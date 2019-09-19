В Россию как домой. Проверенный враг

вчера, 15:15

«Краснодар» далеко не первый соперник «Базеля» из РПЛ . «Соккер.ру» готовит к боям с бывалым оппонентом в Европе.

Чертова дюжина матчей за плечами

Одиннадцать матчей провели футболисты «Базеля» против российских клубов в новейшее время, а еще два – до девяностых. С учетом двух гарантированных встреч с «быками» получится тринадцать матчей. Швейцарцы до нового года войдут в топ-10 самых частых соперников российских клубов в еврокубках за последние тридцать лет.

У «Рейнджерс» и «Севильи» сейчас по 14 матчей. У «Ливерпуля» - 15, у «Бенфики», «Андерлехта» и «Порту» - по 16. А лидируют пока гранды, у «Баварии», «Интера» и «Реала» по 18 игр против клубов из РПЛ . «Базель» сразу не опередит «Севилью» и «Рейнджерс», но это временно, ведь швейцарский клуб в цветах «Барселоны» часто попадает на россиян. А каковы, собственно, его успехи?

Очень неудобный для многих соперник

Сначала скажем о непарном матче – против «Ротора». Был когда-то Кубок Интертото – отбор в Кубок УЕФА , и на групповом этапе волгоградский клуб в 1995 году сыграл против швейцарцев. Был всего один матч, дома «Ротор» выиграл 3:2, потом добрался до финала Кубка Интертото, где уступил по сумме двух встреч «Генгаму» из-за правила выездного гола.

Только у «Ротора» положительная статистика против «сине-гранатовых», а вот четыре других соперника из РПЛ проиграли «Базелю» ровно половину своих матчей – 5 из 10. Например, для «Терека» (сейчас - «Ахмата»), швейцарцы стали вторым и последним соперником в Кубке УЕФА , хотя в первой игре была ничья 1:1, а вот во второй проиграли – 0:2, покинув еврокубки.

Грандов швейцарцы тоже не боятся

Они уступали интересному в девяностых «Ротору». Не без приключений, но прошли «Терек». Разве это серьезный соперник для ведущих российских клубов? Ретроспектива матчей против частых чемпионов «Зенита» и ЦСКА даст ответ. Когда в марте 2013 года «Базель» выпал в 1/8 финала Лиги Европы петербуржцам, то результат первого матча, мягко говоря, огорчил.

Команда Халка, Данни, Кержакова, Витселя, Семака, Денисова и Широкова схлопотала два безответных мяча. Казалось бы, есть еще домашний поединок – нужно стремиться отыграться, но «Базель» не минское «Динамо», поэтому гол Витселя заставил поверить в камбэк, но до финального свистка счет не изменился. «Зенит» довольно бездарно вылетел от швейцарского клуба.

А через четыре года пришла очередь ЦСКА . «Армейцы» были в группе Лиги чемпионов с МЮ , «Бенфикой» и «Базелем». Как легко догадаться, именно «сине-гранатовым» отводили потенциальное четвертое место, а вот «армейцы» мечтали побороться за выход в плей-офф с «орлами» из Португалии. Но в октябре 2017-го в Москве российский клуб проиграл «Базелю» 0:2, и хотя потом была победа 2:1 в гостях, второе место заняли швейцарцы. Пусть позже вылетели от МС в плей-офф, но ЦСКА и «Бенфику» опередили.

Атакующий «Спартак» - не помеха

Хотя «Краснодар» играет немного иначе, по философии в еврокубках на них скорее похожи «красно-белые», чем ЦСКА или «Зенит», которые не раз соглашались, что ради премиальных и очков в копилку УЕФА можно потерпеть, особенно в гостях. А вот «Спартак» нередко нарывался на размен ударами. Еще в 1970-м, ведя 3:0, позволили швейцарцам завершить матч со счетом 3:2. В ответном матче москвичи уступили 1:2, вылетели из КЕЧ .

А в 2002 году в группе Лиги чемпионов именно с поражения от «Базеля» началась знаменитая серия «Спартака» из шести поражений в квартете. Там еще были «Валенсия» и «Ливерпуль», не последние клубы континента, хотя и не первые. И если англичанам один гол засунули – единственный в шести матчах, то с «Базелем» дважды проиграли по 0:2. Прямо любимый счет швейцарцев в играх с клубами РПЛ !

Когда через много лет – в 2011 году, «Спартак» встретил старого обидчика, то казалось, что есть все предпосылки для красивой мести. И, стоит признать, небольшую сатисфакцию команда Карпина получила. Выиграли 3:2 в гостях, хвала Комбарову, Дзюбе и Джано, а дома, хотя проигрывали 0:1, МакГиди на 91-й минуте сравнял счет. «Спартак» прошел дальше, ведь дело было в плей-офф Лиги Европы, не в группе.

Потом прошли «Аякс» - две победы, 1:0 в гостях и 3:0 дома, а вот дальше родилась фраза «Фалькао к нам не поедет». «Порту» испепелил «красно-белых» сначала 5:1, а потом 5:2. Впрочем, с третьей попытки москвичам удалось не проиграть «Базелю», а успех против швейцарского клуба означал матчи против «Аякса», которые тоже получились удачными. Так что «Краснодару» достаточно учесть ошибки «красно-белых», и тогда можно будет сыграть сегодня на победу.

«Быки» могут обыграть «Базель»

Эту команду надо уважать, поскольку слишком часто били российские клубы за последние три десятилетия, чтобы верить, что «Базель» - слабый соперник. Эта команда захаживала в Лигу чемпионов, даже в плей-офф, о чем в Краснодаре только мечтают. Так что сегодня встречается опытный еврокубковый боец против сравнительно молодого, зато опасного.

«Быки» в нормальной форме. Отошли от унижения с «Олимпиакосом», нащупали новые связи после обидных травм. И хотя чудят в обороне, заставляя Сафонова отражать удары с «точки» и пропускать голы, невзирая на яркие спасения, атакующий потенциал у «Краснодара» очень высокий. Как видите по разнице мячей «Базеля» против клубов из РПЛ – 17 голов забили в 11 играх, а пропустили всего 11, причем от «Зенита» и ЦСКА всего трижды, они не из пугливых оппонентов.

Надо учесть, что у «Базеля» есть травмы – форварды Рикки ван Вольфсвинкель и Кемаль Адеми не должны потревожить Спайича и Мартыновича, но проблемы Марселя Коллера – бывшего тренера сборной Австрии, которая дважды обыгрывала по 1:0 сборную России в квалификации к Евро-2016, не должны влиять на подготовку футболистов Мусаева к игре. Например, новую привычку «быков» пропускать по два гола за матч, хорошо бы искоренить.

Южане показывают свои амбиции

«Краснодар», как самый яркий претендент на дебют в групповом раунде Лиги чемпионов от России, в ближайшие годы должен демонстрировать готовность переигрывать клубы из Швейцарии или Турции. Стартуют в гостях против «Базеля», и задача понятная – выиграть, но при этом учесть, что соперник опаснее для российских команд, чем хотелось бы. Не только Спайич видит схожесть в подходе «Базеля» и «Краснодара», команды смелые и острые.

Сегодня могут как отказаться от естества в угоду результату, так и порадовать ударами. В любом случае, должны обозначить готовность к борьбе за высокие места в группе. Удачи «Краснодару» и сил на привычно зрелищную игру. Но пусть учтут горький опыт «Терека», ЦСКА , «Зенита» и «Спартака». Все эти команды уступали «Базелю», финишируя ниже в таблице или вылетая из плей-офф. Пора прекращать уступать этим швейцарцам. Команда у них хорошая, но этих ребят в прошлом сезоне из ЛЧ выбил ПАОК , а в этом – австрийский ЛАСК .