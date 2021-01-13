Первый испанский трофей в 2021-м. Баски против Эль Класико

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13 января 2021, 11:17

Пандемия и непогода внесли коррективы в планы.

Снова новый формат, но в Испании

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас так хочет заработать денег, что идет на непопулярные шаги. Было объявлено, что США – вторая по важности страна для Примеры после самой Испании. Тебас считает, что проведение нескольких игр за океаном уже недостаточно. Надо придумать что-то специальное для платежеспособных фанатов из США .

Понять испанцев можно. Летом 2017-го один матч «Барселоны» и «Реала» в Майами принес 38 млн долларов. Поняв, чем больше решающих игр – тем лучше, организаторы Суперкубка Испании тоже выбрали выездной вариант. В прошлом году турнир сыграли по новой формуле – два полуфинала и финал. А самое главное — в Саудовской Аравии.

В 2021-м должны были играть там же, ведь подписали трехлетний контракт на 120 млн евро. Но из-за пандемии перенесли полуфиналы в Кордобу и Малагу на 13 и 14 января, а финал состоится на «Олимпийском стадионе» в Севилье в воскресенье, 17 числа.

При этом по специальной просьбе участников не сыгран финал Кубка между «Атлетиком» и «Реалом Сосьедад» — мечтают порадовать фанатов баскского футбола матчем со зрителями. Так что новый формат как раз и выручил. Взяли двух финалистов Кубка Короля, добавили чемпиона и второго призера – «Реал» и «Барселону».

В полуфиналах есть аутсайдеры

Нет команды лучшего тренера последнего десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики – Диего Симеоне. На этот раз в финале Кубка Испании не было «Реала» или «Барселоны», третий призер Ла Лиги не получил путевку, в отличие от прошлого года.

«Атлетико» сейчас лидирует в таблице, эта команда сумела бы навредить «Реалу» или «Барселоне» в матче на вылет. Но Диего обыграл «Севилью», а «Реал» и «Барселона» готовятся к полуфиналам Суперкубка Испании, где будут фаворитами, пускай и не самыми однозначными.

«Реал Сосьедад» в Ла Лиге на пятом месте, но лишь пока «Севилья» не сыграла отложенные матчи. Баскская команда уступит в мощности «Барселоне». Аналогичный расклад сил в паре «Атлетика» и «Реала». Пускай Зидан часто теряет очки – в 7 матчах из 18 в Примере, вторые баски хуже идут в Примере, в 5 пунктах от зоны вылета.

«Барселона» собрала серию побед

Всего три подряд, но год начали лучше, чем закончили предыдущий (две ничьих в трех последних играх). Против «Гранады» за первый тайм накидали три мяча, поэтому смогли после перерыва и порадовать Гризманна – Антуан сделал дубль вслед за Месси, и отдохнуть накануне поединка полуфинала.

Клуб из Сан-Себастьяна – аутсайдер матча, но сегодня их шанс на перезапуск сезона. В последних 12 играх у «Реала Сосьедад» всего 1 победа, на выезде над «Атлетиком». Но той же «Барселоне» в гостях уступили 1:2, даже повели в счете. Часто команду Иманола Альгвасила обыгрывали с разницей в один мяч, 3 таких поражения из 4.

В неудачной серии также было 7 ничьих в 12 играх. «Реал Сосьедад» не в тотальном кризисе, а на грани побед. И жаль, если травма Давида Сильвы не позволит ему выйти на поле. В полуфинале важны опытные люди. Вроде Пике, который не сможет сыграть у каталонцев. У соперников есть потери, но собрать приличные основы получается без труда.

Ориентировочные составы

«Реал Сосьедад» (4-3-3): Ремино – Горосабель, Субельдия, Ле Норман, Монреаль – Мерино, Гевара, Гуриди (Давид Сильва) – Порту, Жозе, Ойарсабаль.

«Барселона» (4-3-3): тер Штеген – Дест, Араухо, Ленгле, Альба – Педри, Бускетс, де Йонг – Месси, Гризманн, Дембеле.

«Реалу» непросто против «Атлетика»

Соседей из Мадрида обыгрывать умеют, судя по финалу Суперкубка прошлого года, а с атлетическим клубом из Бильбао выиграли лишь 3 из последних 7 матчей. Дело в том, что на этом отрезке есть три победы «Реала», но сразу четыре мировые. «Атлетик» — упрямый соперник, причем и на выезде, не всегда обязательно дома.

«Реал» в его нынешнем состоянии не выдал серию из трех побед, как у «Барселоны». У Зидана отрезок с двумя ничьими в трех последних играх. На выезде не обыграли «Эльче» и «Осасуну». Логично предположить, что сегодня клуб из Бильбао упрется. Особенно под предводительством нового тренера – Марселино заступил на пост 4 января.

У этого тренера против Зидана всего четыре матча, 1 победа, 1 мировая и 2 поражения. Но в 50 % случаев был результат, что поможет подпортить настроение «Реалу». К слову, столичные последний раз проигрывали еще «Шахтеру» на выезде в начале декабря, а в Ла Лиге речь о серии из 8 матчей без осечек.

Но кто уступал дома «Депортиво» — тот может в Малаге уступить «Атлетику». Хотя отступать Зидану некуда. Точно нельзя списать неудачи на потерю молодого бразильца Родриго. Карвахаль близок к выходу на поле. А если нет, то Васкес заменит его на фланге. И без Йовича – серба готовят к аренде, как-то обойдутся.

Ориентировочные составы

«Реал» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Васкес, Бензема, Азар.

«Атлетик» (4-4-2): Симон – Капа, Нуньес, Мартинес, Берчиче – Де Маркос, Венседор, Весга, Муньяин – Уильямс, Рауль Гарсия.

Если Эль Класико, то не будет фаворита

Надеемся, что состоится лучший из финалов. При всем уважении к «Атлетику» и «Реалу Сосьедад», у них еще будет Кубок Испании 2020 – перенесенный финал, на котором должны уже присутствовать зрители. А пока фаворитам полуфиналов надо учудить нечто невообразимое, чтобы лишить нас удовольствия и десерта.

Ждем Эль Класико в Севилье в финале в январе. «Реал» против «Барселоны» — самая интересная вывеска. Хотя бы потому, что столкновение Зидана и Кумана в такой уязвимой фазе для команд крайне и крайне любопытно. Мадридцы так себе, а каталонцы в вечных поисках, необязательно удачных.

Фавориты не играют ужасно по результатам – как минимум, перестали глупо проигрывать. И не действуют замечательно, то есть фаворита в паре не будет. Не исключено, что «Реал» пропустит от «Атлетика» («Барселона» обыграла клуб из Бильбао в гостях со счетом 3:2 неделю назад).

И «Реал Сосьедад» достаточно опасный и упрямый, чтобы «Барселона» не смогла одержать легкую дежурную победу. Но верим в каталонцев и мадридцев, поскольку авитаминозному меню футбольного января нужно Эль Класико. Хотя бы из-за призрака реванша – в октябре «Реал» выиграл 3:1.

Не забываем, что у Зидана 9 побед из 9 финалов с «Мадридом» за тренерскую карьеру. А вот у Кумана последнему трофею в качестве наставника исполнилось 12 лет, речь о победе с «Валенсией» в финале Кубка Короля над «Хетафе». Сейчас путь к трофею дольше и сложнее. Кто же ваш фаворит Суперкубка Испании?