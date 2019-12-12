Расклад в группах перед последним туром ЛE

вчера, 16:41

В отличии от Лиги чемпионов (далее- ЛЧ ) 1-е место в Лиги Европы (далее- ЛЕ ) не дает преимуществ при жеребьевке и 3-е не дает прав на участие в следующем турнире. Итак…

Севилья , Селтик , Манчестер Юнайтед, вышли в раунд плей-офф после 4 тура.

Брага, «Вулверхэмптон, Вольфсбург, Гент ,Эспаньол, Арсенал, Базель, Спортинг, LASK вышли в раунд плей-офф после 5 тура.

Анализ по группам (состав согласно корзин)

GROUP A » Севилья « ( Испания ), АПОЕЛ ( Кипр ), » Карабах « ( Азербайджан ), » Дюделанж « ( Люксембург )

Севилья уже вышла!!! Дюделанж уже сыграл обе игры с Севильей и не понятно преимущество это или нет. В борьбе за 2-ю путевку небольшое преимущество у АПОЕЛ .

На 3-их 1 путевка . Все решится в последнем туре.

Предстоят матчи АПОЕЛ - Севилья , Карабах - Дюделанж

При варианте равенства очков у пары Карабах - АПОЕЛ (2-2, 1-2) преимущество у АПОЭЛ . Фактор немотивированной , но Севильи сродни Барсе в споре Интера и Боруссии. Как-то сложится.

GROUP B „Динамо“ Киев ( Украина ) „ Копенгаген “ ( Дания ) „ Мальме “ ( Швеция ) „ Лугано “ ( Швейцария )

Предстоят матчи Динамо - Лугано ; Копенгаген - Мальме

Все 10 игр закончились с разницей не более +1!!! Динамо нужно только выигрывать. Далее … могут появится пары с одинаковым кол-вом очков. Динамо- Мальме(1-0, 3-4) и Динамо – Копенгаген(1-1, 1-1). Динамо в обеих случаях пройдет далее (в случае с Копенгагеном за счет кол-ва забитых мячей(сейчас 7 против 6) …

GROUP С „ Базель “ ( Швейцария ), „ Краснодар “ ( Россия ), „ Хетафе “ (Испания), „ Трабзонспор “ ( Турция )

Играют Базель - Трабзонспор, Хетафе - Краснодар

Базель – лидер. Есть вариант, что 3 клуба наберут по 10 очков. Кол-во очков среди тройки „ Базель “ (6), „ Краснодар “ (4), „ Хетафе “ (4). Т.е Базель уже в весне!!! В паре Краснодар-Хетафе (1-2, ничья) и Краснодар в пролете. Краснодару нужна только победа.

GROUP D „ Спортинг “ ( Португалия ). ПСВ ( Нидерланды ), „ Русенборг “ ( Норвегия ), ЛАСК ( Австрия )

Играют Спортинг – ЛАСК ; ПСВ - Русенборг

Есть вариант с PSV и LASK по 10 очков (0-0, 1- 4) . Т.о. Спортинг и LASK уже в весне.

GROUP E „ Лацио “ ( Италия ), „ Селтик “ ( Шотландия ), „ Ренн “ ( Франция ), „ Клуж “ ( Румыния )

Играют Ренн - Лацио ; Клуж - Селтик

Если Селтик выступит подобно Барсе, есть малая вероятность что у пары Клуж – Лацио будет по 9 очков с преимуществом у Лацио по личным встречам (2-1, 0-1).

GROUP F „ Арсенал “ ( Англия ), „ Айнтрахт “ (Франкфурт-на-Майне, Германия ), „ Стандард “ ( Бельгия ), „ Гимарайнш “ ( Португалия )

Играют Айнтрахт - Гимарайнш ; Стандард - Арсенал

Есть вариант, что Айнтрахт, Стандард и Арсенал наберут по 10 очков. И в играх между собой по 6 очков. Разница мячей Айнтрахт(-2), Стандард(-4) и Арсенал(+6). Есть вариант, что пара Стандард - Арсенал наберут по 10 очков (0-4 и будущая победа). Т. о образом Стандарту в личной встрече нужно выиграть 4-0 и т.п.

GROUP G „ Порту “ ( Португалия ) „ Янг Бойз “ ( Швейцария ), „ Фейеноорд “ ( Нидерланды ) „ Рейнджерс “ ( Шотландия )

Игры Порту – Фейеноорд Рейнджерс - Янг Бойз решат все!!!

Ровная группа.

При равенстве очков в паре Порту – Янг Бойз (2-1, 2-1) последние уступают.

При равенстве очков в паре Янг Бойз - Фейенорд (2-0, 1-1) уступает уже Фейенорд.

При равенстве очков в паре Рейнджерс - Фейенорд (1-0, 2-2) уступает опять Фейенорд.

Фейенорду нужна не только своя победа и но и Рейнджерс!!! Двойная фантастика.

Теперь Янг Бойз. Ему нужно набирать очки и обязательно больше, чем в паралельном матче Порту. Но победа оставит позади Рейнджерс. Так что дремать нельзя никому.

GROUP H ЦСКА ( Россия ) „Лудогорец“ ( Болгария ) „Эспаньол“ ( Испан ия ) „Ференцварош“ ( Венгрия )

Играют Эспаньол - ЦСКА и в очном споре за 2-ю путевку в матче Лудогорец – Ференцварош, которому нужна выездная победа.

GROUP I „ Вольфсбург “ ( Германия ), „ Гент “ ( Бельгия ), „ Сент-Этьен “ ( Франция ) „ Александрия “ ( Украина )

Вольфсбург и Гент поставили все на свои места еще в 5 туре и оставшиеся игры Вольфсбург -Сент-Этьен; Гент – Александрия не имеют турнирного значения.

GROUP J „ Рома “ ( Италия ), „ Боруссия“ (Менхенгладбах , Германия ), „ Истанбул Башакшехир “ ( Турция ), „ Вольфсберг “ ( Австрия )

Играют Рома – Вольфсберг и Боруссия» (Менхенгладбах) - Истанбул

Вольфсберг даже в теории не сможет уйти с 4-го места. В случаи равенства очков в паре Истанбул – Вольфсберг (1-0, 0-3) уступает.

В случаи равенства очков в паре Рома – Боруссия (1-1, 1-2) ;в паре Рома – Истанбул (4-0, 0-3) . Рома не допустит такой фантастики и выйдет в весну

Менхенгладбах - Истанбул в очной встрече разыграют 2-ю путевку.

GROUP K « Бешикташ » ( Турция ), « Брага » ( Португалия ), « Вулверхэмптон » ( Англия ), « Слован » ( Словакия )

Играют Вулверхэмптон – Бешикташ; Слован – Брага . Все стало ясно после 5-го тура.

GROUP L « Манчестер Юнайтед » ( Англия ), « Астана » ( Казахстан ), « Партизан » ( Сербия ), АЗ ( Нидерланды )

В 6-м туре формальные, но принципиальные матчи МЮ – АЗ ; Партизан - Астана

Бомбардиры забили мало. Лучший - Мунир из Севильи, Bruno Fernandes(Sporting), Morelos(Ranger) – 5 голов. Ср.результативность - 3.00 (180 голов / 60 матчей.)

48 клубов представляют 25 стран.