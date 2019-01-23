10 причин, почему «Барселона» доминирует в Испании

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Франция. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Кубок Азии
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1.74 4.05 4.4
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 1.35 5.3 8.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:2 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 7:1 Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 4:4 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 1:0 Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 1:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 0:1 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АймореАйморе 1:1 Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 1:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 1:0 Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 2:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:0 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 2:2 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 2:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Кубок Азии 2019, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня  Вьетнам -:-  Япония - - -
19:00 сегодня  Китай -:-  Иран - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Телеоптик (Земун)Телеоптик - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вигры (Сувалки)Вигры -:- Логотип футбольный клуб Судува (Мариямполе)Судува - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:0 Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 2:2 Логотип футбольный клуб ХемницерХемницер - - -
14:00 86’ Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 6:0 Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец - - -
14:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб РедингхаузенРедингхаузен -:- Логотип футбольный клуб Вердер II (Бремен)Вердер II - - -
15:00 43’ Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 0:2 Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг 1:2 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб Вухан Залл (Ухань)Вухан Залл - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВинтертурВинтертур -:- Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилс - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина -:- Логотип футбольный клуб Врховина (Нова Место на Мораве)Врховина - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бальцан (Бальзан)Бальцан -:- Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гзира ЮнайтедГзира Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

10 причин, почему «Барселона» доминирует в Испании

вчера, 19:00

У каталонцев кубковая игра в Севилье, но у них давно нет проблем против команды Промеса. О козырях «Барселоны» - на «Соккер.ру».

Голы и ассисты Лионеля Месси

Кто считает, что «Реал» стал сильнее, потеряв голы Роналду – смотрел слишком мало мучительных поединков «сливочных» в этом сезоне. Без Месси «Барселона» тоже не становится лучше. И для понимания ситуации не нужно выпускать Лионеля со скамейки, чтобы менял игру в очередном поединке. Речь о форварде, что каждый год выдает от 50 голов (а в 2012 забил 91 мяч за клуб и сборную). Прямо сейчас идет с лучшими средними показателями по голам и ассистам за поединок (без учета пенальти) за последние шесть сезонов. Отказывается стареть.

Величественность «Камп Ноу»

В Каталонии не такие дружные и шумные фанаты, как в Германии, например. Кроме того, английская болезнь – футбольный туризм, тоже сказывается на атмосфере. Испанцы привыкли к фиесте, сиесте и тапас с напитками. Но «Камп Ноу» - огромный стадион, и его величественность определенно влияет. Когда на трибунах в среднем по 73 574 человека в каждом из матчей – получается или не проигрывать дома целый чемпионат, или максимум собирать по 1-2 неудачи. Для местных «Барселона» - символ провинции, чьи жители готовы платить больше в местном супермаркете, лишь бы не отдавать деньги мадридскому, что дешевле и по соседству.

Увлеченность соперников Европой

«Реал» играет одним составом сто лет – им очень сложно тягаться с «Барселоной», которая тоже давно работает одним костяком, однако не тратила столько сил на победы в Лиге чемпионов, как «сливочные». Мадридцы отдали всю энергию на «ушастых», а у каталонцев хватило времени для внутренних турниров, поэтому у чемпионов частенько получается обгонять «Реал». «Атлетико» лишь раз был чемпионом – не хватает сил и тоже на европейские матчи не раз отвлекались, ведь были в серии международных финалов. Как и «Севилья», только в Лиге Европы.

Удачные ключевые трансферы

Дембеле может реализовать себя, а может не оправдать вложения. Но там дело не в футболе, а в поведении молодого француза. Коутиньо не похож на счастливого участника команды, но тут снова не вопрос футбола, а конкуренции. Зато тер Штеген, Пике, Умтити, Альба, Ракитич и Суарес – невероятно успешные подписания «Барселоны». Шесть человек плюс воспитанники, которые никуда, в отличие от Жерара и Жорди, не уходили, составляют костяк основного состава. У «Барселоны» нет идеального правого бека и Андреса Иньесту полноценно заменить сложно, но удачных трансферов хватает.

Частые победы над конкурентами

Логичная причина, но хватило бы просто более частых побед, чем поражений, а тут именно доминирование. У «Барселоны» в 22 последних матчах против «Севильи» во всех турнирах – отсчет с 2010 года, всего одно поражение и четыре мировых. То есть 17 побед. Против «Атлетико» статистика чуть хуже – 1 поражение в последних 12 матчах. Но при этом 7 побед против одной из лучших команд мира под руководством Симеоне. Про «Реал» будет сказано отдельно, но если взять «Вильярреал», мелькавший рядом с первой пятеркой пару раз за последние годы, то получите серию без поражений с 2008 года. За девять лет 19 матчей и 14 побед. Честно обыгрывают тех, кто у вершины таблицы.

Реакция на  потери важных игроков

Алвес был одним из лучших напарников Месси, однако бразилец принял решение сменить обстановку. Замену ему не нашли, Семеду и Серхи намного хуже в атаке. А вот потеря Неймара завершилась раскрытием талантов Жорди Альбы у чужих ворот на левом фланге. Происходит общая компенсация. В центре поля за нее отвечает Лионель Месси, который начинал карьеру как чистый правый вингер, а с годами превратился в Марадону нового времени – появляется всюду, где нужен и где ему удобно. Луиса Суареса не стоит забывать как причину успехов. Хотя даже уничтожение трио MSN не привело к катастрофе, как и уход великих Хави и Иньесты.

Природа команды сильнее тренеров

То, что заложил Гвардиола, работает до сих пор. После Хосепа никаких революционных тактических открытий от Вилановы, Мартино, Энрике и Вальверде не дождались. Но каждый старался привнести что-то свое и при этом трое из четырех (кроме аргентинца) успели стать чемпионами Испании. Конечно, отчасти «вина» стабильного состава из суперзвезд. Но «Барселону» покинули после ухода Гвардиолы легенды - Вальдес, Пуйоль, Алвес, Хави, Вилья и Иньеста. Порой падал процент владения мячом, однако оставалась преемственность стиля. «Барселона» остается собой, хотя не всем тренерам нравится, что природа команды значимее, чем новые идеи.

Постоянные успехи в лиге и Кубке Короля

Деньги к деньгам – кубки к кубкам? Сколько бы Пике ни указывал на судейский произвол, ошибки арбитров слабо влияют на исход чемпионатов Испании. За десять сезонов «Барселона» выигрывала в семи случаях и сейчас является главным фаворитом Ла Лиги. Также у «блаугранас» четыре подряд победы в Кубке Короля. Ни разу не обыгрывали в финалах «Реал», тот вылетал раньше. Но когда такая гора внутренних трофеев, то только очередной победы в Лиге чемпионов не хватает, чтобы королевский статус «Барселоны» в испанском футболе не обсуждался. Из 20 последних внутренних турниров Месси и компания выиграли 13, полное превосходство над «Севильей», «Атлетико» и «Реалом».

Умение унижать «Реал» в Эль Класико

В матчах между собой извечные враги в последнее время чаще осторожничают, чем стараются. Но Лопетеги доигрался до 5:1 на «Камп Ноу». Реванш очень скоро – третьего марта, однако в 11 последних Эль Класико финальные свистки арбитров зафиксировали всего три победы «Реала» - причем две гостевые, всего две ничьи и сразу шесть поражений «сливочных». «Барселона» проиграла в 3 поединках из 11. Ситуация заметно отличается от той, что была до этого отрезка – если взять 20 матчей, то получите уже 7 побед «Реала». Но после этого были успехи каталонцев со счетом 4:0, 3:0 и 5:1. Они сильнее главного врага в очных матчах, что придает сил.

Стабильный футбол высокого качества

Сегодня «Барселоне» снова сражаться против «Севильи». Пусть в Кубке Короля многое зависит от составов и настроя, а в случае с каталонцами от присутствия Месси – сегодня автор 32 голов в 35 матчах против андалусийцев не примет участие в поединке, из последних десяти финалов Кубка каталонцы пропустили всего два. Одна из самых стабильных команд мира. Не случайно даже в сезоне, когда у каталонцев 6 осечек в 20 турах Ла Лиги – 4 ничьи и 2 поражения, «Реал» отстал от команды Вальверде на десять пунктов, проиграв шесть раз.

«Барселона» в Испании на особом счету, во внутренних турнирах никого сильнее нет. Каталонцы забили 56 голов, а на втором месте по мячам в Ла Лиге «Сельта» и «Леванте» - отстали на 24 штуки. По разнице голов, владению мячом, заработанным в атаке фолам, аккуратности пасов и количеству удачных обводок лидера тоже легко угадать. Будь стабильнее в линии защиты, где полагаются на спасения тер Штегена и владение как превентивную меру от чужих атак, отрыв от «Реала» и «Атлетико» мог составлять не 10 и 5, а 15 и 10 пунктов.

Поделиться
Другие материалы по теме
Приключения россиян в Катаре. Всё, что нужно знать о Кубке Матч Премьер
21 январяАлександр Чистяков в блоге За и противКомментарии13
«Арсенал» - «Челси»: прижатые к стене
18 январяСергей Иванов в блоге СтолкновенияКомментарии2
Перед рестартом Бундеслиги. Держись, «Боруссия»!
18 январяАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Вероятность переворота. «Зенит» - пятый, «Спартак» - чемпион?
13 январяВадим Багров в блоге РПЛ - лучшая лига мира!Комментарии34
Первый серьезный тест для Сульшера
13 январяВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии15
«Манчестер Сити» vs «Ливерпуль». С чемпионским подтекстом
03 январяАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   515 / 747
сегодня в 13:34
Вчера их Севилья отдоминировала наслпву))) Девочки из балетного театра были наказаны. А прима спряталась в гримёрке, потому что знала, чем все закончится))х
амурец
амурец
   104 / 747
сегодня в 02:43
и главная причина благосклонность судейского корпуса
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил alexfor
   62 / 747
сегодня в 00:07
Скоро,очень скоро!
alexfor
alexfor ответил Дмитрий Климович 2
   151 / 747
вчера в 23:15
Это скоро закончится!
когда, ванга?)
alexfor
alexfor ответил 95-shishani-95
   151 / 747
вчера в 23:14
Одни из самых главных причин- судейский корпус, Тебас, и теперь добавился ВАР!!!
судейство блистало в 2017, не пори дичь.
alexfor
alexfor ответил NOVA
   151 / 747
вчера в 23:14
если осечки у барсы, то на помощь спешат все кому не лень, что бы Реал все равно не догнал!!
ага, прямо как при последнем позорнейшем чемпионстве вашего кабинета.
Raamtvall
Raamtvall
   747 / 747
вчера в 21:35
Весь топ-3 должны занимать судьи и каталонская мафия.
Rex04
Rex04
вчера в 21:14
Всё по делу,истина где-то рядом...
25процентный клоун
25процентный клоун
   32 / 747
вчера в 20:41
судьи
football_
football_
   647 / 747
вчера в 20:30
де йонг уже в твиттере барсы
NOVA
NOVA
   199 / 747
вчера в 20:11
если осечки у барсы, то на помощь спешат все кому не лень, что бы Реал все равно не догнал!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   51 / 747
вчера в 19:48
Одни из самых главных причин- судейский корпус, Тебас, и теперь добавился ВАР!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   692 / 747
вчера в 19:48
Сравнивая МС и Барселоны у двух команд существует контроль мяча но классом выше Барселона потому как у нее есть стиль заложенный Райкардом Что касается Вальверде то он молодец в том плане что даже когда ушли Хави и Иньеста а Месси уже далеко не тот что был раньше он ведет их к чемпионству второй сезон подряд Даже с учетом того что Реал в последние сезоны не стабилен
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   62 / 747
вчера в 19:45
Это скоро закончится!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   39 / 747
вчера в 19:45
Полное доминирование Барселоны в Испании в последнее время, Реал был успешнее в лч.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   692 / 747
вчера в 19:41
Ну каталонцы не совсем испанцы поэтому референдум они и провели Каталонцы никогда не хотели быть поданными Испанского Королевства даже фамилии у испанцев и каталонцев разные в Реале практически нет каталонцев а в Барселоне мало испанцев Ну да ладно спокойствия им самое главное Что касается эры Барселоны то она появилась при Кройфе далее ее реанимировал Райкард не Пеп поэтому учения Райкарда с появлением таких игроков как Месси Хави Иньесты существовали и при Энрике их не забрал с собой Пеп и тот сделал требл где Энрике уже обыграл Пепа с сильной Баварией Барселона была уже собранная команда у которой был свой стиль при Райкарде. И даже если мы сравним МС и Барселону
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   208 / 747
вчера в 19:13
Согласен, во внутренних аренах барса намного круче Реала. Чтобы обыграть барсу в чемпионатах, нужна сильная атака. Убери из Барсы месси на один сезон, все рухнет. Это ещё про Суареса молчу. А у Реала кто? Кроме Криша, никого толкового в атаке.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100