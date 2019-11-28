Расклад в группах ЛЕ перед 2-мя последними турами

вчера, 11:10

В отличии от Лиги чемпионов (далее- ЛЧ ) 1-е место в Лиги Европы (далее- ЛЕ ) не дает преимуществ при жеребьевке и 3-е не дает прав на участие в следующем турнире. Итак…

Севилья , Селтик , Манчестер Юнайтед уже вышли в раунд плей-офф.

Анализ по группам (состав согласно корзин)

GROUP A « Севилья » ( Испания ), АПОЕЛ ( Кипр ), « Карабах » ( Азербайджан ), « Дюделанж » ( Люксембург )

Севилья уже вышла!!! Дюделанж уже сыграл обе игры с Севильей и не понятно преимущество это или нет. В борьбе за 2-ю путевку небольшое преимущество у АПОЕЛ .

GROUP B «Динамо» Киев ( Украина ) « Копенгаген » ( Дания ) « Мальме » ( Швеция ) « Лугано » ( Швейцария )

«Мирная» группа. 5 ничьих в 8 играх. Только «деревенское» Лугано отстало. Думаю, Динамо и Копенгаген выйдут в лидеры в 5 туре, хотя и играют на выезде. Да и из группы тоже.

GROUP С « Базель » ( Швейцария ), « Краснодар » ( Россия ), « Хетафе » (Испания), « Трабзонспор » ( Турция )

Базель – лидер, Трабзонспор – аутсайдер и играют в последнем туре в Базеле, где хозяева и оформят путевку в плей-офф. «Быки» и Хетафе в последнем туре в очной встречи на Coliseum Alfonso Pérez разыграют вторую.

GROUP D « Спортинг » ( Португалия ). ПСВ ( Нидерланды ), « Русенборг » ( Норвегия ), ЛАСК ( Австрия )

ПСВ совершит рывок и обойдет всех. А в последнем туре «новые австрийцы» из Линца и обветшалый Спортинг разыграют 2-ю путевку. Русенборгу турнир не задался.

GROUP E « Лацио » ( Италия ), « Селтик » ( Шотландия ), « Ренн » ( Франция ), « Клуж » ( Румыния )

Селтик уже вышел !!! Конечно после 2 побед над Лацио. Им надо больше. А Лацио только теоретически обгонит Клуж. Тому нужно 1 очко, если не в Риме, то в последнем туре против немотивированного Ренна.

GROUP F « Арсенал » ( Англия ), « Айнтрахт » (Франкфурт-на-Майне, Германия ), « Стандард » ( Бельгия ), « Гимарайнш » ( Португалия )

Арсенал уже вышел!!!

Есть вариант, что Айнтрахт и Стандард наберут как и Арсенал 10 очков, но им не обходимо отыграть 0-3 и 0-4 соотвественно. Т.е. Айнтрахт и Стандард разыграют 2-ю путевку заочно. Правда есть полуфантастический вариант, что их обгонит Витория .

GROUP G « Порту » ( Португалия ) « Янг Бойз » ( Швейцария ), « Фейеноорд » ( Нидерланды ) « Рейнджерс » ( Шотландия )

Ровная группа. И если тенденция, что хозяева не проигрывают, то Янг Бойз и Рейнджерс выйдут из группы на ленточке.

GROUP H ЦСКА ( Россия ) «Лудогорец» ( Болгария ) «Эспаньол» ( Испания ) «Ференцварош» ( Венгрия )

Группа «неожиданностей». Главная, с минусом - ЦСКА , и лидер группы на предпоследнем месте в своем чемпионате. Эспаньол выйдет из группы, а вот ЦСКА врядли. Кто 2й: клуб из Болгарии или Венгрии ? Опыт или задор новичка? В последнем туре на Ludogorets Arena и решится.

GROUP I « Вольфсбург » ( Германия ), « Гент » ( Бельгия ), « Сент-Этьен » ( Франция ) « Александрия » ( Украина )

«Ничейная группа». 5 ничьих в 8 играх. Все игры вроде бы упорные, но впечатление кажущееся… Вольфсбург и Гент поставят все на свои места уже в 5 туре. А знаменит Сент-Этьен , к сожелению, в прошлом…Для Александрия удачный дебют и главное , на фоне успехов сборной Украины, украинским игрокам и клубам стало ясно, что не боги горшки обжигают.

GROUP J « Рома » ( Италия ), « Боруссия» (Менхенгладбах , Германия ), « Истанбул Башакшехир » ( Турция ), « Вольфсберг » ( Австрия )

Группа «сжатая, как пружина». От 1 до 4 места – 3 очка.

У Истанбула феноменальная серия. Когда она закончится!? У Ромы затяжной спад. Когда она закончится!? Покажет очная встреча в Стамбуле. Менхенгладбаху легче. У него в соперниках австрийцы и домашняя игра с Ромой, когда расклад уже будет ясен. Вольфсберг – 4й.

GROUP K « Бешикташ » ( Турция ), « Брага » ( Португалия ), « Вулверхэмптон » ( Англия ), « Слован » ( Словакия )

Бешикташ из 1-й корзины – 0 очков!? Лидер группы примет на Estádio Municipal de Braga уникальном стадионе в скале Вулверхэмптон и разыграют 1-2 место . У Слована есть малый шанс . Гостевая игра с аутсайдером, а затем дома надо будет дожимать с немотивированной Брагой. Посмотрим…

GROUP L « Манчестер Юнайтед » ( Англия ), « Астана » ( Казахстан ), « Партизан » ( Сербия ), АЗ ( Нидерланды )

МЮ уже вышел !!! Для АЗ дома с прямым конкурентом Партизаном нужно 1 очко и последний тур будет формальностью.

Бомбардиры забили мало. Лучший - Мунир из Севильи – 5 голов. Ср.результативность -2.74

48 клубов представляют 25 стран.