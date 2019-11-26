Расклад в группах ЛЧ перед 2-мя последними турами

сегодня, 13:44

Определение мест в групповом турнире Лиги чемпионов (далее- ЛЧ ) изложен в Регламент е п.17.01 16.04 общеизвестна и до тонкостей подпунктов D, E , а тем болем F –L никогда не доходило дело. 1-е место в группе дает преимущество сеянного при жеребьевки этапа плай-офф. Помимо этого в каждом матче можно заработать доп.деньги. Плюс очки клуба попадают в копилку коэффициента УЕФА .Это и определяет тактику в турнире.

Анализ по группам(состав согласно корзин)

ПСЖ , Ювентус уже вышли в раунд плай-офф.

GROUP A ( Пари Сен-Жермен , Реал , Брюгге , Галатасарай )

ПСЖ уже вышел из группы и оформит 1 место до очной встречи с Реалом. 2 место практически у Реала. Интрига только в борьбе за 3-е место и она будет решена в последнем туре в очной встрече в Стамбуле. Я за Брюгге.

GROUP B ( Бавария , Тоттенхэм , Олимпиакос , Црвена Звезда )

После 2-7 у Тот-ма 2 место, у Баварии – 1-е. Очная встреча в последнем туре только для реванша. В борьбе за 3-е место в очной встрече в последнем туре в Пирее Црвена Звезда будет отстаивать свое преимущество. Я за сербскую команду.

GROUP C ( Манчестер Сити , Шахтёр , Динамо (З) , Аталанта )

МС первый в группе. А далее… У Шахтера и Динамо равные шансы. По игре с МС и Аталантой. Если в конце турнира раное кол-во очков, то у Шахты преимущество гостевого гола (2-2, 3-3). Но…если Аталанта играет обе встречи с прямими конкурентами и обе игры выиграет, а МС не проиграет , то итал.клуб – 2-й!!! Не такая уж фантастика. В предпоследнем туре Аталанта играет дома!!!

GROUP D ( Ювентус , Атлетико , Байер , Локомотив )

Юве уже в «весне» и в 5 туре в очной встрече на Allianz Stadium с Атлетико может оформить 1 место. Достаточно ничьей. Ничья пригодится и Атлетико, преследователи должны играть только на победу в борьбе за 2-е место. Скорее всего за 3-е место в очной встрече в Черкизово Локо поборется с Леверкузеном. Победа Локо досрочно выводит в ЛЕ . Локо устроит ничья и выступление «не хуже» , чем Байер в последнем туре.

GROUP E ( Ливерпуль , Наполи , Зальцбург , Генк )

Ливерпуль и Наполи разыграют 1 место в группе в очной встрече в Неаполе Джузеппе Меаццо. Единственное поражение Клоппа в сезоне от Наполи. У Зальцбурга минимальные шансы попасть в двойку, тем более Генк дома может отобрать и 3-е место. Я думаю, у Генка не получится.

GROUP F ( Барселона , Боруссия Д , Интер , Славия )

Группа смерти. Да и Славия не осталась статистом и не отбирала очки только у Дортмунда. Но у лидера Барсы 2 игры с клубами большой тройки. Интер может поправить дела в 5 туре и в в 6-м уже очно разбираться с Барсой. Ясно только одно Славия – 4я.

GROUP G ( Зенит , Бенфика , Лион , Лейпциг )

Cамая ровная группа и это «заслуга» чемпиона России. Лидер вообще из 4й корзины. Лейпциг только теоретически не может попасть в «весну». 2 место разыграют в 5 туре в очной встрече на Петровском с Лионом. У Бенфики есть полушансы на 3-е место.

GROUP H ( Челси , Аякс , Валенсия , Лилль )

Самая «упорная» группа. У 3 команд по 7 очков. Причем с аутсайдером Лиллем очки потеряла Валенсия. Я думаю Аякс и Челси дожмут и вдвоем выйдут из группы. Валенсия в ЛЕ .

Бомбардиры Håland – 7 , Lewandowski - 6. Ср.результативность -3.20

32 клуба представляют 15 стран

Новички - Генк, Аталанта.