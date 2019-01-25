Большой день в Катаре: «Зенит» vs «Спартак», «Локо» vs «Ростов»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Севилья -:-  Леванте - - -
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Хетафе - - -
20:30 сегодня  Леганес -:-  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Валенсия -:-  Вильярреал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Кальяри - - -
20:00 сегодня  Сампдория -:-  Удинезе - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Наполи - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Вольфсбург -:-  Байер - - -
17:30 сегодня  Майнц -:-  Нюрнберг - - -
17:30 сегодня  Фрайбург -:-  Хоффенхайм - - -
17:30 сегодня  Боруссия М -:-  Аугсбург - - -
17:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Ганновер-96 - - -
20:30 сегодня  Вердер -:-  Айнтрахт Ф - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Бордо - - -
22:00 сегодня  Ницца -:-  Ним - - -
22:00 сегодня  Генгам -:-  Реймс - - -
22:00 сегодня  Дижон -:-  Монако - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити - - -
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х - - -
03:10 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса -:- Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:15 сегодня Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо -:- Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса -:- Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси -:- Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя -:- Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
03:45 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад -:- Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Оптик (Ратенов)Оптик - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна -:- Логотип футбольный клуб ПриштинаПриштина - - -
03:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Бежанийя (Белград)Бежанийя - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЗалаэгерсегЗалаэгерсег -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция -:- Логотип футбольный клуб Татран ПрешовТатран Прешов - - -
14:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК -:- Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висмут ГераВисмут Гера -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг -:- Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо -:- Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб Форвард (Эребру)Форвард - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ВильВиль - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК -:- Логотип футбольный клуб Сирианска (Сёдертелье)Сирианска - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб Далкурд (Бурленге)Далкурд - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг -:- Логотип футбольный клуб Вейче ФленсбургВейче Фленсбург - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб РидРид - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб ЧиассоЧиассо - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК -:- Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)Хэкен -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Далянь ИфанДалянь Ифан -:- Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС -:- Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лозанна-СпортЛозанна-Спорт -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
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Большой день в Катаре: «Зенит» vs «Спартак», «Локо» vs «Ростов»

вчера, 15:00

Сегодня на Кубке Матч Премьер в Катаре будет сыгран второй тур, в центральном матче сойдутся «Спартак» и «Зенит». «Соккер.ру» готовится к футбольному вечеру.

«Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов» продолжают борьбу за Кубок Матч Премьер весом в 17 килограмм (трофей почти втрое тяжелее Кубка Мира). Сегодня единственный игровой день на турнире, который вместит в себя сразу два матча. Пятница, вечер, российский футбол. Отличное начало уикенда!

В первом туре

В обоих матчах первого тура были выявлены победители, в общей сложности было забито четыре мяча, и ни одна команда не ушла с поля без гола. Турнир в Катаре проводится в тот период, когда подготовка к возобновлению сезона проходит свой экватор: футболисты под нагрузками, а тренеры имеют право безбожно экспериментировать. Тем не менее, стоит признать, что оба матча первого тура получились не просто смотрибельными, но достаточно занимательными. Понятно, что темп поддерживается за счет огромного количества замен, причем основные перестановки производятся в перерыве, что обусловлено регламентом турнира. Получается, в первом тайме в одних и тех же футболках играют разные команды, и пока еще никому не удавалось сыграть сильнее противника в обоих таймах двумя разными составами.

«Спартак» проиграл «Ростову» центр поля в первом тайме, как ни старались новички Умяров и Гулиев. У вышедших после перерыва Дениса Глушакова и Михаила Игнатова получилось лучше, но нужно понимать, что и Александр Гацкан против них не играл. Как бы то ни было, «Спартак» сумел переломить ход встречи и ответить на гол Кьяртанссона двумя голами после перерыва. Отыгрались «красно-белые» в начале второго тайма благодаря пенальти, который заработал Игнатов после тонкого паса от Ханни. Реализовал Луис Адриано. Победный гол Глушакова в самой концовке был частью невероятной развязки, в ходе которой «Спартак» упустил пару отличных моментов, потом мог пропустить с пенальти – выручил Максименко, а после этого все-таки вырвал победу. И снова в забитом мяче поучаствовал Ханни: на его счету «ассист» на Глушакова.

Если победу «Спартака» можно назвать случайной, пусть во втором тайме команда Олега Кононова и наиграла на такой результат, доминируя на поля и создав ряд моментов, то «Локомотив» выиграл у «Зенита» увереннее. Многое решилось в течение минуты первого тайма, когда Андрей Лунёв сначала пустил «бабочку» после удара Смолова, а потом ничего не смог поделать с выстрелом Антона Миранчука. В начале второй половины 19-летний Алексей Миронов довел счет до крупного, и хотя «Зенит» в оставшееся время матча создавал опасные моменты, «сине-бело-голубым» удалось забить только гол престижа, которым отметился Эмилиано Ригони, вернувшийся из аренды в «Аталанту».

Наблюдения за участниками

«Спартак». В первом матче Кононов поделил опытных игроков и молодежь между двумя составами, сильнее выступила команда с Глушаковым, Комбаровым и Ханни, хотя все новички - Гулиев, Айртон, Глушенков и Умяров (даже несмотря на «привоз») - оставили приятное впечатление. Но вопросов к «Спартаку» по-прежнему полно. Нет понимания, кто будет основным вратарем: Ребров получил травму, Селихов не играл больше полугода, ему нужно доказывать все сначала, так что на данный момент фавором видится Максименко, и геройский сэйв в концовке матча с «Ростовом» добавляет ему вистов. А еще на данный момент у «Спартака» здоровы только два центральных защитника из основного состава – Джикия и Кутепов, они сыграли полный матч против «Ростова». Кононов готов не менять Георгия и Илью на протяжении всего турнира или молодые игроки получат свой шанс, пока Жиго и Боккетти лечатся?

По-прежнему уныло скучают без Квинси фланги атаки. Ломовицкий, Ташаев, Мельгарехо должны, наконец, проснуться. А неприкаянный Педро Роша тем временем волей Кононова сыграл на позиции «десятки» (впервые в жизни, как признался позже бразилец) и снова запорол верный момент. Не добавляют настроения слухи вокруг возможных продаж Луиса Адриано и Зе Луиша, хотя клуб и опровергает эту информацию. В Катаре форварды пока травмируются по очереди, что делает невозможным применение схемы 4-4-2, по которой «Спартак» играл поздней осенью, когда на тренерский мостик взошел Олег Кононов.

«Ростов». Клуб из Столицы Юга больше всех пострадал в первом круге: поражение – не беда, Валерий Карпин перед игрой подчеркивал, что результат в таких матчах вторичен, а вот тяжелая травма основного игрока – это катастрофа. Мацей Вилюш порвал крестообразные связки и выбыл из строя на срок до полугода. Вот и сыграли в Кубке Матч Премьер. У Ивана Новосельцева, который присоединился к «Ростову» зимой, резко возрастают шансы получить место в стартовом составе.

К сожалению, в первом матче не было возможности увидеть обновленную полузащиту «Ростова». За последнюю неделю к «желто-синим» присоединились два экс-полузащитника «Спартака» - Роман Еременко и Ивелин Попов. Может быть, в матчах с «Локомотивом» и «Зенитом» уже увидим их на поле. Креативные решения финна и болгарина должны пойти на пользу команде Карпина, чей центр полузащиты оказался обескровлен после расставаний с Гулиевым и Юсуповым.

«Локомотив». Можно согласиться с бывшим тренером сборной России Борисом Игнатьевым, который считает, что «Локомотив» демонстрирует лучшую готовность среди всех участников турнира. Действительно, по движению, скорости мысли, командным взаимодействиям железнодорожники смотрелись лучше всего. В определенной степени это может даже насторожить: свеженькими и яркими подопечным Сёмина нужно быть в начале марта, когда возобновится чемпионат России, а не сейчас. Часто так бывает, что команды всех рвут на сборах, а когда приходит время официальных соревнований, еле передвигают ноги.

Кроме того, нужно отметить, что подход Сёмина к кадрам отличался от решений коллег. Кононов, Карпин и Семак смешивали «основу» с «подосновой», в то время как Юрий Павлович выпустил с первых минут сильнейший состав, а во втором тайме уже корректировал. Неудивительно, что после перерыва «Локо» выглядел бледнее, хотя гол Миронова после изящной комбинации состоялся вскоре после перерыва. Железнодорожники наиболее умело скрыли свои проблемы от пытливых взоров в матче первого круга Кубка Матч Премьер, но вряд ли они такие безгрешные, какими хотели показаться.

«Зенит». Конечно, первым делом бросается в глаза ляп Лунёва. Его можно было бы даже проигнорировать – с кем не бывает? – но у Андрея наметилась тенденция к результативным ошибкам. Вратарь «Зенита», а после завершения международной карьеры Игорем Акинфеевым еще и первый номер сборной России, ошибся в заключительных матчах осенней части сезона РПЛ, где «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» (2:4) и «Рубин» (1:2), а теперь пустил «бабочку» от Федора Смолова. Это станет большой проблемой для «Зенита», если Андрей не выбросит неудачные эпизоды из головы и продолжит ошибаться.

Что касается командной игры в целом, то пока не хочется вешать ярлыки на «Зенит», но ясно, что ожидаемая зимой перезагрузка не произошла. Возможно, не произошла пока. Ведь еще не случилось кадровых вливаний и «выливаний», а Сергей Семак намекнул, что не все останутся в команде. С другой стороны, «Зенит» возобновит сезон на три недели раньше других участников Кубка Матч Премьер – уже 12 февраля игра против «Фенербахче» в Лиге Европы. Времени на чудесное преображение остается все меньше. 

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Все комментарии
saha100
saha100
   436 / 749
вчера в 18:15
Запомните слова литейного. Посмотрим что он скажет после матча.
112910415
112910415
   32 / 749
вчера в 17:31
ждём футбольный праздник!
parallels
parallels
   6 / 749
вчера в 16:58
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       24 / 749
    вчера в 16:38
    Жаль Адриано не будет,но зато будет Лунев))
    Гуливер
    Гуливер
       389 / 749
    вчера в 16:10
    Двушка Заболотного и по домам
    OLESOCC
    OLESOCC
       684 / 749
    вчера в 15:50
    Боязно за Зенит. С такой игрой стать чемпионами будет проблематично ...
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 749
    вчера в 15:12
    Карачун сегодня пупсикам настанет. Гыгыгы
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       68 / 749
    вчера в 15:05
    17 кг железа!
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