Коронавирус, дисквалификация и реванш. Манчестерское дерби в рамках битвы за финал Кубка Лиги

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06 января 2021, 11:00

Сегодня определится второй финалист Кубка Английской лиги. Причем случится это в дерби – «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити». «Соккер.ру» — об ожиданиях от матча.

Кубок Английской лиги всегда привлекателен своей склонностью к случайностям. Особенно это касается жребия. Одному может достаться в полуфинале клуб из Чемпионшипа, а другому – сильнейший противник. «Тоттенхэму» удалось выйти в финал турнира, одолев в полуфинале «Брентфорд» со счетом 2:0. Это первый финал Жозе Моуриньо во внутреннем кубке с 2015 года.

И если тот выход можно считать будничным, то любой исход в дерби Манчестера таковым не станет, поскольку лучшего времени для подобной встречи не придумать – обе команды в отличной форме и бьются за чемпионский титул. А их предыдущая встреча ответов не дала, завершившись вничью. Но здесь же ничьей быть не может. Если миром завершится основное время, то будет дополнительное, а потом возможна и серия пенальти. Так что победителя придется определить.

Интересно, что эти соперники именно на стадии полуфинала Кубка Лиги встречаются уже в четвертый раз. Ранее их встречи состоялись в сезоне-1969/70, 2009/10 и 2019/20. В прошлом сезоне полуфинал состоял из двух матчей, тогда они обменялись гостевыми победами. Но «Сити» выиграл со счетом 3:1, а «Юнайтед» — 1:0, так что дальше прошли «горожане», которые и победили в турнире.

Путь в Кубке Английской лиги

Дорога к этому полуфиналу у обоих клубов не была длинной, как это обычно и бывает для топ-команд. «Манчестер Юнайтед» проходил всех очень ровно. Он обыграл «Лутон» (3:0), потом «Брайтон» (3:0), чуть напряженнее было в четвертьфинале с «Эвертоном», но тоже сухая победа – 2:0. «Манчестер Сити» больше всего пробуксовал в стартовом матче с «Борнмутом» (2:1), а потом добивался разгромов: над «Бернли» (3:0) и над «Арсеналом» (4:1).

Текущая форма

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» представляют собой скрытую угрозу в чемпионате Англии, где фактически никто из них сейчас не лидирует. «Юнайтед» занимает второе место, но имеет поровну очков с лидирующим «Ливерпулем» и имеет один матч в запасе, что делает его виртуальным фаворитом. А «Сити» расположился вовсе на пятой строчке, но он всего в четырех очках от первой позиции и имеет два матча в запасе, то есть потенциально еще шесть очков. Выходит, что это не просто битва за финал, но и за возможность показать прямому сопернику в чемпионской гонке свою силу.

На внутренней арене МЮ не проигрывал с 1 ноября, когда уступил дома «Арсеналу» (0:1). С тех пор с неудачами он сталкивался только в Лиге чемпионов. А в Англии форма «Юнайтед» впечатляла: почти все матчи были выиграны. За исключением вот той ничьей с «Сити» и недавнего мира с «Лестером» (2:2). Так что в последних шести матчах «Юнайтед» одержал пять побед – хорошо раскатился.

Но и «Сити», который долго ковылял где-то в середине турнирной таблицы, наконец-то разогнался. Он не проигрывает с 21 ноября, когда уступил в чемпионате «Тоттенхэму» (0:2). На внутренней арене с тех пор «горожане» в основном побеждали, допустив лишь пару ничьих – с МЮ и «Вест Бромвичем». После последней ничьей «Сити» выиграл подряд четыре матча, что тоже позволяет говорить об уверенной форме.

Возможные составы

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Фред, Матич, Фернандеш, Гринвуд, Марсьяль, Рэшфорд.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Канселу, Стоунз, Диаш, Менди, Бернарду Силва, Фернандиньо, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Стерлинг.

В кубковых матчах с составом угадать не так-то просто, хотя понятно, что оба тренера на этот матч должны выставить всех сильнейших. Другое дело, что в плотном графике оценивать форму того или иного футболиста приходится буквально по горячим следам. И есть посторонние факторы, определяющие вероятный состав и выбор тренера. Например, Уокер и Жезус должны вернуться после изоляции, вызванной положительными тестами на коронавирус. Но как знать, каково их текущее состояние. Возможно, их не окажется даже в заявке.

В то же время Торрес, Эдерсон, Дойл и Гарсия пока своего срока изоляции не отбыли – на них «Сити» рассчитывать не может. Выбыли, но уже из-за травм, также Аке и Ляпорт, что обедняет выбор Гвардиолы в обороне. Хотя и у Сульшера он не такой обширный. В строй вернулся вроде Линделеф, но готов ли он сразу бросаться в бой с таким противником? Это вопрос. Остается травмированным Маркос Рохо. А статус Фила Джонса до сих пор неясен.

Получается, что и у МЮ выбор в центре обороны сильно ограничен. Есть большая потеря и в атаке – дисквалификацию отбывает Эдинсон Кавани. Это второй пропускаемый им матч, а всего 33-летнему уругвайцу выписали бан на три игры за использование расистского выражения в социальных сетях. Понятно, что какое-то пространство для маневра у обоих тренеров есть, но оно очень ограничено объективными факторами и физическим состоянием тех, кто имеется в распоряжении.

Слова

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Ситуация непростая у всех. Но мы гордимся, что играем на этой стадии, и должны пройти дальше. Никогда не знаешь, какой ход придумает Гвардиола. Но точно знаем, что с «Сити» нужно уметь хорошо обороняться. Эта команда умеет давить и прессинговать, держать мяч против нее тяжело. Поэтому нам нужно быть смелыми, резкими и компактными. Мы многое пережили за год, прошедший с прошлого полуфинала. Не так просто научиться побеждать и заслужить право сыграть здесь, пройдя долгий путь. Но мы в хорошей форме. И не будет никаких оправданий, если уступим в этом полуфинале.

Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»):