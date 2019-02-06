«Барселона» и «Реал» сдают экзамен

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.45 3.05 3.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.7 3.9 4.7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 3.15 3.6 2.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.8 5.25 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.72 3.45 5.3
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
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17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
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«Барселона» и «Реал» сдают экзамен

сегодня, 10:45

Жеребьевка Кубка Испании благородно принесла зрителям дополнительные два противостояния «Реала» и «Барселоны». «Соккер.ру» предвкушает очередную серию.

Противостояние «Реала» и «Барселоны» всегда обещает совершенно особенное зрелище. Даже когда соперники в разном состоянии, в психологическом, в физическом. Такие встречи даже оказываются более резонансными, поскольку очень часто приводят к разносу одного из соперников.

Как это случилось в первом круге чемпионата Испании в нынешнем сезоне. «Барселона» подловила «Реал» на его спаде, когда мадридцы выглядели совершенно невразумительно, воспользовалась этим и разнесла в пух и прах со счетом 5:1, здесь же, на «Камп Ноу», где пройдет и первый полуфинальный матч Кубка Испании. Даже с учетом того, что встреча эта кубковая, ни о какой экономии сил или о каком-то «не таком» отношении речи быть не может.

Даже в товарищеском поединке «Барселона» и «Реал» бились бы в оптимальных составах и на полную катушку. Именно поэтому каталонцы в том самом последнем матче добивали противника до последнего. Ведь до 75-й минуты счет был 2:1, но они не успокоились, забив третий, и в самой концовке, когда «Реал», очевидно, был повержен, забили еще дважды.

Эта бескомпромиссность и борьба до последней секунды привлекает в противостоянии данных соперников. Но баланс сил в последние годы не в пользу «Реала», если говорить об очных встречах. С 2015 года противники провели десять встреч. Пять побед на счету каталонцев, а у мадридцев только три, еще две встречи закончились вничью.

Но что более важно, две из трех побед «Реала» пришлись на матчи Суперкубка Испании 2017 года – все же не такое статусное событие, как игры в кубке или чемпионате, когда сезон в разгаре. К тому же победы «Барселоны» получались часто более громкими, потому что из этих пяти победных встреч каталонцы три завершили разгромом «Реала», тогда как победы мадридцев более «трудовые» и менее унизительные для соперника. У «Реала» много поводов быть более злым. Но есть ли возможность выплеснуть злость?

Мы уже отмечали, что текущая форма «Реала» - лучшая за весь сезон. Это вселяет оптимизм в болельщиков мадридского клуба, которые первую часть сезона провели с опущенной головой. Впервые у «сливочных» отрезок в пять побед подряд, раззабивался Карим Бензема, пытается проявлять свои лидерские качества Лука Модрич, все таким же ярким пассионарием остается Серхио Рамос, а Винисиус прогрессирует семимильными шагами на глазах.

Главное – «Реал» снова результативен и не мучается на поле. Но есть оговорка: в этой серии из пяти побед подряд только «Севилья» была показательным соперником, тогда как «Жирону», «Эспаньол» и «Алавес» вряд ли можно считать такими оппонентами, по играм с которыми можно судить о перспективе «Реала» в противостоянии с «Барселоной». Совсем другой уровень.

И тем не менее отрицать прогресс, достигнутый «Реалом» в психологическом и игровом плане, невозможно. «Барселона» же как раз недавно показала на примере «Севильи», как умеет играть при полной собранности и злости – разнесла андалусийцев в Кубке Испании со счетом 6:1, проиграв первый матч 0:2.

Это даже более показательно, чем вымученная победа над «Жироной» или ничья с «Валенсией» в последнем туре. Проблема «Барселоны» в том, что ей порой становится скучно играть, а полагаться только на класс не всегда удается. И тяжело в ее случае отделить недонастрой от каких-то сугубо игровых сложностей. Матч с «Реалом» как раз покажет, в чем было дело с той же «Валенсией» и в какой форме каталонцы. Так что эта встреча для всех – не просто поединок на пути к трофею, а еще и серьезный камертон на вторую часть сезона, считайте, как самый важный экзамен зимней сессии.

Ориентировочный состав «Барселоны»: тер Штеген, Роберто, Лангле, Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Месси, Суарес, Коутиньо.

Ориентировочный состав «Реала»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл, Бензема, Винисиус.

Безусловно, главной интригой матча остается участие в нем Месси. Испанские издания разделились в своих мнениях на этот счет. Однако Лионель принимал полноценное участие в последней тренировке «Барселоны», совершенно четко было сказано, что как таковой травмы у него нет – есть только спазм. Да, Вальверде подчеркнул, что рисковать Месси без надобности не станет.

Однако аргентинец включен в заявку, а значит, настроен играть, поэтому предположим, что все же он на поле выйдет. С ним и без него расклад сил очень сильно отличается, поскольку Лионель остается главной движущей силой атак «Барселоны». Даже Солари хотел бы видеть битву с Месси:

Участие Месси никак не повлияет на нашу подготовку к матчу с «Барселоной». Конечно, хотелось бы, чтобы он сыграл. Хорошо, когда лучшие игроки участвуют в каждом матче.

Это его желание понятно. Для Сантьяго это первая битва с «Барселоной» и прекрасный шанс показать свою тренерскую состоятельность, к тому же сейчас лучший момент в сезоне для мадридцев, чтобы встретиться лицом к лицу с главным противником. У «Реала», как уже было сказано, в отменной форме находится Бензема, подтягивается Винисиус, уверенно играют Модрич и Каземиро.

Мадридцы неплохо готовы командно. Разве что Бэйл сейчас выпадает. Но вот эта его злость на то, что он не смог стать заменой Роналду, может сыграть на руку «Реалу» - в игре с «Барселоной» валлиец должен выложиться без остатка, на эту агрессию можно рассчитывать. Как и на форму команды в целом и понимание, что нет зависимости от одного игрока.

Безусловно, не стоит ждать такого унижения, которое потерпел «Реал» осенью. Сейчас это совсем другая по настроению и игре команда. Ключевое значение будет иметь участие или неучастие Месси, его состояние на поле, даже если он выйдет. «Барселона» с Лионелем в плохой форме или без него может и не превзойти «Реал» в нынешнем его состоянии. Понятно, что с аргентинцем в его привычных кондициях шансы каталонцев значительно выше.

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nba05
nba05 ответил Gorbuncov
   131 / 764
сегодня в 11:22
Эх, жалко Дембеле не успел восстановиться.
С Бильбао и Лионом должен сыграть
Gorbuncov
Gorbuncov
   407 / 764
сегодня в 10:54
Эх, жалко Дембеле не успел восстановиться.
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