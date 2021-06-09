От Севильи до Санкт-Петербурга. 11 городов и 11 стадионов Евро-2020 

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сегодня, 17:00

Изучаем географию чемпионата Европы.

- Изначально Евро-2020 должны были принять 13 городов и 13 стадионов.

- Еще в декабре 2017-го «чертова дюжина» была сокращена до обыкновенной дюжины: Брюссель выбыл из числа городов-хозяев из-за задержки в строительстве Национального стадиона. Матчи, которые должны были пройти в Брюсселе, достались Лондону.

- В апреле 2021 произошли очередные изменения в списке городов, принимающих Евро: Бильбао был заменен Севильей, а Дублин выбыл. Предназначавшиеся столице Ирландии матчи распределили между Лондоном и Санкт-Петербургом.

11 городов и 11 стадионов Евро-2020

1. Лондон (Англия) — «Уэмбли» (90 000, разрешено заполнять 25% трибун)

Матчи (8): Англия — Хорватия (13 июня), Англия — Шотландия (18 июня), Чехия — Англия (22 июня), два матча 1/8 финала (26 и 29 июня), два полуфинала (6 и 7 июля), финал (11 июля).

- Главный стадион Евро-2020: «Уэмбли» примет больше матчей, чем любой другой задействованный на чемпионате стадион (8 игр), на лондонском стадионе пройдут все решающие схватки турнира — оба полуфинала и финал.

- Старый «Уэмбли» (1923-2000), на месте которого возведен современный стадион с аналогичным названием, был главной ареной Евро-1996, проходившего в Англии. 25 лет назад на «Уэмбли» тоже был сыгран матч Англия — Шотландия (2:0) на групповой стадии, а также четвертьфинал Англия — Испания (0:0, по пен. 4:2), полуфинал Англия — Германия (1:1, 5:6 по пен.) и финал Германия — Чехия (2:1, «Золотой гол»).

- В послематчевой серии полуфинального матча домашнего Евро-1996 против Германии решающий одиннадцатиметровый в составе сборной Англии не реализовал нынешний тренер «Трех Львов» Гарет Саутгейт.

- Главными матчами нового «Уэмбли» (открыт в 2007 году) на сегодняшний день являются два финала Лиги чемпионов — в 2011-м («Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1) и в 2013-м («Бавария» — «Боруссия Дортмунд» — 2:1).

2. Санкт-Петербург (Россия) — стадион «Санкт-Петербург» (62 315, разрешено 50%)

Матчи (7): Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), четвертьфинал (2 июля).

- «Санкт-Петербург» — это некоммерческое название «Газпром Арены».

- По общему количеству матчей Евро-2020 российский стадион уступает только «Уэмбли» — 7 против 8.

- В Санкт-Петербурге проходили матчи ЧМ -2018, в том числе матч за третье место Бельгия — Англия (2:0).

- В этом году «Газпром Арена» должна была принимать финал Лиги чемпионов, но пандемия спутала карты. УЕФА обещает, что Санкт-Петербург все-таки станет хозяином главного матча Лиги чемпионов в 2022 году.

3. Рим (Италия) — «Олимпико» (72 698, разрешено 25%)

Матчи (4): Турция — Италия (11 июня), Италия — Швейцария (16 июня), Италия — Уэльс (20 июня), четвертьфинал (3 июля).

- На римском «Олимпико» пройдет матч открытия Евро-2020, в котором сыграют Турция и Италия.

- Это уже третий чемпионат Европы для главной арены Вечного Города после Евро-1968 и Евро-1980.

- Фактически на «Олимпико» было сыграно уже три финальных матчах чемпионатов Европы:

1968. Италия — Югославия — 1:1

1968 (переигровка). Италия — Югославия — 2:0

1980. ФРГ — Бельгия — 2:1

4. Мюнхен (Германия) — «Альянц Арена» (75 000, разрешено 20%)

Матчи (4): Франция — Германия (15 июня), Португалия — Германия (19 июня), Германия — Венгрия (23 июня), четвертьфинал (2 июля).

- «Альянц Арена» примет матчи самой интригующей группы Евро-2020 под литерой «F», в которой за выход в плей-офф поборются победитель, финалист и полуфиналист предыдущего розыгрыша чемпионата Европы — Португалия, Франция и Германия соответственно.

- Мюнхенский стадион уже принимал матчи большого международного турнира — ЧМ -2006. Любопытно, что тогда на «Альянц Арене» сыграли и Германия (матч открытия против Коста-Рики и игра 1/8 финала со Швецией), и Франция с Португалией, которые на этом стадионе разыгрывали путевку в финал мундиаля.

- На «Альянц Арене» проходил финал Лиги чемпионов 2011/12. «Бавария» стала первой командой в истории, которая сыграла в финале ЛЧ у себя дома. И проиграла «Челси».

5. Баку (Азербайджан) — Олимпийский стадион (70 000, разрешено 50%)

Матчи (4): Уэльс — Швейцария (12 июня), Турция — Уэльс (16 июня), Швейцария — Турция (20 июня), четвертьфинал (3 июля).

- Олимпийский стадион входит во «вторую категорию» арен Евро-2020, уступающих по важности только «Уэмбли», где пройдут полуфиналы и финал. Баку примет один из четвертьфиналов, как и Санкт-Петербург, Рим и Мюнхен.

- Визитной карточкой этой арены может считаться проведение финального матча Лиги Европы 2018/19. В той игре сошлись два лондонских клуба, и один не оставил шансов другому: «Челси» — «Арсенал» — 4:1.

6. Глазго (Шотландия) — «Хэмпден Парк» (52 103, разрешено 25%)

Матчи (4): Шотландия — Чехия (14 июня), Хорватия — Чехия (18 июня), Хорватия — Шотландия (22 июня), матч 1/8 финала (29 июня).

- Самый старый стадион Евро-2020: «Хэмпден Парк» открыт в 1903 году.

- В 1937 году матч между Англией и Шотландией на «Хэмпден Парк» только по официальным данным собрал 150 тысяч зрителей. Считается, что еще около 20 тысяч зрителей проникли на арену «зайцами».

- Трижды принимал финалы Кубка/Лиги чемпионов:

1. 1959/60 «Реал» — «Айнтрахт Франкфурт» — 7:3 (самый посещаемый финал в истории — 135 000 зрителей)

2. 1975/76 «Бавария» — «Сент-Этьен» — 1:0 (мюнхенцы выиграли третий титул подряд)

3. 2001/02 «Реал» — «Байер» — 2:1 (Зидан забил победный гол ударом «циркулем»)

7. Амстердам (Нидерланды) — «Йохан Кройф Арена» (54 990, разрешено 25% или 33%)

Матчи (4): Нидерланды — Украина (13 июня), Нидерланды — Австрия (17 июня), Северная Македония — Нидерланды (21 июня), матч 1/8 финала (26 июня).

- Раньше этот стадион назывался «Амстердам Арена», пока перед началом сезона 2018/19 не был переименован в честь знаменитого голландского футболиста и тренера.

- На этом стадионе игрались матчи Евро-2000, в том числе душещипательный полуфинал Нидерланды — Италия (0:0, 1:3 по пенальти).

- «Амстердам Арена» принимала финал Лиги чемпионов 1997/98, в котором «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 1:0.

8. Будапешт (Румыния) — «Ференц Пушкаш» (67 215, разрешено 100%)

Матчи (4): Венгрия — Португалия (15 июня), Венгрия — Франция (19 июня), Португалия — Франция (23 июня), матч 1/8 финала (27 июня).

- Самый юный стадион Евро-2020: открыт меньше двух лет назад — 15 ноября 2019 года.

- Единственная арена чемпионата Европы, на которой пока не планируется ограничений по допуску зрителей на трибуны. Разрешена полная посадка!

- В Будапеште уже проводились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «РБ Лейпцигом», а также между гладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити». Также в прошлом году на «Ференц Пушкаше» прошел матч за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей».

9. Севилья (Испания) — «Эстадио Ла Картуха» (60 000, разрешено 30%)

Матчи (4): Испания — Швеция (14 июня), Испания — Польша (19 июня), Словакия — Испания (23 июня), матч 1/8 финала (27 июня).

- 23 апреля Севилья заменила в списке хозяев Евро-2020 другой испанский город — Бильбао, власти которого не сумели гарантировать допуск зрителей на трибуны «Сан-Мамеса».

- Стадион построен в 1999 году к чемпионату мира по легкой атлетике.

- Принимал финал Кубка УЕФА 2002/03 «Порту» — «Селтик» (3:2).

- На этой арене в Лиге Наций 2020/21 Испания нанесла Германии сокрушительное поражение со счетом 6:0.

10. Бухарест (Румыния) — Национальный стадион (55 600, разрешено 25%)

Матчи (4): Австрия — Северная Македония (13 июня), Украина — Северная Македония (17 июня), Украина — Австрия (21 июня), матч 1/8 финала (28 июня).

- Один из трех стадионов Евро-2020 с полностью закрывающейся раздвижной крышей. Два других — «Санкт-Петербург» и копенгагенский «Паркен».

- Принимал финал Лиги Европы 2011/12 «Атлетико» — «Атлетик Бильбао» (3:0).

11. Копенгаген (Дания) — «Паркен» (38 100, разрешено 45%)

Матчи (4): Дания — Финляндия (12 июня), Дания — Бельгия (17 июня), Россия — Дания (21 июня), матч 1/8 финала (28 июня).

- Дания проведет все матчи группового этапа дома. Хозяина матча с Россией определил жребий: игра Россия — Дания могла пройти как в Копенгагене, так и в Санкт-Петербурге.

- Наименее вместительный стадион Евро-2020.