«Манчестер Юнайтед» — чемпион Англии 2020/21. Семь причин, почему сенсация реальна

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05 января 2021, 22:34

Неожиданный разворот в тренерской судьбе Сульшера.

Фернандеш в идеальной форме

Создает голы на зависть многим. Бруну стал лишь одним из двух игроков, которые собрали за год больше двадцати и голов, и ассистов. Вторым стал Месси, причем по сумме «гол плюс пас» на клубном уровне португалец отстал от аргентинца лишь на два пункта, что впечатляет. Прекрасный результат для парня, которого в 2019-м не каждый фанат МЮ узнал бы в лицо, ведь в «Спортинге» и сборной Португалии хавбек выделялся, но не блистал так, как сейчас. На днях рассказывали подробнее, почему Бруну теперь игрок чемпионского уровня. Каждый, кто смотрит матчи МЮ , заметил, настолько это влиятельная фигура на поле. И чем сильнее он идет по пути Пирло, меняя привычную роль на гибридную, глубинную – тем опаснее для соперников вся команда Сульшера.

Все конкуренты нестабильные

Идет необычный сезон. Британские аналитики наперебой высчитывают минимум, которого хватит для чемпионства в этот раз. Действующий победитель Энди Робертсон выбрал диапазон около 80 пунктов, и МЮ столько набирал в 2018-м году с Моуриньо. У «Лестера» был 81 пункт в «золотом» чемпионате, и многие ждут, что осечки всех без исключения фаворитов выведут на похожую борьбу. Если пересчитать среднее количество набранных очков Сульшером прямо сейчас, а потом помножить на количество туров – получите 78.4. Пока МЮ не идет по худшему чемпионскому графику десятилетия, но даже набранных пунктов хватает, чтобы делить первую строчку по очкам с «Ливерпулем». А поскольку «Манчестер Сити» потерял немало пунктов на старте, а «Челси» отлетел, хотя на его чемпионский рывок ставил Юрген Клопп, то именно Сульшер сейчас вместе с Роджерсом и Моуриньо выделяются в пуле претендентов второй волны. И у МЮ есть козыри.

Адреналин подстегивает игроков

Кевину Де Брюйне или Салаху сложнее убедить самих себя, что чемпионство подарит новые непередаваемые эмоции. Не подарит. Следовательно, оба играют в АПЛ скорее на классе, чем на вдохновении. И оба допустили, что могут уйти в «Реал» или «Ювентус». Тут или шантаж, чтобы дали еще больше денег, или реально надоело в дождливой Англии. А вот для коллектива Сульшера реальная чемпионская борьба – нечто новое. Давид Де Хеа был чемпионом Англии в последнем для Фергюсона «золотом» сезоне. Матич дважды был основным в чемпионском «Челси». У Кавани богатый французский опыт. Но это не АПЛ . Так что многие переживают новые эмоции, адреналин гонит вперед и Рэшфорда, и Магуайра. Если увидят, что есть шанс – могут собраться даже такие нестабильные звезды, как Погба. Команда, если говорить о трофейном голоде, собралась правильная. Не то чтобы не пили из кубков за последние годы, но из основы на финал Лиги Европы в старте сейчас только Рэшфорд, даже Погба пропустил немало матчей. Им нужны кубки, они за них готовы сражаться.

Остается потенциал для роста

«Лестер» подскочил в воздух просто для развлечения. Но оказалось, что команда Раньери умела летать – выдержали темп весной, а дополнительно узнали, что «Тоттенхэм» и «Арсенал» того сезона идеально подходили на роль богатых неудачников. У МЮ похожее амплуа много лет, ведь даже когда были вторыми, то набрали на 19 пунктов меньше, чем «Манчестер Сити». Последний раз «красные дьяволы» реально боролись за титул в 2013-м, еще при сэре Алексе Фергюсоне. Тогда состав построили на смеси опыта и полезной прилежности, а сейчас в заявке Бруну, Рэшфорд, Ван-Биссака, Магуайр, Теллес, Марсьяль, МакТомминэй, Шоу и Линделеф, которые чисто по возрасту подходят под определение «футболисты, что могут выйти на пик формы». Да что там, Погба и Фреду – 27 лет, а их воспринимают, словно ветеранов, коими являются Кавани и Мата. Но МЮ пока 6-й клуб АПЛ по качеству созданных моментов, лишь на 9-м месте по xG соперников, лишь пятые по ударам, зато вторые по голам. И есть простор для роста, и эффективность появилась. Команда Сульшера вторая по ударам в створ после «Ливерпуля», и подошли вплотную к «Манчестер Сити» по количеству ключевых передач. Также не забывайте, что если видят дыру в составе – хватает денег, чтобы ее закрыть уже в январе.

Сульшер умеет разрушать чужое

Нельзя сказать, что у «Манчестер Юнайтед» есть узнаваемый стиль. Иначе не радовались бы тому, что сравнялись по очкам с «Ливерпулем», а лидировали бы за последние годы много раз. Зато команда Сульшера неплохо подстраивается под соперников. Есть лишь важное ограничение по скоростям чужих атак. «Лейпциг» взвинтил темп и выбил МЮ в Лигу Европы. Но когда «дьяволы» цепляются за знакомого оппонента, что не может набрать обороты – набирают очки. Обыгрывали симпатичных соперников, вроде «Лидса», «Вулверхэмптона» и «Астон Виллы». Не проиграли «Лестеру» и «Манчестер Сити». Посмотрим, как завершится свидание с Клоппом в гостях уже 17 января. Но и тут будет новая глава – так получилось, что против главных врагов не играли с января 2020 года. У Сульшера было много времени, чтобы идеально разобрать игру «красных», и воспринимать тот поединок, как личный экзамен для «Манчестер Юнайтед».

У «Юнайтед» подход середняка

Мало кто может держат Ван де Бека на лавке, но «Манчестер Юнайтед» уже не гранд, как раньше. Сохраняет подход не столько «автобуса» — для этого недостаточно крепкая защита, но второго номера. Дело не в количестве ударов или владении мячом, а в мироощущении себя самих. Проще всего объяснить на примере «Манчестер Сити». Как только Гвардиола не смог настроить команду физически, все попытки катать первым номером были высмеяны соперниками. Тем же «Лестером» — еще одним ментальным середняком. А вот «Челси» сложно не быть тем, кто давит – без мяча ошибаются, защита трещит по швам. «Тоттенхэму» пришлось забывать догмы Почеттино, чтобы чаще демонстрировать подход Моуриньо. Но чему Жозе только учит «шпор», то МЮ умеет много лет. Сульшер ведь не изменил подход, работает хитрее во всех смыслах. Умению Оле-Гуннара выживать и реагировать на неудачи можно позавидовать. И в сезоне, когда не будет 100 пунктов у чемпиона, именно такой команде, как МЮ , может оказаться проще выиграть гонку.

«Дьяволы» стали лучше самих себя

Причины вы знаете, но «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хуже, чем были год назад. А МЮ наоборот меняется к лучшему, причем еще есть запас для командного роста. В центре ниже Фернандеша есть варианты ведения игры, пять хавбеков на два места. В атаке один Кавани может многое изменить, когда отсидит дурацкую дисквалификацию, выписанную уругвайцу совершенно без оснований. А вот основания хвалить МЮ имеются. Например, 22% мячей в АПЛ забили в последние пятнадцать минут матча. Доля больше, чем у «Ливерпуля». Процент голов в концовке у команды Сульшера подскочил в два раза, появилось желание дожимать и получать три очка. На отрезке в 16 туров набрали на 9 пунктов больше, забили на восемь мячей больше, и хотя стали чаще пропускать, сейчас нет ругани в адрес Де Хеа или центральных защитников. Появляется какая-никакая, но зрелость. Десять туров без поражений, восемь побед на этом отрезке – хороший ход.