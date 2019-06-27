«Краснодар» - ЦСКА: прогноз от букмекерской конторы Pinnacle

вчера, 17:28

«Краснодар»

В прошлом сезоне подопечные Мурада Мусаева претендовали на чемпионство, но все-таки не сумели выдержать конкуренцию со стороны «Зенита». Концовка чемпионата у «Краснодара» была неудачной из-за того, что команда потратила большое количество сил в Лиге Европы.

По итогам чемпионата команде придется проверить свои силы в квалификации Лиги Чемпионов из-за финиша на третьем месте.

ЦСКА

Виктор Гончаренко стремится многое изменить внутри своего коллектива. Что-то ему удается, но пока еще нужно время, чтобы ситуация полностью изменилась. Команда из Москвы полностью провалила прошлый сезон. В группе Лиги Чемпионов команда финишировала на последнем месте. В Премьер-Лиге удалось добраться до четвертого места, уступив «Краснодару», который финишировал третьим целых пять очков.

Котировки букмекерской конторы на матч «Краснодар» - ЦСКА :

Победа «Краснодара» - 2,80

Ничья – 3,65

Победа ЦСКА – 2,35

Статистика

Дважды в прошлом сезоне «Краснодар» обыгрывал ЦСКА

ЦСКА из пяти последних поединков только два сумел провести на высоком уровне, что привело к победе

из пяти последних поединков только два сумел провести на высоком уровне, что привело к победе «Краснодар» сумел избежать поражения в семи последних встречах. В активе команды четыре победы и еще три встречи завершились вничью

Прогноз

«Краснодар» наверняка форсировал свою подготовку, так как команде нужно сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Говорить о важности квалификации в этот турнир, наверное, не стоит, здесь и так все понятно. «Быки» возлагают на новый сезон большие надежды.