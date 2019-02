Топ-10 стадионов 2018 года 

Четыре российских стадиона попали в «финал десяти» и по-прежнему претендуют на звание лучшей арены, запущенной в эксплуатацию в 2018 году. «Соккер.ру» оглашает список.

Что за премия такая?

Stadiumdb.com с 2012 года вручает награду «Stadium of the Year». «Стадион года» выбирается из числа арен, открывших двери для участников спортивных соревнований и болельщиков в рамках календарного года. Можно сказать, это «Оскар» или «Золотой мяч» для «новорожденных» стадионов. Давайте взглянем на список победителей предыдущих лет.

2012 – «Арена Гремио» (Порту-Алегри, Бразилия)

2013 – «Геламко Арена» (Генк, Бельгия)

2014 – Открытое голосование: «Альянс Парк» (Сан-Паулу, Бразилия)

Мнение жюри: «Хазза бин Зайед» (Эль-Айн, ОАЭ )

2015 – Открытое голосование: «Эстадио ББВА Банкомер» (Гуаделупе, Мексика)

Мнение жюри: «Матмют Атлантик» (Бордо, Франция)

2016 – Открытое голосование: «Водафон Парк Арена» (Стамбул, Турция)

Мнение жюри: «Водафон Парк Арена» (Стамбул, Турция)

2017 – Открытое голосование: «Генерал Пабло Рохас» (Асунсьон, Парагвай)

Мнение жюри: «Лужники» (Москва, Россия)

Как успехи российских стадионов?

«Лужники» стали стадионом прошлого года, по мнению жюри Stadiumdb.com, стадион «Санкт-Петербург», позже переименованный в «Газпром-Арену», попал в десятку. Спартаковская «Открытие Арена» была в тройке народного голосования в 2014-м, а арена «Краснодара» в 2016-м в обоих зачетах уступила только стамбульской «Водафон Арене».

Как проводятся выборы лучшего стадиона?

Сначала отбираются кандидаты, например, в 2018 году изначально на звание «Стадион года» претендовали 27 арен. В ходе открытого голосования определяется десятка лучших, а из них выбирает уже авторитетное жюри, оценивая достоинства и недостатки представленных арен. Из 27 стадионов, участвовавших в конкурсе-2018, Россию представляли семь: «Стадион Калининград», «Стадион Нижний Новгород», «Екатеринбург Арена», «Мордовия Арена», «Ростов Арена», «Самара Арена» и «Волгоград Арена». Четыре последних пробились в финал десяти. Взглянем на них и их соперников.

The Jury Award finalists are selected. Congratulations to @BursasporSk, @DVTKeu, @MOLVidiFC, @FC_Mordovia, @FGUPSportin, @OptusStadium, @FCKSSamara and everyone else involved! Winner of the Jury Award will be announced on March 7. More: https://t.co/1JTdttcgoF pic.twitter.com/UdRHRECw0b