет идеального правого бека и Андреса Иньесту полноценно заменить сложно, но удачных трансферов хватает.

Частые победы над конкурентами

Логичная причина, но хватило бы просто более частых побед, чем поражений, а тут именно доминирование. У «Барселоны» в 22 последних матчах против «Севильи» во всех турнирах – отсчет с 2010 года, всего одно поражение и четыре мировых. То есть 17 побед. Против «Атлетико» статистика чуть хуже – 1 поражение в последних 12 матчах. Но при этом 7 побед против одной из лучших команд мира под руководством Симеоне. Про «Реал» будет сказано отдельно, но если взять «Вильярреал», мелькавший рядом с первой пятеркой пару раз за последние годы, то получите серию без поражений с 2008 года. За девять лет 19 матчей и 14 побед. Честно обыгрывают тех, кто у вершины таблицы.

Реакция на потери важных игроков

Алвес был одним из лучших напарников Месси, однако бразилец принял решение сменить обстановку. Замену ему не нашли, Семеду и Серхи намного хуже в атаке. А вот потеря Неймара завершилась раскрытием талантов Жорди Альбы у чужих ворот на левом фланге. Происходит общая компенсация. В центре поля за нее отвечает Лионель Месси, который начинал карьеру как чистый правый вингер, а с годами превратился в Марадону нового времени – появляется всюду, где нужен и где ему удобно. Луиса Суареса не стоит забывать как причину успехов. Хотя даже уничтожение трио MSN не привело к катастрофе, как и уход великих Хави и Иньесты.

Природа команды сильнее тренеров

То, что заложил Гвардиола, работает до сих пор. После Хосепа никаких революционных тактических открытий от Вилановы, Мартино, Энрике и Вальверде не дождались. Но каждый старался привнести что-то свое и при этом трое из четырех (кроме аргентинца) успели стать чемпионами Испании. Конечно, отчасти «вина» стабильного состава из суперзвезд. Но «Барселону» покинули после ухода Гвардиолы легенды - Вальдес, Пуйоль, Алвес, Хави, Вилья и Иньеста. Порой падал процент владения мячом, однако оставалась преемственность стиля. «Барселона» остается собой, хотя не всем тренерам нравится, что природа команды значимее, чем новые идеи.

Постоянные успехи в лиге и Кубке Короля

Деньги к деньгам – кубки к кубкам? Сколько бы Пике ни указывал на судейский произвол, ошибки арбитров слабо влияют на исход чемпионатов Испании. За десять сезонов «Барселона» выигрывала в семи случаях и сейчас является главным фаворитом Ла Лиги. Также у «блаугранас» четыре подряд победы в Кубке Короля. Ни разу не обыгрывали в финалах «Реал», тот вылетал раньше. Но когда такая гора внутренних трофеев, то только очередной победы в Лиге чемпионов не хватает, чтобы королевский статус «Барселоны» в испанском футболе не обсуждался. Из 20 последних внутренних турниров Месси и компания выиграли 13, полное превосходство над «Севильей», «Атлетико» и «Реалом».

Умение унижать «Реал» в Эль Класико

В матчах между собой извечные враги в последнее время чаще осторожничают, чем стараются. Но Лопетеги доигрался до 5:1 на «Камп Ноу». Реванш очень скоро – третьего марта, однако в 11 последних Эль Класико финальные свистки арбитров зафиксировали всего три победы «Реала» - причем две гостевые, всего две ничьи и сразу шесть поражений «сливочных». «Барселона» проиграла в 3 поединках из 11. Ситуация заметно отличается от той, что была до этого отрезка – если взять 20 матчей, то получите уже 7 побед «Реала». Но после этого были успехи каталонцев со счетом 4:0, 3:0 и 5:1. Они сильнее главного врага в очных матчах, что придает сил.

Стабильный футбол высокого качества

Сегодня «Барселоне» снова сражаться против «Севильи». Пусть в Кубке Короля многое зависит от составов и настроя, а в случае с каталонцами от присутствия Месси – сегодня автор 32 голов в 35 матчах против андалусийцев не примет участие в поединке, из последних десяти финалов Кубка каталонцы пропустили всего два. Одна из самых стабильных команд мира. Не случайно даже в сезоне, когда у каталонцев 6 осечек в 20 турах Ла Лиги – 4 ничьи и 2 поражения, «Реал» отстал от команды Вальверде на десять пунктов, проиграв шесть раз.

«Барселона» в Испании на особом счету, во внутренних турнирах никого сильнее нет. Каталонцы забили 56 голов, а на втором месте по мячам в Ла Лиге «Сельта» и «Леванте» - отстали на 24 штуки. По разнице голов, владению мячом, заработанным в атаке фолам, аккуратности пасов и количеству удачных обводок лидера тоже легко угадать. Будь стабильнее в линии защиты, где полагаются на спасения тер Штегена и владение как превентивную меру от чужих атак, отрыв от «Реала» и «Атлетико» мог составлять не 10 и 5, а 15 и 10 пунктов.