«Чарльтон» - «Донкастер»: быть ли сенсации?

14 мая 2019, 18:03

«Чарльтон»

Ли Бойер пытается вывести своих подопечных в Чемпионшип. Учитывая, как смотрелась команда в поединках Первой Лиге стоит признать, что есть весьма неплохие шансы у команды на то, чтобы добиться поставленных целей. «Чарльтон» сумел разобраться с «Донкастером» и теперь стоит признать, что дома команда должна сыграть предельно осторожно, так как понятно, что гости будут раскрываться с первых минут игры.

«Чарльтон» на своей домашней арене приятно удивляет качеством своей игры. Ожидаем, что несмотря на небольшие проблемы с кадрами – травмированы основной защитник и форвард подопечные Ли Бойера сумеют пробиться в финал плей-офф Чемпионшипа.

«Донкастер»

Есть ощущение, что как бы не складывалась игра, у гостей слишком мало шансов на то, чтобы справиться с массированой обороной противника. Подопечные Гранта Мак-Канна провалила домашнюю игру плей-офф. Команда проигрывала со счетом 0-2, но только на последних минутах сумела выровнять положение. Теперь остается сказать о том, что в гостях нужно идти в ва-банк иначе претендовать на то, что удастся претендовать на выход в плей-офф наверняка нет.

«Донкастер» много ошибок в последнее время допускает особенно при стандартных положениях. В последнее время чувствуется, что команда не готова к тому, чтобы выдерживать высокие скорости.

Факты об игре

Между собой команды встречались пять раз за последние два года. «Чарльтон» выиграл две встречи. Еще два поединка завершились вничью и раз побеждал «Донкастер»

«Чарльтон» на домашней арене выиграл 10 из 13 последних поединков. При этом ни разу не проиграв

«Донкастер» ни разу не побеждал в последних десяти встречах

Очень сложно будет гостям, так как они находятся в откровенно не лучшей игровой форме. «Чарльтон» сумеет воспользоваться ошибками в стане обороны гостей и доведет матч до своей логической победы. Ожидаем, что пусть и с проблемами, но все-таки выжмут победа, несмотря на отсутствие мотивации. Подстрахуем свой выбор нулевой форой. В худшем случае мы получим возврат, если поединок завершится вничью. В букмекерской конторе Pinnacle играем победу «Чарльтона» с учетом форы 0 с коэффициентом 1,45.