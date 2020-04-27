ФК «Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:44

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок седьмого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют ФК «Минск» и «Торпедо-БелАЗ».

ФК «Минск»

К седьмому туру Высшей Лиги столичный клуб подходит в статусе восьмой команды в турнирной таблице, набрав девять очков. ФК «Минск» — вторая по результативности команда чемпионата, в активе которой девять забитых голов.

В прошлом туре первенства ФК «Минск» удалось прервать серию из трех поражений кряду. Команда уверенно обыграла в гостях «Славию» из Мозыря, отправив в ворота соперника три гола (3:1).

«Торпедо-БелАЗ»

Команда из Жодино замыкает тройку лидеров в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея одиннадцать очков в активе.

«Торпедо» не проигрывает в трех матчах кряду, в которых команда добыла одну победу и дважды сыграла вничью. На прошлых выходных гости предстоящего матча разошлись «сухим» миром с «Рухом» из Бреста на своей арене.

Котировки БК Pinnacle

Победит ФК «Минск» — 2.440

«Минск» — 2.440 Ничья – 3.090

Победит «Торпедо» — 3.080

Статистика

ФК «Минск» не проигрывал «Торпедо» в 5 последних домашних матчах – 1 победа и 4 ничьи.

«Минск» не проигрывал «Торпедо» в 5 последних домашних матчах – 1 победа и 4 ничьи. Ставка на ТМ(2,5) прошла в 9 последних очных встречах команд в Минске.

Торпедо» не забивал голов в 4 предыдущих гостевых поединках против ФК «Минск».

Прогноз

Минский клуб отлично себя проявил в прошлом туре, победит в гостях «Славию». В пользу хозяев также говорит и положительная статистика домашних матчей против «Торпедо», который, в текущем сезоне не блещет результативностью.

Предлагаем заиграть исход Ф1(0), который букмекерская компания Pinnacle оценивает коэффициентом 1.691.