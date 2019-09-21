Пятью пять. «Рубин» - легкая жертва для «Зенита»?

вчера, 16:05

Первый из трех лидеров РПЛ завершит для себя первую треть чемпионата уже сегодня. «Соккер.ру» ищет интриги и подводные камни во встрече «Зенита» и «Рубина».

5 фактов о противостоянии «Рубина» и «Зенита»

1. Целую футбольную пятилетку — с 2007-го по 2012 год, в российском футболе правили «Зенит» и «Рубин», выигравшие пять титулов подряд на двоих. В 2007-м чемпионом впервые в российской истории стал «Зенит», в следующем году дебютный титул добыл «Рубин» и закрепил свой успех в 2009-м, чемпионаты 2010 и 2011/12 снова выиграл «Зенит».

2. В 37 матчах «Зенит» одержал 17 побед. По 10 матчей завершились вничью или успехами «Рубина». Разница мячей: 62 — 47.

3. В XXI веке «Зенит» регулярно переманивал лучших игроков «Рубина». Из Казани в Санкт-Петербург переезжали Алехандро Домингес, Сергей Семак, Александр Бухаров, Александр Рязанцев, Кристиан Ансалди, Соломон Рондон, Эльмир Набиуллин, Магомед Оздоев, Сердар Азмун. А этим летом «Зенит» нарушил все мыслимые приличия, когда подписал «Десятидневную Легенду» «Рубина» Алексея Сутормина.

4. Нынешний главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак забивал в матчах «Зенит» - «Рубин» за обе команды, был постоянным капитаном казанского клуба и примерял капитанскую повязку в «Зените».

5. В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились победами гостей.

5 реплик о «Зените»

1. К «Зениту» особое внимание как к действующему чемпиону России. Последней командой в РПЛ , сумевшей защитить титул, стал ЦСКА в сезоне 2013/14, после этого все стреляли одиночными.

2. Накануне матча с «Рубином» «Зенит» впервые за 3.5 года сыграл в Лиге чемпионов. Воссоединение состоялось в гостевом матче с «Лионом», результат — ничья 1:1.

3. В матче за Суперкубок России и в девяти турах РПЛ Сергей Семак стабильно использовал схему 4-4-2, а в лигочемпионском матче против «Лиона» неожиданно выстроил свою команду по другому лекалу — 3-4-1-2.

4. Против «Лиона» с первых минут сыграли Вячеслав Караваев и Йордан Осорио. Для венесуэльского защитника это был дебют за «Зенит», в РПЛ он еще не сыграл ни минуты, а Караваев впервые вышел в стартовом составе.

5. Освободившийся из тюрьмы Александр Кокорин приступил к тренировкам в составе «Зенита», но РФС не позволил «сине-бело-голубым» заявить форварда на сезон. Раньше весны Кокорин в официальных матчах сыграть не сможет.

5 реплик о «Рубине»

1. «Рубин» вернулся к схеме игры с четырьмя защитниками после двух сезонов под руководством Курбана Бердыева, в которых он использовал схему 3-Х-Х. Шаронов зачастую останавливает выбор на расстановке 4-1-4-1.

2. К матчу с «Зенитом» казанцы подошли с серией из трех поражений. После бодрого старта «Рубин» проиграл 5 из последних 6 матчей в РПЛ .

3. Роман Шаронов является главным тренером «Рубина» де-факто, но так как у молодого специалиста нет лицензии Pro, юридически эту должность занимает Эдуардо Докампо. «Рубин» и Шаронова в этом сезоне уже штрафовали за «демонстративное выполнение обязанностей главного тренера лицом без соответствующей лицензии».

4. У «Рубина» одна из худших атак в РПЛ — только 6 забитых мячей в 9 матчах. Столько же у «Ахмата» и «Динамо», меньше только у «Сочи» - 5 голов.

5. Лучший бомбардир «Рубина» в нынешнем сезоне забил два мяча, это Евгений Марков, который является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником «Зенита».

5 интриг матча «Зенит» - «Рубин»

1. Отомстит ли «Зенит» за прошлогоднее оскорбление? Предыдущий приезд «Рубина» на «Газпром Арену» завершился поражением хозяев со счетом 1:2, и тогда дублем в составе казанского клуба отметился центральный защитник Егор Сорокин.

2. Кто победит в дуэли тренеров? Роман Шаронов и Сергей Семак называют друг друга друзьями, они вместе выиграли два чемпионства в составе «Рубина», а сегодня впервые сойдутся в новом статусе.

3. Сыграет ли Сердар Азмун против бывшего клуба? Форвард получил повреждение в Лионе, с травмой забил гол в ворота французов, но все-таки покинул поле преждевременно. Есть риск, что игру с «Рубином» Азмун пропустит.

4. Вмешается ли VAR в выяснение футбольных отношений? На матче «Зенит» - «Рубин» будет работать бригада Сергея Карасева и VAR , с которым обеим командам уже приходилось встречаться в матчах против московских команд.

5. У нас не возникнет сомнений в честности борьбы? Очень, очень и очень странный трансфер Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» заставляет придирчиво относиться к соперничеству этих команд. Есть четкий намек на неуставные отношения, такие сигналы, особенно в российском футболе, нельзя игнорировать.

5 потенциальных звёзд матча «Зенит» - «Рубин»

1. Артем Дзюба. Лучший игрок «Зенита» на старте сезона, результативными действиями отмечается регулярно: уже забил 5 голов в РПЛ и сделал 3 «ассиста». Постарается выковать и победу над «Рубином».

2. Юрий Дюпин. Наверняка у вратаря будет много работы, если справится — станет героем. В прошлом сезоне Дюпину приходилось вытаскивать матчи для «Анжи».

3. Себастьян Дриусси. Аргентинец дебютировал в России как раз в матче с «Рубином», тогда принес «Зениту» победу, оформив дубль. Азмуна могут поберечь, а Дриусси выпустить в атаке в паре с Дзюбой. И тут-то Себастьян покажет себя во всей красе!

4. Роман Шаронов. Не вижу у «Рубина» в поле такого лидера, который может загрызть «Зенит», а вот на скамейке есть вожак. От выбора тактики и эмоций Шаронова многое будет зависеть, «Рубин» сможет добиться положительного результата, только если Роман Сергеевич будет в ударе.