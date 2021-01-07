Суперзащита, возвращение Агуэро и малыш Фоден. 5 причин, почему «Ман Сити» выиграет АПЛ

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07 января 2021, 19:41

«Горожане» намерены свергнуть «красных» с престола.

«Ливерпуль» до недавних пор выглядел основным претендентом на победу в Премьер-Лиге, однако ударившая в центр обороны молния вывела из строя двух основных защитников команды Юргена Клоппа, который не спешит затыкать дыру первым подвернувшимся под руку кандидатом. Стратегические верное решение, однако очевидная уязвимость заставляет «Ливерпуль» страдать, МЮ выглядит весьма достойно, Моуриньо прививает менталитет победителей «шпорам», а «Ман Сити» готов победоносно выйти из тени.

Сумма наблюдений говорит о том, что именно команду Хосепа Гвадиолы логично здесь и сейчас считать основным претендентом на титул, особенно после побед «горожан» с угрожающей легкостью в начале года над «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (дерби выиграли в рамках Кубка Лиги, но сути дела это не меняет). Вот пять причин, согласно которым команда Пепа Гвардиолы может выиграть АПЛ в сезоне 2021/21.

1. У «Сити» самый богатый чемпионский опыт среди команд АПЛ

Джеймс Милнер был единственным футболистом в составе «Ливерпуля», который выигрывал АПЛ до прошлого сезона. Сейчас у «красных» чемпионская команда, но без опыта защиты титулов. Чемпионов Англии в составах МЮ , «Челси» и «Тоттенхэма» можно пересчитать по пальцам одной руки: Де Хеа, Матич, Аспиликуэта, Канте, Алонсо. Есть еще несколько человек с золотой медалью, но они либо становились чемпионами на скамейке, либо не играют сейчас.

В «Ман Сити» есть даже четырехкратный чемпион Англии Серхио Агуэро, а костяк команды составляют футболисты, выигрывавшие АПЛ под руководством Гвардиолы в сезонах 2017/18 и 2018/19. В таких турнирах опыт имеет огромное значение, а у «горожан» его больше, чем у всех конкурентов вместе взятых. Умножьте это на тренерский опыт Гвардиолы, который 8 раз побеждал в национальных чемпионатах, и получите команду, которая не станет рефлексировать и точно покажет свой максимум под давлением.

2. Надежная оборона

На прошлогоднюю чемпионскую гонку в АПЛ серьезно повлияла травма единственного надежного центрального защитника «Манчестер Сити» — Эмерика Ляпорта. Пришлось двигать в оборону Фернандиньо, которому там мешали наводить порядок то Отаменди, то Стоунз.

Теперь у «Ливерпуля» Фабиньо в обороне, а предпоследняя линия «Сити» заметно похорошела с приходом Рубена Диаша и Натана Аке. Даже Джон Стоунз похорошел, а Эмерик Ляпорт пока наблюдает за партнерами со стороны, это мощнейший резерв для усиления игры. В 15 матчах «горожане» пропустили только 13 голов. Это конкурентное преимущество команды Пепа Гвардиолы.

3. Впечатляющая глубина состава

В распоряжении Хосепа самый мощный состав в АПЛ , а ведь на дистанции сезона имеет значение не только мастерство игроков стартового состава, но также количество и класс футболистов из ближайшего резерва. На некоторых позициях у «Сити» есть по два равноценных исполнителя, а Гвардиола из своих футболистов может составить две завидных команды.

«Манчестер Сити» №1: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Менди — Родри, Гюндоган, Де Брюйне — Фоден, Стерлинг, Агуэро.

«Манчестер Сити» №2: Штеффен — Уокер, Ляпорт, Гарсия, Аке — Фернандиньо, Силва, Зинченко — Марез, Торрес, Жезус.

4. Возвращение Серхио Агуэро

Подписав в январе 2017-го Габриэля Жезуса за 32 миллиона евро, за следующие четыре года «Манчестер Сити» потратил почти 400 миллионов евро на 8 защитников и еще 270 миллионов на усиление других позиций. Нападение, требующее обычно наиболее крупных вливаний, не нуждалось в усилении, потому что там был Кун Агуэро — форвард мирового уровня и завидной стабильности.



Однако полученная аргентинцем в июне травма колена заставила «Сити» почувствовать боль из-за его отсутствия. Серхио вернулся в строй в октябре, однако вскоре вновь оказался в лазарете с повреждением подколенного сухожилия. Чемпионат близок к экватору, но Агуэро пока не забивал за «Сити» в АПЛ . Впрочем, Кун почти и не играл. Сейчас Серхио близок к возвращению оптимальных кондиций, что повлечет за собой неизбежное возвращение в стартовый состав. С этим ковбоем в составе «Манчестер Сити» способен на многое.

5. Козырный Фил Фоден

Гвардиола безупречно заботился о футбольном таланте Фила Фодена, за что удостоился слов благодарности от его мамы. Филу и сейчас только 20 лет, но он крепнет с каждым месяцем и постепенно становится талисманом «Ман Сити». В прошлом сезоне Кевин Де Брюйне был прекрасен, но не сумел переиграть «Ливерпуль», теперь у «горожан» на поле есть еще один игрок, который определяет стиль, способен менять игру и результаты матчей в свою пользу.

Фил Фоден начал сезон в основе «Ман Сити», потом потерял место в старте, но в матче с «Челси» получил полноценный шанс и оправдал доверие: забил гол, отдал результативный пас. Фодена часто и вполне справедливо сравнивают с Давидом Сильвой, который недавно покинул «Этихад». Молодой англичанин является, возможно, самым эффективным оружием Гвардиолы на одной из позиций в атаке. И ведь его возможности еще не до конца изучены, а раскрыть потенциал полностью только предстоит.