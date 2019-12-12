Расклад в группах перед последним туром ЛE

В отличии от Лиги чемпионов (далее-ЛЧ) 1-е место в Лиги Европы (далее-ЛЕ) не дает преимуществ при жеребьевке и 3-е не дает прав на участие в следующем турнире. Итак…
Севилья, Селтик, Манчестер Юнайтед, вышли в раунд плей-офф после 4 тура.
Брага, «Вулверхэмптон, Вольфсбург, Гент ,Эспаньол, Арсенал, Базель, Спортинг, LASK вышли в раунд плей-офф после 5 тура.
Анализ по группам (состав согласно корзин)
GROUP A »Севилья« (Испания), АПОЕЛ (Кипр), »Карабах« (Азербайджан), »Дюделанж« (Люксембург)
Севилья уже вышла!!! Дюделанж уже сыграл обе игры с Севильей и не понятно преимущество это или нет. В борьбе за 2-ю путевку небольшое преимущество у АПОЕЛ.
На 3-их 1 путевка . Все решится в последнем туре.
Предстоят матчи АПОЕЛ - Севилья , Карабах - Дюделанж
При варианте равенства очков у пары Карабах - АПОЕЛ (2-2, 1-2) преимущество у АПОЭЛ. Фактор немотивированной , но Севильи сродни Барсе в споре Интера и Боруссии. Как-то сложится.
GROUP B „Динамо“ Киев (Украина) „Копенгаген“ (Дания) „Мальме“ (Швеция) „Лугано“ (Швейцария)
Предстоят матчи Динамо - Лугано ; Копенгаген - Мальме
Все 10 игр закончились с разницей не более +1!!! Динамо нужно только выигрывать. Далее … могут появится пары с одинаковым кол-вом очков. Динамо- Мальме(1-0, 3-4) и Динамо – Копенгаген(1-1, 1-1). Динамо в обеих случаях пройдет далее (в случае с Копенгагеном за счет кол-ва забитых мячей(сейчас 7 против 6) …
GROUP С „Базель“ (Швейцария), „Краснодар“ (Россия), „Хетафе“ (Испания), „Трабзонспор“ (Турция)
Играют Базель - Трабзонспор, Хетафе - Краснодар
Базель – лидер. Есть вариант, что 3 клуба наберут по 10 очков. Кол-во очков среди тройки „Базель“ (6), „Краснодар“ (4), „Хетафе“ (4). Т.е Базель уже в весне!!! В паре Краснодар-Хетафе (1-2, ничья) и Краснодар в пролете. Краснодару нужна только победа.
GROUP D „Спортинг“ (Португалия). ПСВ (Нидерланды), „Русенборг“ (Норвегия), ЛАСК (Австрия)
Играют Спортинг – ЛАСК ; ПСВ - Русенборг
Есть вариант с PSV и LASK по 10 очков (0-0, 1- 4) . Т.о. Спортинг и LASK уже в весне.
GROUP E „Лацио“ (Италия), „Селтик“ (Шотландия), „Ренн“ (Франция), „Клуж“ (Румыния)
Играют Ренн - Лацио ; Клуж - Селтик
Если Селтик выступит подобно Барсе, есть малая вероятность что у пары Клуж – Лацио будет по 9 очков с преимуществом у Лацио по личным встречам (2-1, 0-1).
GROUP F „Арсенал“ (Англия), „Айнтрахт“ (Франкфурт-на-Майне, Германия), „Стандард“ (Бельгия), „Гимарайнш“ (Португалия)
Играют Айнтрахт - Гимарайнш ; Стандард - Арсенал
Есть вариант, что Айнтрахт, Стандард и Арсенал наберут по 10 очков. И в играх между собой по 6 очков. Разница мячей Айнтрахт(-2), Стандард(-4) и Арсенал(+6). Есть вариант, что пара Стандард - Арсенал наберут по 10 очков (0-4 и будущая победа). Т. о образом Стандарту в личной встрече нужно выиграть 4-0 и т.п.
GROUP G „Порту“ (Португалия) „Янг Бойз“ (Швейцария), „Фейеноорд“ (Нидерланды) „Рейнджерс“ (Шотландия)
Игры Порту – Фейеноорд Рейнджерс - Янг Бойз решат все!!!
Ровная группа.
При равенстве очков в паре Порту – Янг Бойз (2-1, 2-1) последние уступают.
При равенстве очков в паре Янг Бойз - Фейенорд (2-0, 1-1) уступает уже Фейенорд.
При равенстве очков в паре Рейнджерс - Фейенорд (1-0, 2-2) уступает опять Фейенорд.
Фейенорду нужна не только своя победа и но и Рейнджерс!!! Двойная фантастика.
Теперь Янг Бойз. Ему нужно набирать очки и обязательно больше, чем в паралельном матче Порту. Но победа оставит позади Рейнджерс. Так что дремать нельзя никому.
GROUP H ЦСКА (Россия) „Лудогорец“ (Болгария) „Эспаньол“ (Испания) „Ференцварош“ (Венгрия)
Играют Эспаньол - ЦСКА и в очном споре за 2-ю путевку в матче Лудогорец – Ференцварош, которому нужна выездная победа.
GROUP I „Вольфсбург“ (Германия), „Гент“ (Бельгия), „Сент-Этьен“ (Франция) „Александрия“ (Украина)
Вольфсбург и Гент поставили все на свои места еще в 5 туре и оставшиеся игры Вольфсбург -Сент-Этьен; Гент – Александрия не имеют турнирного значения.
GROUP J „Рома“ (Италия), „Боруссия“ (Менхенгладбах, Германия), „Истанбул Башакшехир“ (Турция), „Вольфсберг“ (Австрия)
Играют Рома – Вольфсберг и Боруссия» (Менхенгладбах) - Истанбул
Вольфсберг даже в теории не сможет уйти с 4-го места. В случаи равенства очков в паре Истанбул – Вольфсберг (1-0, 0-3) уступает.
В случаи равенства очков в паре Рома – Боруссия (1-1, 1-2) ;в паре Рома – Истанбул (4-0, 0-3) . Рома не допустит такой фантастики и выйдет в весну
Менхенгладбах - Истанбул в очной встрече разыграют 2-ю путевку.
GROUP K «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» (Словакия)
Играют Вулверхэмптон – Бешикташ; Слован – Брага . Все стало ясно после 5-го тура.
GROUP L «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ (Нидерланды)
В 6-м туре формальные, но принципиальные матчи МЮ – АЗ; Партизан - Астана
Бомбардиры забили мало. Лучший - Мунир из Севильи, Bruno Fernandes(Sporting), Morelos(Ranger) – 5 голов. Ср.результативность - 3.00 (180 голов / 60 матчей.)
48 клубов представляют 25 стран.
Новички для данного раунда Дюделанж, Александрия