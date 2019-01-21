Приключения россиян в Катаре. Всё, что нужно знать о Кубке Матч Премьер

вчера, 12:15

Сегодня матчем «Спартака» и «Ростова» в Катаре стартует соревнование с участием клубов РПЛ . «Соккер.ру» рассказывает о выставочном турнире и делится ожиданиями.

Что ты такое?

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР (таково полное официальное название турнира) или просто Кубок Матч Премьер – это соревнование, придуманное и учрежденное медиа-субхолдингом «Матч», подразделением «Газпром-Медиа». Представляет собой товарищеский турнир с участием клубов РПЛ . Первый розыгрыш состоится в Катаре в последнюю декаду января (с 21-го по 29-е число) и станет частью подготовки к возобновлению футбольного сезона для команд-участниц.

Участники

В первом розыгрыше Кубка Матч Премьер примут участие четыре клуба РПЛ : «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов». Приглашения получали также «Краснодар» и ЦСКА , но эти клубы отказались от участия в январском турнире, посчитав, что это навредит подготовке к официальным соревнованиям. Вот мнение генерального директора армейцев Романа Бабаева:

Мы обсуждали участие в Кубке Матч Премьер с тренерским штабом, взвешивали все «за» и «против». В итоге, посчитали, что межсезонная подготовка получится несколько скомканной, если бы мы дали свое согласие. Дело в том, что именно в этот период проводятся особенно важные сборы с точки зрения физики. Да и предложенные финансовые условия не такие шикарные, чтобы лететь ради этого в Катар. На данный момент оно того не стоит.

Ходили слухи, что категорически против участия своей команды в этом турнире был и бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Но итальянец с «красно-белыми» уже не работает, и они сыграют на Кубке Матч Премьер под руководством Олега Кононова, который публично выразил противоположное мнение.

Формат и расписание матчей

Четыре команды сыграют между собой в один круг, каждый встретится с каждым. По аналогичному принципу разыгрываются группы из четырех участников на крупных турнирах – чемпионатах мира и Европы. Четыре команды, шесть матчей, победителем становится тот, кто наберет больше очков (при равенстве показателей будут применены дополнительные параметры). Все матчи пройдут в Дохе, но речь не идет о больших аренах. Стадионы к ЧМ -2022 еще не построены, да и вряд ли матчи российских команд в Катаре вызовут ажиотаж, поэтому сражаться они будут на тренировочных полях академии Aspire, которой уже доводилось принимать предсезонные сборы и контрольные матчи «Барселоны», ПСЖ и «Баварии». Да и «Зенит» здесь бывал. Полное расписание матчей перед вами.

21 января, 20:00*. «Спартак» - «Ростов»

22 января, 20:00. «Зенит» - «Локомотив»

25 января, 18:00. «Зенит» - «Спартак»

25 января, 21:00. «Ростов» - «Локомотив»

28 января, 20:00. «Ростов» - «Зенит»

29 января, 20:00. «Спартак» - «Локомотив»

*указано московское время начала матчей. Впрочем, Доха находится в одном часовом поясе со столицей России, так что местное время не отличается.

Призовой фонд

200 тысяч долларов. Действительно, скромненько. Эти деньги будут распределены между участниками в зависимости от итогового положения.

Трофей

Победитель Кубка Матч Премьер получит трофей, на который организаторы не пожалели латуни и других цветных металлов. Кубок увенчан футбольным мячом оригинального размера, а весит он ни много ни мало 17 килограмм. Некоторым футболистам не мешало бы подкачаться в плечевом поясе на случай, если придется поднимать трофей над головой.

Мнения о Кубке Матч Премьер

Антон Миранчук, полузащитник «Локомотива»:

Это будет очень интересный опыт для нас. Похоже на турне, как у лучших европейских команд. Хотя, на мой взгляд, интереснее было бы все-таки сыграть с клубами не из нашей лиги, ведь с «Зенитом», «Спартаком» и «Ростовом» мы и так регулярно играем на внутренней арене». Впрочем, любопытно помериться силами с питерцами, которые лидируют в нашем чемпионате. Осталось много вопросов после нашей последней встречи, где мы проиграли 3:5.

Луиш Нету, защитник «Зенита»:

Мы уже участвовали в подобном соревновании, когда встречались с киевским «Динамо» и донецким «Шахтером». Насколько я помню, тот турнир прошел на высшем уровне. Сейчас жду того же. Мы сыграем с сильными соперниками, но если вы попросите меня выделить один матч, то назову, конечно же, встречу со «Спартаком». Где бы мы ни встречались с этим противником, этот матч нельзя будет назвать товарищеским.

Гавриил Гордеев, генеральный продюсер «Матч Премьер»:

Этот турнир необходим и нам с точки зрения наполнения канала интересным контентом в межсезонье, и зрителям, которые за зимнюю паузу теряют связь с российским футболом, потому что ничего не происходит. Мы хотим, чтобы наш турнир стал ежегодным и международным, в планах стратегического развития есть такой пункт. Специально проводим Кубок Матч Премьер в Катаре, потому что здесь регулярно высаживается футбольный десант из разных стран, кроме того, это место проведения следующего чемпионата мира.

Олег Кононов, главный тренер «Спартака»:

Этот турнир имеет большое значение. «Спартак» должен побеждать на нем. Второй сбор очень важен в подготовительном плане, нас ждет интенсивная работа, и соревновательный дух Кубка Матч Премьер поспособствует плодотворной работе. Мы собираемся проверить всех футболистов, будем чередовать игроков, так как игры на турнире пройдут под нагрузками. Я всегда был сторонником того, чтобы играть с сильными соперниками. Мне нравится и формат: хотелось бы, чтобы аналогичный турнир проходил и в летнее межсезонье в России.

Владислав Радимов, главный тренер «Зенита-2»:

Для болельщиков, конечно же, Кубок Матч Премьер нужен. Это интересно с точки зрения популяризации футбола — будет повод, о чем поговорить в межсезонье, зимой. Помимо этого, такой турнир — возможность посмотреть на новичков, которых привезли, а также повод поругаться друг с другом в социальных сетях и высказать взгляды на происходящее. Кубок Матч Премьер — турнир для зрителей, которые скучают по нашему чемпионату во время зимней паузы. Это для них.

Плюсы и минусы Кубка Матч Премьер

Минусы. «Краснодар» и ЦСКА неспроста отказались, а Роман Бабаев, поясняя, употребил выражение «скомканная подготовка». Клубы РПЛ вышли из отпуска неделю-две назад, и футболисты сейчас только начинают втягиваться в работу. Кроме того, закладывается фундамент физической подготовки на год вперед, ведь хоть чемпионат России и переехал на рельсы «осень-весна», в этом смысле ничего не поменялось, так как зимняя пауза по-прежнему самая продолжительная в году. В речи того же Кононова, приветствующего проведение Кубка Матч Премьер, куча противоречий: он говорит о желании побеждать в каждом матче и тут же подчеркивает, что будет повальная ротация, а играть придется под большими нагрузками. Одно с другим как-то слабо вяжется. А представляете, какой может разразиться скандал, если в матче принципиальных соперников какой-нибудь ведущий футболист получит травму после жесткой игры оппонента?

Плюсы. Российские клубы действительно так мало матчей проводят в течение года, что такие межсезонные турниры, выездные или домашние, одно из решений проблемы наполнения календаря. Наши клубы привыкли ныть по поводу плотности календаря, теперь, оказывается, межсезонные соревнования скомкают подготовку, хотя топ-клубы Европы в последние годы с удовольствием включились в Международный кубок чемпионов, который становится звездой летнего межсезонья. Да, возможно, тренеры и хотели бы готовиться в более спокойной обстановке, но нужно учитывать ритм современного футбола, коммерческие потребности и прочее.

Зарплата футболистов в клубах РПЛ не меняется в зависимости от времени года, но зимой наши команды два-три месяца не проводят официальных встреч. Многие тратят три месяца, чтобы в следующие пять месяцев провести от 10-ти до 13-ти игр чемпионата России. Например, у ЦСКА с 12 декабря 2018 года по 14 июля 2019-го, когда стартует следующий чемпионат, в календаре может оказаться всего 13 официальных встреч. За семь месяцев! Конечно, призовой фонд первого Кубка Матч Премьер не впечатляет, но у этого турнира пока и истории нет. Нужно привлекать новых участников, спонсоров, глядишь, клубы смогут зарабатывать в межсезонье. А болельщикам – развлечение.

Понятно, что все не будет гладко с первого раза, можно поспорить с датами проведения турнира – логичнее устраивать соревнование на более поздних этапах, когда готовность команд выше, пик физических нагрузок пройдет. И футбол получится более высокого качества. Но само начинание – верное, хотя опыт проб и ошибок подсказывает, что межсезонные турниры не приживаются у нас: Кубок Содружества скис и канул в Лету, затем были Кубок Первого Канала и Объединенный турнир, в котором принимали участие российские и украинские клубы. Были и сплыли.