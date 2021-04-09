Посреди айсбергов, паровозов и торговых центров. Самые необычные арены мира

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вчера, 09:35

«Соккер.ру» предлагает вам кругосветное путешествие по самым необычным аренам мира.

«Эрнандо Силес» (Боливия)

На этой арене своих соперников принимает сборная Боливии.

Стадион находится на высоте примерно 3500 метров над уровнем моря. В прошлом году здесь победила Аргентина, вот что сказал легендарный Лионель Месси тогда:

Огромный триумф на высоте, где победа стоит ещё дороже.

Любопытно, что Месси вырвало на поле во время отборочного матча чемпионата мира между Боливией и Аргентиной на этом стадионе в 2013 году.

В 2017 году Неймар опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой было видно, что футболисты использовали кислородные маски, ведь на такой высоте довольно сложно дышать. Бразилец тогда даже заявил, что не слишком гуманно проводить поединки в подобных условиях.

«Вождовац» (Сербия)

Если бегло взглянуть на эту арену, то покажется, что в ней нет ничего примечательного. Пока вы не поймете, что она находится на крыше торгового центра в Белграде.

Под стадионом находятся отделения McDonald’s, KFC, а также супермаркет.

Самое удивительное, что стадион соответствует всем требованиям УЕФА и может принимать даже матчи групповой стадии Лиги чемпионов.

«Брага Мунисипаль» (Португалия)

Домашняя арена «Браги» построена прямо в скале. Это было сделано перед домашним для Португалии Евро-2004.

Это потрясающее зрелище, обе трибуны соединены друг с другом стальными тросами над полем.

Каждая из двух трибун может вместить до 15 000 фанатов.

«Оттмар Хитцфельд Арена» (Швейцария)

Фанаты местного «Гспона» не могут насладиться качественным футболом, но зато посмотрите на видео! Невероятная красота!

Но попасть туда — это своего рода квест. Добраться до арены можно только на канатной дороге. И ничего, что здесь нет трибун, но зато этот стадион расположен выше всех над уровнем моря в Европе.

«Игралисте Батария» (Хорватия)

Хорватия — прекрасная страна с богатой историей и прекрасной международной атмосферой.

Невероятно, но место, где здесь играют в футбол, находится между двумя объектами всемирного наследия ЮНЕСКО .

Это уникальные крепости 15 века с башней Святого Марка с одной стороны и замком Камерленго — с другой.

«Свангаскард» (Фарерские острова)

Расположенный на Тотфире, острове на Фарерских островах с населением около 800 человек, «Свангаскард», как ни странно, вмещает 6000 зрителей.

Раньше здесь играла национальная сборная Фарер, но затем команда отсюда переехала. Вокруг можно наблюдать зеленые холма и вид на потрясающее голубое озеро. Здесь выступает местная команда «Тофтир».

«Саппоро Доум» (Япония)

Домашний стадион «Консадоле Саппоро». Любопытно, что здесь также играются и бейсбольные матчи — они проводятся на целиком искусственном поле, а футбольные игры – на травяном поле, которое выдвигается при необходимости.

«ББВА Банкомер (Гуадалупе)» (Уругвай)

Невероятный стадион в Монтеррее на 52 000 мест был открыт в 2015 году при неоднозначных обстоятельствах.

Поскольку арена расположена недалеко от горы Серра-де-ла-Силья, высказывались опасения, что она может нанести вред местной дикой природе.

В 2017 году фото, которое вы можете наблюдать выше, было опубликовано в твиттере и стало вирусным. Фанаты шутили, что если их команда проиграет, то у них есть место, откуда можно с горя сброситься вниз.

«Госпин Долач» (Хорватия)

Мы снова в Хорватии. Эта арена выглядит вполне обычной, пока мы не скажем вам, что за трибуной есть карьер высотой 500 метров. И чистейшее голубое озеро под ним.

Здесь играет свои домашние матчи команда «Имотски». Арена вмещает 4000 болельщиков.

«Флеут» (Сингапур)

В Сингапуре построили поле на специально созданной плавучей платформе.

Арена была открыта в 2007 году и официально является самой большой плавучей сценой, поэтому на ней регулярно проходят поп-концерты. Площадка вмещает 30 000 человек. Ужас для болбоев!

Любопытно, что сборная Сингапура еще ни разу здесь не играла. Да и матчи здесь почти не проводятся. По воскресеньям здесь играют любители.

«Стадион Ммбато» ( ЮАР )

Пятый по величине спортивный стадион в Южной Африке не смог пройти отбор для чемпионата мира 2010 года, несмотря на вместимость в 59 000 зрителей.

Причина проста — причудливые трибуны построены под странными углами, которые даже не направлены в сторону поля!

Сейчас на нем тренируются команды из местного университета.

«Тартан Черны Балог» (Словакия)

В Словакии на арене клуба «Татран Черны Балог» участников матча иногда отвлекают идущие мимо поезда.

Стадион был построен в 1985 году на месте железной дороги.

Открытый стадион в Гренландии

Чемпионат Гренландии проходит раз в году и длится всего неделю — лучшие команды делятся на две группы и за один круг определяют победителя. Традиционное время проведения финального этапа – конец августа.

На этом наше путешествие закончилось. Надеемся, что вам понравилось. Если мы забыли какие-то удивительные арены, то напишите о них в комментариях.