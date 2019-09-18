Группа «D»: финалисты ЛЧ и «Локомотив» 

вчера, 15:00

У «Локомотива» в группе две команды из топ-5 рейтинга УЕФА . «Соккер.ру» оценивает квартет, где футболистам Сёмина нужно много везения.

Группа «D»: «Ювентус», «Атлетико», «Локомотив», «Байер»

«Ювентус» (5-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Маурицио Сарри (Италия)

Главные летние потери: кроме Аллегри, еще и футболисты. Канселу (ушел в «Ман Сити»), Кин (продали в «Эвертон»). Плюс Барцальи карьеру завершил, хотя это потеря больше для раздевалки.

Главные летние приобретения: де Лигт, Данило, Рабьо. Также Буффон – подписали играющего тренера за копейки по меркам зарплат в «Ювентусе».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победитель — 1984/1985, 1995/96.

Лидеры команды: Роналду, Кьеллини (из лазарета), Пьянич, Бонуччи, Буффон (в раздевалке).

Слабые места: неумение прыгнуть выше той планки, что задали при Аллегри. Без вопросов финалисты Лиги чемпионов, и в прошлом году, опередив «Аякс», могли добраться до Мадрида, но не победители турнира по духу. Также потеря Кьеллини может сказаться, как и появление новой метлы. Сарри - крутой, но в центре поля для его футбола маловато людей формата Жоржиньо, один Пьянич.

Сильные стороны: опыт, много чемпионского опыта, в составе нет юниоров, Кьеза пока «Фиорентину» не предал. Класс Криштиану – отдельной строкой, огромный плюс. Чемпионства сделали «Ювентус» рациональным, расчетливым и хитрым. В основе не каждого легко заменить, но состав солидный. Не случайно пятые в рейтинге УЕФА . Значит, успешные в ЛЧ .

Оптимальный состав (4-3-3): Щесны — Данило, Кьеллини (Бонуччи), де Лигт, Сандро — Хедира, Пьянич, Матюиди — Коста (Дибала), Игуаин, Роналду.

Прогноз «Соккер.ру»: первое или второе место в группе за ними. Зависит от того, насколько быстро Сарри адаптируется в Турине. Пока есть вопросы по игре и готовности. Но нет вопросов по задаче. Роналду хочет в финал, и в нашем опросе читатели верят в «Ювентус». Кстати, если уверены в том, что предскажете победителя ЛЧ – участвуйте в «Соккер-мании», там азарт и призы!

«Атлетико» (2-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Диего Симеоне (Аргентина)

Главные летние потери: Гризманн, Годин и Родри – в первую очередь, Эрнандес, Филипе Луис и Хуанфран – во вторую.

Главные летние приобретения: Жоау Фелиш, Маркос Льоренте, Киран Триппьер, Фелипе и Лоди – неплохих игроков набрали летом.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финалы — 1973/74, 2013/14, 2015/16.

Лидеры команды: Коке, Сауль, Облак, уже Фелиш, невзирая на юный возраст.

Слабые места: перемены, к которым нужно привыкнуть. Например, если сыграют в три центральных в ЛЧ , то это будет нечто новое. Плохая сыгранность – 3-4 необстрелянных человека на поле. Постройка команды вокруг 19-летнего парня, потери опытных и важных людей – тоже возможные минусы.

Сильные стороны: уверенность Симеоне в проекте, в котором остался. Класс исполнителей, наличие вариантов – в центре защиты, в опорной зоне, в центре атаки – Мората и Коста будут сражаться за время. Новые фланги тоже скорее плюс, старые уже не тянули.

Оптимальный состав (4-3-1-2): Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди— Коке, Партей, Сауль — Лемар — Фелиш, Мората (Диего Коста).

Прогноз «Соккер.ру»: в группах «Атлетико» не всегда на пике, поэтому может и одна-другая осечка будет, и первыми не обязательно окажутся. Но это фаворит и группы, и Лиги чемпионов. Хотя не самый главный, конечно.

«Байер» (27-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Петер Бош (Голландия)

Главные летние потери: Брандта забрал к себе Дортмунд. Больше потерь, которые заметно ослабили бы «Байер», усилив их прямых конкурентов, не было.

Главные летние приобретения: Демирбай из «Хоффенхайма» приехал за приличные деньги – 32 миллиона евро, и Муссу Диаби из ПСЖ выписали, хотя пока они не наиграли.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финал 2001/02.

Лидеры команды: Хаверц, Арангис, Та, братья Бендеры, Беллараби.

Слабые места: оборона у «Байера» так себе. Загадочно так себе, ведь может предложить прессинг, а персонально все – нормального уровня футболисты. Также команда Боша слишком смелая. Они открываются постоянно, давят высоко, могут заиграться. Но в целом – сильный коллектив.

Сильные стороны: Кай без Герды хорош, Хаверц растет. Фолланд вдруг стал результативным, фланги – техничные и острые. В опорной зоне один Арангис не всегда справляется, чем нужно пользоваться, но атакующий потенциал «Байера» немного пугает. Не Щесны и Облака, конечно, а вот Гильерме должен держать ушки на макушке.

Оптимальный состав (4-1-4-1): Градески – Л. Бендер, Та, С. Бендер, Венделл – Арангис – Беллараби, Хаверц, Демирбай (Амири), Бэйли – Фолланд.

Прогноз «Соккер.ру»: желаем немецким войскам поражения во всех футбольных битвах группы. Но допускаем, что «Байер» может оказаться сильнее, чем «Локомотив»…

«Локомотив» (40-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Юрий Сёмин (Россия)

Главные летние потери: Мануэл Фернандеш мог пригодиться, но вместо него привезли более интересного португальца. Игорь Денисов и Тарасов будут потерями только в случае травм тех, кто вышиб их на скамейку – Баринова или Крыховяка.

Главные летние приобретения: выкуп контракта Крыховяка у ПСЖ – большая удача, поляка с радостью забрали бы в топ-5 после прошлого сезона. Живоглядов, Мурильо и Джорджевич должны еще доказать полезность ставки, а вот Жоау Мариу – крутой перец, и соскучился по центральной роли на поле.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 1/8 финала — 2003/04 (единственные в этой группе, не игравшие в финале).

Лидеры команды: братья Миранчуки, Крыховяк, Чорлука, Гильерме.

Слабые места: подвести могут травмы, ведь их немало. Но если абстрагироваться от кадрового вопроса, то есть претензии к центру обороны, на флангах в защите не случайно выбор из нескольких исполнителей. В центре атаки нет форварда-лидера, а у Сёмина редко есть план «Б», если индивидуально никто не спасает.

Сильные стороны: недооценка со стороны соперников – раз. Стиль, который тактически близок к тому, что привыкли показывать «Атлетико» и «Ювентус». А вдруг у фаворитов будет ужасный вечер в идеальный для Сёмина момент? «Локомотив» опытный, рациональный, упрямый, когда все лучшие на поле.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – Баринов, Крыховяк – Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Мариу - Смолов.

Прогноз «Соккер.ру»: команда у Сёмина качественная, но в такой группе нужен фарт. Удача, чтобы занять третье место, ведь о втором грех заикаться. Тут бы не схлопотать 6 поражений подряд, плей-офф Лиги Европы при достойной игре – реальная задача-максимум.

Фишки группы

- в третий раз с 2014 года пересекаются в Лиге чемпионов «Ювентус» и «Атлетико». Камбэк имени Роналду помним, а до этого играли в группе. Пока в четырех матчах 2 победы испанцев, ничья 0:0 и 1 успех итальянцев;

- на счету Роналду 25 голов и 8 ассистов в 31 матче против «Атлетико». С учетом, что трибуны в Мадриде его оскорбляли весной – за что команда поплатилась в Турине, ждем от Криштиану новых приветов Облаку;

- в третий раз «Локомотив» пересекается с «Атлетико», но впервые – в Лиге чемпионов. В Кубке УЕФА сыграли в группе 1 раз (таким был тогда формат), счет - 3:3, а недавно случился вынос тела – 8:1 по сумме двух матчей;

- «Ювентус» был первым еврокубковым соперником «Локомотива» в истории. В 1993 году Сёмин проиграл Роберто Баджо и Раванелли оба матча (0:3 и 0:1), а вот с немцами из Леверкузена сыграют впервые;

- «Байер» начинал историю отношений с «Атлетико» с ничьих в группе – дважды по 1:1 в 2010-м, спустя годы навязал им борьбу в плей-офф – пришлось бить пенальти в 2015-м, а вот через два года вылетели после 2:4 в Леверкузене и 0:0 в Мадриде. Не самый удобный соперник для Симеоне;

- «Байер» и «Ювентус» играли однажды в группе, обменялись победами – после 4:0 в Италии был счет 3:1 в Германии. Причем тогда первый гол был на счету голкипера немцев – Бутт забил Буффону с пенальти. В том сезоне «Байер» дошел до финала, где проиграл Раулю и Зидану;