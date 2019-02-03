Сразили «Баварию» и готовы к «Краснодару»

сегодня, 10:00

«Байер» скатился в середину таблицы Бундеслиги, но поменял тренера и обыграл чемпионов. О веселых юнцах - на «Соккер.ру».

«Аптекари» любят работу с мячом

«Краснодар» привык, что в чемпионате России владеет мячом. Почти все соперники отдают его «быкам». Не всегда игра первым номером выгодна команде Мусаева, особенно если оппоненты плотно, успешно обороняются и удачно контратакуют, но южане в большинстве случаев в своей тарелке. А «Байер» может отобрать мяч в дебюте и если пропустит.

У них шестой показатель Бундеслиги по владению, и это отражение стиля. В непростом сезоне средний показатель выше 52 % времени с мячом. «Бавария», разумеется, с круглым возилась в Леверкузене чуть чаще. Но команда Боша играет без промедлений в центре поля и с задачками для бокового арбитра – стараются не уйти в офсайд в каждой контратаке. Работа с мячом происходит на высокой скорости.

По точности паса «фармацевты» пятые в Германии, выходят за 80 %. В Лиге Европы все было еще успешнее – 84 % прицельных передач и почти 57 % владения. У «Краснодара» в РПЛ контроль мяча под 60 % (лучший в лиге), а в Европе из-за двух матчей против «Севильи» показатель немного ниже, в районе 55 %. «Быки» могут в первой домашней игре чаще контролировать мяч, но надо учитывать специфику «Байера». Их сила в движении, а «быки» будут загнанными после сборов.

Немцы умеют контратаковать

У «Байера» столько же передач за игру в среднем, как у дикого «Хоффенхайма» - по 488. Но аккуратных длинных пасов немного больше – 34 против 29, и за счет резких переходов от обороны к атаке без центра поля, особенно после смены тренера на бывшего наставника «Аякса», «фармацевты» могут получить преимущество даже против «Краснодара».

При Гранквисте не всегда удавалось правильно реагировать на резкие выпады соперников, и мечтательность в фазе атаки никуда у «быков» не делась. Манера, в которой «Байер» обыграл «Баварию» со счетом 3:1, не понравилась, поскольку такой стиль позволяет надавить на болевые точки российской команды. У Леверкузена, в отличие от Дортмунда, нет шести мячей, забитых в чистых контратаках, но в этом и проблема.

Отличаются разнообразно – 22 мяча с игры, 2 в чистокровных контрвыпада, 6 голов после стандартов и 2 с пенальти. «Байер» остается опасным каждый раз, когда мяч переходит от соперника к нему. Причем учтите, что речь о неудачном в целом сезоне в Бундеслиге, когда сменили главного тренера из-за неподходящих клубу результатов. Например, у «Краснодара» процент быстрых атак от общего количества равен 6 %, а у будущего соперника по Лиге Европы – почти 9 %, то есть в полтора раза больше. Опасный соперник!

«Байер» - команда молодых

Как обычно, все взаимосвязано. Ведь причина, почему «Байер» такой нестабильный, но резкий и играющий симпатично, кроется в заявке. Петер Бош, назначенный 23 декабря прошлого года главным тренером команды из Леверкузена, попал в коллектив, средний возраст которого всего 25.9 лет. А средний возраст привычной основы, которую для себя определил наставник, еще чуть ниже – 25.4 года.

По количеству минут в Бундеслиге лидирует девятнадцатилетний талант Кай Хавертс – один из самых одаренных футболистов Германии. Здоровенному Джонатану Та, к которому в центре обороны давно привыкли, всего 22 года. Брандт – 23 матча в сборной Германии, того же молодого возраста. Понятно, почему бывают перепады в игре, как и у Леона Бэйли – ямаец шикарно реализовал штрафной в ворота «Баварии» и открыл путь к камбэку, но это лишь второй его гол в Бундеслиге в сезоне.

Зато есть артист Фолланд – 8 мячей и 2 ассиста, и в свои 26 старше среднего возраста заявки. Конечно, находятся без пяти минут ветераны, вроде Ларса и Свена Бендеров, или цепкого и опасного для «Краснодара» чилийца Арангиса. Но в целом поведение «Байера» - команды, которая из не лидеров проиграла только «Айнтрахту» в гостях, полностью совпадает с тем, как сформирована заявка. Не все такие сказочно одаренные, как Хавертс, но бывшему тренеру «Аякса», который довел голландцев в финал ЛЕ , а потом неудачно поработал с «Боруссией» Д, не пристало жаловаться на состав.

У «фармацевтов» есть грешки

Лено уехал, и его сменщик финн Лукаш Градецки, хотя и застолбил за собой первый номер, спасает не так часто, как хотелось бы главному тренеру или защитникам. Игроки обороны «Байера», особенно когда команда увлекается широкими размашистыми атаками с вовлечением центра поля, легко могут прозевать ответные действия соперника. «Байер» по пропущенным мячам всего на 10-м месте из 18 клубов Бундеслиги.

Атакуют часто, смело, прессингуют высоко, бьют по воротам, но на самом деле по суммарной опасности моменты «Байера» не самые выдающиеся – восьмое место в чемпионате Германии, «Вердер» и «Айнтрахт» располагаются выше. И по общему весу шансов соперников всего на 9-м месте. По факту по многим параметрам это середняк с претензией на пятую строчку в таблице. До которой после победы над «Баварией» теперь всего два пункта.

Если говорить о сериях, то у соперника «Краснодара» четыре победы в пяти последних матчах – только «Боруссии» М дома уступили 0:1, а обыграли и «Шальке», и «Герту», и «Вольфсбург» с «Баварией». Впереди, к сожалению, у них не самый сложный календарь подготовки к матчам против «Краснодара», поскольку сыграют в Кубке против слабого соперника, потом против «Майнца» в гостях и «Фортуны» дома.

В Лиге Европы встретят близнецов

Когда на поле окажется два специалиста по атакам, дальше пойдет коллектив с лучшей реализацией моментов - «Байер» забил «Баварии» три мяча после четырех ударов в створ. В паре «быков» и «фармацевтов» может выиграть более зрелая команда по работе в центре поля – а вот тут есть надежда на Газинского и компанию. У Боша, что плохо для «Красндоара», многое получается. Настроение у «Байера» правильное, результаты воодушевляют…

А поставленной игры нет – но ее и не было, даже когда в прошлом сезоне набрали столько пунктов, как «Хоффенхайм» и «Боруссия» Д, а в ЛЧ не попали по дополнительным показателям. В Леверкузене живая, веселя команда. Средняя результативность их матчей выше трех голов. Но это для «Краснодара» является огромным плюсом – можно подловить. Ведь «Бавария» была вялой, полагаясь на взрывные характеристики Горецки и Комана, тренер Ковач провалил поединок.

А «Краснодару» надо быть намного умнее в двух сложных матчах. Ведь «Байер» переиграл «Шальке» - команду, которая опередила «Локомотив» в ЛЧ . А теперь гранд из Мюнхена - клуб, который готовится к битвам против «Ливерпуля» в плей-офф престижного турнира. Не стоит пугаться «фармацевтов», но раз настолько успешно сыграли против «Баварии» - грамотно агрессивно начали поединок и не испугались мяча Горецки «в раздевалку», то фактически «Краснодар» из плей-офф ЛЕ попадает в тренировочный зал под ЛЧ .

По возможностям «Байер» уступает многим клубам из главного турнира. Но Венделл, Брандт, Хавертс, Бэйли и Беллараби настолько яркие и талантливые, что «быков» протестирует достойнейший соперник. «Бавария» уступила 1:3, и не слушайте Ковача – Леверкузен правильно подобрал стратегию поведения с фаворитом и победу заслужил.