Финал Лиги Европы-2020/21 может пройти в Тбилиси

22 февраля 2019, 22:35

Стали известны стадионы, которые будут бороться за проведение финала Лиги Европы в сезоне 2020/21.

Сообщается, что «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» (Тбилиси) и «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья) претендуют на проведение финального матча турнира.