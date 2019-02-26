Топ-10 стадионов 2018 года 

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лестер Сити -:-  Брайтон энд Хоув 1.8 3.5 4.8
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Вулверхэмптон 4.8 3.5 1.8
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Эвертон - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Бернли 2.07 3.35 3.7
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.33 3.35 3.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон 1.1 9.5 26
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2.85 3.33 2.45
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 3.15 3.4 2.25
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.85 3.55 1.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2.33 3.2 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2 3.27 4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 2.15 2.9 3.85
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1.72 3.4 5.2
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Матч прерван Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:2 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София -:- Логотип футбольный клуб КарианаКариана - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 2:0 Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили 0:0 Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш - - -
18:30 27’ Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри 1:0 Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ 1.8 3.2 4.7
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла -:- Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 1.82 3.25 4.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 3.55 3.2 2.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.35 2.9 3.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.75 3.15 5.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 3 2.55
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.2 3.05 3.35
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 0:0 Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СочиСочи 4:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг -:- Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1.6 3.85 5.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 4:0 Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.15 7.5 17
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 2 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) 1.04 14 31
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб 3:1 Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах - - -
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Каисома (Хафар-эль-Батин)Аль-Каисома 4:0 Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха - - -
16:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб НайранНайран 4:2 Логотип футбольный клуб Аль-Наджум (Аль-Ахса)Аль-Наджум - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-Халедж -:- Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун - - -
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус 0:0 Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд - - -
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Топ-10 стадионов 2018 года

сегодня, 17:50

Четыре российских стадиона попали в «финал десяти» и по-прежнему претендуют на звание лучшей арены, запущенной в эксплуатацию в 2018 году. «Соккер.ру» оглашает список.

Что за премия такая?

Stadiumdb.com с 2012 года вручает награду «Stadium of the Year». «Стадион года» выбирается из числа арен, открывших двери для участников спортивных соревнований и болельщиков в рамках календарного года. Можно сказать, это «Оскар» или «Золотой мяч» для «новорожденных» стадионов. Давайте взглянем на список победителей предыдущих лет. 

2012 – «Арена Гремио» (Порту-Алегри, Бразилия)
2013 – «Геламко Арена» (Генк, Бельгия)   
2014 Открытое голосование: «Альянс Парк» (Сан-Паулу, Бразилия)
Мнение жюри: «Хазза бин Зайед» (Эль-Айн, ОАЭ)
2015 – Открытое голосование: «Эстадио ББВА Банкомер» (Гуаделупе, Мексика)   
Мнение жюри: «Матмют Атлантик» (Бордо, Франция)
2016 – Открытое голосование: «Водафон Парк Арена» (Стамбул, Турция)    
Мнение жюри: «Водафон Парк Арена» (Стамбул, Турция)    
2017 – Открытое голосование: «Генерал Пабло Рохас» (Асунсьон, Парагвай) 
Мнение жюри: «Лужники» (Москва, Россия)    

Как успехи российских стадионов?

«Лужники» стали стадионом прошлого года, по мнению жюри Stadiumdb.com, стадион «Санкт-Петербург», позже переименованный в «Газпром-Арену», попал в десятку. Спартаковская «Открытие Арена» была в тройке народного голосования в 2014-м, а арена «Краснодара» в 2016-м в обоих зачетах уступила только стамбульской «Водафон Арене».

Как проводятся выборы лучшего стадиона?

Сначала отбираются кандидаты, например, в 2018 году изначально на звание «Стадион года» претендовали 27 арен. В ходе открытого голосования определяется десятка лучших, а из них выбирает уже авторитетное жюри, оценивая достоинства и недостатки представленных арен. Из 27 стадионов, участвовавших в конкурсе-2018, Россию представляли семь: «Стадион Калининград», «Стадион Нижний Новгород», «Екатеринбург Арена», «Мордовия Арена», «Ростов Арена», «Самара Арена» и «Волгоград Арена». Четыре последних пробились в финал десяти. Взглянем на них и их соперников.

Топ-10 стадионов 2018 года

«Тимса-Арена» (Бурса, Турция). «Timsah» с турецкого переводится «крокодил», и название «Крокодил-Арена» полностью оправданно. Этот 43-тысячный стадион, доведенный до ума в 2018 году, действительно имеет форму крокодила. Хотите верьте своим глазам, хотите – нет. Пожалуй, это главный фаворит на звание «Стадион года».

«ДВТК Стэдиум» (Мишкольц, Венгрия). В финал пробился 15-тысячник из Венгрии, который сверху похож на плазменный телевизор с зеленым экраном, а с земли – на торговый центр.

«МОЛ Арена Состой» (Секешфехервар, Венгрия). Еще один венгерский «малыш» (чуть больше 14 тысяч зрителей) пережил уже не первую реконструкцию в своей истории. В нынешнем сезоне «Види» уже принимал на своей обновленной арене лондонский «Челси».

Топ-10 стадионов 2018 года

«Мордовия Арена» (Мордовия, Россия). Глава Мордовии гордится тем, что саранский стадион https://www.soccer.ru/news/1104585 вошел в десятку лучших новых стадионов 2018 года. «Мордовия Арена» приняла четыре матча прошедшего прошлым летом чемпионата мира.

«Оптус Стэдиум» (Перт, Австралия). Шестидесятитысячный австралийский стадион обошелся в 1.6 миллиарда долларов и стал одной из самых современных арен в своей стране. Все сделано для удобства болельщиков: крутой уклон трибун и почти круглая форма обеспечивают чудесный обзор из любой точки арены. А на восходе «Оптус» воистину прекрасен! 

«Цзаочжуан Спортс» (Цзаочжуан, Китай). 30-тысячная арена станет жемчужиной построенного в Цзаочжуане спортивного и культурного центра. За стадионом пока не закреплен никакой клуб, но хозяева у этой прекрасной арены обязательно появятся. 

«Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия). «Ростов Арена» успешно «выступила» на чемпионате мира, приняв в числе прочих один из ярчайших матчей турнира Япония – Бельгия. Стадион на левом берегу Дона обеспечил серьезный прирост посещаемости и местному клубу «Ростов», который до этого ютился на продуваемом всеми ветрами «Олимпе-2».

Топ-10 стадионов 2018 года

Топ-10 стадионов 2018 года 

«Сучжоу Олимпик Стэдиум» (Сучжоу, Китай). Еще одна китайская арена, вместительность «Сучжоу Стэдиум» - 41 тысяча человек, и это тоже не одиночный стадион, а самый большой объект внушительного спортивного центра.

«Самара Арена» (Самара, Россия). Лучший способ рассмотреть все визуальные достоинства «Самара Арены» - взлететь в воздух, ведь стадион имеет весьма необычную форму, похож на большую летающую тарелку. 

«Волгоград Арена» (Волгоград, Россия). «Волгоград Арена» уже принимала финал Кубка России и матчи чемпионата мира, стадион построен на месте бывшего Центрального стадиона у подножия Мамаева кургана. После мундиаля своих соперников на новенькой арене принимает «Ротор», правда, красивый дом не вдохновил некогда сильную команду на серьезные результаты: «Ротор» не то что не замахивается на выход в РПЛ из ФНЛ, но и может отправиться во вторую лигу. 

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   209 / 909
сегодня в 18:54
Кто бы что не говорил, а лучший стадион - Петровский
spartach n1
spartach n1 ответил Martini_1987
   4 / 909
сегодня в 18:45
В Краснодаре самая шикарная арена, кто бы что не говорил
Арутюнян,,добро пожаловать на соккер !
Martini_1987
Martini_1987
   92 / 909
сегодня в 18:02
В Краснодаре самая шикарная арена, кто бы что не говорил
Roger Young
Roger Young
   346 / 909
сегодня в 17:54
Стадион Бурсаспора самый необычный
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