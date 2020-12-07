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Регламент отбора ЧМ-2022: Европа

07 декабря 2020, 18:57

Отборочный турнир к чемпионату мира в Европе представляет из себя групповой турнир с 9 группами по 5 или 6 команд в каждой.

На первом этапе, победители групп получают прямые путевки на чемпионат мира.

На втором этапе через плей-офф отберутся ещё 3 команды. Всего в плей-офф примут участие 12 команд (10 команд занявших вторые места в отборочных группах и 2 команды путём отбора через Лигу наций). Таким образом, плей-офф будет состоять из трёх путей по 4 команды в каждом (отбирается только одна команда-победитель из 4-х в этом пути).

Распределение мест на групповом этапе: В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются:

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;

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Николай Орлов
Николай Орлов
вчера в 02:27
Мне одному интересно?Почему на чм не применяют коэффициенты как в еврокубках?По существу 12-14 европейских команд было еще до 1982 года.Если уж отнимать прямые путевки у африканцев или азиатов неполиткорректно, то ввести стыки.Уефа против других конфедераций.
shlomo
shlomo
07 декабря в 19:02
Все это хорошо...а выводы по выходу будем делать после жеребьевки
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