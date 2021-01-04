«Спортинг» обогнал «Бенфику» и «Порту». «Львы» готовятся снова взять чемпионство спустя 19 лет

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04 января 2021, 16:59

«Соккер.ру» рассказывает о ситуации в португальской Суперлиге.

Чемпионат самой из западных европейских стран ещё не дошёл до экватора, однако некие контуры уже видны невооруженным глазом. Уже можно сделать некие предположения. Главное из которых: борьба за чемпионский титул развернётся не только между постоянными соискателями последних лет — «Порту» и «Бенфикой». В спор вступил третий кит португальского футбола — «Спортинг».

После двенадцати туров «львы» возглавляют чемпионскую гонку. В двенадцати турах всего две ничьих и ноль в графе поражений. Четыре очка отрыва от «Порту», пять — от «Бенфики», у которой, правда, имеется игра в запасе. Лидерство «Спортинга» ещё ничего не значит. В прошлом году их соседи из «Бенфики» промотали более солидный капитал. И далеко не факт, что «Спортинг» в девятнадцатый раз придёт на финиш первым. Но уверенная игра команды, недавно полностью обновившей свой состав, не может не радовать. Особенно тех, кто ещё не видел чемпионства «Спортинга» или ждёт его долгие девятнадцать лет.

В уже наступившем новом году столичный «Спортинг» успел обыграть своих одноклубников из Браги с результатом 2:0. Весьма знаковая победа. Ведь творец нынешнего чудесного старта Рубен Аморим пришёл в лиссабонский клуб как раз из «Браги» в марте прошлого года. И этот тренерский переход вызвал широкий резонанс. Не только потому, что Аморим в бытность игроком не имел никакого отношения ко «львам» — в биографии значились «Белененсеш», «Брага» и «Бенфика». Новый тренер так быстро собрал вещички в столицу, что получил свою порцию проклятий от бывшего клуба. Обычно его упрекали в продажности. Поманили выгодным контрактом, вот Рубен и бросил всё. И как радовались болельщики «Браги», когда их команда опередила одноклубников на финише и заняла третье место.

Но в новом сезоне «Спортинг» из Лиссабона заметно изменился, причём в лучшую сторону. И эти метаморфозы можно объяснить не только славной работой Аморима в предсезонку, но и кадровыми перестановками, произведёнными тренером, затронувшие все линии. Способный вратарь Луиш Машимиану, про которого наш сайт уже писал, присел на лавочку, а его место занял видавший виды испанец Антонио Адан. Который не смог заменить Икера Касильяса в «Реале», без особого блеска играл в «Бетисе», а потом провёл пару лет на лавочке «Атлетико». Но 33-летний Адан, уже задумывавшийся было о завершении карьеры, вдруг уехал в соседнюю Португалию. В 12 встречах Антонио пропустил всего 8 мячей. Из «Бетиса» приехал и укрепил центр обороны марокканец Зухаир Феддаль. На правом фланге обороны обосновался одолженный у «Манчестер Сити» Педро Порро. Слева же разыгрался 18-летний Нуну Мендеш, за которым успела выстроиться очередь из потенциальных покупателей. Меньше чем с 20 миллионами евро, никого нет.

Жоау Палинья, отозванный из «Браги», заведует опорной зоной. Выяснилось, что после ухода Вильяма Карвалью, столь сильного полузащитника оборонительного плана у «львов» не было. Хорошо известный по игре за «Локомотив» Жоау Мариу носится по правому флангу. Рубен Аморим подобрал ключи к левому полузащитнику Нуну Сантушу, которого забраковала «Бенфика». Роль мозгового центра, которая на некоторое время осиротела после продажи Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед», успешно примерил на себя Поте, он же Педро Гонсалвеш. Купленный у «Фамаликау» Поте успел за 11 матчей забить 11 мячей и отдать несколько результативных передач. Конечно, он ещё далеко не Бруну, но заявка принята. В большого игрока может вырасти 18-летний нападающий Тиаго Томас, тем более что опытные нападающие Лусиано Вьетто и Андраж Шпорар пока не радуют результативностью. И совсем растворился в составе Рафаэл Камашу, которому наш сайт посвящал отдельную статью. Молодой футболист, прошедший школу «Ливерпуля», остановился в росте и перестал попадать в состав. И каким-то безболезненным для лиссабонцев оказался уход Вендела в «Зенит».

А есть в «Спортинге» известные игроки? Наберётся несколько человек. Например, Луиш Нету, оттрубивший пять сезонов в «Зените». Или его напарник по обороне Себастьян Коатес, уже пятый год носящий бело-зелёную форму. Уругваец ещё и выводит «львов» на поле с капитанской повязкой. Рубен Аморим использует схему с тремя центральными защитниками, поэтому места на поле хватает и Коатесу, и Нету, и Феддалю. Следующий в очереди 18-летний центральный защитник Эдуардо Куарежма. Не родственник ли? Родственник. Но не Рикарду Куарежме, а самому Зико. Правда, очень дальний.

Пока «Спортинг» успел лишь раз сыграть с «Порту» — ничья на родном «Жозе Алваладу» 2:2 и с «Брагой» — 2:0 в уже упомянутом матче 2 января. Впереди ещё гостевые встречи с этими соперниками, плюс две встречи с «Бенфикой». Есть возможность сорить очками, но и имеется возможность утратить лидерство. Но стартовый разгон пока впечатляет.

Потирают руки и прицениваются к молодым игрокам «Спортинга» потенциальные покупатели. Лиссабонцы умеют готовить игроков. Как правило, для чужих, богатых дяденек. Криштиану Роналду или Луиш Фигу не успели принести много пользы родному клубу. Пополнение казны — дело нужное. Но болельщики «Спортинга» всё же надеются, что их славный, но многострадальный в последние годы клуб в кои-то веки станет первым. Ещё до продажи Нуну Мендеша, Поте или Палиньи.