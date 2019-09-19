«Арсенал», МЮ и другие фавориты Лиги Европы

вчера, 18:04

«Краснодар» и ЦСКА должны верить в себя, но в день старта группового раунда «Соккер.ру» выделяет главных претендентов на кубок.

Фавориты из группового раунда

«Манчестер Юнайтед»

Главный фаворит, по мнению букмекеров. Ставка на победу команды Сульшера сейчас всего 6.0, хотя сезон долгий, а МЮ себе ничего в ЛЕ не гарантировал. Зато у Погба есть опыт победы с Моуриньо, а у англичан - потребность приковать внимание к клубу. «Юнайтед» не кажется главным фаворитом, поскольку здесь есть еще скрытые лидеры гонки, о которых чуть ниже. Но один из самых богатых клубов мира играет в ЛЕ , а значит – нужно брать кубок.

«Арсенал»

Бедные «канониры» уже не знают, что еще сделать, чтобы выиграть еврокубок. Эмери назначили – а он специалист по турниру, вышел весной в финал. Вот только проиграли соседям из «Челси», а после покупки Давида Луиса начали чудить в защите так, как чудили ранее, но еще оригинальнее. Ошибался не только бразилец, все игроки «Арсенала» пока немножко как Николя Пепе – не оправдывают надежд. При этом состав приличный, Лено и Обамеянг заслуживают еще один финал, где должны сыграть успешнее.

«Севилья»

Не стоит игнорировать команду Лопетеги? Хулен может, имея в распоряжении очень опытный состав – Навасу, Нолито, Фернандо, Эрнандесу, Банеге, Васкесу и Вацлику за тридцать, далеко забраться в Лиге Европы. В испанский клуб вернулся Мончи, во время правления которого выигрывали еврокубки пачками. И хотя не сказать, что нынешний состав «Севильи» лучше того, что был во времена Крыховяка, Гамейро и Витоло, спустя четыре года после победы над «Ливерпулем» снова могут метить в финал.

«Лацио»

Для Симоне Индзаги важно найти смысл в работе этого состава «Лацио». Да, денег меньше, чем у конкурентов. Гениальных трансферных ходов тоже не густо. Зато «Лацио», как та же «Фиорентина», скорее не может использовать свой потенциал на сто процентов, нежели уже прыгнул выше головы. Чем они хуже «Аталанты», что ужасно дебютировала, но попала в ЛЧ ? А поскольку «орлы» выиграли Кубок Италии – прокачали умение играть на выбывание, то при удачном жребии будут не первым, но одними из фаворитов. «Днепр», «Марсель» и «Арсенал» были в финалах, хотя не специалисты по еврокубкам.

«Рома»

Как и соседи по стадиону, «волки» - команда, которая не может четко сформулировать, а ради чего, собственно, собрались? «Рома» не стала главным конкурентом «Ювентусу» в борьбе за Скудетто, хотя годами об этом мечтали. Зато у римлян есть немного американских денег, есть полуфинал Лиги чемпионов – убедили, что умеют играть в футбол. Уже нет Алиссона и Салаха, но есть Джеко, Пеллегрини, Мхитарян, Юндер, Клюйверт и остальные. Состав не хуже, чем у ряда финалистов недавнего прошлого, и Фонсеку мотивировать не нужно – португалец хочет в финал еврокубка.

Потенциальные фавориты из ЛЧ

«Тоттенхэм»

Конечно, из группы с «Црвеной Звездой» и «Олимпиакосом» тяжело вылететь. Но всякое бывает. И если «шпоры» вдруг попадут в Лигу Европы, то в плей-офф сразу станут главными фаворитами. Финалисты Лиги чемпионов – раз. Не потеряли ключевых игроков прошлым летом, хотя Фердинанд правильно советует Кейну сменить клуб – два. Заждались трофеев, победа в ЛЧ вряд ли светит, ведь игру команды Почеттино изучили. Пик прошли, но они сильнее, чем «Арсенал» и МЮ , следовательно – фавориты для Лиги Европы, если там окажутся.

«Зальцбург»

Скорее всего, «Наполи» и «Ливерпуль» не упустят возможность наградить австрийцев всего третьим местом в квартете, где Халанд начал с хет-трика за первый тайм в ворота «Генка» в девятнадцать лет в дебютной игре в Лиге чемпионов. У «Зальцбурга» интересная команда, им просто не повезло с группой ЛЧ . А вот в ЛЕ в плей-офф, если жеребьевка будет удачной и, например, сведет вместе «Арсенал» и МЮ в полуфинале, то австрийцы могут оказаться во втором. Не похожи «быки» на «Аякс» тен Хага, не настолько крутые. Но на «Аякс» Боша – вполне.

«Валенсия», «Челси» или «Аякс»

Если любой из группы «Зенита» будет фаворитом ЛЕ второго эшелона – даже «Лейпциг», не говоря о «Лионе», то если из этой группы вылетит с третьего места «Челси» - сразу прыгнет в лигу «А». Чемпионы прошлого сезона с молодым тренером и юными лидерами могут оказаться в списке главных претендентов. У «Севильи» были серии из побед, чем лондонцы хуже? Кроме того, если «Аякс» вдруг вылетит в ЛЕ , то вспомнит о своем финале, а если «Валенсия» - о полуфинале весной. Солидные у «Лилля» соперники.

«Интер» или «Боруссия» Д

Конечно, пока «Боруссия» Д и «Барселона» не опередили миланский клуб. Но если итальянцы со «Славией» сыграли 1:1, то вряд ли Конте до нового года успеет поставить игру, что позволит финишировать выше немцев и испанцев. Из этой группы любой третий лишний окажется фаворитом плей-офф Лиги Европы, когда весной там окажется. Вариант, что «Барселона» вылетает с третьего места, пока не рассматриваем, но и фанаты «Интера», и поклонники «Боруссии» Д соскучились по большим финалам. Конте и Фавр тоже не откажутся от трофея, который весной получил Сарри.

Мнение читателей. Кто выиграет Лигу Европы?

Отвечая на этот вопрос, можете выиграть призы в «Соккер-мании» по Лиге Европы, ведь всегда интересно предугадать, кто станет победителем, а потом сравнить ожидания и реальность. Почему-то кажется, что в 2020 году победителем станет не очевидный фаворит – «Манчестер Юнайтед», и не «Арсенал», а скорее команда, вылетевшая из Лиги чемпионов.

Пока трудно назвать ее имя, ведь в потенциальном списке даже «Аякс», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» - полуфиналисты ЛЧ прошлого сезона. Будь у «Реала» группа более сложной, даже у них появился бы соблазн слетать на уровень ниже, но скорее фаворита ждем из пары «Интера» и «Боруссии» Д. Многое в Лиге Европы определяет отношение к турниру, но просто посмотрите на список.

Клубы из АПЛ – неприлично богатые и знаменитые, интересные команды из Серии А, где у всех нет европейских успехов давным-давно. А еще - привычно хитрые испанцы. И если вдруг «Локомотив» выбьет многомиллионный «Атлетико» (помечтаем) в Лигу Европы, то одним фаворитом будет больше. Как видите, решение УЕФА учредить еще один европейский кубок не кажется странным.

В плей-офф ЛЕ , кроме представленных выше, весной могут оказаться «Зенит», «Шахтер», «Лион», «Бенфика», «Лейпциг», «Аталанта» и «Байер». Из групп ЛЕ должны выходить «Порту», «Вулверхэмптон», «Вольфсбург», ПСВ , ЦСКА и «Краснодар». Очень солидная компания собирается, где и клубы, которым хочется стабильно играть в ЛЧ – МЮ и «Арсенал», и команды, которые не стоит недооценивать, вроде «Севильи», «Лацио» и «Ромы».

Победителя Лиги Европы выбрать еще сложнее, чем будущего обладателя кубка Лиги чемпионов.