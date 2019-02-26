Топ-10 стадионов 2018 года 

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Четыре российских стадиона попали в «финал десяти» и по-прежнему претендуют на звание лучшей арены, запущенной в эксплуатацию в 2018 году. «Соккер.ру» оглашает список.

Что за премия такая?

Stadiumdb.com с 2012 года вручает награду «Stadium of the Year». «Стадион года» выбирается из числа арен, открывших двери для участников спортивных соревнований и болельщиков в рамках календарного года. Можно сказать, это «Оскар» или «Золотой мяч» для «новорожденных» стадионов. Давайте взглянем на список победителей предыдущих лет.

2012 – «Арена Гремио» (Порту-Алегри, Бразилия)

2013 – «Геламко Арена» (Генк, Бельгия)

2014 – Открытое голосование: «Альянс Парк» (Сан-Паулу, Бразилия)

Мнение жюри: «Хазза бин Зайед» (Эль-Айн, ОАЭ )

2015 – Открытое голосование: «Эстадио ББВА Банкомер» (Гуаделупе, Мексика)

Мнение жюри: «Матмют Атлантик» (Бордо, Франция)

2016 – Открытое голосование: «Водафон Парк Арена» (Стамбул, Турция)

Мнение жюри: «Водафон Парк Арена» (Стамбул, Турция)

2017 – Открытое голосование: «Генерал Пабло Рохас» (Асунсьон, Парагвай)

Мнение жюри: «Лужники» (Москва, Россия)

Как успехи российских стадионов?

«Лужники» стали стадионом прошлого года, по мнению жюри Stadiumdb.com, стадион «Санкт-Петербург», позже переименованный в «Газпром-Арену», попал в десятку. Спартаковская «Открытие Арена» была в тройке народного голосования в 2014-м, а арена «Краснодара» в 2016-м в обоих зачетах уступила только стамбульской «Водафон Арене».

Как проводятся выборы лучшего стадиона?

Сначала отбираются кандидаты, например, в 2018 году изначально на звание «Стадион года» претендовали 27 арен. В ходе открытого голосования определяется десятка лучших, а из них выбирает уже авторитетное жюри, оценивая достоинства и недостатки представленных арен. Из 27 стадионов, участвовавших в конкурсе-2018, Россию представляли семь: «Стадион Калининград», «Стадион Нижний Новгород», «Екатеринбург Арена», «Мордовия Арена», «Ростов Арена», «Самара Арена» и «Волгоград Арена». Четыре последних пробились в финал десяти. Взглянем на них и их соперников.

Топ-10 стадионов 2018 года

«Тимса-Арена» (Бурса, Турция). «Timsah» с турецкого переводится «крокодил», и название «Крокодил-Арена» полностью оправданно. Этот 43-тысячный стадион, доведенный до ума в 2018 году, действительно имеет форму крокодила. Хотите верьте своим глазам, хотите – нет. Пожалуй, это главный фаворит на звание «Стадион года».

«ДВТК Стэдиум» (Мишкольц, Венгрия). В финал пробился 15-тысячник из Венгрии, который сверху похож на плазменный телевизор с зеленым экраном, а с земли – на торговый центр.

«МОЛ Арена Состой» (Секешфехервар, Венгрия). Еще один венгерский «малыш» (чуть больше 14 тысяч зрителей) пережил уже не первую реконструкцию в своей истории. В нынешнем сезоне «Види» уже принимал на своей обновленной арене лондонский «Челси».

«Мордовия Арена» (Мордовия, Россия). Глава Мордовии гордится тем, что саранский стадион https://www.soccer.ru/news/1104585 вошел в десятку лучших новых стадионов 2018 года. «Мордовия Арена» приняла четыре матча прошедшего прошлым летом чемпионата мира.

«Оптус Стэдиум» (Перт, Австралия). Шестидесятитысячный австралийский стадион обошелся в 1.6 миллиарда долларов и стал одной из самых современных арен в своей стране. Все сделано для удобства болельщиков: крутой уклон трибун и почти круглая форма обеспечивают чудесный обзор из любой точки арены. А на восходе «Оптус» воистину прекрасен!

How's the Perth view at #OptusStadium! ☀️

Cheers for the epic Stadium shot @braydenfunfilms pic.twitter.com/8rftcU6v1g — Optus Stadium (@OptusStadium) 25 февраля 2019 г.

«Цзаочжуан Спортс» (Цзаочжуан, Китай). 30-тысячная арена станет жемчужиной построенного в Цзаочжуане спортивного и культурного центра. За стадионом пока не закреплен никакой клуб, но хозяева у этой прекрасной арены обязательно появятся.

«Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия). «Ростов Арена» успешно «выступила» на чемпионате мира, приняв в числе прочих один из ярчайших матчей турнира Япония – Бельгия. Стадион на левом берегу Дона обеспечил серьезный прирост посещаемости и местному клубу «Ростов», который до этого ютился на продуваемом всеми ветрами «Олимпе-2».

«Сучжоу Олимпик Стэдиум» (Сучжоу, Китай). Еще одна китайская арена, вместительность «Сучжоу Стэдиум» - 41 тысяча человек, и это тоже не одиночный стадион, а самый большой объект внушительного спортивного центра.

So soll der Suzhou Industrial Park SC Stadium ausschauen. Kapazität für 45.00 Zuschauer. Fertigstellung: 2018 pic.twitter.com/JfViJsNVps — Daniel (@Kaestorfer25) 3 ноября 2017 г.

«Самара Арена» (Самара, Россия). Лучший способ рассмотреть все визуальные достоинства «Самара Арены» - взлететь в воздух, ведь стадион имеет весьма необычную форму, похож на большую летающую тарелку.