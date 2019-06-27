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«Краснодар» - ЦСКА: прогноз от букмекерской конторы Pinnacle

вчера, 17:28

«Краснодар»

В прошлом сезоне подопечные Мурада Мусаева претендовали на чемпионство, но все-таки не сумели выдержать конкуренцию со стороны «Зенита». Концовка чемпионата у «Краснодара» была неудачной из-за того, что команда потратила большое количество сил в Лиге Европы.

По итогам чемпионата команде придется проверить свои силы в квалификации Лиги Чемпионов из-за финиша на третьем месте.

ЦСКА

Виктор Гончаренко стремится многое изменить внутри своего коллектива. Что-то ему удается, но пока еще нужно время, чтобы ситуация полностью изменилась. Команда из Москвы полностью провалила прошлый сезон. В группе Лиги Чемпионов команда финишировала на последнем месте. В Премьер-Лиге удалось добраться до четвертого места, уступив «Краснодару», который финишировал третьим целых пять очков.

Котировки букмекерской конторы на матч «Краснодар» - ЦСКА:

Победа «Краснодара» - 2,80

Ничья – 3,65

Победа ЦСКА – 2,35

Статистика

  • Дважды в прошлом сезоне «Краснодар» обыгрывал ЦСКА
  • ЦСКА из пяти последних поединков только два сумел провести на высоком уровне, что привело к победе
  • «Краснодар» сумел избежать поражения в семи последних встречах. В активе команды четыре победы и еще три встречи завершились вничью

Прогноз

«Краснодар» наверняка форсировал свою подготовку, так как команде нужно сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Говорить о важности квалификации в этот турнир, наверное, не стоит, здесь и так все понятно. «Быки» возлагают на новый сезон большие надежды.

ЦСКА мотивирован не меньше, так как провальная игра в прошлом сезоне должна помочь команде работать в межсезонье еще усерднее. Ожидаем, что нас армейцы за счет уверенной игры вратаря и опасных контратакующих выпадов сумеют претендовать на победу даже над таким грозным соперником как «Краснодар». Играем победу ЦСКА с учетом форы 0. Данный исход можно сыграть в букмекерской конторе Pinnacle с коэффициентом 1,83.  

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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