Кубок России, новый тренер и должность для Заремы. Каким получится 2021 год для «Спартака»?

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06 января 2021, 21:37

Планов — громадьё!

Очень важный год для «Спартака», ведь в 2021-м клуб должен подготовиться к достойной встрече 100-летнего юбилея, который состоится в 2022-м. Федун мечтает встретить круглую дату в ранге чемпиона, однако «Спартаку» предстоит пройти ряд испытаний, чтобы для начала стать одним из главных претендентов на титул в сезоне 2021/22. Все главные чекпоинты — уже в этом году, по мере выполнения намеченных заданий будем судить о том, в каком направлении движется «Спартак», и есть ли у «красно-белых» шансы встретить большой юбилей счастливыми и успешными.

1. Попасть в Лигу чемпионов

Команда Доменико Тедеско смазала осеннюю часть сезона двумя поражениями от «Сочи» и «Зенита», а после вчистую проигранного матча в Санкт-Петербурге «Спартак» угодил в зону бешеной турбулентности после заявления немецкого тренера о том, что он не собирается продлевать истекающий в конце сезона контракт. Даже если футболисты не подозревали о решении Тедеско — а они признаются, что слова Доменико стали шоком, декабрьская нервозность тренера передалась команде, что сказалось на игре и результатах.

«Спартак» быстро отказался от идеи поиска нового тренера зимой, Тедеско отработает свой контракт до конца. Нет сомнений в профессионализме Доменико, а с учетом того, что он теперь играет в открытую и не имеет секретов от своих футболистов, «Спартак» может раскрепоститься и выдать неожиданный рывок весной. В чемпионство поверить сложно, но за вторую строчку и Лигу чемпионов «красно-белые» должны бороться отчаянно. Второе место после седьмого — отличный результат. Прибавьте к «серебряной» команде двух-трех классных игроков и получите претендента на «золото».

2. Выиграть Кубок России

Нужно быть реалистами и понимать, что к борьбе за чемпионство «Спартак» сейчас не готов, однако есть еще один турнир, где можно закалить характер и сформировать менталитет победителей. Нужно выиграть 4 матча, чтобы взять Кубок России, который не покорялся «Спартаку» с 2003 года. Для Доменико Тедеско это реальный шанс уехать из России с трофеем, немецкий тренер и в прошлом году делал ставку на Кубок России, где «Спартак» прошел ЦСКА , но не справился с «Зенитом» в полуфинале. Трофей в предъюбилейный год — хороший знак.

3. Сделать грамотную замену на тренерском мостике

Если два предыдущих пункта будут выполнены, то третий может и не понадобиться. Уже писал об этом и повторю еще раз: в мае Доменико Тедеско жизнь вдали от семьи может показаться не такой мрачной, как в декабре, особенно, если результаты будут радовать. Завоевание путевки в Лигу чемпионов — огромный соблазн для тренера остаться в Москве, ведь в Германии его в лучшем случае ждут в середняках Бундеслиги.

Но если Тедеско останется непреклонен, «Спартаку» понадобится новый тренер. Клуб ориентирован на иностранных специалистов, но важно выбирать не только по паспорту, но и по образу футбольного мышления. В идеале нужен тренер, который подхватит и разовьет идеи Тедеско, а не придет строить новую команду, предварительно разрушив до основания возведенные предшественником строения.

Если Доменико не изменит своего мнения, то «Спартак» останется без тренера накануне сезона, на который делается большая ставка. Изначально нежелательная ситуация, но если уж искать из нее выход, то руководству необходимо найти тренера, который продолжит взятый при Тедеско курс. Радикальные потрясения нужны «Спартаку» меньше всего — эта мысль должна быть первоочередной при выборе нового тренера. А уже потом другие фильтры: класс и профессиональные качества кандидатов, умение адаптироваться и человеческие качества, которые оценит команда.

4. Найти футболиста, который свяжет игру в атаке

Кто бы ни тренировал «Спартак» в 2021 году, ему придется столкнуться с проблемой организации игры в атаке, решить которую можно точечным приобретением. У «Спартака» отличный подбор форвардов, если будут здоровы Соболев и Глушенков, но нет человека, способного вести игру в атаке, поэтому во многих матчах «Спартак» сбивается на фланговую игру или забросы от защитников.

Бакаев неплохо справлялся с этой функцией прошлой весной, но потом переболел коронавирусом, и Зелимхана как будто подменили. Не от хорошей жизни Тедеско использовал в позиции «десятки» Кокорина, у которого тоже ничего не получилось. «Спартаку» нужен плеймейкер уже зимой, причем искать нужно специфического футболиста: приветствуется способность разгонять атаки, принимать решения на скорости и действовать по широкому фронту. Век стоячих мастеров паса давно миновал, сейчас сила — в быстроте движения и мышления.

5. Навести порядок в структуре управления клубом

Четыре пункта о команде и только один — о клубе. В 2020 году «Спартак» уволил двух генеральных директоров, а в 2021 может не назначить ни одного. На официальном сайте «Спартака» в разделе «руководство» значится управляющий директор и еще 5 директоров по направлениям, над ними есть совет директоров, но это не исполнительный орган. И кто же тогда дергает за ниточки? Если Зарема Салихова, о которой так много говорят в последнее время, пусть она получит официальную должность — хоть генеральный директор, хоть президент, хоть императрица. С таких вещей и начинается хаос, особенно, когда в клубных верхах начинают делить успех или спихивать друг на друга ответственность за неудачи.