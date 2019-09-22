«Краснодар» vs ЦСКА. Ждём реванш за Лигу Европы! 

вчера, 10:00

Опозорились знатно, и «Соккер.ру» предлагает не делать футболистам скидку в РПЛ . Пора реабилитироваться в глазах публики!

В футбол играют для всех зрителей, не для Галицкого и Гинера лично. Хотя им тоже вряд ли понравился уровень профессионализма, продемонстрированный в матчах Лиги Европы против добротных, но средних европейских соперников.

Признавая право игроков и тренеров «Краснодара» и ЦСКА быть людьми – провалиться разок, нет смысла прощать им, если сегодня не покажут все, на что сейчас способны. Если «быки» в гостях зададут высокий темп – «армейцам» придется или еще раз показательно влететь, или ответить.

Только если обе стороны согласятся откатать «весенний матч» РПЛ , а потом объяснят отношение к зрителю и работе физической и моральной усталостью, то матч не получится съедобным для аудитории. Но после 10 пропущенных мячей на двоих в ЛЕ не кажется ли вам, что вариантов у них не осталось?

Тем более что сегодня битва за лидирующие позиции в РПЛ . У «быков» определенно был комплекс игр против москвичей и «Зенита». Но с ЦСКА история взаимоотношений не самая печальная. Изначально «Краснодар» взял за моду отбирать очки у фаворита ничьими, потом – в день шестой встречи, обыграли «армейцев».

Дальше был полуфинал Кубка России в 2014 году, когда южане снова победили, но уже в гостях. Сейчас у «Краснодара» серия из трех побед подряд над ЦСКА , и это всего второй подобный пример в этой паре. Впервые три победы подряд собрали «армейцы», но в 2012 и 2013 годах, давно дело было.

Сейчас клубы поменялись местами. «Краснодар» пытался зайти в ЛЧ через черный вход – неудачно, а теперь робко мечтает о чемпионской борьбе. А ЦСКА лишился статуса претендента на «золото», значительно обновил состав – ушли те, кто брал медали высшей пробы.

Ганчаренко будет рад даже третьему месту, ведь могли весной закончить хуже, чем «Спартак». Стоит ли называть «Краснодар» фаворитом выездной игры с теми, кого они научились обыгрывать? Пожалуй, но есть оговорки.

Кадровый потенциал и тактика команд

В бой «армейцы» вступают с невероятными потерями. У пяти игроков травмы – Щенников, Ефремов, Набабкин, Васин и Гогуа в лазарете. У двух дисквалификации – у Магнуссона и Облякова. Один не готов играть – Дзагоев, а девятый отсутствующий – Сигурдссон, «под вопросом».

«Краснодару» чуть легче, но потери тоже ощутимые и заметные. Классон, Газинский, Кабелья и Вильена могли выйти на поле в основе одновременно. У ЦСКА таких людей шестеро, так что часть потенциала оба соперника точно растеряли. Тем интереснее посмотреть, как тренеры выйдут из положения.

Мусаев, который официально не главный из-за отсутствия нужной лицензии, играет «4-2-3-1». Правильная структура для «быков», хотя не всегда помогает на выезде, как видите по еврокубкам. Наставник Ганчаренко предпочитал бы перейти на ту же схему, или на «4-3-3», но в обороне хромали, поэтому возвращались к тройкам в центре.

Вот только кадровый дефицит, вызванный травмами и дисквалификациями, заставит Виктора Михайловича оценить риски. Хватает ли квалифицированных людей, чтобы сыграть с тройкой в центре обороны или лучше поставить двух защитников, насытив центр поля, чтобы «Краснодар» не разгулялся?

У «быков» же остается свобода выбора на нескольких позициях. Но не всех, ведь у соперников достаточно людей, которые играют постоянно и сегодня могут выйти с первых минут. Спайич, Сафонов, Петров, Камболов и Вандерсон – у «Краснодара». Акинфеев, Чалов, Фернандес и Влашич – железно основные у ЦСКА . Плюс Сантос подтягивается, Ахметова не забываем.

Составы с потерями, но нормальные. Жаль, что большие мастера не могут выйти на поле, но в целом Мусаев и Ганчаренко получают пусть не самые широкие, но добротные обоймы, чтобы реализовать планы на игру. А удивлять нужно, ведь еврокубковая неделя была как холодный душ.

Ориентировочные составы

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес (Скопинцев) – Камболов, Олссон – Сулейманов, Уткин, Вандерсон – Ари (Игнатьев, Берг).

ЦСКА (3-5-1-1): Акинфеев – Дивеев, Шарлия, Карпов – Фернандес, Бистрович Ахметов (Бийол), Влашич, Кучаев – Сантос – Чалов.

Любопытные факты накануне матча

- в этой игре могут разрушить равноправие в противостоянии. Сейчас у команд по 7 побед на брата и 5 ничьих. Если будет победитель – получите ведущего в этой равной пока паре;

- ЦСКА пока лидирует по количеству забитых мячей – 23 против 19, но тут им помог единственный за всю историю противостояния погром – 5:1 в 2013 году;

- к слову, о погромах. «Краснодар» допустил одно из самых унизительных поражений в еврокубковой истории, а ЦСКА поставил антирекорд – скушали пять голов за тайм. И Сафонов, и Акинфеев пережили стрессовые матчи, оборона их подвела;

- зрители увидели 42 мяча в 19 играх между клубами во всех турнирах – по 2.2 гола за поединок в среднем. Явно не самая результативная пара. ЦСКА никак не решается предложить «Краснодару» открытый футбол, даже дома;

- в 10 из 14 случаев, когда был победитель, он выигрывал с разницей всего в один мяч. Или 1:0, или 2:1 – популярные результаты в этой паре. К сожалению, никаких голевых феерий, или хотя бы ничьих 3:3 никогда не было;

- персонально начал недорабатывать Чалов. Напарники создали ему моментов на 5-6 голов, а лучший снайпер прошлого сезона забил три раза. Кроме того, впервые в карьере не реализовал пенальти против «Тамбова». Теоретически мог иметь в активе 6-7 голов после 9 туров;

- у «быков» первое место по забитым мячам в РПЛ , ЦСКА пока по результативности на шестой позиции, наравне с «Арсеналом» и «Крыльями Советов». Хотя по xG команды соседствуют, то есть атакующая группа «быков» выжала больше голов без моментов, а «армейцы» наоборот – транжирили шансы;

- ЦСКА – лидер по минимальному количеству пропущенных мячей. Меньше, чем Акинфеев, огорчался только Лунев – 6 против 4 голов. По xGA – суммарной оценке шансов соперников, «армейцы» вообще лидируют. Их защитники ошибались, но реже, чем у всех остальных;

- «Краснодар» пропустил 9 голов – в полтора раза больше, чем ЦСКА . И хотя стоит отметить, что только три из них стоили потерянных пунктов – два ничейных результата и минимальное поражение, тенденция вряд ли радует Сафонова. Человек тащит – по 3 сэйва за игру, а награды «сухарями» нет. И в еврокубках устраивали в защите бардак не раз;

- «Краснодар» не знает поражений в 8 подряд матчах РПЛ после неудачи в первом туре против «Ахмата» на выезде. Но и с «Зенитом», и с «Локомотивом» подписали мировые – дважды по 1:1, а «Спартак» встретят в начале октября. С прямыми конкурентами пока без побед;

- ЦСКА отправится в Санкт-Петербург в октябре, но против других фаворитов уже играл. Победили дома «Локомотив» 1:0, а потом в гостях уступили Жиго и «Спартаку» – 2:1;

- как и «быки», «армейцы» начали чемпионат с гостевого поражения – 2:0 в Самаре, но у них всего одна ничья – против «Сочи» дома, и серия из трех побед подряд после дерби. Результаты в резонансе с еврокубковым стартом;

- между нынешними соперниками лишь один пункт разницы в таблице, который ЦСКА может отыграть с помощью домашней победы. Но у «Краснодара» своя задача – не позволить «Зениту» оторваться далеко и бесповоротно;

- старт у «быков» не совсем идеальный, если анализировать матчи – стоило обыграть «Ахмат» и единолично лидировать, но исторически особенный. «Краснодар» уже обновил свой лучший старт в РПЛ . У них после 10 туров в 2018 году было 19 пунктов, сейчас уже 20, но есть желание и возможности добраться до 23, сохранив первую строчку в таблице.

Прогноз «Соккер.ру»: Тут тест на характер. Читается два основных сценария. Если «Краснодар» рискует, а ЦСКА вынужден ответить – игра получается крутой и победной для одной из сторон (не обязательно для «быков»).