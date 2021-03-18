«Сельта» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28 тура Примеры «Сельта» — «Реал» Мадрид, который состоится 20 марта 2021 года.

«Сельта»

«Сельта» находится ровно в середине турнирной таблицы и занимает десятое место. Команда играет достаточно стабильно и редко проигрывает, но набранных очков не хватит, чтобы нацелиться на участие в еврокубках на следующий сезон. Команда имеет хороший отрыв от зоны вылета (11 очков) и может спокойно доигрывать чемпионат.

14 марта «Сельта» сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0), а 7 числа обыграла в «Уэску» в результативном матче на выезде (3:4). Оба матча проходили в рамках чемпионата Испании.

«Реал» Мадрид

Команда Зидана пребывает в отличном настроении, ведь несколько дней назад она смогла пройти «Аталанту» и выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. В чемпионате у клуба тоже ситуация налаживается, а отставание от «Атлетико» сократилось до шести очков. В этом матче «Реал» фаворит матча и чтобы продолжить чемпионскую гонку, им необходимо обязательно побеждать.

16 марта «Реал» оказался сильнее «Аталанты» (3:1), а 13 числа команда обыграла в домашнем матче чемпионата «Эльче» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» — 4.61

Ничья – 4.07

Победит «Реал» Мадрид — 1.781

Статистика

«Реал» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Сельта» не проигрывает четыре домашних матча подряд

«Сельта» не может обыграть «Реал» Мадрид на своем поле уже семь матчей

Последние три матча «Реала» во всех турнирах закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.781. «Королевский клуб» набрал хорошую форму и сможет сломить оборону соперника, хоть это и не будет так просто. Считаем, что гости одержат минимальную победу.