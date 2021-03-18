«Сельта» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28 тура Примеры «Сельта» — «Реал» Мадрид, который состоится 20 марта 2021 года.
«Сельта»
«Сельта» находится ровно в середине турнирной таблицы и занимает десятое место. Команда играет достаточно стабильно и редко проигрывает, но набранных очков не хватит, чтобы нацелиться на участие в еврокубках на следующий сезон. Команда имеет хороший отрыв от зоны вылета (11 очков) и может спокойно доигрывать чемпионат.
14 марта «Сельта» сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0), а 7 числа обыграла в «Уэску» в результативном матче на выезде (3:4). Оба матча проходили в рамках чемпионата Испании.
«Реал» Мадрид
Команда Зидана пребывает в отличном настроении, ведь несколько дней назад она смогла пройти «Аталанту» и выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. В чемпионате у клуба тоже ситуация налаживается, а отставание от «Атлетико» сократилось до шести очков. В этом матче «Реал» фаворит матча и чтобы продолжить чемпионскую гонку, им необходимо обязательно побеждать.
16 марта «Реал» оказался сильнее «Аталанты» (3:1), а 13 числа команда обыграла в домашнем матче чемпионата «Эльче» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сельта» — 4.61
- Ничья – 4.07
- Победит «Реал» Мадрид — 1.781
Статистика
- «Реал» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- «Сельта» не проигрывает четыре домашних матча подряд
- «Сельта» не может обыграть «Реал» Мадрид на своем поле уже семь матчей
- Последние три матча «Реала» во всех турнирах закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Реала» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.781. «Королевский клуб» набрал хорошую форму и сможет сломить оборону соперника, хоть это и не будет так просто. Считаем, что гости одержат минимальную победу.