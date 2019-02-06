«Барселона» и «Реал» сдают экзамен

сегодня, 10:45

Жеребьевка Кубка Испании благородно принесла зрителям дополнительные два противостояния «Реала» и «Барселоны». «Соккер.ру» предвкушает очередную серию.

Противостояние «Реала» и «Барселоны» всегда обещает совершенно особенное зрелище. Даже когда соперники в разном состоянии, в психологическом, в физическом. Такие встречи даже оказываются более резонансными, поскольку очень часто приводят к разносу одного из соперников.

Как это случилось в первом круге чемпионата Испании в нынешнем сезоне. «Барселона» подловила «Реал» на его спаде, когда мадридцы выглядели совершенно невразумительно, воспользовалась этим и разнесла в пух и прах со счетом 5:1, здесь же, на «Камп Ноу», где пройдет и первый полуфинальный матч Кубка Испании. Даже с учетом того, что встреча эта кубковая, ни о какой экономии сил или о каком-то «не таком» отношении речи быть не может.

Даже в товарищеском поединке «Барселона» и «Реал» бились бы в оптимальных составах и на полную катушку. Именно поэтому каталонцы в том самом последнем матче добивали противника до последнего. Ведь до 75-й минуты счет был 2:1, но они не успокоились, забив третий, и в самой концовке, когда «Реал», очевидно, был повержен, забили еще дважды.

Эта бескомпромиссность и борьба до последней секунды привлекает в противостоянии данных соперников. Но баланс сил в последние годы не в пользу «Реала», если говорить об очных встречах. С 2015 года противники провели десять встреч. Пять побед на счету каталонцев, а у мадридцев только три, еще две встречи закончились вничью.

Но что более важно, две из трех побед «Реала» пришлись на матчи Суперкубка Испании 2017 года – все же не такое статусное событие, как игры в кубке или чемпионате, когда сезон в разгаре. К тому же победы «Барселоны» получались часто более громкими, потому что из этих пяти победных встреч каталонцы три завершили разгромом «Реала», тогда как победы мадридцев более «трудовые» и менее унизительные для соперника. У «Реала» много поводов быть более злым. Но есть ли возможность выплеснуть злость?

Мы уже отмечали, что текущая форма «Реала» - лучшая за весь сезон. Это вселяет оптимизм в болельщиков мадридского клуба, которые первую часть сезона провели с опущенной головой. Впервые у «сливочных» отрезок в пять побед подряд, раззабивался Карим Бензема, пытается проявлять свои лидерские качества Лука Модрич, все таким же ярким пассионарием остается Серхио Рамос, а Винисиус прогрессирует семимильными шагами на глазах.

Главное – «Реал» снова результативен и не мучается на поле. Но есть оговорка: в этой серии из пяти побед подряд только «Севилья» была показательным соперником, тогда как «Жирону», «Эспаньол» и «Алавес» вряд ли можно считать такими оппонентами, по играм с которыми можно судить о перспективе «Реала» в противостоянии с «Барселоной». Совсем другой уровень.

И тем не менее отрицать прогресс, достигнутый «Реалом» в психологическом и игровом плане, невозможно. «Барселона» же как раз недавно показала на примере «Севильи», как умеет играть при полной собранности и злости – разнесла андалусийцев в Кубке Испании со счетом 6:1, проиграв первый матч 0:2.

Это даже более показательно, чем вымученная победа над «Жироной» или ничья с «Валенсией» в последнем туре. Проблема «Барселоны» в том, что ей порой становится скучно играть, а полагаться только на класс не всегда удается. И тяжело в ее случае отделить недонастрой от каких-то сугубо игровых сложностей. Матч с «Реалом» как раз покажет, в чем было дело с той же «Валенсией» и в какой форме каталонцы. Так что эта встреча для всех – не просто поединок на пути к трофею, а еще и серьезный камертон на вторую часть сезона, считайте, как самый важный экзамен зимней сессии.

Ориентировочный состав «Барселоны»: тер Штеген, Роберто, Лангле, Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Месси, Суарес, Коутиньо.

Ориентировочный состав «Реала»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл, Бензема, Винисиус.

Безусловно, главной интригой матча остается участие в нем Месси. Испанские издания разделились в своих мнениях на этот счет. Однако Лионель принимал полноценное участие в последней тренировке «Барселоны», совершенно четко было сказано, что как таковой травмы у него нет – есть только спазм. Да, Вальверде подчеркнул, что рисковать Месси без надобности не станет.

Однако аргентинец включен в заявку, а значит, настроен играть, поэтому предположим, что все же он на поле выйдет. С ним и без него расклад сил очень сильно отличается, поскольку Лионель остается главной движущей силой атак «Барселоны». Даже Солари хотел бы видеть битву с Месси:

Участие Месси никак не повлияет на нашу подготовку к матчу с «Барселоной». Конечно, хотелось бы, чтобы он сыграл. Хорошо, когда лучшие игроки участвуют в каждом матче.

Это его желание понятно. Для Сантьяго это первая битва с «Барселоной» и прекрасный шанс показать свою тренерскую состоятельность, к тому же сейчас лучший момент в сезоне для мадридцев, чтобы встретиться лицом к лицу с главным противником. У «Реала», как уже было сказано, в отменной форме находится Бензема, подтягивается Винисиус, уверенно играют Модрич и Каземиро.

Мадридцы неплохо готовы командно. Разве что Бэйл сейчас выпадает. Но вот эта его злость на то, что он не смог стать заменой Роналду, может сыграть на руку «Реалу» - в игре с «Барселоной» валлиец должен выложиться без остатка, на эту агрессию можно рассчитывать. Как и на форму команды в целом и понимание, что нет зависимости от одного игрока.

Безусловно, не стоит ждать такого унижения, которое потерпел «Реал» осенью. Сейчас это совсем другая по настроению и игре команда. Ключевое значение будет иметь участие или неучастие Месси, его состояние на поле, даже если он выйдет. «Барселона» с Лионелем в плохой форме или без него может и не превзойти «Реал» в нынешнем его состоянии. Понятно, что с аргентинцем в его привычных кондициях шансы каталонцев значительно выше.