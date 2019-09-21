Миланское испытание

вчера, 10:45

«Милан» и «Интер» перед стартом очередного сезона заявляли о громких целях и больших амбициях. «Соккер.ру» - о предстоящей проверке в очной встрече.

Положение дел

Все, что происходило с «Миланом» и «Интером» до сих пор, можно назвать легкой разминкой. Серьезных соперников в Серии А пока они не встречали, да и всего-то прошло три тура. Очень преждевременно было бы говорить о готовности команд к сезону однозначно. Хотя кое-что уже можно разглядеть. Например, «Милан» сразу начал с пробуксовки и проиграл на выезде «Удинезе» (0:1). Правда, потом исправился и одержал две победы – над «Брешией» (1:0) и «Вероной» (1:0). В любом случае такие победы тяжело назвать убедительными, а стартовое поражение – показательным.

К игре «Милана» много вопросов, а ответить может в том числе эта встреча. Положение дел «Интера» более однозначное. «Нерадзурри» вообще единственные, кто за три тура не потерял ни одного очка. Старт оказался эффектным – с разгрома над «Лечче» (4:0), потом были более трудные победы над «Кальяри» (2:1) и «Удинезе» (1:0). И все бы ничего, но на этой же неделе «Интер» стартовал в Лиге чемпионов, и там несколько разочаровал, сыграв дома вничью со «Славией» (1:1). Причем ушел от поражения в самый последний момент. Словом, даже вроде как убедительно стартовавший «Интер» имеет вопросы по игре.

История отношений

У противостояния такого ранга история должна быть очень богатой и насыщенной. «Милан» и «Интер» встречались друг с другом 181 раз. Причем ни у одного из соперников нет какого-то увесистого преимущества. «Милан» победил 57 раз, столько же раз фиксировалась ничья, а у «Интера» 67 побед. Но тут гораздо показательнее последние годы. В прошлом сезоне, например, «нерадзурри» упрочили свой отрыв в этом очном противостоянии, одержав две победы.

В драматичном условном домашнем поединке они вырвали победу в последний момент благодаря голу Мауро Икарди, который уже в ПСЖ . А на условном выезде выиграли в результативном противостоянии – 3:2. К слову, чередование каких-то сверхзакрытых и скучных матчей с эффектными и результативными – это тренд не только данного противостояния, но и всего, что происходит в Италии на старте сезона. Тут тебе и унылые 1:0, и размашистые 4:3 с заковыристыми сценариями. Это все расширяет диапазон возможных сюжетов, которые могут показать команды сегодня.

Ориентировочный состав «Милана»: Доннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Билья, Чалханоглу, Пакета, Сусо, Пёнтек.

Ориентировочный состав «Интера»: Ханданович, Д’Амброзио, Годин, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино, Брозович, Сенси, Лукаку, Мартинес.

Большой простор для тактического разнообразия предусматривает отсутствие кадровых проблем у команд. У «Интера» с этим все прекрасно – все в строю. Разве что у кого-то может быть чуть больше накопившейся усталости за счет игры посреди недели в Лиге чемпионов. «Милан» же лишен этой радости, поэтому может сосредоточиться только на оттачивании игры в Серии А. Марко Джампаоло как раз жаловался, что ему нужно время на адаптацию к команде, а коллективу нужно привыкнуть к нему и друг к другу. Времени полно.

А вот потери все же есть. Это травмированный Маттиа Кальдара и дисквалифицированный Давиде Калабрия, который схватил красную карточку в прошлом туре. Впрочем, нельзя говорить и о том, что у «Интера» все отлажено. Все-таки Антонио Конте тренер своеобразный, специфический, который многое, если не всё, перестраивает под себя. Освоиться в его игре с ходу ни у кого не получается. К тому же «Интер» произвел по традиции много манипуляций на трансферном рынке.

В отличие от «Милана», кстати, который изменил себе и не стал по традиции разрушать все в составе и строить заново, проводя массовые безумные закупки. Немного решили остепениться. Тогда как «Интер» вовсю был переломан, перелопачен и теперь предстает в новом свете. Если говорить о составах глобально, то стоимость их, по оценке Transfermarkt, у команд сопоставима. Оба клуба уступают только «Ювентусу» и «Наполи» по этому показателю, причем отстают прилично так. Состав «Интера» стоит около 535 миллионов евро, а «Милана» - в пределах 511 миллионов.

Антонио Конте (главный тренер «Интера»):

У нас с Джампаоло свои пути. И он заслужил шанс поработать с «Миланом». Он одержим футболом, как и я. Мы всегда играем на победу. Но в каждом матче есть подводные камни. Каждая победа приносит энтузиазм и позитив, если она достигнута правильным образом. В то же время победа может даже привести к последующему провалу, если неправильно к ней отнестись. Поэтому мы должны уметь справляться с разными ситуациями. В прошлом «Интер» во многом обвиняли. Я не хочу об этом говорить. За последние годы «Интер» в любом случае переживал и взлеты, и падения.

Марко Джампаоло (главный тренер «Милана»):

У дерби своя атмосфера. Это очень важная игра, которая подстегивает. У дерби своя история. Я сталкивался с этим в Генуе, поэтому знаю, что это значит для фанатов и клуба. Это важный вызов. Фаворит ли «Интер»? Я не знаю, как он войдет в игру. Дерби всегда уникально, никакие предсказания тут не работают. Я верю в свою команду и знаю, как мы будем играть. Мы должны сохранять спокойствие и уметь получать удовольствие от игры.

Отношение тренеров к встрече явно философское. Для них это важный экзамен, чуть ли не первый в новом сезоне. К назначению Джампаоло многие отнеслись скептически. Успех в игре над «Интером» грозного Конте придаст уверенности «Милану» и снимет давление с его тренера. В то же время успех самого Конте укрепит «нерадзурри» в статусе одного из фаворитов Серии А. Ведь именно на «Интер» сейчас смотрят как на клуб, который способен сбросить «Ювентус» с вершины.