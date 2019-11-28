Расклад в группах ЛЕ перед 2-мя последними турами

В отличии от Лиги чемпионов (далее-ЛЧ) 1-е место в Лиги Европы (далее-ЛЕ) не дает преимуществ при жеребьевке и 3-е не дает прав на участие в следующем турнире. Итак…
Севилья, Селтик, Манчестер Юнайтед уже вышли в раунд плей-офф.
Анализ по группам (состав согласно корзин)
GROUP A «Севилья» (Испания), АПОЕЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург)
Севилья уже вышла!!! Дюделанж уже сыграл обе игры с Севильей и не понятно преимущество это или нет. В борьбе за 2-ю путевку небольшое преимущество у АПОЕЛ.
GROUP B «Динамо» Киев (Украина) «Копенгаген» (Дания) «Мальме» (Швеция) «Лугано» (Швейцария)
«Мирная» группа. 5 ничьих в 8 играх. Только «деревенское» Лугано отстало. Думаю, Динамо и Копенгаген выйдут в лидеры в 5 туре, хотя и играют на выезде. Да и из группы тоже.
GROUP С «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция)
Базель – лидер, Трабзонспор – аутсайдер и играют в последнем туре в Базеле, где хозяева и оформят путевку в плей-офф. «Быки» и Хетафе в последнем туре в очной встречи на Coliseum Alfonso Pérez разыграют вторую.
GROUP D «Спортинг» (Португалия). ПСВ (Нидерланды), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия)
ПСВ совершит рывок и обойдет всех. А в последнем туре «новые австрийцы» из Линца и обветшалый Спортинг разыграют 2-ю путевку. Русенборгу турнир не задался.
GROUP E «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), «Клуж» (Румыния)
Селтик уже вышел !!! Конечно после 2 побед над Лацио. Им надо больше. А Лацио только теоретически обгонит Клуж. Тому нужно 1 очко, если не в Риме, то в последнем туре против немотивированного Ренна.
GROUP F «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия), «Стандард» (Бельгия), «Гимарайнш» (Португалия)
Арсенал уже вышел!!!
Есть вариант, что Айнтрахт и Стандард наберут как и Арсенал 10 очков, но им не обходимо отыграть 0-3 и 0-4 соотвественно. Т.е. Айнтрахт и Стандард разыграют 2-ю путевку заочно. Правда есть полуфантастический вариант, что их обгонит Витория.
GROUP G «Порту» (Португалия) «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Нидерланды) «Рейнджерс» (Шотландия)
Ровная группа. И если тенденция, что хозяева не проигрывают, то Янг Бойз и Рейнджерс выйдут из группы на ленточке.
GROUP H ЦСКА (Россия) «Лудогорец» (Болгария) «Эспаньол» (Испания) «Ференцварош» (Венгрия)
Группа «неожиданностей». Главная, с минусом - ЦСКА, и лидер группы на предпоследнем месте в своем чемпионате. Эспаньол выйдет из группы, а вот ЦСКА врядли. Кто 2й: клуб из Болгарии или Венгрии? Опыт или задор новичка? В последнем туре на Ludogorets Arena и решится.
GROUP I «Вольфсбург» (Германия), «Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция) «Александрия» (Украина)
«Ничейная группа». 5 ничьих в 8 играх. Все игры вроде бы упорные, но впечатление кажущееся… Вольфсбург и Гент поставят все на свои места уже в 5 туре. А знаменит Сент-Этьен , к сожелению, в прошлом…Для Александрия удачный дебют и главное , на фоне успехов сборной Украины, украинским игрокам и клубам стало ясно, что не боги горшки обжигают.
GROUP J «Рома» (Италия), «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия)
Группа «сжатая, как пружина». От 1 до 4 места – 3 очка.
У Истанбула феноменальная серия. Когда она закончится!? У Ромы затяжной спад. Когда она закончится!? Покажет очная встреча в Стамбуле. Менхенгладбаху легче. У него в соперниках австрийцы и домашняя игра с Ромой, когда расклад уже будет ясен. Вольфсберг – 4й.
GROUP K «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» (Словакия)
Бешикташ из 1-й корзины – 0 очков!? Лидер группы примет на Estádio Municipal de Braga уникальном стадионе в скале Вулверхэмптон и разыграют 1-2 место . У Слована есть малый шанс . Гостевая игра с аутсайдером, а затем дома надо будет дожимать с немотивированной Брагой. Посмотрим…
GROUP L «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), АЗ (Нидерланды)
МЮ уже вышел !!! Для АЗ дома с прямым конкурентом Партизаном нужно 1 очко и последний тур будет формальностью.
Бомбардиры забили мало. Лучший - Мунир из Севильи – 5 голов. Ср.результативность -2.74
48 клубов представляют 25 стран.
Новички для данного раунда Дюделанж, Александрия