«Манчестер Сити» идёт на новый трансферный рекорд. Гвардиоле нужен защитник

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сегодня, 19:34

Давно «Манчестер Сити» не устанавливал трансферных рекордов. Нынешний неудачный сезон может к этому подтолкнуть. «Соккер.ру» — о кандидатах на усиление защиты «горожан».

После прихода в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы от «горожан» ждали трансферного прорыва, обновления кадровой политики. И оно произошло, но двинулось по странному вектору. Гвардиола и его «Манчестер Сити» завели моду на дорогущих защитников. До их трансферов стоимость центральных защитников была значительно ниже в среднем по рынку, чем стоимость нападающих или полузащитников. Но «Сити» так взорвал рынок, что теперь не зазорно просить и давать за центрального защитника под сто миллионов евро.

За «горожанами» потянулись и другие клубы, а агенты центрдефов начали получать щедрые барыши. При этом «Манчестер Сити» покупкой Джона Стоунза, Эмерика Ляпорта, Бенжамена Менди и Кайла Уокера за суммы от 50 до 65 миллионов евро только встряхнул рынок игроков этого амплуа. А рекорды стали биться сами собой уже без их помощи. Цены уже перепрыгнули 80 миллионов евро – за такие деньги «Бавария» выкупила Люка Эрнандеса. За 84,65 миллиона «Ливерпуль» купил Вирджила ван Дейка, а «Ювентус» за 85,5 миллиона приобрел Маттейса де Лигта.

Рекорд же установил «Манчестер Юнайтед», который выложил за Харри Магуайра 87 миллионов евро. Но и эти дикие цифры могут быть перебиты. «Сити» созрел для того, чтобы совершить новую экспансию на рынок с целью вернуть себе господство в Англии, утраченное в борьбе с «Ливерпулем». Необходимость обновления назрела, а Гвардиола, как показала практика его появления в «Сити», предпочитает перестраиваться с обороны. Итак, какие же кандидаты на укрепление обороны «горожан»?

Хосе Мария Хименес

Собственно, с него вся шумиха и началась. «Манчестер Сити» положил глаз на этого уругвайца из «Атлетико», но мадридцы за своего 25-летнего защитника якобы требуют 109 миллионов евро. Учитывая, как легко «горожане» в предыдущий раз обновили рекорды по центральным защитникам, эта сумма не выглядит дикой. Хотя авторитетный Transfermarkt оценивает Хименеса «всего» в 56 миллионов евро, причем его стоимость даже чуть снизилась за последнее время – прогресс замедлился. Тем не менее, если есть спрос, то можно завышать сумму. К тому же ходили слухи об интересе «Ливерпуля» к нему. А если эти английские гранды закусятся в борьбе, то цена автоматически взлетит.

Ян Вертонген

Раз уж мы начали набрасывать варианты, основываясь на рассуждениях английской прессы, то должны назвать и этого кандидата как противовес Хименесу. Если подписание уругвайца рискует стать рекордным, то контракт с Вертонгеном может стать очень выгодной и малозатратной сделкой, поскольку договор Яна с «Тоттенхэмом» истекает, и бельгиец станет свободным агентом – раскошелиться придется только на подписные. А уж условия выгоднее, чем у «Ромы», которая уже как бы предложила Вертонгену контракт на два года, «Манчестер Сити» точно сможет предложить. Да и универсализм Яна наверняка придется по душе Гвардиоле. Только вряд ли вариант с его подписанием в «Сити» рассматривается как основной. Все же клубу нужен относительно молодой и перспективный герой в центр защиты.

Давид Алаба

Универсальность и хорошо налаженный контакт – преимущество варианта с Алабой. Гвардиола по работе в «Баварии» хорошо знает 28-летнего австрийца, который способен выступать сразу на нескольких позициях и отвечает высоким стандартам требований Гвардиолы. К тому же Алаба вроде как не торопится продлевать контракт с «Баварией», подумывая об Англии, где им интересуется еще и «Челси». Но наверняка, если Гвардиола позовет, Алаба не откажет. Другое дело, что «Бавария» имеет достаточно финансовых ресурсов, чтобы перебить любые предложения из принципа. Поговаривали, что «Сити» предлагал «Баварии» включить Алабу в сделку по Лерою Сане, ушедшему в Мюнхен. Но не срослось.

Калиду Кулибали

Ну и куда в подборке вариантов усиления защиты без Кулибали. Кажется, он фигурирует во всех рейтингах и списках интересов. Эта его популярность даже выглядит странной, потому что нельзя сказать, что «Наполи» и конкретно Кулибали сейчас на высоте. Тем не менее, СМИ и руководство неаполитанцев умело подогревают интерес к 29-летнему сенегальцу. Аурелио Де Лаурентис говорит, что готов подумать о продаже Калиду, если предложат от 100 миллионов евро. Так что тоже может случиться рекорд. Правда, есть еще варианты с обменом: «Сити» якобы готов предложить Александра Зинченко и Николаса Отаменди. А сам Кулибали вроде как хочет смены обстановки, его агенту хочется денег и славы, поэтому подготовительные условия созданы. Но в числе претендентов называют чуть ли не каждый более-менее платежеспособный клуб: от «Ливерпуля» до «Манчестер Юнайтед». Так что где тут больше слухов, а где правды, где граница, до которой претенденты готовы повышать ставки, это большой вопрос.

Милан Шкриньяр

Интересный вариант, который исходит не от «Манчестер Сити». Инициатором тут является как раз клуб Шкриньяра – «Интер». «Нерадзурри» очень хотят заполучить в нападение Серхио Агуэро, поэтому, понимая нужду «горожан» в центральных защитниках, готовы предложить в обмен Шкриньяра. Обмен может показаться сомнительным со всех сторон. Но периодически 25-летний защитник фигурирует в самых смелых слухах, интерес к нему проявляет якобы даже «Реал». Так что Гвардиола может задуматься.

Дайот Упамекано

Защитник «Лейпцига» стал одной из самых популярных фигур в сводках трансферных слухов. 21-летний игрок перспективен и ярок, он на карандаше многих клубов: от «Реала» до «Ливерпуля» и «Арсенала». Про «Манчестер Сити» говорят в меньшей степени. Но сложно представить, что нуждающийся в центральном защитнике Гвардиола просто вычеркнет Упамекано из списка интересов. Тут тоже вопрос цены, потому что «Лейпциг» готов продать Дайота. И не из благотворительных побуждений, а потому что контракт истекает через год, и Упамекано может уйти бесплатно. А сейчас за него в условиях конкуренции можно и больше 60 миллионов евро выручить.