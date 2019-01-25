Большой день в Катаре: «Зенит» vs «Спартак», «Локо» vs «Ростов»

вчера, 15:00

Сегодня на Кубке Матч Премьер в Катаре будет сыгран второй тур, в центральном матче сойдутся «Спартак» и «Зенит». «Соккер.ру» готовится к футбольному вечеру.

«Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов» продолжают борьбу за Кубок Матч Премьер весом в 17 килограмм (трофей почти втрое тяжелее Кубка Мира). Сегодня единственный игровой день на турнире, который вместит в себя сразу два матча. Пятница, вечер, российский футбол. Отличное начало уикенда!

В первом туре

В обоих матчах первого тура были выявлены победители, в общей сложности было забито четыре мяча, и ни одна команда не ушла с поля без гола. Турнир в Катаре проводится в тот период, когда подготовка к возобновлению сезона проходит свой экватор: футболисты под нагрузками, а тренеры имеют право безбожно экспериментировать. Тем не менее, стоит признать, что оба матча первого тура получились не просто смотрибельными, но достаточно занимательными. Понятно, что темп поддерживается за счет огромного количества замен, причем основные перестановки производятся в перерыве, что обусловлено регламентом турнира. Получается, в первом тайме в одних и тех же футболках играют разные команды, и пока еще никому не удавалось сыграть сильнее противника в обоих таймах двумя разными составами.

«Спартак» проиграл «Ростову» центр поля в первом тайме, как ни старались новички Умяров и Гулиев. У вышедших после перерыва Дениса Глушакова и Михаила Игнатова получилось лучше, но нужно понимать, что и Александр Гацкан против них не играл. Как бы то ни было, «Спартак» сумел переломить ход встречи и ответить на гол Кьяртанссона двумя голами после перерыва. Отыгрались «красно-белые» в начале второго тайма благодаря пенальти, который заработал Игнатов после тонкого паса от Ханни. Реализовал Луис Адриано. Победный гол Глушакова в самой концовке был частью невероятной развязки, в ходе которой «Спартак» упустил пару отличных моментов, потом мог пропустить с пенальти – выручил Максименко, а после этого все-таки вырвал победу. И снова в забитом мяче поучаствовал Ханни: на его счету «ассист» на Глушакова.

Если победу «Спартака» можно назвать случайной, пусть во втором тайме команда Олега Кононова и наиграла на такой результат, доминируя на поля и создав ряд моментов, то «Локомотив» выиграл у «Зенита» увереннее. Многое решилось в течение минуты первого тайма, когда Андрей Лунёв сначала пустил «бабочку» после удара Смолова, а потом ничего не смог поделать с выстрелом Антона Миранчука. В начале второй половины 19-летний Алексей Миронов довел счет до крупного, и хотя «Зенит» в оставшееся время матча создавал опасные моменты, «сине-бело-голубым» удалось забить только гол престижа, которым отметился Эмилиано Ригони, вернувшийся из аренды в «Аталанту».

Наблюдения за участниками

«Спартак». В первом матче Кононов поделил опытных игроков и молодежь между двумя составами, сильнее выступила команда с Глушаковым, Комбаровым и Ханни, хотя все новички - Гулиев, Айртон, Глушенков и Умяров (даже несмотря на «привоз») - оставили приятное впечатление. Но вопросов к «Спартаку» по-прежнему полно. Нет понимания, кто будет основным вратарем: Ребров получил травму, Селихов не играл больше полугода, ему нужно доказывать все сначала, так что на данный момент фавором видится Максименко, и геройский сэйв в концовке матча с «Ростовом» добавляет ему вистов. А еще на данный момент у «Спартака» здоровы только два центральных защитника из основного состава – Джикия и Кутепов, они сыграли полный матч против «Ростова». Кононов готов не менять Георгия и Илью на протяжении всего турнира или молодые игроки получат свой шанс, пока Жиго и Боккетти лечатся?

По-прежнему уныло скучают без Квинси фланги атаки. Ломовицкий, Ташаев, Мельгарехо должны, наконец, проснуться. А неприкаянный Педро Роша тем временем волей Кононова сыграл на позиции «десятки» (впервые в жизни, как признался позже бразилец) и снова запорол верный момент. Не добавляют настроения слухи вокруг возможных продаж Луиса Адриано и Зе Луиша, хотя клуб и опровергает эту информацию. В Катаре форварды пока травмируются по очереди, что делает невозможным применение схемы 4-4-2, по которой «Спартак» играл поздней осенью, когда на тренерский мостик взошел Олег Кононов.

«Ростов». Клуб из Столицы Юга больше всех пострадал в первом круге: поражение – не беда, Валерий Карпин перед игрой подчеркивал, что результат в таких матчах вторичен, а вот тяжелая травма основного игрока – это катастрофа. Мацей Вилюш порвал крестообразные связки и выбыл из строя на срок до полугода. Вот и сыграли в Кубке Матч Премьер. У Ивана Новосельцева, который присоединился к «Ростову» зимой, резко возрастают шансы получить место в стартовом составе.

К сожалению, в первом матче не было возможности увидеть обновленную полузащиту «Ростова». За последнюю неделю к «желто-синим» присоединились два экс-полузащитника «Спартака» - Роман Еременко и Ивелин Попов. Может быть, в матчах с «Локомотивом» и «Зенитом» уже увидим их на поле. Креативные решения финна и болгарина должны пойти на пользу команде Карпина, чей центр полузащиты оказался обескровлен после расставаний с Гулиевым и Юсуповым.

«Локомотив». Можно согласиться с бывшим тренером сборной России Борисом Игнатьевым, который считает, что «Локомотив» демонстрирует лучшую готовность среди всех участников турнира. Действительно, по движению, скорости мысли, командным взаимодействиям железнодорожники смотрелись лучше всего. В определенной степени это может даже насторожить: свеженькими и яркими подопечным Сёмина нужно быть в начале марта, когда возобновится чемпионат России, а не сейчас. Часто так бывает, что команды всех рвут на сборах, а когда приходит время официальных соревнований, еле передвигают ноги.

Кроме того, нужно отметить, что подход Сёмина к кадрам отличался от решений коллег. Кононов, Карпин и Семак смешивали «основу» с «подосновой», в то время как Юрий Павлович выпустил с первых минут сильнейший состав, а во втором тайме уже корректировал. Неудивительно, что после перерыва «Локо» выглядел бледнее, хотя гол Миронова после изящной комбинации состоялся вскоре после перерыва. Железнодорожники наиболее умело скрыли свои проблемы от пытливых взоров в матче первого круга Кубка Матч Премьер, но вряд ли они такие безгрешные, какими хотели показаться.

«Зенит». Конечно, первым делом бросается в глаза ляп Лунёва. Его можно было бы даже проигнорировать – с кем не бывает? – но у Андрея наметилась тенденция к результативным ошибкам. Вратарь «Зенита», а после завершения международной карьеры Игорем Акинфеевым еще и первый номер сборной России, ошибся в заключительных матчах осенней части сезона РПЛ , где «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» (2:4) и «Рубин» (1:2), а теперь пустил «бабочку» от Федора Смолова. Это станет большой проблемой для «Зенита», если Андрей не выбросит неудачные эпизоды из головы и продолжит ошибаться.

Что касается командной игры в целом, то пока не хочется вешать ярлыки на «Зенит», но ясно, что ожидаемая зимой перезагрузка не произошла. Возможно, не произошла пока. Ведь еще не случилось кадровых вливаний и «выливаний», а Сергей Семак намекнул, что не все останутся в команде. С другой стороны, «Зенит» возобновит сезон на три недели раньше других участников Кубка Матч Премьер – уже 12 февраля игра против «Фенербахче» в Лиге Европы. Времени на чудесное преображение остается все меньше.