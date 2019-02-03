Виноваты все. Жизнь после поражения 1:7

сегодня, 20:00

Успешный спортивный директор недолюбливает тренера, Конте отказал «Реалу» и не спешит в Рим, а «Соккер.ру» выясняет, как ответят на влет 1:7?

Для «Ромы» поражения 1:7 – классика. Мало в мире клубов с такой историей. В апреле 2007-го с аналогичным счетом завершится матч в Манчестере. «Юнайтед» выпотрошил команду Пануччи, Киву, Де Росси и Тотти. Роналду сделал дубль, Гиггз отдал четыре ассиста, а седьмой гол забил Эвра с передачи Сульшера.

Через семь лет такой унижение ждало «волков» на «Олимпико», не в гостях, но снова в Лиге чемпионов. «Бавария» в группе накидала де Санктису семь голов с одним ответным. Состав с Маноласом, Коулом, Пьяничем, де Росси, Наингголаном и Тотти пропускал от Роббена, Гетце, Левандовски, Мюллера, Рибери и Шакири.

Немцы уничтожили римлян, а спустя пять лет за дело неожиданно взялась «Фиорентина» в Кубке Италии. На поле были Манолас, Фасио, Коларов, Флоренции, Пасторе – основные игроки, а Джеко вышел на замену, плюнул в арбитра и получил красную карточку. Но хамил после четырех мячей «Фиорентины», то есть удаление не стало причиной, почему начался удивительный погром.

Та игра – бенефис сыновей известных отцов. Симеоне вышел на замену и сделал дубль, а Федерико Кьеза при помощи Муриэля и Миральяса разрывал защиту бедняги Ольсена до этого и оформил первый хет-трик во взрослой карьере. «Фиорентина» - очень молодой коллектив, и проиграть такому сопернику 1:7 умудрилась оборона, которая вышла прошлой весной в полуфинал ЛЧ .

Помним, что «Барселона» и «Ливерпуль» им немало забили. Но «Рома» явно не на такой сложный сезон рассчитывала после купания Палотты в фонтане. Ведь летом подписали игроков на 130 млн евро со средним возрастом 22.9 лет и расстались с футболистами на 149 млн евро. Как видите, Мончи – человек, который создал успешную «Севилью», старается, чтобы римский клуб не получил отлучение от еврокубков от УЕФА , ведь были проблемы с соблюдением финансовых правил.

Но вряд ли всего две заметные потери – ушли Алиссон и Стротман, и одно назревшее скандальное расставание – Наингголан вел себя так, что с ним приняли решение попрощаться, развалили команду изнутри. Мончи ругают за то, кого выбрал в опорную зону – чемпион мира Нзонзи вправду смотрится странно, хотя немного приноровился после первых матчей. Но Пасторе забивал пятками и все знали, что он нестабилен.

Новичкам Клюйверту и Шику не очень много лет – вполне могут прибавить в будущем. К вратарю Ольсену тоже не может быть критических вопросов, ведь с такой защитой, как порой у «волков», любой голкипер мира на его месте пропускал бы много. Алиссон творил такие чудеса, что даже в «Ливерпуле» не всегда повторяет. Но тот сезон был исключением. Пожалуй, «Рому» не стоит оценивать по стандартам полуфинала Лиги чемпионов, поскольку попали туда сенсационно.

А вот к продажам лидеров привыкли, к уходу Де Росси надо быть готовым в ближайшем будущем – Даниэле не вечный. Большим проколом называют расставание со Стротманом. А вы видели, как голландец играет за «Марсель»? Вчера «Олимпик» проиграл «Реймсу» со счетом 1:2, а полузащитник был одним из худших на поле. У Кевина до сложной травмы был в Риме сказочный отрезок, но сейчас это явно не лучший опорник планеты и даже не один из лучших в топ-5.

Нзонзи выступает еще хуже? Предсказать такое было сложно, хотя понятно, что тренеру «Ромы» с «4-2-3-1» работать сложнее, чем с «4-3-3». А вот что наставник Ди Франческо не справится с давлением после полуфинала Лиги чемпионов, читалось сразу. У бывшего тренера «Сассуоло» просто нет опыта для работы под таким прессингом фанатов и руководства, как сейчас. При этом говорят, что наставник и спортивный директор клуба не всегда друг друга понимают.

Но при этом публично и Мончи, и Ди Франческо друг друга поддерживают. Рамон сейчас получает критику со всех сторон, но привык к стратегическому планированию. Но даже его спокойного разозлило поражение во Флоренции. Никому не нравится стечь в ливневую канализацию вместе с зимним итальянским дождем и пропустить семь мячей за вечер в Кубке Италии от юнцов. Но тренер Эусебио не написал заявление об увольнении – похоже, в современных реалиях агенты не велят, чтобы была компенсация.

Но поскольку очевидны фамилии людей, что так или иначе виноваты в проблемах «Ромы» - Мончи, Ди Франческо, Манолас, Кристанте, Джеко и Нзонзи, то надо думать, как поступить в сложной ситуации? Самый вероятный вариант, если сейчас не упадут ниже – наставника не тронут до конца сезона, чтобы «Рома» попыталась отодвинуть «Милан» на пятую строчку и закрепила за собой путевку в Лигу чемпионов. В таком случае будет проще найти нового тренера, ведь изучают любопытные кандидатуры.

Говорят, что уже контактировали с Паулу Соузой. Португалец не доехал в Санкт-Петербург, но является интересным тренером. Хотя другие потенциальные цели круче. Если у Сарри начнутся проблемы с Абрамовичем и Грановской в Лондоне, то не исключено, что Маурицио неожиданно для многих уйдет из «Челси» в конце этого сезона. Также есть неприкаянный и расчетливый Конте – отказался возглавить «Реал» посреди сезона, ждет предложение от «Баварии».

Но если не срастется с грандом, то Антонио может и в Риме на время осесть. Хотя не похож итальянец на наставника, с которым согласится работать Рамон Мончи, он любит более тихих, вроде Эмери. Но чтобы менять тренера, нужно проиграть не только «Фиорентине» в Кубке Италии – у «Ромы» до этого матча была серия из семи матчей с одним поражением от «Ювентуса» и пятью победами.

Ту же «Парму», с которой Роналду вчера не до конца справился, «волки» обыграли 2:0. Фанаты римлян, если сегодня с «Миланом» матч сложится удачно, могут отшучиваться, что «Фиорентине» влетели превентивно – чтобы накануне матчей с «Порту» в Лиге чемпионов не нарваться на нехороший счет в знакомом турнире. Плюс ждет дерби с «Лацио» между поединками в еврокубках – через месяц, так что Ди Франческо получит достаточно поводов исправить ситуацию.

Поражения 1:7 – в стиле известного клуба, извращенная традиция, если хотите. Но если теперь разозлятся и продолжат выступать удачно, то напомним, почему состав «Ромы» не без оснований нахваливали до старта сезона. Во-первых, средний возраст заявки с учетом ветеранов, вроде Коларова, целых 27.3 года, но одновременно есть Пеллегрини (22 года), Юндер (21 год), Клюйверт (19 лет) и Дзаньоло (19 лет).

Последнему прочат повторение пути не столько Тотти – позиция другая, как сравнивают с универсальными хавбеками, умеющими и отобрать мяч, и забить самостоятельно. Стоит ли напоминать, что Николо оказался в «Роме» из-за хитрости Мончи, который летом предложил «Интеру» 4.5 млн евро за парня, которого сейчас оценивают минимум в 10, но цена с каждым днем и успешным матчем растет? Мальчик в татуировках еще себя покажет, особенно если научится работать не только в атаке.

Не все ставки Рамона Мончи мгновенно раскрываются, ведь заведует не обычной клумбой, где все цветет по весне, а футбольной. Но у испанца достаточно попаданий и трансферов, которые поначалу кажутся безумными, а потом приносят пользу. Кроме того, кто видел, как нестабильно играют «Милан», «Сампдория», «Аталанта», «Лацио» и «Торино», тот не возьмется утверждать, что «Рома» уже все проиграла из-за поединка во Флоренции.

Наоборот вовремя разозлятся и поймут, что в сезон, когда Ди Франческо чаще ругают, чем хвалят, «Рома» пока в шести пунктах от третьего места, где «Интер», и на одно очко отстала от «Милана», с которым сыграет сегодня. Поскольку у Гаттузо молодежь на поле, то нельзя уверенно ставить на победу «россонери», невзирая на то, что «волки» - редкий прямой конкурент, с которым у миланского клуба в последнее время есть стабильные победы.

Еще один повод для хозяев «Олимпико» сыграть классно, ведь с 2017 года не набирали три очка в поединке с «Миланом», дважды проиграли. Сегодня из-за дисквалификаций на поле не выйдут центральные полузащитники «волков» - Нзонзи и Кристанте, и возвращение Де Росси рядом с Пеллегрини добавляет поединку интриг. У «Милана» свои перемены – еще одну проверку пройдет сенсационный Пёнтек, снова будем смотреть, насколько Пакета похож на Кака по готовности тащить «россонери» к победам?

«Рома» и «Милан» встречаются в идеальный момент. Очень важный вечер для двух молодых итальянских тренеров. Гаттузо играл в полуфинале ЛЧ как футболист, Ди Франческо – как наставник, но четвертую путевку в турнир от Серии А получит максимум один из этих двух клубов. «Милану» хочется дать послушать знакомый гимн своим фанатам в живую, а поклонники «Ромы» сегодня выскажут мнение по поводу трагикомичного поражения 1:7.

Если «волки» снова будут биты – завтра Ди Франческо отправят в отставку. А вот если команда молодых Эль-Шаарави, Дзаньоло и Пеллегрини одержит победу – попробуют побыстрее забыть кошмарное отравление резвыми атаками «фиалок». И начнут новую успешную серию за девять дней до возвращения общего футбольного десерта – Лиги чемпионов.