Регламент отбора ЧМ-2022: Европа

1607356627

07 декабря 2020, 18:57

Отборочный турнир к чемпионату мира в Европе представляет из себя групповой турнир с 9 группами по 5 или 6 команд в каждой.

На первом этапе, победители групп получают прямые путевки на чемпионат мира.

На втором этапе через плей-офф отберутся ещё 3 команды. Всего в плей-офф примут участие 12 команд (10 команд занявших вторые места в отборочных группах и 2 команды путём отбора через Лигу наций). Таким образом, плей-офф будет состоять из трёх путей по 4 команды в каждом (отбирается только одна команда-победитель из 4-х в этом пути).

Распределение мест на групповом этапе: В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются:



- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;