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Расклад в группах перед последним туром ЛE

вчера, 16:41

В отличии от Лиги чемпионов (далее-ЛЧ)  1-е место в Лиги Европы (далее-ЛЕ) не дает преимуществ при жеребьевке и 3-е не дает прав на участие в следующем турнире. Итак…

Севилья, Селтик, Манчестер Юнайтед, вышли в раунд плей-офф после 4 тура.

Брага, «Вулверхэмптон, Вольфсбург, Гент ,Эспаньол, Арсенал, Базель, Спортинг, LASK вышли в раунд плей-офф после 5 тура.

Анализ по группам (состав согласно корзин)

GROUP A »Севилья« (Испания), АПОЕЛ (Кипр), »Карабах« (Азербайджан), »Дюделанж« (Люксембург)

Расклад в группах перед последним туром ЛE

Севилья уже вышла!!!  Дюделанж уже сыграл обе игры с Севильей и не понятно преимущество это или нет.  В борьбе за 2-ю путевку небольшое преимущество у АПОЕЛ.

На 3-их 1 путевка . Все решится в последнем туре.

Предстоят матчи  АПОЕЛ - Севилья , Карабах - Дюделанж

При варианте равенства очков у пары Карабах - АПОЕЛ (2-2, 1-2) преимущество у АПОЭЛ. Фактор немотивированной , но Севильи сродни Барсе в споре Интера и Боруссии. Как-то сложится.

GROUP B „Динамо“ Киев (Украина) „Копенгаген“ (Дания) „Мальме“ (Швеция) „Лугано“ (Швейцария)

Расклад в группах перед последним туром ЛE

Предстоят матчи Динамо - Лугано ;  Копенгаген - Мальме

Все 10 игр закончились с разницей  не более +1!!! Динамо нужно только выигрывать. Далее … могут появится пары с одинаковым кол-вом очков. Динамо- Мальме(1-0, 3-4) и Динамо – Копенгаген(1-1, 1-1). Динамо в обеих случаях пройдет далее (в случае с Копенгагеном за счет кол-ва забитых мячей(сейчас 7 против 6) …

 

GROUP С „Базель“ (Швейцария), „Краснодар“ (Россия), „Хетафе“ (Испания), „Трабзонспор“ (Турция)

Расклад в группах перед последним туром ЛE

Играют Базель - Трабзонспор, Хетафе - Краснодар

Базель – лидер. Есть вариант, что 3 клуба наберут по 10 очков. Кол-во очков среди тройки „Базель“ (6), „Краснодар“ (4), „Хетафе“ (4). Т.е Базель уже в весне!!! В паре Краснодар-Хетафе (1-2, ничья) и Краснодар в пролете.  Краснодару нужна только победа.

GROUP D „Спортинг“ (Португалия). ПСВ (Нидерланды), „Русенборг“ (Норвегия), ЛАСК (Австрия)

Расклад в группах перед последним туром ЛE

Играют Спортинг – ЛАСК ; ПСВ  - Русенборг

Есть вариант с PSV и LASK по 10 очков (0-0, 1- 4) . Т.о. Спортинг и LASK уже в весне.

 

GROUP E „Лацио“ (Италия), „Селтик“ (Шотландия), „Ренн“ (Франция), „Клуж“ (Румыния)

Расклад в группах перед последним туром ЛE

Играют Ренн - Лацио ; Клуж - Селтик

Если Селтик выступит подобно Барсе,  есть малая вероятность что у пары Клуж – Лацио  будет по 9 очков с преимуществом у Лацио по личным встречам (2-1, 0-1).

 

GROUP F „Арсенал“ (Англия), „Айнтрахт“ (Франкфурт-на-Майне, Германия), „Стандард“ (Бельгия), „Гимарайнш“ (Португалия)

Расклад в группах перед последним туром ЛE

Играют Айнтрахт - Гимарайнш ;  Стандард - Арсенал

Есть вариант, что Айнтрахт, Стандард и Арсенал наберут по 10 очков. И в играх между собой по 6 очков. Разница мячей Айнтрахт(-2), Стандард(-4) и Арсенал(+6). Есть вариант, что  пара Стандард - Арсенал наберут по 10 очков (0-4 и будущая победа). Т. о образом Стандарту в личной встрече нужно выиграть 4-0 и т.п.

 

GROUP G „Порту“ (Португалия) „Янг Бойз“ (Швейцария), „Фейеноорд“ (Нидерланды) „Рейнджерс“ (Шотландия)

Расклад в группах перед последним туром ЛE

Игры Порту – Фейеноорд  Рейнджерс - Янг Бойз решат все!!!

Ровная группа.

При равенстве очков в паре Порту – Янг Бойз (2-1, 2-1) последние уступают.

При равенстве очков в паре Янг Бойз  - Фейенорд (2-0, 1-1) уступает уже Фейенорд.

При равенстве очков в паре Рейнджерс  - Фейенорд (1-0, 2-2) уступает опять Фейенорд.

Фейенорду нужна не только своя победа и но и Рейнджерс!!! Двойная фантастика.

Теперь Янг Бойз. Ему нужно набирать очки и обязательно больше, чем в паралельном матче Порту. Но победа оставит позади Рейнджерс. Так что дремать нельзя никому.

 

GROUP H ЦСКА (Россия) „Лудогорец“ (Болгария) „Эспаньол“ (Испания) „Ференцварош“ (Венгрия)

Расклад в группах перед последним туром ЛE

Играют Эспаньол - ЦСКА и в очном споре за 2-ю путевку в матче Лудогорец – Ференцварош, которому нужна выездная победа.

GROUP I „Вольфсбург“ (Германия), „Гент“ (Бельгия), „Сент-Этьен“ (Франция) „Александрия“ (Украина)

Расклад в группах перед последним туром ЛE

Вольфсбург и Гент поставили все на свои места еще в 5 туре и оставшиеся игры Вольфсбург -Сент-Этьен; Гент – Александрия не имеют турнирного значения.

 

GROUP J „Рома“ (Италия), „Боруссия“ (Менхенгладбах, Германия), „Истанбул Башакшехир“ (Турция), „Вольфсберг“ (Австрия)

Расклад в группах перед последним туром ЛE

Играют Рома – Вольфсберг и  Боруссия» (Менхенгладбах) -  Истанбул

Вольфсберг даже в теории не сможет уйти с 4-го места. В случаи равенства очков в паре Истанбул – Вольфсберг (1-0, 0-3) уступает.

В случаи равенства очков в паре Рома –  Боруссия  (1-1, 1-2) ;в паре Рома – Истанбул            (4-0, 0-3) . Рома не допустит такой фантастики  и выйдет в весну

Менхенгладбах -  Истанбул в очной встрече разыграют 2-ю путевку.

 

GROUP K  «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» (Словакия)

Расклад в группах перед последним туром ЛE

Играют Вулверхэмптон – Бешикташ; Слован – Брага .  Все  стало ясно после 5-го тура.

 

GROUP L «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ (Нидерланды)

Расклад в группах перед последним туром ЛE

В 6-м туре формальные, но принципиальные матчи МЮАЗ; Партизан - Астана

Бомбардиры забили мало. Лучший - Мунир из Севильи, Bruno Fernandes(Sporting), Morelos(Ranger) – 5 голов. Ср.результативность - 3.00 (180 голов / 60 матчей.)

48 клубов представляют 25 стран.

Новички для данного раунда Дюделанж, Александрия

 

 

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