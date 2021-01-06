Коронавирус, дисквалификация и реванш. Манчестерское дерби в рамках битвы за финал Кубка Лиги

Сегодня определится второй финалист Кубка Английской лиги. Причем случится это в дерби – «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити». «Соккер.ру» — об ожиданиях от матча.
Кубок Английской лиги всегда привлекателен своей склонностью к случайностям. Особенно это касается жребия. Одному может достаться в полуфинале клуб из Чемпионшипа, а другому – сильнейший противник. «Тоттенхэму» удалось выйти в финал турнира, одолев в полуфинале «Брентфорд» со счетом 2:0. Это первый финал Жозе Моуриньо во внутреннем кубке с 2015 года.
И если тот выход можно считать будничным, то любой исход в дерби Манчестера таковым не станет, поскольку лучшего времени для подобной встречи не придумать – обе команды в отличной форме и бьются за чемпионский титул. А их предыдущая встреча ответов не дала, завершившись вничью. Но здесь же ничьей быть не может. Если миром завершится основное время, то будет дополнительное, а потом возможна и серия пенальти. Так что победителя придется определить.
Интересно, что эти соперники именно на стадии полуфинала Кубка Лиги встречаются уже в четвертый раз. Ранее их встречи состоялись в сезоне-1969/70, 2009/10 и 2019/20. В прошлом сезоне полуфинал состоял из двух матчей, тогда они обменялись гостевыми победами. Но «Сити» выиграл со счетом 3:1, а «Юнайтед» — 1:0, так что дальше прошли «горожане», которые и победили в турнире.
Путь в Кубке Английской лиги
Дорога к этому полуфиналу у обоих клубов не была длинной, как это обычно и бывает для топ-команд. «Манчестер Юнайтед» проходил всех очень ровно. Он обыграл «Лутон» (3:0), потом «Брайтон» (3:0), чуть напряженнее было в четвертьфинале с «Эвертоном», но тоже сухая победа – 2:0. «Манчестер Сити» больше всего пробуксовал в стартовом матче с «Борнмутом» (2:1), а потом добивался разгромов: над «Бернли» (3:0) и над «Арсеналом» (4:1).
Текущая форма
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» представляют собой скрытую угрозу в чемпионате Англии, где фактически никто из них сейчас не лидирует. «Юнайтед» занимает второе место, но имеет поровну очков с лидирующим «Ливерпулем» и имеет один матч в запасе, что делает его виртуальным фаворитом. А «Сити» расположился вовсе на пятой строчке, но он всего в четырех очках от первой позиции и имеет два матча в запасе, то есть потенциально еще шесть очков. Выходит, что это не просто битва за финал, но и за возможность показать прямому сопернику в чемпионской гонке свою силу.
На внутренней арене МЮ не проигрывал с 1 ноября, когда уступил дома «Арсеналу» (0:1). С тех пор с неудачами он сталкивался только в Лиге чемпионов. А в Англии форма «Юнайтед» впечатляла: почти все матчи были выиграны. За исключением вот той ничьей с «Сити» и недавнего мира с «Лестером» (2:2). Так что в последних шести матчах «Юнайтед» одержал пять побед – хорошо раскатился.
Но и «Сити», который долго ковылял где-то в середине турнирной таблицы, наконец-то разогнался. Он не проигрывает с 21 ноября, когда уступил в чемпионате «Тоттенхэму» (0:2). На внутренней арене с тех пор «горожане» в основном побеждали, допустив лишь пару ничьих – с МЮ и «Вест Бромвичем». После последней ничьей «Сити» выиграл подряд четыре матча, что тоже позволяет говорить об уверенной форме.
Возможные составы
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Фред, Матич, Фернандеш, Гринвуд, Марсьяль, Рэшфорд.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Канселу, Стоунз, Диаш, Менди, Бернарду Силва, Фернандиньо, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Стерлинг.
В кубковых матчах с составом угадать не так-то просто, хотя понятно, что оба тренера на этот матч должны выставить всех сильнейших. Другое дело, что в плотном графике оценивать форму того или иного футболиста приходится буквально по горячим следам. И есть посторонние факторы, определяющие вероятный состав и выбор тренера. Например, Уокер и Жезус должны вернуться после изоляции, вызванной положительными тестами на коронавирус. Но как знать, каково их текущее состояние. Возможно, их не окажется даже в заявке.
В то же время Торрес, Эдерсон, Дойл и Гарсия пока своего срока изоляции не отбыли – на них «Сити» рассчитывать не может. Выбыли, но уже из-за травм, также Аке и Ляпорт, что обедняет выбор Гвардиолы в обороне. Хотя и у Сульшера он не такой обширный. В строй вернулся вроде Линделеф, но готов ли он сразу бросаться в бой с таким противником? Это вопрос. Остается травмированным Маркос Рохо. А статус Фила Джонса до сих пор неясен.
Получается, что и у МЮ выбор в центре обороны сильно ограничен. Есть большая потеря и в атаке – дисквалификацию отбывает Эдинсон Кавани. Это второй пропускаемый им матч, а всего 33-летнему уругвайцу выписали бан на три игры за использование расистского выражения в социальных сетях. Понятно, что какое-то пространство для маневра у обоих тренеров есть, но оно очень ограничено объективными факторами и физическим состоянием тех, кто имеется в распоряжении.
Слова
Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):
Ситуация непростая у всех. Но мы гордимся, что играем на этой стадии, и должны пройти дальше. Никогда не знаешь, какой ход придумает Гвардиола. Но точно знаем, что с «Сити» нужно уметь хорошо обороняться. Эта команда умеет давить и прессинговать, держать мяч против нее тяжело. Поэтому нам нужно быть смелыми, резкими и компактными. Мы многое пережили за год, прошедший с прошлого полуфинала. Не так просто научиться побеждать и заслужить право сыграть здесь, пройдя долгий путь. Но мы в хорошей форме. И не будет никаких оправданий, если уступим в этом полуфинале.
Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»):
Если вы хотите участвовать во всех соревнованиях, вам нужен полноценный состав. Но у нас есть вторая команда, которая тренируется с нами целый месяц. Мы хорошо знаем ребят из этой команды. Уверен, что они могут нам помочь. Они помогут нам решить проблемы. Но выдерживать такое количество матчей, имея 15 человек, очень сложно.