Лондон вместо Стамбула. Снова Лэмпард против Клоппа

вчера, 15:00

В Суперкубке УЕФА сыграли вничью, а сегодня «Ливерпулю» нужны три очка против «Челси» на «Энфилд Роуд».

Сравнивать «Челси» и «Ливерпуль» лоб в лоб бессмысленно, ведь трудно найти хоть одну категорию, по которой лондонцы будут лучше, чем их соперник. Уступают, уступают показательно. Остается лишь оценивать разрыв как таковой, чтобы понять шансы Лэмпарда навредить Клоппу на «Стэмфорд Бридж».

Многие сегодня не верят в «Челси», и правильно делают. Однако выпускают из виду как ошибки самого «Ливерпуля» - с «Наполи», с «аристократами» в Стамбуле, или единичные ляпы вратарей, так и забывают о календаре. Когда соперники удобные по стилю – а они у «Ливерпуля» были таковыми, то переключение на неудобного, как «Наполи», может быть болезненным.

Лондонцы в плохой текущей форме?

И «Челси», и «Ливерпуль» проиграли в Лиге чемпионов. Но Лэмпард дома «Валенсии», а Клопп в гостях «Наполи». А вот если добавить по пять последних матчей в АПЛ , то разница очевидная. «Красные» собрали пять побед подряд, разница мячей – 15:4. У «Челси» же 2 победы, 2 ничьих, а стартовали в этой короткой серии с поражения от МЮ со счетом 0:4. Разница мячей нулевая - 11:11, так что не пропустить сегодня от «Ливерпуля» Кепе будет очень сложно. Но и кризиса никакого нет, просто новый тренер и лето с трансферным баном. «Челси» нестабилен, скачет от плохой игры к веселой, со счетом 2:2, 3:2 или 5:2. Но непредсказуемость не делает его легким соперником.

Каков атакующий потенциал хозяев?

У лондонцев переходной сезон. Уход Азара сильно ударил по атакующей структуре – Эден вел за собой, подчищал за напарниками, когда забивал вместо них, или создавал голы пасами. Сейчас такой фигуры в составе нет, зато есть молодые Маунт, Абрахам, на счету которых 9 из 11 голов «Челси» в АПЛ . Признавая прогресс молодежи, стоит помнить о задаче сравнить команды. Тройка Салаха, Мане и Фирмино – уже 10 голов, но еще и 6 ассистов в АПЛ , намного круче. Но учтите, что пока не использован потенциал Педро и Виллиана – двух опытных игроков, так что «Челси» не стоит прибедняться. «Ливерпуль» явно краше, но иногда звезды закрывают тучи.

Лэмпард должен сыграть как Карло?

На неделе сеньор Анчелотти второй раз с «Наполи» провернул успешный фокус. Выходил из защиты по схеме с тремя в центре, чтобы уйти от высокого прессинга Клоппа. У «Челси» есть люди для игры в три центральных, но Аспиликуэта может уходить в центр и без смены схемы с «4-3-3». Но хватит ли «Челси» квалификации для владения мячом против «Ливерпуля»? Трудно сказать, но не стоит забывать, что Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Виллиан и Педро давно не дети. У Лэмпарда нет Азара, но остается неплохая по составу команда. Ее потенциал пока не использовали, да и дома в АПЛ не выигрывали – были ничьи с «Шеффилд Юнайтед» и «Лестером».

У кого полузащита работает интереснее?

Не круче, а именно интереснее. Клопп очевидно поставил лучший футбол - Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон и Милнер лучше понимают задачи, даже у Лалланы, если выходит, есть четкие установки. А Лэмпард сломал идеи Сарри – Жоржиньо остался в центре, но Канте не играет высоко, а также пока не выжал максимум из Ковачича и Баркли в центре поля. Плохо, что Нголо не готов на 100 %, но у «Челси» будут шансы повоевать в центре. У них пасы чуть точнее, чем у «Ливерпуля», а общее количество передач не отстает радикально. И это с учетом ничьих и поражения – они значат, что «Челси» сложнее было угнаться за «красными», которые выиграли все поединки АПЛ .

«Красные» чаще ошибаются в защите?

Важный вопрос и для поединка – если ван Дейк и Матип сыграют безупречно, а Адриан будет скучать, то получите неинтересный для нейтральной публики матч, и для сезона в целом – у «Манчестер Сити» есть недочеты и потери в обороне, а «Ливерпулю» нужно быть монолитным у своих ворот, чтобы опередить чемпионов. Если сравнить среднее количество допущенных моментов в АПЛ сейчас и сезоном ранее, то сейчас xG соперников за игру 0.98, а раньше было 0.77. Причем учтите, что первая выборка – 5 матчей, вторая – 38. Отсутствие Алиссона повлияло, или просто соперники выучили, как Клопп защищается, но забить им сейчас чуть проще. В прошлом 4 гола допустили в 10 турах, а сейчас столько же пропустили в 5 матчах.

Стамбульский финал мешает «Челси»?

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» - мощнейшие команды мира на сентябрь 2019 года. Но есть разница. «Горожане» склонны сами создать себе неприятности, а «красных» нужно вынуждать ошибаться, что сделать с учетом их нового умения работать вторым номером в важных матчах непросто. «Челси» выжал ничью в Суперкубке УЕФА , но там Клопп применил тактику финала ЛЧ против «Тоттенхэма» - делали все, чтобы контроль мяча ничего не дал Лэмпарду. Сейчас «красные» изучили соперника, проиграли «Наполи» и вряд ли допустят вторую осечку подряд.

Клопп приехал к неудобному оппоненту?

Ставки на легкую для «Ливерпуля» победу кажутся преждевременными. «Челси» не переживает черную полосу. Даже против МЮ разгром закрыл неплохую отрезками игру. Клопп – безусловный фаворит, но если «аристократы» все сделают верно, то лидеру АПЛ придется попотеть, чтобы Кепа пропустил больше, чем Адриан. Соперники уже играли друг против друга в этом сезоне, но у тренеров есть возможность удивить.

Сегодня ведь матч на «Стэмфорд Бридж», где «Ливерпуль» дважды подряд терял очки. В десяти последних официальных матчах у «красных» 3 победы, 5 ничьих и 2 поражения. «Челси» не самый удобный соперник для «Ливерпуля». Хотя команды в разных весовых категориях, в футболе не всегда побеждают фавориты. И хотя осечка в Неаполе разозлила Клоппа, что усложняет жизнь Лэмпарду, крутость матча во многом зависит от готовности «Челси». Если лондонцы не хотят разочаровать публику дважды подряд, то вспомнят, как часто отбирали очки у «Ливерпуля» за последние годы.