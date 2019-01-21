Приключения россиян в Катаре. Всё, что нужно знать о Кубке Матч Премьер

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Кубок Матч Премьер
  • Испания. Кубок
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Кубок Азии
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
Кубок Матч Премьер 2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.25 3.1 3.2
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб РеймсРеймс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 4:3 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
16:00 55’  Южная Корея 1:0  Бахрейн - - -
19:00 сегодня  Катар -:-  Ирак - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)Бэйцзин Гоань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе -:- Логотип футбольный клуб Виктория Ж (Жижков)Виктория Ж - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 2:0 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова 3:1 Логотип футбольный клуб Дубница (Дубница-над-Вагом)Дубница - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БазельБазель 2:0 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2:3 Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 2:2 Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
16:00 54’ Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 0:0 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия-2 Д (Дортмунд)Боруссия-2 Д -:- Логотип футбольный клуб ШтайнбахШтайнбах - - -
16:00 55’ Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 0:0 Логотип футбольный клуб РидРид - - -
16:00 59’ Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 3:0 Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
16:30 35’ Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 0:0 Логотип футбольный клуб ХомбургХомбург - - -
17:00 7’ Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц - - -
17:00 5’ Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 0:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаарбрюккенСаарбрюккен -:- Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лозанна-СпортЛозанна-Спорт -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ВайцВайц - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория -:- Логотип футбольный клуб Боннер СКБоннер СК - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан -:- Логотип футбольный клуб Шелбурн (Драмкондра)Шелбурн - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
ГлавнаяБлогиЗа и против

Приключения россиян в Катаре. Всё, что нужно знать о Кубке Матч Премьер

вчера, 12:15

Сегодня матчем «Спартака» и «Ростова» в Катаре стартует соревнование с участием клубов РПЛ. «Соккер.ру» рассказывает о выставочном турнире и делится ожиданиями.

Что ты такое?

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР (таково полное официальное название турнира) или просто Кубок Матч Премьер – это соревнование, придуманное и учрежденное медиа-субхолдингом «Матч», подразделением «Газпром-Медиа». Представляет собой товарищеский турнир с участием клубов РПЛ. Первый розыгрыш состоится в Катаре в последнюю декаду января (с 21-го по 29-е число) и станет частью подготовки к возобновлению футбольного сезона для команд-участниц.

Участники

В первом розыгрыше Кубка Матч Премьер примут участие четыре клуба РПЛ: «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов». Приглашения получали также «Краснодар» и ЦСКА, но эти клубы отказались от участия в январском турнире, посчитав, что это навредит подготовке к официальным соревнованиям. Вот мнение генерального директора армейцев Романа Бабаева:

Мы обсуждали участие в Кубке Матч Премьер с тренерским штабом, взвешивали все «за» и «против». В итоге, посчитали, что межсезонная подготовка получится несколько скомканной, если бы мы дали свое согласие. Дело в том, что именно в этот период проводятся особенно важные сборы с точки зрения физики. Да и предложенные финансовые условия не такие шикарные, чтобы лететь ради этого в Катар. На данный момент оно того не стоит.

Ходили слухи, что категорически против участия своей команды в этом турнире был и бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Но итальянец с «красно-белыми» уже не работает, и они сыграют на Кубке Матч Премьер под руководством Олега Кононова, который публично выразил противоположное мнение.

Формат и расписание матчей

Четыре команды сыграют между собой в один круг, каждый встретится с каждым. По аналогичному принципу разыгрываются группы из четырех участников на крупных турнирах – чемпионатах мира и Европы. Четыре команды, шесть матчей, победителем становится тот, кто наберет больше очков (при равенстве показателей будут применены дополнительные параметры). Все матчи пройдут в Дохе, но речь не идет о больших аренах. Стадионы к ЧМ-2022 еще не построены, да и вряд ли матчи российских команд в Катаре вызовут ажиотаж, поэтому сражаться они будут на тренировочных полях академии Aspire, которой уже доводилось принимать предсезонные сборы и контрольные матчи «Барселоны», ПСЖ и «Баварии». Да и «Зенит» здесь бывал. Полное расписание матчей перед вами.

21 января, 20:00*. «Спартак» - «Ростов»

22 января, 20:00. «Зенит» - «Локомотив»

25 января, 18:00. «Зенит» - «Спартак»

25 января, 21:00. «Ростов» - «Локомотив»

28 января, 20:00. «Ростов» - «Зенит»

29 января, 20:00. «Спартак» - «Локомотив»

*указано московское время начала матчей. Впрочем, Доха находится в одном часовом поясе со столицей России, так что местное время не отличается.

Призовой фонд

200 тысяч долларов. Действительно, скромненько. Эти деньги будут распределены между участниками в зависимости от итогового положения. 

Трофей

Победитель Кубка Матч Премьер получит трофей, на который организаторы не пожалели латуни и других цветных металлов. Кубок увенчан футбольным мячом оригинального размера, а весит он ни много ни мало 17 килограмм. Некоторым футболистам не мешало бы подкачаться в плечевом поясе на случай, если придется поднимать трофей над головой.

Мнения о Кубке Матч Премьер

Антон Миранчук, полузащитник «Локомотива»:

Это будет очень интересный опыт для нас. Похоже на турне, как у лучших европейских команд. Хотя, на мой взгляд, интереснее было бы все-таки сыграть с клубами не из нашей лиги, ведь с «Зенитом», «Спартаком» и «Ростовом» мы и так регулярно играем на внутренней арене». Впрочем, любопытно помериться силами с питерцами, которые лидируют в нашем чемпионате. Осталось много вопросов после нашей последней встречи, где мы проиграли 3:5.

Луиш Нету, защитник «Зенита»:

Мы уже участвовали в подобном соревновании, когда встречались с киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». Насколько я помню, тот турнир прошел на высшем уровне. Сейчас жду того же. Мы сыграем с сильными соперниками, но если вы попросите меня выделить один матч, то назову, конечно же, встречу со «Спартаком». Где бы мы ни встречались с этим противником, этот матч нельзя будет назвать товарищеским.

Гавриил Гордеев, генеральный продюсер «Матч Премьер»:

Этот турнир необходим и нам с точки зрения наполнения канала интересным контентом в межсезонье, и зрителям, которые за зимнюю паузу теряют связь с российским футболом, потому что ничего не происходит. Мы хотим, чтобы наш турнир стал ежегодным и международным, в планах стратегического развития есть такой пункт. Специально проводим Кубок Матч Премьер в Катаре, потому что здесь регулярно высаживается футбольный десант из разных стран, кроме того, это место проведения следующего чемпионата мира.

Олег Кононов, главный тренер «Спартака»:

Этот турнир имеет большое значение. «Спартак» должен побеждать на нем. Второй сбор очень важен в подготовительном плане, нас ждет интенсивная работа, и соревновательный дух Кубка Матч Премьер поспособствует плодотворной работе. Мы собираемся проверить всех футболистов, будем чередовать игроков, так как игры на турнире пройдут под нагрузками. Я всегда был сторонником того, чтобы играть с сильными соперниками. Мне нравится и формат: хотелось бы, чтобы аналогичный турнир проходил и в летнее межсезонье в России.

Владислав Радимов, главный тренер «Зенита-2»:

Для болельщиков, конечно же, Кубок Матч Премьер нужен. Это интересно с точки зрения популяризации футбола — будет повод, о чем поговорить в межсезонье, зимой. Помимо этого, такой турнир — возможность посмотреть на новичков, которых привезли, а также повод поругаться друг с другом в социальных сетях и высказать взгляды на происходящее. Кубок Матч Премьер — турнир для зрителей, которые скучают по нашему чемпионату во время зимней паузы. Это для них.

Плюсы и минусы Кубка Матч Премьер

Минусы. «Краснодар» и ЦСКА неспроста отказались, а Роман Бабаев, поясняя, употребил выражение «скомканная подготовка». Клубы РПЛ вышли из отпуска неделю-две назад, и футболисты сейчас только начинают втягиваться в работу. Кроме того, закладывается фундамент физической подготовки на год вперед, ведь хоть чемпионат России и переехал на рельсы «осень-весна», в этом смысле ничего не поменялось, так как зимняя пауза по-прежнему самая продолжительная в году. В речи того же Кононова, приветствующего проведение Кубка Матч Премьер, куча противоречий: он говорит о желании побеждать в каждом матче и тут же подчеркивает, что будет повальная ротация, а играть придется под большими нагрузками. Одно с другим как-то слабо вяжется. А представляете, какой может разразиться скандал, если в матче принципиальных соперников какой-нибудь ведущий футболист получит травму после жесткой игры оппонента?

Плюсы. Российские клубы действительно так мало матчей проводят в течение года, что такие межсезонные турниры, выездные или домашние, одно из решений проблемы наполнения календаря. Наши клубы привыкли ныть по поводу плотности календаря, теперь, оказывается, межсезонные соревнования скомкают подготовку, хотя топ-клубы Европы в последние годы с удовольствием включились в Международный кубок чемпионов, который становится звездой летнего межсезонья. Да, возможно, тренеры и хотели бы готовиться в более спокойной обстановке, но нужно учитывать ритм современного футбола, коммерческие потребности и прочее.

Зарплата футболистов в клубах РПЛ не меняется в зависимости от времени года, но зимой наши команды два-три месяца не проводят официальных встреч. Многие тратят три месяца, чтобы в следующие пять месяцев провести от 10-ти до 13-ти игр чемпионата России. Например, у ЦСКА с 12 декабря 2018 года по 14 июля 2019-го, когда стартует следующий чемпионат, в календаре может оказаться всего 13 официальных встреч. За семь месяцев! Конечно, призовой фонд первого Кубка Матч Премьер не впечатляет, но у этого турнира пока и истории нет. Нужно привлекать новых участников, спонсоров, глядишь, клубы смогут зарабатывать в межсезонье. А болельщикам – развлечение.

Понятно, что все не будет гладко с первого раза, можно поспорить с датами проведения турнира – логичнее устраивать соревнование на более поздних этапах, когда готовность команд выше, пик физических нагрузок пройдет. И футбол получится более высокого качества. Но само начинание – верное, хотя опыт проб и ошибок подсказывает, что межсезонные турниры не приживаются у нас: Кубок Содружества скис и канул в Лету, затем были Кубок Первого Канала и Объединенный турнир, в котором принимали участие российские и украинские клубы. Были и сплыли.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Арсенал» - «Челси»: прижатые к стене
18 январяСергей Иванов в блоге СтолкновенияКомментарии2
Перед рестартом Бундеслиги. Держись, «Боруссия»!
18 январяАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Вероятность переворота. «Зенит» - пятый, «Спартак» - чемпион?
13 январяВадим Багров в блоге РПЛ - лучшая лига мира!Комментарии34
Первый серьезный тест для Сульшера
13 январяВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии15
«Манчестер Сити» vs «Ливерпуль». С чемпионским подтекстом
03 январяАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии16
Клопп vs Гвардиола. За кем правда?
03 январяАлександр Чистяков в блоге Кто круче?Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Т34
Т34 ответил Dominators
   9 / 738
вчера в 16:51
Маловато деньжат .Интересно , если за 1 место дадут 100 , то сколько получит Спартак за последнее .
Вы уже поделили шкуру не убитого медведя. Не беспокойся за Спартак, он не нищий чтобы отбирать те крохи, которые для Ростова жизненно необходимы. Можете забрать, может кому-то из игроков Ростова на мороженое хватит, а вот с зарплатой тут вопрос посложней. Ехидничаешь в стиле бомжеконей? Ну-ну! Флаг тебе в руки!
yasukuni
yasukuni ответил Dominators
   342 / 738
вчера в 14:30
Безголовая курица -так Кокорина еще не называли .
Значит ЛЮБОЙ из безголовых куриц.
XL-965
XL-965
   667 / 738
вчера в 14:07
Помню лет 12-13 назад был турнир тоже проходивший зимой назывался "Кубок Первого канала" где участвовали ЦСКА, Спартак, Шахтер, Динамо Кв, потом еще Маккаби Хайфа и Хапоэль.Турнир проходил в Израиле.
112910415
112910415
   87 / 738
вчера в 13:58
но футбол-то посмотреть хочется!
Jum13
Jum13
   15 / 738
вчера в 13:55
21 января, 20:00*. «Спартак» - «Ростов»

================================

А чего у времени матча звёздочка стоит? Федун ещё не знает приехали его свистки или нет?
Питермен
Питермен
   7 / 738
вчера в 13:29
Первый трофей Семака будет. А пупсики четвертые, как обычно.
Гыгыгггггггыыыыгы
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   81 / 738
вчера в 12:46
Бабаев молодец,не стоит рисковать,на кону чемпионство!
Dominators
Dominators ответил yasukuni
   68 / 738
вчера в 12:34
Самое смешное - это призовые. За первое место дадут недельную ЗРЯплату безголовой курицы. Оно нужно хоть одной КОМАНДЕ?! Кому это надо? Никому не надо...
Безголовая курица -так Кокорина еще не называли .
Dominators
Dominators
   68 / 738
вчера в 12:32
Маловато деньжат .Интересно , если за 1 место дадут 100 , то сколько получит Спартак за последнее .
МКС
МКС
   22 / 738
вчера в 12:29
Бабаев - "меньше чем за 400, даже с койки не слезу"

Гинер - " что? 200, мне кажется меня хотели обокрасть?"
Jum13
Jum13
   15 / 738
вчера в 12:21
Призовой фонд

200 тысяч долларов. Действительно, скромненько. Эти деньги будут распределены между судьями в зависимости от итогового положения Спартака

==============================

)))
yasukuni
yasukuni
   342 / 738
вчера в 12:17
Самое смешное - это призовые. За первое место дадут недельную ЗРЯплату безголовой курицы. Оно нужно хоть одной КОМАНДЕ?!

Кому это надо? Никому не надо...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100