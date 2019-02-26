Топ-10 стадионов 2018 года 

Четыре российских стадиона попали в «финал десяти» и по-прежнему претендуют на звание лучшей арены, запущенной в эксплуатацию в 2018 году. «Соккер.ру» оглашает список.
Что за премия такая?
Stadiumdb.com с 2012 года вручает награду «Stadium of the Year». «Стадион года» выбирается из числа арен, открывших двери для участников спортивных соревнований и болельщиков в рамках календарного года. Можно сказать, это «Оскар» или «Золотой мяч» для «новорожденных» стадионов. Давайте взглянем на список победителей предыдущих лет.
2012 – «Арена Гремио» (Порту-Алегри, Бразилия)
2013 – «Геламко Арена» (Генк, Бельгия)
2014 – Открытое голосование: «Альянс Парк» (Сан-Паулу, Бразилия)
Мнение жюри: «Хазза бин Зайед» (Эль-Айн, ОАЭ)
2015 – Открытое голосование: «Эстадио ББВА Банкомер» (Гуаделупе, Мексика)
Мнение жюри: «Матмют Атлантик» (Бордо, Франция)
2016 – Открытое голосование: «Водафон Парк Арена» (Стамбул, Турция)
Мнение жюри: «Водафон Парк Арена» (Стамбул, Турция)
2017 – Открытое голосование: «Генерал Пабло Рохас» (Асунсьон, Парагвай)
Мнение жюри: «Лужники» (Москва, Россия)
Как успехи российских стадионов?
«Лужники» стали стадионом прошлого года, по мнению жюри Stadiumdb.com, стадион «Санкт-Петербург», позже переименованный в «Газпром-Арену», попал в десятку. Спартаковская «Открытие Арена» была в тройке народного голосования в 2014-м, а арена «Краснодара» в 2016-м в обоих зачетах уступила только стамбульской «Водафон Арене».
Как проводятся выборы лучшего стадиона?
Сначала отбираются кандидаты, например, в 2018 году изначально на звание «Стадион года» претендовали 27 арен. В ходе открытого голосования определяется десятка лучших, а из них выбирает уже авторитетное жюри, оценивая достоинства и недостатки представленных арен. Из 27 стадионов, участвовавших в конкурсе-2018, Россию представляли семь: «Стадион Калининград», «Стадион Нижний Новгород», «Екатеринбург Арена», «Мордовия Арена», «Ростов Арена», «Самара Арена» и «Волгоград Арена». Четыре последних пробились в финал десяти. Взглянем на них и их соперников.
The Jury Award finalists are selected. Congratulations to @BursasporSk, @DVTKeu, @MOLVidiFC, @FC_Mordovia, @FGUPSportin, @OptusStadium, @FCKSSamara and everyone else involved! Winner of the Jury Award will be announced on March 7. More: https://t.co/1JTdttcgoF pic.twitter.com/UdRHRECw0b— StadiumDB.com (@StadiumDB) 25 февраля 2019 г.
Топ-10 стадионов 2018 года
«Тимса-Арена» (Бурса, Турция). «Timsah» с турецкого переводится «крокодил», и название «Крокодил-Арена» полностью оправданно. Этот 43-тысячный стадион, доведенный до ума в 2018 году, действительно имеет форму крокодила. Хотите верьте своим глазам, хотите – нет. Пожалуй, это главный фаворит на звание «Стадион года».
Timsah Arena, Turquie 🇹🇷🏟 pic.twitter.com/tzGtRpeWQq— Tellement Foot (@Tellement_Foot) 22 февраля 2019 г.
«ДВТК Стэдиум» (Мишкольц, Венгрия). В финал пробился 15-тысячник из Венгрии, который сверху похож на плазменный телевизор с зеленым экраном, а с земли – на торговый центр.
A DVTK és a MOL Vidi stadionja is nyerhet az egyik legnagyobb nemzetközi versenyen #magyarépítők #regon #stadion #dvtk #molvidi #székesfehérvár #miskolc #market #strabag https://t.co/15KSn2kcdd pic.twitter.com/pxkUwFCE9D— Magyar Építők (@Magyar_Epitok) 15 февраля 2019 г.
«МОЛ Арена Состой» (Секешфехервар, Венгрия). Еще один венгерский «малыш» (чуть больше 14 тысяч зрителей) пережил уже не первую реконструкцию в своей истории. В нынешнем сезоне «Види» уже принимал на своей обновленной арене лондонский «Челси».
«Мордовия Арена» (Мордовия, Россия). Глава Мордовии гордится тем, что саранский стадион https://www.soccer.ru/news/1104585 вошел в десятку лучших новых стадионов 2018 года. «Мордовия Арена» приняла четыре матча прошедшего прошлым летом чемпионата мира.
Великолепный стадион #ЧМ2018 «Мордовия Арена», который совсем скоро примет первый тестовый матч pic.twitter.com/cSxk63fuSd— Welcome2018·com (@welcome_2018) 21 апреля 2018 г.
«Оптус Стэдиум» (Перт, Австралия). Шестидесятитысячный австралийский стадион обошелся в 1.6 миллиарда долларов и стал одной из самых современных арен в своей стране. Все сделано для удобства болельщиков: крутой уклон трибун и почти круглая форма обеспечивают чудесный обзор из любой точки арены. А на восходе «Оптус» воистину прекрасен!
How's the Perth view at #OptusStadium! ☀️— Optus Stadium (@OptusStadium) 25 февраля 2019 г.
Cheers for the epic Stadium shot @braydenfunfilms pic.twitter.com/8rftcU6v1g
«Цзаочжуан Спортс» (Цзаочжуан, Китай). 30-тысячная арена станет жемчужиной построенного в Цзаочжуане спортивного и культурного центра. За стадионом пока не закреплен никакой клуб, но хозяева у этой прекрасной арены обязательно появятся.
Zaozhuang Stadium in the Shandong Provincehttps://t.co/2VEMIJe077#ZaozhuangStadium in the #ShandongProvinceChina#ChineseCulturalCenter #LargeChineseArchitecturalDevelopment pic.twitter.com/VUUMB9MZYB— e-architect (@e_architect) 10 сентября 2018 г.
«Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия). «Ростов Арена» успешно «выступила» на чемпионате мира, приняв в числе прочих один из ярчайших матчей турнира Япония – Бельгия. Стадион на левом берегу Дона обеспечил серьезный прирост посещаемости и местному клубу «Ростов», который до этого ютился на продуваемом всеми ветрами «Олимпе-2».
«Сучжоу Олимпик Стэдиум» (Сучжоу, Китай). Еще одна китайская арена, вместительность «Сучжоу Стэдиум» - 41 тысяча человек, и это тоже не одиночный стадион, а самый большой объект внушительного спортивного центра.
So soll der Suzhou Industrial Park SC Stadium ausschauen. Kapazität für 45.00 Zuschauer. Fertigstellung: 2018 pic.twitter.com/JfViJsNVps— Daniel (@Kaestorfer25) 3 ноября 2017 г.
«Самара Арена» (Самара, Россия). Лучший способ рассмотреть все визуальные достоинства «Самара Арены» - взлететь в воздух, ведь стадион имеет весьма необычную форму, похож на большую летающую тарелку.
«Волгоград Арена» (Волгоград, Россия). «Волгоград Арена» уже принимала финал Кубка России и матчи чемпионата мира, стадион построен на месте бывшего Центрального стадиона у подножия Мамаева кургана. После мундиаля своих соперников на новенькой арене принимает «Ротор», правда, красивый дом не вдохновил некогда сильную команду на серьезные результаты: «Ротор» не то что не замахивается на выход в РПЛ из ФНЛ, но и может отправиться во вторую лигу.
Прекрасная «Волгоград Арена» 🏟 pic.twitter.com/rbIK0uHzXc— Welcome2018·com (@welcome_2018) 26 марта 2018 г.