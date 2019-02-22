Финал Лиги Европы-2020/21 может пройти в Тбилиси

Стали известны стадионы, которые будут бороться за проведение финала Лиги Европы в сезоне 2020/21.
Сообщается, что «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» (Тбилиси) и «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья) претендуют на проведение финального матча турнира.
Окончательно решение будет принято 29 мая на заседании исполкома УЕФА, которое состоится в Баку.
РОСТОВ-ДИНАМО(тб) я бы поехал.
А Чё?
РОСТОВ-ДИНАМО(тб) я бы поехал.
А Чё?
Матч получился фееричным, Барселона победила Севилью 5-4 .
Матч получился фееричным, Барселона победила Севилью 5-4 .