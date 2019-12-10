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Расклад в группах перед последним туром ЛЧ

вчера, 15:24

Определение мест в групповом турнире Лиги чемпионов (далее-ЛЧ) изложен в Регламенте п.17.01 16.04  общеизвестна и до тонкостей подпунктов D, E , а тем более F –L никогда не доходило дело. 1-е место в группе дает преимущество сеянного при жеребьевки этапа плай-офф. Помимо этого в каждом матче можно заработать доп.деньги. Плюс очки клуба попадают в копилку коэффициента УЕФА .Это и определяет тактику в турнире.

Анализ по группам(состав согласно корзин)

GROUP E (Ливерпуль, Наполи, Зальцбург, Генк)    

Расклад в группах перед последним туром ЛЧ

Закрутилось… Расклад в группе может поменяться при поражении Ливерпуля в Зальцбурге. Допустим …При поражении Генка в Неаполе, 1-е Наполи, 2 –й Зальцбург, 3-й (ТРЕТИЙ) – Ливерпуль!!?. При ничьей в Неаполе, 3 клуба будут иметь по 10 очков. Преимущество будет у Наполи и Зальцбурга(кроме счета 5-4 и больше). Наполи нельзя проигрывать.

Генк только 4 й.

GROUP F (Барселона, Боруссия Д, Интер, Славия)

Расклад в группах перед последним туром ЛЧ

Все упростилось…Барса уже 1-я. 2-я путевка разыграется заочно между Боруссией и Наполи. У Наполи значительное преимущество, но с подвохом.  Если клубы играют синхронно(оба выграют, и т.д.)  премущество у Наполи за счет личной встрече (2-0, 2-3). Подвох в том, что Наполи играет с турнирно немотивированной Барсой, но это БАРСА.

 

GROUP G (Зенит, Бенфика, Лион, Лейпциг)

Расклад в группах перед последним туром ЛЧ

Лейпцигу для 1 места достаточно ничьей. А дальше варианты. Основные претенденты на 2-ю путевку (Зенит и Лион) играют синхронно, преимущество у Зенита (1-1, 0-2)… Есть варианты , что у 3-х клубов будет по 10 очков или по 7. В комбинации с 10 очками, 3-й лишний – Зенит. В другой комбинации вне весны – Лион, в ЛЕ – Зенит, в ЛЧ – Бенфика.

 

GROUP H (Челси, Аякс, Валенсия, Лилль)

Расклад в группах перед последним туром ЛЧ

Самая  «упорная» группа.

Лилль – 4й …Я придерживаюсь реалистичного варианта весной с Аякс и Челси. Но у Валенсии есть шанс и хорошее настроение после дерби. Есть варианты когда у пары клубов по 11/9 очков. В паре Аякс – Челси (0-1, 4-4) преимущество у Челси. В паре Челси – Валенсия    (0-1, 2-2) у Валенсии. Т.е. Валенсии нужно сыграть не хуже Челси.

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