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«Краснодар» vs ЦСКА. Ждём реванш за Лигу Европы! 

вчера, 10:00

Опозорились знатно, и «Соккер.ру» предлагает не делать футболистам скидку в РПЛ. Пора реабилитироваться в глазах публики! 

В футбол играют для всех зрителей, не для Галицкого и Гинера лично. Хотя им тоже вряд ли понравился уровень профессионализма, продемонстрированный в матчах Лиги Европы против добротных, но средних европейских соперников. 

Признавая право игроков и тренеров «Краснодара» и ЦСКА быть людьми – провалиться разок, нет смысла прощать им, если сегодня не покажут все, на что сейчас способны. Если «быки» в гостях зададут высокий темп – «армейцам» придется или еще раз показательно влететь, или ответить.

Только если обе стороны согласятся откатать «весенний матч» РПЛ, а потом объяснят отношение к зрителю и работе физической и моральной усталостью, то матч не получится съедобным для аудитории. Но после 10 пропущенных мячей на двоих в ЛЕ не кажется ли вам, что вариантов у них не осталось? 

Тем более что сегодня битва за лидирующие позиции в РПЛ. У «быков» определенно был комплекс игр против москвичей и «Зенита». Но с ЦСКА история взаимоотношений не самая печальная. Изначально «Краснодар» взял за моду отбирать очки у фаворита ничьими, потом – в день шестой встречи, обыграли «армейцев». 

Дальше был полуфинал Кубка России в 2014 году, когда южане снова победили, но уже в гостях. Сейчас у «Краснодара» серия из трех побед подряд над ЦСКА, и это всего второй подобный пример в этой паре. Впервые три победы подряд собрали «армейцы», но в 2012 и 2013 годах, давно дело было. 

Сейчас клубы поменялись местами. «Краснодар» пытался зайти в ЛЧ через черный вход – неудачно, а теперь робко мечтает о чемпионской борьбе. А ЦСКА лишился статуса претендента на «золото», значительно обновил состав – ушли те, кто брал медали высшей пробы.

Ганчаренко будет рад даже третьему месту, ведь могли весной закончить хуже, чем «Спартак». Стоит ли называть «Краснодар» фаворитом выездной игры с теми, кого они научились обыгрывать? Пожалуй, но есть оговорки. 

Кадровый потенциал и тактика команд

В бой «армейцы» вступают с невероятными потерями. У пяти игроков травмы – Щенников, Ефремов, Набабкин, Васин и Гогуа в лазарете. У двух дисквалификации – у Магнуссона и Облякова. Один не готов играть – Дзагоев, а девятый отсутствующий – Сигурдссон, «под вопросом». 

«Краснодару» чуть легче, но потери тоже ощутимые и заметные. Классон, Газинский, Кабелья и Вильена могли выйти на поле в основе одновременно. У ЦСКА таких людей шестеро, так что часть потенциала оба соперника точно растеряли. Тем интереснее посмотреть, как тренеры выйдут из положения. 

Мусаев, который официально не главный из-за отсутствия нужной лицензии, играет «4-2-3-1». Правильная структура для «быков», хотя не всегда помогает на выезде, как видите  по еврокубкам. Наставник Ганчаренко предпочитал бы перейти на ту же схему, или на «4-3-3», но в обороне хромали, поэтому возвращались к тройкам в центре. 

Вот только кадровый дефицит, вызванный травмами и дисквалификациями, заставит Виктора Михайловича оценить риски. Хватает ли квалифицированных людей, чтобы сыграть с тройкой в центре обороны или лучше поставить двух защитников, насытив центр поля, чтобы «Краснодар» не разгулялся? 

У «быков» же остается свобода выбора на нескольких позициях. Но не всех, ведь у соперников достаточно людей, которые играют постоянно и сегодня могут выйти с первых минут. Спайич, Сафонов, Петров, Камболов и Вандерсон – у «Краснодара». Акинфеев, Чалов, Фернандес и Влашич – железно основные у ЦСКА. Плюс Сантос подтягивается, Ахметова не забываем. 

Составы с потерями, но нормальные. Жаль, что большие мастера не могут выйти на поле, но в целом Мусаев и Ганчаренко получают пусть не самые широкие, но добротные обоймы, чтобы реализовать планы на игру. А удивлять нужно, ведь еврокубковая неделя была как холодный душ

Ориентировочные составы

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес (Скопинцев) – Камболов, Олссон – Сулейманов, Уткин, Вандерсон – Ари (Игнатьев, Берг). 

ЦСКА (3-5-1-1): Акинфеев – Дивеев, Шарлия, Карпов – Фернандес, Бистрович Ахметов (Бийол), Влашич, Кучаев – Сантос – Чалов. 

Любопытные факты накануне матча

- в этой игре могут разрушить равноправие в противостоянии. Сейчас у команд по 7 побед на брата и 5 ничьих. Если будет победитель – получите ведущего в этой равной пока паре; 

- ЦСКА пока лидирует по количеству забитых мячей – 23 против 19, но тут им помог единственный за всю историю противостояния погром – 5:1 в 2013 году; 

- к слову, о погромах. «Краснодар» допустил одно из самых унизительных поражений в еврокубковой истории, а ЦСКА поставил антирекорд – скушали пять голов за тайм. И Сафонов, и Акинфеев пережили стрессовые матчи, оборона их подвела; 

- зрители увидели 42 мяча в 19 играх между клубами во всех турнирах – по 2.2 гола за поединок в среднем. Явно не самая результативная пара. ЦСКА никак не решается предложить «Краснодару» открытый футбол, даже дома; 

- в 10 из 14 случаев, когда был победитель, он выигрывал с разницей всего в один мяч. Или 1:0, или 2:1 – популярные результаты в этой паре. К сожалению, никаких голевых феерий, или хотя бы ничьих 3:3 никогда не было; 

- персонально начал недорабатывать Чалов. Напарники создали ему моментов на 5-6 голов, а лучший снайпер прошлого сезона забил три раза. Кроме того, впервые в карьере не реализовал пенальти против «Тамбова». Теоретически мог иметь в активе 6-7 голов после 9 туров; 

- у «быков» первое место по забитым мячам в РПЛ, ЦСКА пока по результативности на шестой позиции, наравне с «Арсеналом» и «Крыльями Советов». Хотя по xG команды соседствуют, то есть атакующая группа «быков» выжала больше голов без моментов, а «армейцы» наоборот – транжирили шансы; 

- ЦСКА – лидер по минимальному количеству пропущенных мячей. Меньше, чем Акинфеев, огорчался только Лунев – 6 против 4 голов. По xGA – суммарной оценке шансов соперников, «армейцы» вообще лидируют. Их защитники ошибались, но реже, чем у всех остальных; 

- «Краснодар» пропустил 9 голов – в полтора раза больше, чем ЦСКА. И хотя стоит отметить, что только три из них стоили потерянных пунктов – два ничейных результата и минимальное поражение, тенденция вряд ли радует Сафонова. Человек тащит – по 3 сэйва за игру, а награды «сухарями» нет. И в еврокубках устраивали в защите бардак не раз; 

- «Краснодар» не знает поражений в 8 подряд матчах РПЛ после неудачи в первом туре против «Ахмата» на выезде. Но и с «Зенитом», и с «Локомотивом» подписали мировые – дважды по 1:1, а «Спартак» встретят в начале октября. С прямыми конкурентами пока без побед; 

- ЦСКА отправится в Санкт-Петербург в октябре, но против других фаворитов уже играл. Победили дома «Локомотив» 1:0, а потом в гостях уступили Жиго и «Спартаку» – 2:1; 

- как и «быки», «армейцы» начали чемпионат с гостевого поражения – 2:0 в Самаре, но у них всего одна ничья – против «Сочи» дома, и серия из трех побед подряд после дерби. Результаты в резонансе с еврокубковым стартом; 

- между нынешними соперниками лишь один пункт разницы в таблице, который ЦСКА может отыграть с помощью домашней победы. Но у «Краснодара» своя задача – не позволить «Зениту» оторваться далеко и бесповоротно;

- старт у «быков» не совсем идеальный, если анализировать матчи – стоило обыграть «Ахмат» и единолично лидировать, но исторически особенный. «Краснодар» уже обновил свой лучший старт в РПЛ. У них после 10 туров в 2018 году было 19 пунктов, сейчас уже 20, но есть желание и возможности добраться до 23, сохранив первую строчку в таблице. 

Прогноз «Соккер.ру»: Тут тест на характер. Читается два основных сценария. Если «Краснодар» рискует, а ЦСКА вынужден ответить – игра получается крутой и победной для одной из сторон (не обязательно для «быков»). 

Но, с учетом провала в ЛЕ, могут откатать мир с голами, ни вашим, ни нашим, без обид. Вот только травоядное отношение будет на руку «Зениту» и «Локомотиву», так что желаем соперникам не искать оправданий, а играть изо всех сил! 

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pomor45
pomor45 ответил Чист
   128 / 985
вчера в 20:38
Одно не понимаю солидный клуб Краснодар -одкуда раскопали это недорузмение - Матвеев чем он прославился что бы возглавить такой клуб - Галицкий что не разбирается в футболе
Матвеев тень Мусаева, которого дисквалифицировали на матчи ЕК на полгода за руководство командой без лицензии.
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель
   315 / 985
вчера в 20:23
Спартак все ближе к зоне вылета из РПЛ. Это админу перед сном)))
pomor45
pomor45 ответил Союзник противников
   128 / 985
вчера в 20:22
И в чём будет состоять "реванш",если на обеих половинах поля играют "пятёрочники"??? Уместно говорить об этом,памятуя поражение ЦСКА на своём поле весной,когда доминировали-доминировали-и так и не отдоминировали...И то-с позиций ЦСКА.А в чём будет состоять реванш "Краснодара"??? Написал бы уж лучше о попытках обеих сторон реабилитироваться за случившуюся в один день конфузию .
Реабилитации в ЧР за поражение в ЛЕ тоже не может быть. Если Зенит опзорился с Динамо Мн в ЛЕ, так он там же и реабилитировался с двойным запасом. Так и эти пусть в ЛЕ реабилитируются в ответках, хотя бы простыми победами, а не между собой в ЧР. Сейчас в ЧР можно только имидж подправить слегка перед следующими матчами в ЛЕ.
pomor45
pomor45
   128 / 985
вчера в 20:16
Глупый заголовок. Как можно взять реванш в ЧР за проигрыш в ЛЕ да ещё и не у той команды, которой проиграл, а у товарища по несчастью.
Чист
Чист ответил Zimka
   247 / 985
вчера в 18:32
ЦСКА никак не решается предложить «Краснодару» открытый футбол, даже дома Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1138791/akinfeev-igor-ahmetov-ilzat Автор не видел матчи прошлого сезона похоже, Краснодар сам отдавал мяч ЦСКА и потом забивал на контратаках что было особенно заметно в домашнем матче быков когда ЦСКА без результативно оставил силы в позиционной атаке и потом получил 2 гол.
Быки не только в тот раз они постоянно остаётся последний пинок -они начинают сливать -помне Галицкий трусоватый выходит парень делает что скажут
Чист
Чист
   247 / 985
вчера в 18:26
Счёт матча должен быть 0-0 или 5-5 - другого не давно
Чист
Чист
   247 / 985
вчера в 18:25
Одно не понимаю солидный клуб Краснодар -одкуда раскопали это недорузмение - Матвеев чем он прославился что бы возглавить такой клуб - Галицкий что не разбирается в футболе
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 985
вчера в 17:51
Не вдаваясь в суть статьи, у меня вопрос сразу же к заголовку: "о каком реванше может быть речь, если в общую копилку после этого матча не добавиться очков?"
Я бы сказал: "Кто из двух клубов реабилитируется за откровенный провал перед своими болельщиками"
vinjard
vinjard
вчера в 17:01
Вообще недразумение полное матч ЦСКА против Лудогорца, просто посмешище. Как они за считанные 5-6 минут так легко пропустили кучу голов, и самое интересное им забивали как хотели и красиво.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Мишаня Дмитриев
   141 / 985
вчера в 16:56
и вовсе не таблетки там были, а сумма кругленнькая и не у всего Рубина а у Дюпина только на счету осела. я посмотрел обзор на ютуб - это спектакль похлеще мордовии - цска 4-6. несколько "сэйвов" случились от того что бомжи в него попадали, всё остальное тут слепой только не увидит очевидного
Ты ещё счета Рассказова проверь. Уфа то вообще по воротам не била. Их счета тоже не мешало бы посмотреть. Я так понимаю все договорились, что уфа ляжет, вот уфимцы в сторону ворот и не били. Но Рассказову заплатили. Кто? Ясно Дюков. А деньги заносили через дочь Боярского. Она его в кино пригласила, так бы он не пошёл, но "с лёгким паром" его любимый фильм. Вообщем охмурили парня. Так разве стал бы по своим воротам лупить.
vinjard
vinjard
вчера в 16:54
Молодцы - ЦСКА и Краснодар на двоих проиграли с общим счетом 10 : 1 в ЛЕ. Пхахах.
Pendushkin
Pendushkin
вчера в 16:29
Победит цска 6-5!
atur72
atur72
   712 / 985
вчера в 16:22
Всё идет по плану - слили еврокубки , теперь можно занятся главным . Мнение болельщиков никого не волнует
nubom
nubom ответил Риелтор с берегов Невы
   117 / 985
вчера в 15:03
Это Дюков заставляет всех таблетки пить, что бы спартак в фнл отправить. А Евсеев отказался, сказал, моя уфа и без таблеток спартака сделает. А дюков взял освободившиеся таблетки и двойную дозу Рубину скормил. Вы же тоже догадываетесь откуда 0:5?
... А ну-ка, как его зовут...?
nubom
nubom ответил Adepta
   117 / 985
вчера в 14:57
Хорошей ничьи соперникам.
...а то придет страшный бука Дюков и всех их съест :(
pam06
pam06
   36 / 985
вчера в 14:52
Какой реванш? Не тот размерчик (турнир). Здесь может идти речь только о легком извинении! Попытке вернуть расположение болельщиков.
Впрочем как бы нас не разочаровывали, но болеть, переживать и поддерживать (каждый своих) будем всегда. Вот такие МЫ "неадекватнее". Хорошей игры обеим командам.
Хотелось бы, что бы удача сопутствовала "жеребятам".
Nick Ch
Nick Ch
   542 / 985
вчера в 14:43
Реванш за ЛЕ надо брать в оставшихся матчах ЛЕ.
Михалыч 54
Михалыч 54
   380 / 985
вчера в 14:25
Краснодару победы!!!
Adepta
Adepta
   51 / 985
вчера в 14:19
Хорошей ничьи соперникам.
Raamtvall
Raamtvall
   266 / 985
вчера в 13:56
Реванш берётся в том же турнире, где было поражение. Вот только и Лудогорец, и тем более Базель способны ещё раз позакатывать в газон эти колхозы.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Риелтор с берегов Невы
   422 / 985
вчера в 13:41
Это Дюков заставляет всех таблетки пить, что бы спартак в фнл отправить. А Евсеев отказался, сказал, моя уфа и без таблеток спартака сделает. А дюков взял освободившиеся таблетки и двойную дозу Рубину скормил. Вы же тоже догадываетесь откуда 0:5?
и вовсе не таблетки там были, а сумма кругленнькая и не у всего Рубина а у Дюпина только на счету осела. я посмотрел обзор на ютуб - это спектакль похлеще мордовии - цска 4-6. несколько "сэйвов" случились от того что бомжи в него попадали, всё остальное тут слепой только не увидит очевидного
Roger Young
Roger Young
   394 / 985
вчера в 13:24
после обсеров в Европе, ждите спокойной ничьи дома. Никто не будет напрягаться, чтобы снова не огрести. Ничья всех устроит
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Мишаня Дмитриев
   141 / 985
вчера в 13:11
Учитывая вчерашний спектакль имени дюпина и "неожиданное" поражение Ростова, то в твоих словах есть смысл)))
Это Дюков заставляет всех таблетки пить, что бы спартак в фнл отправить. А Евсеев отказался, сказал, моя уфа и без таблеток спартака сделает. А дюков взял освободившиеся таблетки и двойную дозу Рубину скормил. Вы же тоже догадываетесь откуда 0:5?
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   218 / 985
вчера в 11:31
Разве в этой игре возможен реванш за поражения в ЛЕ? В этой игре обе команды могут лишь чуть задобрить своих болельщиков. А свой реваншизм им придется лелеять до ЛЕ,
viv
viv
   165 / 985
вчера в 11:16
Семерочники вон никак за семерочку реванш не устроят...а вы говорите пятерочники...
Великолепный
Великолепный
   98 / 985
вчера в 11:12
Какой реванш?
Реванш может быть только в Еврокубке.
Чемпионат России это совсем другой турнир.
Союзник противников
Союзник противников ответил Zimka
   14 / 985
вчера в 11:10
ЦСКА никак не решается предложить «Краснодару» открытый футбол, даже дома Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1138791/akinfeev-igor-ahmetov-ilzat Автор не видел матчи прошлого сезона похоже, Краснодар сам отдавал мяч ЦСКА и потом забивал на контратаках что было особенно заметно в домашнем матче быков когда ЦСКА без результативно оставил силы в позиционной атаке и потом получил 2 гол.
Ему некогда смотреть футбол.Надо его "анализировать".
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 985
вчера в 11:09
И в чём будет состоять "реванш",если на обеих половинах поля играют "пятёрочники"??? Уместно говорить об этом,памятуя поражение ЦСКА на своём поле весной,когда доминировали-доминировали-и так и не отдоминировали...И то-с позиций ЦСКА.А в чём будет состоять реванш "Краснодара"??? Написал бы уж лучше о попытках обеих сторон реабилитироваться за случившуюся в один день конфузию .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   58 / 985
вчера в 11:07
    Zimka
    Zimka
       157 / 985
    вчера в 11:01
    ЦСКА никак не решается предложить «Краснодару» открытый футбол, даже дома
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1138791/akinfeev-igor-ahmetov-ilzat

    Автор не видел матчи прошлого сезона похоже, Краснодар сам отдавал мяч ЦСКА и потом забивал на контратаках что было особенно заметно в домашнем матче быков когда ЦСКА без результативно оставил силы в позиционной атаке и потом получил 2 гол.
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